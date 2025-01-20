УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10332 відвідувача онлайн
Новини
4 547 21

Байден перед інавгурацією Трампа помилував низку чиновників

Байден помилував низку посадовців, зокрема Марка Міллі

Джо Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування низки посадовців.

Президент США Джо Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування генерала Марка Міллі, який розслідував напад на Капітолій США 6 січня, та ще кількох людей. Про це він повідомив у соціальній мережі.

Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Так, він помилував колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, а також колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Помилували й персонал, який працював у Спеціальному комітеті, а також офіцерів Капітолію США та столичної поліції, які свідчили перед особливим комітетом.

Також читайте: Політика Байдена щодо України розчаровує через затримку санкцій і недостатню підтримку ППО, - Зеленський

Байден заявив, що їм погрожували кримінальним переслідуванням, але вони служили США "з честю та відзнакою", тому "не заслуговують бути об’єктами необґрунтованого та політично вмотивованого судового переслідування".

"Замість того, щоб взяти на себе відповідальність, ті, хто вчинив напад 6 січня, використали кожну можливість, щоб залякати тих, хто брав участь в обраному комітеті, намагаючись переписати історію, стерти пляму 6 січня заради партійної вигоди й помститися, зокрема, погрожуючи кримінальним переслідуванням.

Надання цих помилувань не повинно помилково сприйматися як визнання того, що будь-яка особа вчинила якесь правопорушення, й ухвалення не має бути неправильно витлумачено як визнання вини за якесь правопорушення", - додав він.

Також читайте: Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time

Байден помилував низку посадовців, зокрема Марка Міллі
Байден помилував низку посадовців, зокрема Марка Міллі

Автор: 

Байден Джо (2898) помилування (112) США (24136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
2 грудня 2024. Байден помилував сина.

Це ж було ж вже))) Не даремно його Ґантер побирався в Україні в Бурісмі
показати весь коментар
20.01.2025 16:38 Відповісти
+5
Лошара,як то продати Україну і топити за фашиста трампа ?
А Байден все вірно зробив. Від кліки біснуватих треба берегти нормальних людей
показати весь коментар
20.01.2025 17:06 Відповісти
+4
завтра Трамп сам себе помилує !
показати весь коментар
20.01.2025 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп може всі Укази відмінити - він уже заявив, що зробить це за 24 години....
показати весь коментар
20.01.2025 16:37 Відповісти
та да:

"весна придьот - сажать будем"

ЗЄльоне дежавю..... для охлоса

.
показати весь коментар
20.01.2025 18:25 Відповісти
2 грудня 2024. Байден помилував сина.

Це ж було ж вже))) Не даремно його Ґантер побирався в Україні в Бурісмі
показати весь коментар
20.01.2025 16:38 Відповісти
Лошара,як то продати Україну і топити за фашиста трампа ?
А Байден все вірно зробив. Від кліки біснуватих треба берегти нормальних людей
показати весь коментар
20.01.2025 17:06 Відповісти
Трамп наш слоняра. Він розрулить те що заварили демократи!!!
показати весь коментар
20.01.2025 17:09 Відповісти
Йолупе, Трамп вже віддає 20% території України пуйлу. Далі буде. Дурбецело
показати весь коментар
20.01.2025 17:14 Відповісти
Щирі патріоти з-за кордону проти , їм хочеться щоб Трамп обісрався з обіцянками і по барабану, що людям,які залишилися в Україні буде тільки гірше.
показати весь коментар
20.01.2025 17:44 Відповісти
Ти не підлога.... а дешева прокладка чи підстилка Кремля, Ти просто провокатор що бекає для дурнів.
показати весь коментар
20.01.2025 18:57 Відповісти
Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое то «милостиво повелеть соизволил».

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
показати весь коментар
20.01.2025 16:40 Відповісти
завтра Трамп сам себе помилує !
показати весь коментар
20.01.2025 16:43 Відповісти
Байден знову зганьбився
показати весь коментар
20.01.2025 16:50 Відповісти
Not every rebellion is a mutiny. Some rebellions are indeed mutinies led by traitors. But some are revolutions, even if temporarily unsuccessful, led by great leaders whose goal is national salvation. If you are a policeman or a government official, you need to be very careful. Treating a revolution as a mutiny, and the savior of the nation as a criminal, can be fatal for you personally.
показати весь коментар
20.01.2025 16:51 Відповісти
От це всі ознаки, чому США вже давно не взірець демократії. Колись так, але зараз ряд країн світу (невеликий перелік, правда) пішли далі в своєму розвитку, а США на їх фоні виглядають іноді дикунами.
Через 4 роки Трамп усіх помилує, потім..... головне бути елітою, і примазатись до чинного лідера. І все - ніякої відповідальності.
показати весь коментар
20.01.2025 17:00 Відповісти
Непокарене зло повертається з ще більшою силою. У демократів було 4 роки, щоб Трампа справедливо судили за 6 січня.
В Україні це вже проходили. "Бандитам - тюрьми" виявилося пшиком, після чого "двічі несудимий" прийшов до влади.
показати весь коментар
20.01.2025 17:21 Відповісти
головне побільше популізму в лозунгах і "мудрий нарід" гарно клює (незалежно від країни)
показати весь коментар
20.01.2025 17:54 Відповісти
Хана Америці...
показати весь коментар
20.01.2025 18:20 Відповісти
Проблеми виникнуть, але "хана" не наступить. Інстинкт самозбереження там розвинутий.
показати весь коментар
20.01.2025 18:53 Відповісти
сейчас "наши" это себе перепишут. тернопольская школа экономики и лучшие университеты США - вместе навсегда. диверсия? гос измена ? бракованные мины? про*банный лендлиз? спи**енные\уничтоженные народные предприятия\ресурсы\ценности? оффшоры? - помилование и гуляй, не забудь бабло на счет перевести. или сначала деньги - вечером помилование. а если учесть, что помилование авансом - то вообще "бизнес".
показати весь коментар
20.01.2025 19:48 Відповісти
Система правосуддя США не змогла притягнути до відповідальності протягом 4 років людину, яка влаштувала державний переворот, хоч і не вдалий.Громадяни вдруге обрали його президентом.
Хіба це не крах демократії?!
показати весь коментар
20.01.2025 20:14 Відповісти
 
 