Далекобійність дуже допомогла Україні, але її все ще недостатньо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні удари по Росії дуже допомогли, проте цієї далекобійності все ще недостатньо.

Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Люди завжди хочуть якогось дива. Вони вважають, що відкриті можливості далекобійні для України – і одразу буде диво. Насамперед ми завдали далекобійних ударів тим, що в нас було. Знищено було склади зі зброєю РФ, військова техніка, центри управління. Це дуже важливо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, завдяки далекобійним ударам вдалося завдати втрат росіянам на Курському напрямку - близько 30-35 тис.

"Далекобійність дала свій результат. Так само як ми били після їхніх ударів по нашій енергетиці - по їхніх генеруючих заводах. Так само вони втратили грошей, частину логістики тощо. Тобто якби у нас не було далекобійних ударів, якщо чесно, я не знаю, я не знаю на сьогодні який був би результат", - пояснив глава держави.

"Далекобійність дуже сильно допомогла. Недостатня далекобійність - це факт. Була відповідна кількість далекобійної зброї, яку ми попросили у наших партнерів. Ми знаємо кожен об'єкт, де їхні склади, пункти управління, той чи інший завод, який виробляє зброю проти нас. Ми всі ці пункти перерахували. Була ціла таблиця цих пунктів, але для того, щоб знищити це потрібна відповідна кількість далекобійної зброї. Такої кількості поки що в нас не було", - підсумував президент.

