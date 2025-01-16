УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11807 відвідувачів онлайн
Новини
1 441 46

Далекобійність дуже допомогла Україні, але її все ще недостатньо, - Зеленський

Зеленський прокоментував далекобіність України

Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні удари по Росії дуже допомогли, проте цієї далекобійності все ще недостатньо.

Про це він сказав в інтерв'ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Люди завжди хочуть якогось дива. Вони вважають, що відкриті можливості далекобійні для України – і одразу буде диво. Насамперед ми завдали далекобійних ударів тим, що в нас було. Знищено було склади зі зброєю РФ, військова техніка, центри управління. Це дуже важливо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, завдяки далекобійним ударам вдалося завдати втрат росіянам на Курському напрямку - близько 30-35 тис.

Читайте також: Маємо амбітну мету - відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС цього року, - Зеленський

"Далекобійність дала свій результат. Так само як ми били після їхніх ударів по нашій енергетиці - по їхніх генеруючих заводах. Так само вони втратили грошей, частину логістики тощо. Тобто якби у нас не було далекобійних ударів, якщо чесно, я не знаю, я не знаю на сьогодні який був би результат", - пояснив глава держави.

"Далекобійність дуже сильно допомогла. Недостатня далекобійність - це факт. Була відповідна кількість далекобійної зброї, яку ми попросили у наших партнерів. Ми знаємо кожен об'єкт, де їхні склади, пункти управління, той чи інший завод, який виробляє зброю проти нас. Ми всі ці пункти перерахували. Була ціла таблиця цих пунктів, але для того, щоб знищити це потрібна відповідна кількість далекобійної зброї. Такої кількості поки що в нас не було", - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має бути представлена за будь-яким переговорним столом, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) зброя (7687) Удари по РФ (478)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
кластери далекобійності і міністерство далекобійності коли?
показати весь коментар
16.01.2025 12:18 Відповісти
+9
Так застосовуй свої ''паляниці-зелениці'', а не ний!
показати весь коментар
16.01.2025 12:17 Відповісти
+7
Послухайте уважно як говорить Зеленський без папірця.
І все про розумові здібності Зеленського стане очевидним.
Їх немає....
показати весь коментар
16.01.2025 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так застосовуй свої ''паляниці-зелениці'', а не ний!
показати весь коментар
16.01.2025 12:17 Відповісти
Нема їх фізично, то просто дерибан грошей і замилювання очей.
показати весь коментар
16.01.2025 12:38 Відповісти
Паляниця - це піар дрон для показу під час рекламних компаній
показати весь коментар
16.01.2025 13:35 Відповісти
Ти британська розробка, вже писали
показати весь коментар
16.01.2025 12:45 Відповісти
Головна зброя- це Єрмак, а все інше дрібниці. Тому нам до Перемоги ще далі чим Путлеру.
показати весь коментар
16.01.2025 12:18 Відповісти
Та ні, там Татаров - головний "супергерой"
показати весь коментар
16.01.2025 12:39 Відповісти
кластери далекобійності і міністерство далекобійності коли?
показати весь коментар
16.01.2025 12:18 Відповісти
Не підказуй!)
показати весь коментар
16.01.2025 13:12 Відповісти
а АСФАЛЬТ в який ти закатав мільярди допоміг?
показати весь коментар
16.01.2025 12:18 Відповісти
Асфальт допоміг Оманським оффшорам.
показати весь коментар
16.01.2025 13:37 Відповісти
А може украні допомогло ....бануте командування?????
показати весь коментар
16.01.2025 12:21 Відповісти
Нам би допомогла далекоглядність. Далекоглядність більшості населення. В 2019 році.
показати весь коментар
16.01.2025 12:21 Відповісти
Скоро взагалі не буде, а йому не достатньо.
показати весь коментар
16.01.2025 12:21 Відповісти
Чого ми не б"єм по самих більших скупченнях ворога - на Донбасі - біля Куп"янська - там на маленькіи територіі ************* десятки тисяч солдат
показати весь коментар
