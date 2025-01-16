УКР
Новини
Якщо Україна не в НАТО, то як фінансувати і озброювати мільйонну армію, - Зеленський

Зеленський про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають включати фінансування та озброєння мільйонної армії, особливо якщо країна не стане членом НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський риторично запитав, як Україна зможе підтримувати свою армію без допомоги НАТО:

"У мене просте питання, наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія. У мене питання, мільйонна армія, яка є в Україні, зараз партнери допомагають, де ми знайдемо гроші і зброю потім, щоб утримувати мільйонну армію? Це факт. Якщо у вас немає НАТО, ППО, підтримки, загального флоту, то ви повинні розраховувати на себе. Яка армія в Європі сьогодні більша за українську - ніяка. Це не про те, що це наша перевага, це про те, що це дуже-дуже дороговартісно", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що для миру необхідно унеможливити ескалацію. Для цього, за його словами, Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема членство в НАТО, сучасні системи ППО, зброя та інша підтримка.

Після зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском 15 січня Зеленський зазначив, що серед можливих гарантій обговорюється розгортання миротворчих сил в Україні. Це питання наразі перебуває на стадії консультацій із союзниками. Зеленський також анонсував переговори з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, який прибув до Києва 16 січня.

Зеленський підкреслив, що сьогодні армія РФ чисельно перевищує всі армії ЄС разом узяті: "Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства... Без української армії шансів у армії ЄС наразі не має, на жаль".

армія (3790) Зеленський Володимир (25153) НАТО (6718)
+29
Не КРАСТИ Вова, як ти крадеш з слугами та н-6 менеджерами, просто не красти.,
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
+27
Не крадіть....
показати весь коментар
16.01.2025 12:36 Відповісти
+24
******* менше потрібно а то під час віини поставали доларовами мільионерами
показати весь коментар
16.01.2025 12:36 Відповісти
******* менше потрібно а то під час віини поставали доларовами мільионерами
показати весь коментар
16.01.2025 12:36 Відповісти
Не крадіть....
показати весь коментар
16.01.2025 12:36 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 14:25 Відповісти
Не КРАСТИ Вова, як ти крадеш з слугами та н-6 менеджерами, просто не красти.,
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
Це само собою, але цього разу теза на мій погдяд дієва, якщо триматися неї у перемовинах.
Не бажаєте Україну у НАТО? Добре, Тоді письмові, беззаперечні зобов'язання утримувати 500- 800 тис. збройних сил, із росписаним механізмом для кожної країни- види озброєнь, техніки...
І це небажаєте..?
показати весь коментар
16.01.2025 13:15 Відповісти
Тоб то, на ваш погляд теза звучит саме так - я з 5 - 6 менеджерами та слугами і коломойскоахметовськопінчуковськими буду продовжувати грабувати країну а ви повинні утримувати ВСУ. Геніально та оригенально!
показати весь коментар
16.01.2025 13:20 Відповісти
Давай так. Починаємо включати дорослу людину і розмірковувати. Іноді не гріх.
1. Крадуть- це факт, із цим нічого не зробиш, поки не буде нова влада( і то не факт що це припинеться зовсім).

2. Зеленьський і камарілья не вічні. Через деякий час, ти забудеш про його існування, а загрози перед країною , нікуди не дінуться.

3. В НАТО Україну, швидше за все не приймуть, і що тоді робити? Реального ресурсу утримувати десятки років у боєздатному стані величезну армію і її озброювати Україна не в змозі. Із роісії, в обмін на перемирення, швидше за все вимушені будуть зняти багато санкцій і через років 3- 5 буде новий виток війни..
А примуть до НАТО- то і добре.
показати весь коментар
16.01.2025 14:29 Відповісти
сенсу відповідати немає

Алекс Алекс 76c60cd2 - просто хвора зебільна гнида
показати весь коментар
16.01.2025 14:34 Відповісти
як перемовини ..від кого ? ))..від Оманської Гниди ? )

