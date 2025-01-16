Якщо Україна не в НАТО, то як фінансувати і озброювати мільйонну армію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України мають включати фінансування та озброєння мільйонної армії, особливо якщо країна не стане членом НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський риторично запитав, як Україна зможе підтримувати свою армію без допомоги НАТО:

"У мене просте питання, наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія. У мене питання, мільйонна армія, яка є в Україні, зараз партнери допомагають, де ми знайдемо гроші і зброю потім, щоб утримувати мільйонну армію? Це факт. Якщо у вас немає НАТО, ППО, підтримки, загального флоту, то ви повинні розраховувати на себе. Яка армія в Європі сьогодні більша за українську - ніяка. Це не про те, що це наша перевага, це про те, що це дуже-дуже дороговартісно", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що для миру необхідно унеможливити ескалацію. Для цього, за його словами, Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема членство в НАТО, сучасні системи ППО, зброя та інша підтримка.

Після зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском 15 січня Зеленський зазначив, що серед можливих гарантій обговорюється розгортання миротворчих сил в Україні. Це питання наразі перебуває на стадії консультацій із союзниками. Зеленський також анонсував переговори з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, який прибув до Києва 16 січня.

Зеленський підкреслив, що сьогодні армія РФ чисельно перевищує всі армії ЄС разом узяті: "Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства... Без української армії шансів у армії ЄС наразі не має, на жаль".