16.01.2025 12:23 Відповісти
Ніззя. Бо тоді Донбас здати рашистам буде складніше. І товариш полковник з фсб налається.
показати весь коментар
16.01.2025 12:29 Відповісти
Того шо коли Вову кремль, ахметови з пінчуками ратиціми стада баранів привели до першого крісла держави а у ВР слуг наріда, то вони, Вова та слуги ЗНИЩЕЛІ ВСІ рпакетні програми та майже все виробництво рпакет.
показати весь коментар
16.01.2025 12:29 Відповісти
Послухайте уважно як говорить Зеленський без папірця.
І все про розумові здібності Зеленського стане очевидним.
Їх немає....
показати весь коментар
16.01.2025 12:24 Відповісти
От як можна було обрати таке одоробло у президенти?
Воно ж навіть без папірця два слова зліпити до купи не здатне.
показати весь коментар
16.01.2025 12:27 Відповісти
А згадайте "перли" Безуглої на Всеукраїнському енергетичному форумі "Україна 30. Платіжки" 15 лютого 2021. Це мабуть таке типове захворювання серед "слуг". Чим тупіший - тим ближче до тушки "президента".
показати весь коментар
16.01.2025 12:44 Відповісти
"Мудрий нарід" обрав клоуна лідером виключно за вміння грати хрєом на роялі.
показати весь коментар
16.01.2025 13:43 Відповісти
Це треба було ще до виборів слухати! І ще тоді це було чутно і зрозуміло. І з "гумором" кварталу все було зрозуміло ще тоді. Подерев'янський після виборів все правильно сказав про наріт-самогубець у інтервью Скрипіну.
https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU
показати весь коментар
16.01.2025 13:20 Відповісти
Вова, а де "Грім -2"? Не ти його знищів як і ВСЮ ракетну програму попередника?
показати весь коментар
16.01.2025 12:26 Відповісти
ОТРК ГРІМ-2 заважав підготовці до майського шашличка. 73% барани повинні були піти на шашлик, а вони чомусь не погодилися.
показати весь коментар
16.01.2025 12:58 Відповісти
Стратегічно тактика Сирського-зєлєнського програла. Наші ЗМІ й частково військові підтримали цю тактику - вибивання сил й засобів противника шляхом поступової здачі територій. Я не стратег й не тактик. Але дійсність така - ми втрачаємо і території, і людей. Наші сили тануть, а кінця й краю у резервах противника немає. Це не моя капітуляція. Це висновок зі стану справ. Що треба ? Міняти хоча б тактику ! Бригади мають бути у комплекті. Краще менш бригад ніж їх кількість нездатних проводити військові операції. Кожна бригада повинна планувати свої ОПЕРАЦІЇ, як це роблять кацапські полки, бригади. (хоча їм легше - одна тактика наступати). Дайте бригадам час укомплектуватись. Дайте бригадам самостійність: відступати - наступати ! Міняйте СТРАТЕГІЮ. Міняйте мізки Генштабу.
показати весь коментар
16.01.2025 12:33 Відповісти
Дууууже допомогли. F-16 дуууже допомогли. Авантюра в Курській області дууууже допомогла. План перемоги Зеленського дууууже допоміг. Форум міра дуууууже допоміг.
показати весь коментар
16.01.2025 12:33 Відповісти
Це розказує саботажник, у якого дрони літають зі стойками шасі, без катапульт, бо замість військової промисловості наливайки і салони грумінгу.
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
Вся мала авіація (нереактивна) так літає, зі стойками шасі. Що не так?
Зате запустити такий дрон можна з будь-якої площадки.
показати весь коментар
16.01.2025 12:50 Відповісти
??? Одноразові дрони це не мала авіація. Їм не теба приземлятися. Стойки шасі зменшують вагу БЧ на 30 кг, дальність і збільшують радіопомітність на 10-15%. Тобто ефективність-ціна з шасі зменшується у 1.5 рази. З будь-якої площадки це катапульта, навіть дах позашляховика це коротший розгін.
показати весь коментар
16.01.2025 13:24 Відповісти
"Стойки шасі зменшують вагу БЧ на 30 кг".
...а неякісна фарба ще на 30. Довго думали? Чому не на 100?
показати весь коментар
16.01.2025 13:36 Відповісти
#ля, до чого соросятина довела освіту. Стойки шасі це вага, аеродинаміка і опір кочення.
показати весь коментар
16.01.2025 13:43 Відповісти
Зрозуміло, ви "експерд" з радянською освітою. Розкажіть нам більш детально про тертя, бо ми це в школі пропустили. А у ваших дронах, котрі, не сумніваюся, масово використовують ЗСУ, шасі відсутнє? Запускаєте при допомозі ракетного прискорювача?
