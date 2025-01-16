УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11747 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 511 26

Україна не веде ніяких розмов за лаштунками з Росією, - Зеленський

Україна не веде перемовини з Росією

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не веде із Росією ніяких перемовин за лаштунками.

Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з Росією. Це не в наших інтересах. Тому що для нас втрата довіри партнерів це безумовно великий ризик. Для мене важливо зберегти союз між партнерами. Так, в ЄС достатньо вже "друзів" є, які роблять це, щоб знайти якусь прихильність до Росії, або збалансувати, знайти своє місце між Україною та Росією, а не бути на боці правди, на боці України", - зазначив президент.

Таких країн не дуже багато, додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будь-які мирні переговори не мають проходити без участі України, - Дуда

"Для мене важливо зберегти союз в підтримці, геополітиці, зброї, санкціях, ЄС, НАТО, багатьох питаннях. Вважаю, що за 3 роки у нас вийшло побудувати цей союз. Без цього союзу ми б не витримали. 

Тому будь-які сепаративні розмови не можуть бути. Безумовно, ми маємо право на такі перемовини. Безумовно будь-які домовленості з руськими не можуть бути без України. Тому Україна завжди дуже жорстко, але правдиво реагує, коли та чи інша країна веде ті, чи інші перемовини з руськими, щось готується, і ми проти цього. Ми повинні знати і бути в одному інформполі з нашими союзниками", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 20% територій, - Bloomberg

Автор: 

війна (1467) Зеленський Володимир (25153) переговори з Росією (1402) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А що робили в Туреччині посланці завгоспа у 2022 році. До речі, без відома УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Висновок для народу один. НАГИДИВШИ ОДИН РАЗ, напоганить і вдруге. Йди вже у свій квартал .... на італійський острів.
показати весь коментар
16.01.2025 12:54 Відповісти
+15
Ага, як "не було жодної спецоперації з затримання вагнерівців", це все комсомольская правда вигадала...
показати весь коментар
16.01.2025 12:59 Відповісти
+15
Оманська Гнида бреше що дихає
показати весь коментар
16.01.2025 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що робили в Туреччині посланці завгоспа у 2022 році. До речі, без відома УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Висновок для народу один. НАГИДИВШИ ОДИН РАЗ, напоганить і вдруге. Йди вже у свій квартал .... на італійський острів.
показати весь коментар
16.01.2025 12:54 Відповісти
ну другий день повномаштабки вже лизалися з кацапамb в бубьборашці
показати весь коментар
16.01.2025 13:01 Відповісти
А Дубінськии сказав шо балачки є - правда - иому вірити - себе не поважати
показати весь коментар
16.01.2025 12:57 Відповісти
Вони один одного варті...
показати весь коментар
16.01.2025 13:01 Відповісти
значить 1000000% що ведуть
показати весь коментар
16.01.2025 12:58 Відповісти
Ага, як "не було жодної спецоперації з затримання вагнерівців", це все комсомольская правда вигадала...
показати весь коментар
16.01.2025 12:59 Відповісти
Оманська Гнида бреше що дихає
показати весь коментар
16.01.2025 12:59 Відповісти
Зє в "трускавецькій академії" не навчали, що кацапів називати "руськими" це неправильно.
"Русские" - це самоназва росіян, тобто ендоетнонім. А ми їх маємо називати згідно з правилами нашої мови - або росіянами, або історично правильними екзоетнонімами. Це московити, москвини, московці. І в жодному разі не русЬкими, бо це ті, що стосуються Русі, тобто України (як і руси та русини), наголосила філолог О. Васильєва.


У нашій мові транскрипція російського прикметника "русскій" залишається у складі тільки одного кліше - "русскій мір". Його ми не перекладаємо, бо воно усталилося в такому вигляді. Усе інше перекладаємо, зокрема кліше "хорошие русские" - "хороші росіяни".