ви при тямі ?
показати весь коментар
16.01.2025 14:03 Відповісти
До моменту початку пересовин ніякого Оманьського може вже небути. Не переймайся так.
показати весь коментар
16.01.2025 14:31 Відповісти
я завжди переймаюсь за Україну, гнида )
показати весь коментар
16.01.2025 14:33 Відповісти
Наша ти бубочка, він, " переймається"
А де був до 08.01.25, коли зарєєструвався?
показати весь коментар
16.01.2025 14:38 Відповісти
в бані .., зелене дебіле )
показати весь коментар
16.01.2025 14:41 Відповісти
так і дороги...головне про дороги не забути...на них так гарно красти....
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
Це він почав вступ до своєї любимої пісеньки "Ну, ми моглі б на Армію, но как тогда дорогі строїть?"
показати весь коментар
16.01.2025 12:39 Відповісти
Пройдись по прокурорам та мсеку , там є грошики.
показати весь коментар
16.01.2025 12:39 Відповісти
а навіщо тобі мільйонна армія, коли не буде бойових дій? цей мільйон повинен бути готовий в будь-який день стати до бою. але це не значить, що вони будуть стояти на тисячах блокпостів і кошмарити мирне населення! ти повинен забезпечити їх робочими місцями, а у випадку відновлення агресії закликати їх до оборони знову
показати весь коментар
16.01.2025 12:40 Відповісти
А це залежить від стану вашого карло- пу, чи кого там із морозильнику на " чергування виймають "
показати весь коментар
16.01.2025 13:10 Відповісти
Штош треба буде потужно просити олігархів та латіфундистів на фінансування армії,а не чергову покупку нового будиночку в Марбельї, майно яких зараз відстоює звичайний Микола зі свома 15 сотками та тракторцем поки всі від прокурорів та суддів до силовиків беруть з нинішної ситуації все.
показати весь коментар
16.01.2025 12:41 Відповісти
Це ви про заможного Миколу пишете, йому дійсно є що захищати.
показати весь коментар
16.01.2025 12:57 Відповісти
Для того і є влада. Не годен-не пхайся на вибори. Попереду в зеленого доля південнокорейського преза. І в Кучми також.
показати весь коментар
16.01.2025 12:41 Відповісти
підарюга зелена, для початку красти менше треба, це по-перше; виключити непотрібні й популістичні витрати (теж непотрібні!!), а саме бидломаратон, хакнуту "бздію" й усіляки "1000грн.",, це по-друге; можно додати щось про розвиток власного виробництва, аби хоча би метизи в ******* китайців з турками припинити закуповувати, але то вже вимагає трохи іншого рівня адміністративну ефективність... перших двох пунктів, зелений їбанате, для тебе вистачить!!
показати весь коментар
16.01.2025 12:41 Відповісти
НАТО насправді вже не актуальне. Без США - НАТО порожній звук. + мадярський і словацький гній. Має бути європейська армія і вона вже є. Це ЗСУ, яких саме Європа нормальна має озброювати і фінансувати.
показати весь коментар
16.01.2025 12:43 Відповісти
А ти спитай у Порошенка.
показати весь коментар
16.01.2025 12:44 Відповісти
Та він вже давно випрошує заморожені кацапські гроші:
«... а можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю», - сказав глава держави.
показати весь коментар
16.01.2025 13:04 Відповісти
Випрошує мільйони для прокурорів, депутатів, суддів, голів МСЕК...
показати весь коментар
16.01.2025 12:45 Відповісти
Це він для себе !
показати весь коментар
16.01.2025 13:18 Відповісти
Членство в НАТО - це не спосіб України озброюватись ******** зброєю з кишені НАТО й коштом інших країн. Рамштайн працює (з перебоями) і його треба триматись як за порятунок. Проте в НАТО треба вступати за будь-яку ціну, бо членство ще не БЕЗПЕКОВІ ГАРАНТІЇ, але попередження агресору, що країна не сама, і має підтримку (не впевнений що повну, включая війська). Україні взагалі іншого вибору вже немає ! Наш Чмонька у 2019 році по НАТО й не думав, і .... прорахувався з дорогами. Зараз НАТО для нього - це другий строк грабувати країну зі своїми завгоспами. Хто помиляється в політиці - має йти у відставку ! Для виправлення помилок країна не має ресурсів.
показати весь коментар
16.01.2025 12:45 Відповісти
Та не кажи, Зєля!
А як тоді будувати дороги?
показати весь коментар
16.01.2025 12:45 Відповісти
Та не хвилюйся ти так. Вилізе якийсь хрипатий пи*дюк, порівняє твої пошуки допомоги з німецькою акторкою фільмів для дорослих, наобіцяє наріду золоті гори і його мудрий нарід обере президентом, а тебе будуть по судам тягати.
показати весь коментар
16.01.2025 12:45 Відповісти
Можливо я не розумію багато чого, бо жінка. Але вважаю, що ми маємо надіятися і розраховувати тільки на себе. Залишити налог на армію, контролювати кожну копійку з цих грошей . На ці гроші розвивати оборонку і робити ракети. Ну якось так.
показати весь коментар
16.01.2025 12:49 Відповісти
Це неможливо, - самостійно утримувати мільйонну армію. Немає у нас кацапських нафти та газу, котрі могли б це дозволити.
показати весь коментар
16.01.2025 13:07 Відповісти
Якщо оптимізувати витрати, то можливо. В яких ще країнах чиновники (топ і не тільки) отримують такі високі зарплати? Це ж саме стосується, прокурорів, суддів та інших трутнів
показати весь коментар
16.01.2025 14:13 Відповісти
Мільйон працездатного резерву відірвати від економіки? Армія нічого не створює, вона лише використовує ресурси. Дуже дороговартісні ресурси...
Як тут вже писали люди, потрібна невелика професійна армія + той самий мільйон (а краще два) резерву.
показати весь коментар
16.01.2025 14:19 Відповісти
Ті, хто наразі в армії і так відірвані від економіки. Хіба ні?
показати весь коментар
16.01.2025 14:21 Відповісти
Я про це і пишу. Де була б зараз наша економіка (і армія), якби не допомога партнерів?
показати весь коментар
16.01.2025 14:24 Відповісти
Зарплати у суддів і прокурорів, в порівнянні з зарплатами топ менеджерів (Укрпошта, Нафтогаз) мізерні. Суддя першого року роботи отримує 48000 - 53000 (грязними) . Прокурор - ще менше. В мерії чи сільраді отримують майже стільки же.
показати весь коментар
16.01.2025 14:24 Відповісти
Перепрошую за те, що туплю , але Ізраїль якось же утримує. Там також немає нафти і газу.
показати весь коментар
16.01.2025 14:18 Відповісти
Армія оборони Ізраїлю:
Активні службовці - 169 500
Резерв - 465 000
Бюджет - $24.3 мільярдів (2021)
У нас резерв може бути значно більшим.
показати весь коментар
16.01.2025 14:22 Відповісти
Зрозуміла. Дякую.
показати весь коментар
16.01.2025 14:25 Відповісти
ізраїль бореться самотужки проти 3ї армії світу чи проти арабів з палками?
показати весь коментар
16.01.2025 23:38 Відповісти
Навіть, якщо з українців збирати по 50% налогів на утримання армії та виготовлення зброї цих грошей буде недостатньо.
показати весь коментар
16.01.2025 13:21 Відповісти
Как-как? Асфальтом, шашлычками на майские, ху#ловскими агентами вокруг себя.
показати весь коментар
16.01.2025 12:50 Відповісти
Зараз телемарафон заволає - геніально, який вумний наче ... вутка чи курка. Резюме: дебіл ***...., йди вже до біса!
показати весь коментар
16.01.2025 12:51 Відповісти
Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги (17.02.2022 рік). Зеленський: Яка армія в Європі сьогодні більша за українську - ніяка. Це не про те, що це наша перевага, це про те, що це дуже-дуже дороговартісно" (16.01.2025 рік).
показати весь коментар
16.01.2025 12:52 Відповісти
Слово "дороговартісно" відсутнє в базі
показати весь коментар
16.01.2025 14:07 Відповісти
йшов би ти, краще, на піаніні грати. бидло йбане.
показати весь коментар
16.01.2025 12:56 Відповісти
Господи, нема слів.....за що, невже ми сама дурніша нація!
показати весь коментар
16.01.2025 12:58 Відповісти
Є така притча: "В одному прекрасному місті люди вибрали собі Правителя. Правитель дуже зрадів вибору городян і подумав: "Це ж який я розумний і гарний, раз люди мене вибрали". З'явився йому Ангел і каже: "Що ти розмріявся про себе? Народ цей згрішив, і Бог покарав його, послав їм тебе. Просто гірше не знайшов.
показати весь коментар
16.01.2025 14:01 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 13:03 Відповісти
Довбойоб реально думає, що після кінця війни українці так само захочуть сидіти в армії в мільйон рил як кріпаки?
показати весь коментар
16.01.2025 13:11 Відповісти
ЗЄзідент образця 2022 року:
"Якщо ви будемо витрачати гроші на армію, то як ми будемо ******* гроші на великому будівництві?"