показати весь коментар
16.01.2025 13:52 Відповісти
Стара освіта запускала реактивні дрони прискорювачами. А от брехати у мас-медіа як соросятина так і не навчилася.
показати весь коментар
16.01.2025 14:17 Відповісти
Колись і морозиво було смачніше, і ракети товщі...
Мабуть все ж таки хтось розраховував доцільність виготовлення дронів саме за такою схемою.
Звісно, аеродинаміка погіршується, але вирішили що цим можна знехтувати. І це втрата далеко не 30 кг БЧ, як ви пишете.
показати весь коментар
16.01.2025 14:34 Відповісти
30 кг це усереднений показник. Для Aeroprakt A-22 він може бути більший.
показати весь коментар
16.01.2025 15:17 Відповісти
Сподіваюся, хоч цю модель ви не пропонуєте запускати катапультою?
показати весь коментар
16.01.2025 15:23 Відповісти
Катапультою запускаються навіть багатотонні винищувачі.
показати весь коментар
16.01.2025 16:14 Відповісти
Знову ж, доцільність...
Якщо ви такий файний спеціаліст, то чому ви тут строчите коментарі, а не засипаєте "рацухами" всі існуючі КБ та виробничі підприємства, що займаються розробкою та виготовленням дронів?
"******* парова катапульта за 2,5 с на ділянці в 100 м розганяє 35-тонний літак до швидкості 250 км/год." - пропонуєте такий варіант?
показати весь коментар
16.01.2025 16:21 Відповісти
Тому що ця війна не про військові технології, а про цифровізацію, депопуляцію і деградацію. Технологічно-промислова деградація це лише маркер.
показати весь коментар
16.01.2025 16:49 Відповісти
зелений їбанате, а де твої "трембіти" й сто-п'ятнадцяить усіх інших типів ракет, про які ти, вбоге зелен уйобисько, просторікуєш?! чи тобі, зелена *******, лише "томагавки" з "мінітменами" подавай?!
показати весь коментар
16.01.2025 12:46 Відповісти
Так було ж багато відосиків про вітчизняні далекобійні ракети. Де вони? Не на часі, бо треба банкротить-дерибанить Південмаш?
показати весь коментар
16.01.2025 12:49 Відповісти
"Диво" вже трапилось у 2019. Далі банальна проза життя - як би це "диво"пережити...
показати весь коментар
16.01.2025 12:52 Відповісти
Об обстоятельствах и причастных лицах для уничтожения военного потенциала страны перед войной мы писали, но ситуация с «Нептуном» имеет особые детали. Именно эта программа второй (после Чонгара) попала под пристальное внимание тогдашнего члена наблюдательного Совета концерна «Укроборонпром» Андрея Ермака. Уже в январе 2020 года «группа экспертов» через Ермака представляет докладную записку о бесперспективности дальнейшей разработки и использования ракетного комплекса РК-360МЦ по причине «низких тактико-технических данных, не обеспечивающих точное выполнение боевых задач». Особое ударение делается на «дозвуковой скорости ракет комплекса», объявляемой технологической отсталостью и бесперспективностью. При этом все это при наличии решения государственной комиссии и результатов проведенных в августе государственных испытаний, подтвердивших все тактико-технические параметры государственного заказа. Никаких новых испытаний не было, было два клочка бумаги, которые после визы Зеленского объявили «Нептун» «технической отсталостью с дозвуковой скоростью». Две ракеты «Нептун», поразив оснащенный новейшими средствами ПВО ракетный крейсер «Москва», доказали обратное. Тупыми и отсталыми оказались Зеленский, Ермак и группа экспертов. https://dl-news.defence-line.org/?p=49746
показати весь коментар
16.01.2025 12:57 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 13:02 Відповісти
Улесливі кажуть, що Лідор-Чмонька помилився раз. Так, на рівні стратегії - один раз, і це коштувало Україні ВІЙНОЮ. Але помилок, схожих на ШКІДНИЦТВО й ЗРАДУ безліч ! сталін його б на молекули розібрав разом зі всіма його завгоспами у ОПісі та партії.
показати весь коментар
16.01.2025 13:20 Відповісти
Якщо палити по 10-15 високоточних ракет на штаб з одним генералом та десятком офіцерів, а не по великих скупченнях військ, техніки і ***********, то ніяких запасів НАТО не вистачить для отримання суттєвих результатів.
показати весь коментар
16.01.2025 15:48 Відповісти
 
 