Політика Байдена щодо України розчаровує через затримку санкцій і недостатню підтримку ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хоча підтримка США та Європи для України була важливою, він частково розчарований політикою адміністрації президента Джо Байдена.

Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що за період Байдена позитивним була спільна діяльність США та Європи у питаннях постачання зброї, санкцій і політичної підтримки.

"Це те, що відбулося під час терміну Байдена, і я за це вдячний", - сказав президент.

Однак, за його словами, деякі дії, зокрема введення санкцій до російського вторгнення, були занадто запізнілими.

"Це про превентивні санкції до вторгнення. Ми просили і зброю, і санкції, але Америка сказала, що "якщо щось станеться, ми тоді зробимо"... Мені здається, що це була все-таки слабка позиція", - підкреслив він.

Зеленський також висловив здивування щодо недостатньої підтримки України системами ППО, зазначивши, що коли країна втрачає життя своїх громадян, такі рішення важко зрозуміти.

"Я не зрозумів до кінця і ніколи не зрозумію, коли у нас гинуть люди, а систем ППО у нас стільки, скільки є. І чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot - кажу Америкою, бо більшість з них там, - мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне - на жаль, гинули люди".

***** неблагодарне, вже достав своїм бикуванням, всі йому винні, а сам? Що ти ***** сам зробив, коли тобі весь світ казав що кацапи нападуть? Діду Байдену велика подяка за підтримку, гроші, зброю.
Це вам сказаві не піськограй, а найвеличнійший політик у світі!
Чем ближдче 21.01.2025 тім більш Вальодья сере на партена Байдена. От такий він "смилиіий" та "ришучий" Вальодья. А вже 22.01.2025 Вальодья не соромлясь насре на старину Джо велииииику купу свого ЗЕленого гівна.
Зеленський , дуже багата людина ,
але незважаючи на це , він особисто жодної копійки не пожертвував
для арміі та для нашої перемоги ,
а звинувачує в усьому Президента Байдена і Європу 😡
О зухен вей ....)
