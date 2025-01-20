Заместитель Си Цзиньпина встретился с Вэнсом в Вашингтоне и заявил о готовности к сотрудничеству

Заместитель лидера КНР Си Цзиньпина, который будет представлять Китай на инаугурации Дональда Трампа, Хань Чжэн встретился с избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским миллиардером Илоном Маском.

О встрече заместителя лидера Китая в американской столице сообщили в МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На встрече с американским коллегой Хань передал приветствие Си избранному президенту Трампу и поздравил Вэнса с избранием на должность вице-президента.

"Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами на основе договоренностей между лидерами двух стран и их стратегических указаний, а также способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - сказал Хань.

Он отметил, что Китай и Соединенные Штаты являются великими странами, и пока обе придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они смогут приносить пользу своим народам и вносить вклад в мировой мир и развитие.

"Несмотря на то, что между Китаем и Соединенными Штатами существуют разногласия, обе страны имеют огромные общие интересы и возможности для укрепления диалога и обменов", - подчеркнул китайский спецпредставитель.

Вэнс, в свою очередь, упомянул о телефонном разговоре избранного президента Трампа с Си несколько дней назад, назвал торгово-экономические отношения между двумя странами важными для Соединенных Штатов и Китая, а также отметил рост влияния Китая в международных делах.

Накануне инаугурации Трампа спецпредставитель лидера Китая также встретился с представителями бизнес-сообщества США и одним из ближайших соратников избранного американского лидера Илоном Маском.

Хань заверил местных бизнесменов в намерениях правительства своей страны неуклонно продвигать реформы и открытость и совершенствовать бизнес-среду для стимулирования иностранных инвестиций в Китай.

Американское деловое сообщество, говорится в сообщении, оптимистично оценивает экономические перспективы Китая и компании из США, в том числе и Tesla, готовы расширять бизнес в Китае.

Напомним, ранее китайское информагентство "Xinhua" сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор.