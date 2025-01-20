Байден перед інавгурацією Трампа помилував низку чиновників

Джо Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування низки посадовців.

Президент США Джо Байден в останні години свого президентства оголосив про помилування генерала Марка Міллі, який розслідував напад на Капітолій США 6 січня, та ще кількох людей. Про це він повідомив у соціальній мережі.

Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Так, він помилував колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, а також колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Помилували й персонал, який працював у Спеціальному комітеті, а також офіцерів Капітолію США та столичної поліції, які свідчили перед особливим комітетом.

Байден заявив, що їм погрожували кримінальним переслідуванням, але вони служили США "з честю та відзнакою", тому "не заслуговують бути об’єктами необґрунтованого та політично вмотивованого судового переслідування".

"Замість того, щоб взяти на себе відповідальність, ті, хто вчинив напад 6 січня, використали кожну можливість, щоб залякати тих, хто брав участь в обраному комітеті, намагаючись переписати історію, стерти пляму 6 січня заради партійної вигоди й помститися, зокрема, погрожуючи кримінальним переслідуванням.

Надання цих помилувань не повинно помилково сприйматися як визнання того, що будь-яка особа вчинила якесь правопорушення, й ухвалення не має бути неправильно витлумачено як визнання вини за якесь правопорушення", - додав він.

