УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини
2 435 52

Маємо амбітну мету - відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС цього року, - Зеленський

Зеленський про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави заявив, що Україна планує відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС 2025 року.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це Зеленський заявив під час зустрічі з українською громадою в Польщі, де обговорив важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, спільних із партнерами кроків для наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.

Під час зустрічі, серед іншого, президент поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС.

Також читайте: Польща працюватиме над прискоренням вступу України до ЄС, - Туск

За ці пів року Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

"Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім – Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів. В принципі всі можна відкрити в цьому році, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити", – зауважив Зеленський.

Читайте: Членство України в НАТО та ЄС це також гарантії безпеки для всієї Європи, - глава МЗС Естонії Цахкна

Нагадаємо, раніше європейська комісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що в 2025 році є можливість відкрити перший і тридцять перший кластери у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) членство в ЄС (1355)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
ідіот може генерувати лише ідіотизми
чого ви так дивуєтесь
показати весь коментар
16.01.2025 07:12 Відповісти
+17
Невже нашого "Блазня" навчили такі складні слова вимовлять? І він розуміє, що означає слово "кластер"???? Чи лише (як завжди) лише озвучив те, що йому "написали на бумажці"?
показати весь коментар
16.01.2025 07:03 Відповісти
+12
Зелений виродок має здохнути, інакше цей Світ не заслуговує на гідне життя.
показати весь коментар
16.01.2025 07:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже нашого "Блазня" навчили такі складні слова вимовлять? І він розуміє, що означає слово "кластер"???? Чи лише (як завжди) лише озвучив те, що йому "написали на бумажці"?
показати весь коментар
16.01.2025 07:03 Відповісти
Краще б він одразу про Нью-Васюкі розповідав)
показати весь коментар
16.01.2025 08:04 Відповісти
Он думает это там где он на всех писюн свой может класть...
показати весь коментар
16.01.2025 08:05 Відповісти
та ні, він мав на увазі клістир який він отримає замість Євросоюзу
показати весь коментар
16.01.2025 08:45 Відповісти
Я тут комусь відповідав, що він, маючи диплом юриста, "делікт" від "делікатесу" відрізнить не зможе...
показати весь коментар
16.01.2025 08:48 Відповісти
Мати диплом юриста не означає ним бути. Всім відомо чим саме займався чинний президент під час свого навчання в університеті. І це не завадило його обрати на найвищу посаду
показати весь коментар
16.01.2025 08:52 Відповісти
Вибрали... Бо "толпа" - жіночого роду... А жінки, як відомо, "******* вухами"... Саме тому їх увагу, переважно, притягують "пустопорожні балаболи"...
показати весь коментар
16.01.2025 09:09 Відповісти
Дипломи різні бувають, один за знання, другий за гроші
показати весь коментар
16.01.2025 08:57 Відповісти
Знаю... Набачився я на таких "юристів"...
показати весь коментар
16.01.2025 09:07 Відповісти
ідіот може генерувати лише ідіотизми
чого ви так дивуєтесь
показати весь коментар
16.01.2025 07:12 Відповісти
Не тільки ідіотизми. А ще, як бачите, незламні клістири та потужні калоліції. )
показати весь коментар
16.01.2025 08:56 Відповісти
ти що, вічно хочеш сцарювати та барижити на війні зі своїми манагерами-мародерами, пєрєсідєнт-заочник?..
краще візьми у свого завгоспа ручку і напиши заяву про звільнення, бо під вашим курівництвом Україні ой як складно перемагати Московію..
показати весь коментар
16.01.2025 07:23 Відповісти
У Зели потужно лопнул кластер клитора, наш Эл Людоед родил гениальную мысль, до слёз...
показати весь коментар
16.01.2025 07:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JHhzi8rJDlo
показати весь коментар
16.01.2025 07:25 Відповісти
Зелений виродок має здохнути, інакше цей Світ не заслуговує на гідне життя.
показати весь коментар
16.01.2025 07:29 Відповісти
зеля - сам по собі просто переговорний клістір.
показати весь коментар
16.01.2025 07:33 Відповісти
Кластори обов'язково мають бути потужні. Інакше ніяк.
Цікаво - наше опудало президента взагалі знає значення слова кластер?
Чи так бовкає - бо сподобалося, як Шарікову "абирвалг"....
показати весь коментар
16.01.2025 07:39 Відповісти
Нарко Животное!!! Ты уже открыл один кластер на границе с Крымом с подачи верещюк, Елдака, Данилова, резникова, баКланова...
показати весь коментар
16.01.2025 07:39 Відповісти
Доречі,а де цей підарас кацапський данілов?
показати весь коментар
16.01.2025 09:19 Відповісти
що за проворні пластирі? навіщо їх так багато?
показати весь коментар
16.01.2025 07:51 Відповісти
А що з планом перемоги, де він дівся?
показати весь коментар
16.01.2025 07:52 Відповісти
Накрився кластером.
показати весь коментар
16.01.2025 08:07 Відповісти
Сходив на клістир !

