Політика Байдена щодо України розчаровує через затримку санкцій і недостатню підтримку ППО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що хоча підтримка США та Європи для України була важливою, він частково розчарований політикою адміністрації президента Джо Байдена.
Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що за період Байдена позитивним була спільна діяльність США та Європи у питаннях постачання зброї, санкцій і політичної підтримки.
"Це те, що відбулося під час терміну Байдена, і я за це вдячний", - сказав президент.
Однак, за його словами, деякі дії, зокрема введення санкцій до російського вторгнення, були занадто запізнілими.
"Це про превентивні санкції до вторгнення. Ми просили і зброю, і санкції, але Америка сказала, що "якщо щось станеться, ми тоді зробимо"... Мені здається, що це була все-таки слабка позиція", - підкреслив він.
Зеленський також висловив здивування щодо недостатньої підтримки України системами ППО, зазначивши, що коли країна втрачає життя своїх громадян, такі рішення важко зрозуміти.
"Я не зрозумів до кінця і ніколи не зрозумію, коли у нас гинуть люди, а систем ППО у нас стільки, скільки є. І чому ми не могли бути посилені Америкою системами Patriot - кажу Америкою, бо більшість з них там, - мені це складно зрозуміти. Можливо, я чогось не знаю. Але знаю одне - на жаль, гинули люди".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чем ближдче 21.01.2025 тім більш Вальодья сере на партена Байдена. От такий він "смилиіий" та "ришучий" Вальодья. А вже 22.01.2025 Вальодья не соромлясь насре на старину Джо велииииику купу свого ЗЕленого гівна.
Така підлота буде подібне робити всім, українціям, соратникам( Богтби з ними), опонентам. Можливо власній мамі і тату. Підлота воно і є підлота і назавжди.
але незважаючи на це , він особисто жодної копійки не пожертвував
для арміі та для нашої перемоги ,
а звинувачує в усьому Президента Байдена і Європу 😡
О зухен вей ....)
Особенно разочарованы те, у кого в 2019-м не хватило мозгов.
Він думає що Трамп не бачить як ця пішка кидає всіх своїх покровителів та союзників?
Чи є до Байдена питання? Так звісно ж є, і не одне; але для України він зробив більше, ніж Зе.
Де ж зараз оті "патріоти", що бризкали слиною і жовчю про "Вальцмана", а готували реального єврея в президенти? Де оті одіозні "гнєвні" придурки "бєлого ВошЬдя" білєЦкаГо, що бігали по всім мітингам Порошенко зі свинками і скакали, як навіжжені на його автівки? Де вся ота "патріотична" тусовка "білих пальто", що ТАК проштовхувала "новоє ліТсо" оцього дебіла з підворотні кварталу?
Ауууу!