"До речі, на московії з її одвічним антисемітизмом, расизмом та іншими -измами дуже болюче ставлення до багатонаціоналочки". Росіяни - це окрошка з усіх мешканців так званої російської федерації (буряти, калмики, дагестанці тощо). Тому кожен етнічний московит там кричить: "Я нє расіянін, я русскій!". В Україні ви русскіми не були й не будете", - підсумувала Ольга Васильєва.
показати весь коментар
16.01.2025 12:59 Відповісти
Пропоную називати насєлєніє запорєбріка кацапами; так московитів називали казанські татари ще за часів московського царя івана "грозного".
показати весь коментар
16.01.2025 16:32 Відповісти
Хто помиляється на вершині, той падає швидко. Не треба чіплятись ! Це продовжить час падіння, але помилку життя вже не виправить. Вихід є - йди з миром. І стули пельку.
показати весь коментар
16.01.2025 13:00 Відповісти
Chi troppo in sale da cadere sovente precipitevolissimevolmente (самое длинное слово итальянского языка)!
показати весь коментар
16.01.2025 13:28 Відповісти
Як доречно ! Вам філологією займатись, а не Цензор сміттям засмічувати.
показати весь коментар
16.01.2025 13:57 Відповісти
"Диму без вогню не буває..."
показати весь коментар
16.01.2025 13:01 Відповісти
Так вірю, дивлюсь в його очі - і бачу що не бреше). І майже 2 області за 3 дня теж ніхто путлеру на здав.
показати весь коментар
16.01.2025 13:08 Відповісти
"Не верю!"(С)
показати весь коментар
16.01.2025 13:09 Відповісти
Оман фсьо?
показати весь коментар
16.01.2025 13:10 Відповісти
Все вже пеговорено в Оманє в січні 2020. З того моменту йде чітке виконання домовленостей.
показати весь коментар
16.01.2025 13:14 Відповісти
Зеленський не буде провадити з путіним жодних переговорів,про це він офіційно заявляв,для певності обізвавши ху...ла різними нецензурними словами.Забувши що така полеміка припустима лише на шнурантському рівні.Шнурант путін виявився тут дещо розумнішим і сказав що не провадитиме перезоворів не тому,що той клоун і піськограй,а тому що термін президентства Зеленського закінчився і його підпис власне не має сили.І що робити?Треба щоб путін здох,а Зеленського переобрали.І ні один з цих варіантів не є реалістичним,особливо враховуючи останні заяви Зеленського.Тобто поки війна я буду президентом,і поки я президент доти буде війна...І що робити?Черговий Майдан буде недоречним абсолютно бо враховуючи ієзуїтську політику рашки буде використаний проти нас і може обернутись катастрофою...Ось так,два основних питання - хто винен і що робити - мають прийти одночасно і відповідь на них теж повинна бути одночасною.А в нашому випадку відповідь на "що робити?" дуже запізнюється...
показати весь коментар
16.01.2025 13:17 Відповісти
ПЛЯЖНИЙ СЕЗОН В ОДЕСІ І В КРИМУ В МИНУЛОМУ РОЦІ БУЛО ДОМОВЛЕНО... НЕ ОБСТРІЛЮВАВСЯ КРИМ І ОДЕСА.. ПОРТИ МАРІУПОЛЯ ТА БЕРДЯНСЬКА ВЗАГАЛІ ЧОМУСЬ НЕДОТОРКАНІ... ЯК І НОВА ЗАЛІЗНИЦЯ СУХОПУТНА В КРИМ
показати весь коментар
16.01.2025 13:17 Відповісти
ахотна вєрю !!
показати весь коментар
16.01.2025 13:19 Відповісти
100 % ведуть сепаратні переговори. Тому і бережуть золотий генофонд 18-25 шоб здати їх в російську солдатську армію для штурму Варшави
показати весь коментар
16.01.2025 13:25 Відповісти
Саме тому стамбульска "капітуляційна команда" (Умєров, О.Чалий, хламідія і ін.), створена указом Президента, до цих пір не анульована? Ой, вірю-вірю!
показати весь коментар
16.01.2025 13:34 Відповісти
Він вже не президент. Повноваження давно вийшли
показати весь коментар
16.01.2025 13:35 Відповісти
Бреше!
показати весь коментар
16.01.2025 13:44 Відповісти
Віримо, віримо, звичайно віримо!!!

показати весь коментар
16.01.2025 13:44 Відповісти
 
 