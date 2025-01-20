Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time
Перемога України у війні проти РФ ніколи не була ціллю президента США Джо Байдена.
Про це пише Time, передає Цензор.НЕТ.
Білий дім вважав, що Україна не може перемогти у війні
Зазначається, що коли Росія вторглася в Україну майже три роки тому, президент Джо Байден визначив три цілі для відповіді США. Перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий дім використав для опису своєї місії в той час – підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" – була навмисно розмитою. Вона також підняла питання: Скільки часу знадобиться для чого?
"Ми свідомо не говорили про територіальні параметри", – розповів Time Ерік Грін, який на той час працював у Раді національної безпеки Байдена і курував політику щодо Росії.
Іншими словами, США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше – величезні території на сході України і Кримський півострів, захоплені під час її першого вторгнення в 2014 році.
Грін каже, що причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі це зробити, навіть за потужної допомоги Заходу.
"Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом. Це була одна з трьох цілей, які поставив Байден", - пише видання.
Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними, і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією і НАТО.
Союзники Байдена розчарувались у його бачені війни РФ в Україні
Як зазначили Times, озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке, безумовно, сформує його спадщину як державного діяча, Байден досягнув цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким з його найближчих союзників і радників.
"На жаль, це той вид успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього. Тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того, куди вона, врешті-решт, прийде", - підкреслив Грін.
Нащо ці пусті з'ясування?
Наша слабкість та не боєздатність - це виключно наші помилки пов'язані з пограбування власного суспільства. Не мілітаризоване громадянство, де є тільки силовики. Корупція і жадоба зробила країну боржником, маючи такі географічні можливості та поклади.
Може, досить обманювати себе і вже робити висновки?
Не ті що меморандум, це лише підкуп за роззброєння - а нащо ці пусті угоди що весь 23рік возились?
Звісно , яка перемога.
Якщо змінили майже всіх толкових командирів та командувачів зсу. Якщо не зробили для перемоги нічого
24го лютого 2022 ніхто крім українців не вірив, що вистаємо. Вислояли.
Не вірять, що ми повернемо свої території? Ми і це зробимо.