ЗЄзідент образця 2024 року:
"Якщо Україна не в НАТО, то як фінансувати і озброювати мільйонну армію?"

А ці дві обізяни не можуть зустрітися? Бо рішення на поверхні...
показати весь коментар
16.01.2025 13:22 Відповісти
Ну якщо Україну члени НАТО не хочуть бачити в альянсі, то нехай беруть на фінансування нашу мільйонну армію
показати весь коментар
16.01.2025 13:22 Відповісти
він про це і каже. А хомячки тут думають, що якщо зняти зарплати з судів і прокурорів, то ми самі утримаємо мільйонну армію з усією обронкою. Хворі ідіоти
показати весь коментар
16.01.2025 23:39 Відповісти
Це, гнида, задача з кількома, для тебе, невідомими - не тіки фінансувати свою армію, а щей відраховувати 3-4% у закрома NATO.
показати весь коментар
16.01.2025 13:29 Відповісти
Все дуже просто насправді,не справляєшся-пнх вава
показати весь коментар
16.01.2025 13:36 Відповісти
НАТО не фінансує армії, це справа урядів країн учасниць.
цікаво у якому вигаданому світі живе цей поц..
п.с. вбухали півстора лярда баксів на два корита які нам не потрібні від слова зовсім, зночить гроші є...
показати весь коментар
16.01.2025 13:45 Відповісти
ЄС і НАТО проблеми українців до сраки, вони вирішують свої проблеми, зокрема і демографічні, за рахунок біженців з України
показати весь коментар
16.01.2025 14:16 Відповісти
Бути в НАТО це як мінімум сплачувати членські внески та виділяти певний процент від ВВП на оборонку. А през надсилає месседж, мовляв, візьміть нас до НАТО ще й дайте грошей на утримання армії, половину з яких ми тупо розкрадемо
показати весь коментар
16.01.2025 14:19 Відповісти
Накрадене конфіскувати, а це не одна сотня мільярдів доларів, жити по середніх зарплатах, ось і буде чим фінансувати армію
показати весь коментар
16.01.2025 14:22 Відповісти
Скільки намародерив с завгоспом то там не наодин рік хватить
показати весь коментар
16.01.2025 15:44 Відповісти
 
 