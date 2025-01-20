Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time

Перемога України у війні проти РФ ніколи не була ціллю президента США Джо Байдена.

Про це пише Time, передає Цензор.НЕТ.

Білий дім вважав, що Україна не може перемогти у війні

Зазначається, що коли Росія вторглася в Україну майже три роки тому, президент Джо Байден визначив три цілі для відповіді США. Перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий дім використав для опису своєї місії в той час – підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" – була навмисно розмитою. Вона також підняла питання: Скільки часу знадобиться для чого?

"Ми свідомо не говорили про територіальні параметри", – розповів Time Ерік Грін, який на той час працював у Раді національної безпеки Байдена і курував політику щодо Росії.

Іншими словами, США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше – величезні території на сході України і Кримський півострів, захоплені під час її першого вторгнення в 2014 році.

Грін каже, що причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі це зробити, навіть за потужної допомоги Заходу.

"Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом. Це була одна з трьох цілей, які поставив Байден", - пише видання.

Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними, і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією і НАТО.

Читайте: Байден не блокуватиме TikTok в США, залишить це питання Трампу, - AP

Союзники Байдена розчарувались у його бачені війни РФ в Україні

Як зазначили Times, озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке, безумовно, сформує його спадщину як державного діяча, Байден досягнув цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким з його найближчих союзників і радників.

"На жаль, це той вид успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього. Тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того, куди вона, врешті-решт, прийде", - підкреслив Грін.

Читайте також: Байден про 4 роки президентства: США стали сильніші, наші вороги - слабші