Україна не веде ніяких розмов за лаштунками з Росією, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не веде із Росією ніяких перемовин за лаштунками.
Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з Росією. Це не в наших інтересах. Тому що для нас втрата довіри партнерів це безумовно великий ризик. Для мене важливо зберегти союз між партнерами. Так, в ЄС достатньо вже "друзів" є, які роблять це, щоб знайти якусь прихильність до Росії, або збалансувати, знайти своє місце між Україною та Росією, а не бути на боці правди, на боці України", - зазначив президент.
Таких країн не дуже багато, додав глава держави.
"Для мене важливо зберегти союз в підтримці, геополітиці, зброї, санкціях, ЄС, НАТО, багатьох питаннях. Вважаю, що за 3 роки у нас вийшло побудувати цей союз. Без цього союзу ми б не витримали.
Тому будь-які сепаративні розмови не можуть бути. Безумовно, ми маємо право на такі перемовини. Безумовно будь-які домовленості з руськими не можуть бути без України. Тому Україна завжди дуже жорстко, але правдиво реагує, коли та чи інша країна веде ті, чи інші перемовини з руськими, щось готується, і ми проти цього. Ми повинні знати і бути в одному інформполі з нашими союзниками", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Русские" - це самоназва росіян, тобто ендоетнонім. А ми їх маємо називати згідно з правилами нашої мови - або росіянами, або історично правильними екзоетнонімами. Це московити, москвини, московці. І в жодному разі не русЬкими, бо це ті, що стосуються Русі, тобто України (як і руси та русини), наголосила філолог О. Васильєва.
У нашій мові транскрипція російського прикметника "русскій" залишається у складі тільки одного кліше - "русскій мір". Його ми не перекладаємо, бо воно усталилося в такому вигляді. Усе інше перекладаємо, зокрема кліше "хорошие русские" - "хороші росіяни".
"До речі, на московії з її одвічним антисемітизмом, расизмом та іншими -измами дуже болюче ставлення до багатонаціоналочки". Росіяни - це окрошка з усіх мешканців так званої російської федерації (буряти, калмики, дагестанці тощо). Тому кожен етнічний московит там кричить: "Я нє расіянін, я русскій!". В Україні ви русскіми не були й не будете", - підсумувала Ольга Васильєва.