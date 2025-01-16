Європа має бути представлена за будь-яким переговорним столом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути представлена за столом переговорів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу сьогодні прогнозувати, яким буде майбутній стіл переговорів. Тому що він залежатиме не лише від України. Від України безумовно, але не тільки. У розмові зі США я завжди кажу, що Україна - частина Євросоюзу в майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за переговорним столом", - сказав він.

За словами президента, ЄС - не лише союз, а також економічні гарантії безпеки.

"І тому для мене важливим є представництво Європи за будь-яким форматом майбутніх переговорів. Які це будуть формати, я не можу сьогодні сказати, тому що не хочу сьогодні взяти на себе саме цю відповідальність", - додав Зеленський.

