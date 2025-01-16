Маємо амбітну мету - відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС цього року, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави заявив, що Україна планує відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС 2025 року.
Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, про це Зеленський заявив під час зустрічі з українською громадою в Польщі, де обговорив важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, спільних із партнерами кроків для наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.
Під час зустрічі, серед іншого, президент поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС.
За ці пів року Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.
"Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім – Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів. В принципі всі можна відкрити в цьому році, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити", – зауважив Зеленський.
Нагадаємо, раніше європейська комісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що в 2025 році є можливість відкрити перший і тридцять перший кластери у переговорах про вступ України до Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чого ви так дивуєтесь
краще візьми у свого завгоспа ручку і напиши заяву про звільнення, бо під вашим курівництвом Україні ой як складно перемагати Московію..
Цікаво - наше опудало президента взагалі знає значення слова кластер?
Чи так бовкає - бо сподобалося, як Шарікову "абирвалг"....
(КЛІЗМА або КЛІСТИР (Сlysma seu enema) (грец. klysma - промивання) - рідка лікарська форма, призначена для введення у пряму кишку за допомогою спеціальних чи прилаштованих ємкостей - кружки Есмарха, спринцівки, іригатора).
Переговорний клістир !
Навіщо він згадав мету свою амбітну?
Про п'ять-шість кластерів, про мрію безпросвітну.
Бо мрію ту в життя впровадить мусять
П'ять-шість персон, які з ним в ОПі тусять.
Тепер закликає крутити голову тим, хто 5 років тому, сам не викупаючи, що власне, він і його маладая ******* младоригів і була при владі 5 років тому.
Виходить що президент має бути у нас без рук, без голови???
Крім цього сраного дрім тіму, ніхто про вибори не говорить і не готується.