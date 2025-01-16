УКР
Європа має бути представлена за будь-яким переговорним столом, - Зеленський

Європа має бути за столом переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути представлена за столом переговорів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу сьогодні прогнозувати, яким буде майбутній стіл переговорів. Тому що він залежатиме не лише від України. Від України безумовно, але не тільки. У розмові зі США я завжди кажу, що Україна - частина Євросоюзу в майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за переговорним столом", - сказав він.

За словами президента, ЄС - не лише союз, а також економічні гарантії безпеки.

"І тому для мене важливим є представництво Європи за будь-яким форматом майбутніх переговорів. Які це будуть формати, я не можу сьогодні сказати, тому що не хочу сьогодні взяти на себе саме цю відповідальність", - додав Зеленський.

"...не хочу сьогодні взяти на себе саме цю відповідальність..."

А яку відповідальність Зеленський хоче на себе узяти? Щось нічого на думку не спадає....
показати весь коментар
16.01.2025 11:13 Відповісти
Будь-яку відповідальність найвеличніший лідор легко бере і.... І перекладає на ЗСУ, опозицію, Порошенка, Захід, ВРУ, КМУ і т.д. А воно - завжди д'Артаньян: у теплій ванні своєї мильної бульбашки уявного Всесвіту паралельної реальності.
показати весь коментар
16.01.2025 12:16 Відповісти
Країнам ЄС доведеться вивчити мову кацапiв за 4-5 років, якщо вони не виділять на оборону більше грошей, ніж нинішні 2% ВВП. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Європейському парламенті в Брюсселі,
:
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
2024 рік - рік безпекових угод, платформ Миру. 2025 рік - рік необхідності переговорів, бо рік 2024 не спрацював, бо не мав би спрацювати від слова взагалі. Дуже багато помилок для одної людини чи не так ?
показати весь коментар
16.01.2025 12:57 Відповісти
 
 