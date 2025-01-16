Якщо Україна не в НАТО, то як фінансувати і озброювати мільйонну армію, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають включати фінансування та озброєння мільйонної армії, особливо якщо країна не стане членом НАТО.
Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський риторично запитав, як Україна зможе підтримувати свою армію без допомоги НАТО:
"У мене просте питання, наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія. У мене питання, мільйонна армія, яка є в Україні, зараз партнери допомагають, де ми знайдемо гроші і зброю потім, щоб утримувати мільйонну армію? Це факт. Якщо у вас немає НАТО, ППО, підтримки, загального флоту, то ви повинні розраховувати на себе. Яка армія в Європі сьогодні більша за українську - ніяка. Це не про те, що це наша перевага, це про те, що це дуже-дуже дороговартісно", - підкреслив Зеленський.
Президент наголосив, що для миру необхідно унеможливити ескалацію. Для цього, за його словами, Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема членство в НАТО, сучасні системи ППО, зброя та інша підтримка.
Після зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском 15 січня Зеленський зазначив, що серед можливих гарантій обговорюється розгортання миротворчих сил в Україні. Це питання наразі перебуває на стадії консультацій із союзниками. Зеленський також анонсував переговори з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, який прибув до Києва 16 січня.
Зеленський підкреслив, що сьогодні армія РФ чисельно перевищує всі армії ЄС разом узяті: "Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства... Без української армії шансів у армії ЄС наразі не має, на жаль".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не бажаєте Україну у НАТО? Добре, Тоді письмові, беззаперечні зобов'язання утримувати 500- 800 тис. збройних сил, із росписаним механізмом для кожної країни- види озброєнь, техніки...
І це небажаєте..?
1. Крадуть- це факт, із цим нічого не зробиш, поки не буде нова влада( і то не факт що це припинеться зовсім).
2. Зеленьський і камарілья не вічні. Через деякий час, ти забудеш про його існування, а загрози перед країною , нікуди не дінуться.
3. В НАТО Україну, швидше за все не приймуть, і що тоді робити? Реального ресурсу утримувати десятки років у боєздатному стані величезну армію і її озброювати Україна не в змозі. Із роісії, в обмін на перемирення, швидше за все вимушені будуть зняти багато санкцій і через років 3- 5 буде новий виток війни..
А примуть до НАТО- то і добре.
Алекс Алекс 76c60cd2 - просто хвора зебільна гнида
ви при тямі ?
А де був до 08.01.25, коли зарєєструвався?
«... а можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю», - сказав глава держави.
А як тоді будувати дороги?
Як тут вже писали люди, потрібна невелика професійна армія + той самий мільйон (а краще два) резерву.
Активні службовці - 169 500
Резерв - 465 000
Бюджет - $24.3 мільярдів (2021)
У нас резерв може бути значно більшим.
"Якщо ви будемо витрачати гроші на армію, то як ми будемо ******* гроші на великому будівництві?"
ЗЄзідент образця 2024 року:
"Якщо Україна не в НАТО, то як фінансувати і озброювати мільйонну армію?"
А ці дві обізяни не можуть зустрітися? Бо рішення на поверхні...
цікаво у якому вигаданому світі живе цей поц..
п.с. вбухали півстора лярда баксів на два корита які нам не потрібні від слова зовсім, зночить гроші є...