Політика Байдена щодо України розчаровує через затримку санкцій і недостатню підтримку ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хоча підтримка США та Європи для України була важливою, він частково розчарований політикою адміністрації президента Джо Байдена.

Зеленський зазначив, що за період Байдена позитивним була спільна діяльність США та Європи у питаннях постачання зброї, санкцій і політичної підтримки.

"Це те, що відбулося під час терміну Байдена, і я за це вдячний", - сказав президент.

Однак, за його словами, деякі дії, зокрема введення санкцій до російського вторгнення, були занадто запізнілими.

"Це про превентивні санкції до вторгнення. Ми просили і зброю, і санкції, але Америка сказала, що "якщо щось станеться, ми тоді зробимо"... Мені здається, що це була все-таки слабка позиція", - підкреслив він.

Зеленський також висловив здивування щодо недостатньої підтримки України системами ППО, зазначивши, що коли країна втрачає життя своїх громадян, такі рішення важко зрозуміти.

"Я не зрозумів до кінця і ніколи не зрозумію, коли у нас гинуть люди, а систем ППО у нас стільки, скільки є. І чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot - кажу Америкою, бо більшість з них там, - мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне - на жаль, гинули люди".

