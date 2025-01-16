Україна не веде ніяких розмов за лаштунками з Росією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не веде із Росією ніяких перемовин за лаштунками.

"Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з Росією. Це не в наших інтересах. Тому що для нас втрата довіри партнерів це безумовно великий ризик. Для мене важливо зберегти союз між партнерами. Так, в ЄС достатньо вже "друзів" є, які роблять це, щоб знайти якусь прихильність до Росії, або збалансувати, знайти своє місце між Україною та Росією, а не бути на боці правди, на боці України", - зазначив президент.

Таких країн не дуже багато, додав глава держави.

"Для мене важливо зберегти союз в підтримці, геополітиці, зброї, санкціях, ЄС, НАТО, багатьох питаннях. Вважаю, що за 3 роки у нас вийшло побудувати цей союз. Без цього союзу ми б не витримали.

Тому будь-які сепаративні розмови не можуть бути. Безумовно, ми маємо право на такі перемовини. Безумовно будь-які домовленості з руськими не можуть бути без України. Тому Україна завжди дуже жорстко, але правдиво реагує, коли та чи інша країна веде ті, чи інші перемовини з руськими, щось готується, і ми проти цього. Ми повинні знати і бути в одному інформполі з нашими союзниками", - наголосив Зеленський.