(КЛІЗМА або КЛІСТИР (Сlysma seu enema) (грец. klysma - промивання) - рідка лікарська форма, призначена для введення у пряму кишку за допомогою спеціальних чи прилаштованих ємкостей - кружки Есмарха, спринцівки, іригатора).
показати весь коментар
16.01.2025 08:29 Відповісти
Так так! І ригатора!
показати весь коментар
16.01.2025 10:03 Відповісти
як і План миру з яким возились півтора року
показати весь коментар
16.01.2025 08:24 Відповісти
Ішак придумав для себе нову забавку. До цього часу це чмо пудрило мізки різними "самітами", "планами перемоги", "внутрішніми планами" та іншими бздурами та імітувало "бурхливу" діяльність з нульовим результатом.
показати весь коментар
16.01.2025 07:52 Відповісти
Незламний генератор потужної хні
показати весь коментар
16.01.2025 07:55 Відповісти
Вован, головне, щоб кластери були потужними і незсамними, бо якщо це будуть просто кластери, успіху не бачити, це стопудово. Аджендой клянусь ...
показати весь коментар
16.01.2025 07:56 Відповісти
Кожному потужному кластеру - потужного менеджера.
показати весь коментар
16.01.2025 08:02 Відповісти
Оно пытается открыть 5-6 из 36. Ему говорят, что с таким его правлением откроют максимум 2. Остальные 34 останутся закрытыми до восстановления в Украине Украинской власти.
показати весь коментар
16.01.2025 08:03 Відповісти
Кластер чи клістир ? !

Переговорний клістир !
показати весь коментар
16.01.2025 08:23 Відповісти
кластери-ху..стери, купа розумних слів щоб барани 73-х відсоткові рота роззявили
показати весь коментар
16.01.2025 08:23 Відповісти
А день кластера коли будем відмічати ?
показати весь коментар
16.01.2025 08:33 Відповісти
Відразу після кейсу.
показати весь коментар
16.01.2025 10:08 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 08:36 Відповісти
Та ні! Що це таке?! Потрібен потужний план перемовних кластерів, незламна Перемовна ставка та нове Міністерство Перемовних перемов! Обов'язково з якойсь черговой смоктулькой на чолі. Давай, Вава, ти взмозі!
показати весь коментар
16.01.2025 08:45 Відповісти
Чергове нове слівце, після якого пересічні гречкосії повинні шанобливо схилити голови
показати весь коментар
16.01.2025 08:53 Відповісти
Шість кластерів моїх...

Навіщо він згадав мету свою амбітну?
Про п'ять-шість кластерів, про мрію безпросвітну.
Бо мрію ту в життя впровадить мусять
П'ять-шість персон, які з ним в ОПі тусять.
показати весь коментар
16.01.2025 09:02 Відповісти
Две три,пять шесть снова на арене.
показати весь коментар
16.01.2025 09:08 Відповісти
Обмотайте його пластиром,та викиньте нахрін на паРашу
показати весь коментар
16.01.2025 09:18 Відповісти
Плодіння чиновників та бюджетників, спроба 18.0
показати весь коментар
16.01.2025 09:18 Відповісти
А завершити війну у нього такої амбітної мети нема?
показати весь коментар
16.01.2025 09:32 Відповісти
Той ,тхто кричав на стадіоні рубати руки корупціонерам - обклався ними так , що далі нема куди.

Тепер закликає крутити голову тим, хто 5 років тому, сам не викупаючи, що власне, він і його маладая ******* младоригів і була при владі 5 років тому.

Виходить що президент має бути у нас без рук, без голови???

Крім цього сраного дрім тіму, ніхто про вибори не говорить і не готується.
показати весь коментар
16.01.2025 10:39 Відповісти
Офігенна мета. Про мету "Вихід на кордони 1991 року" тихо забули.
показати весь коментар
16.01.2025 10:49 Відповісти
Кластери, челінжери, пентагони....Я вже як чую чергову якусь ***** від зеленої плісняви- зразу виника чуйка що буде народу черговий піздєц. Підзаїбали.
показати весь коментар
16.01.2025 11:01 Відповісти
 
 