Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time

Джо Байден

Перемога України у війні проти РФ ніколи не була ціллю президента США Джо Байдена. 

Про це пише Time, передає Цензор.НЕТ.

Білий дім вважав, що Україна не може перемогти у війні

Зазначається, що коли Росія вторглася в Україну майже три роки тому, президент Джо Байден визначив три цілі для відповіді США. Перемога України ніколи не була серед них. Фраза, яку Білий дім використав для опису своєї місії в той час – підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" – була навмисно розмитою. Вона також підняла питання: Скільки часу знадобиться для чого?

"Ми свідомо не говорили про територіальні параметри", – розповів Time Ерік Грін, який на той час працював у Раді національної безпеки Байдена і курував політику щодо Росії.

Іншими словами, США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше – величезні території на сході України і Кримський півострів, захоплені під час її першого вторгнення в 2014 році.

Грін каже, що причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі це зробити, навіть за потужної допомоги Заходу.

"Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом. Це була одна з трьох цілей, які поставив Байден", - пише видання.

Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними, і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією і НАТО.

Читайте: Байден не блокуватиме TikTok в США, залишить це питання Трампу, - AP

Союзники Байдена розчарувались у його бачені війни РФ в Україні

Як зазначили Times, озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке, безумовно, сформує його спадщину як державного діяча, Байден досягнув цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким з його найближчих союзників і радників.

"На жаль, це той вид успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього. Тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначеності щодо того, куди вона, врешті-решт, прийде", - підкреслив Грін.

Читайте також: Байден про 4 роки президентства: США стали сильніші, наші вороги - слабші

Байден Джо (2898) війна в Україні (5863)
Топ коментарі
+47
Тобто іншими словами допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки", і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу.
20.01.2025 02:18 Відповісти
20.01.2025 02:18 Відповісти
+29
Секрет Полішинеля.

От реально. Всі давно в курсі. Навіть в формулюваннях, штати ніколи не казали про перемогу, тільки про "росія не виграє" , "Україна не програє"
20.01.2025 02:06 Відповісти
20.01.2025 02:06 Відповісти
+26
Про яку перемогу міг говорити Байден, чи будь-хто інший, коли після 6 місячного попередження про агресію не було зроблено Зеленським-Єрмаком нічого, ба більше, підготовлені деякі території до здачі.
Те що країна вистояла це вже чудово, ну а дальше пішла зброя по PDA і пакет на 40 млрд.
Чи можна було зробити більше ? Мабуть так. Але ніхто не рватиме на собі сорочку заради країни, влада якої не спішить захищатися.
20.01.2025 03:17 Відповісти
20.01.2025 03:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Чому Трамп має бажати перемоги одному з двох диктаторів . З його точки зору це мпє припиниттся, та і все.
20.01.2025 11:32 Відповісти
20.01.2025 11:32 Відповісти
Тоді стартує дивний новий мир, в якому Франція може напасти на Іспанію, окупувати та анексувати 20 відсотків території, на тому тимчасово зупинитися, та і все. Колись попередніки Трампа створювали систему міжнародного права, щоб цьому запобігти, а він дозволить повернутися назад у Середньовіччя.
20.01.2025 11:41 Відповісти
20.01.2025 11:41 Відповісти
Це було зрозуміло з самого початку кацапського вторгнення
20.01.2025 08:43 Відповісти
20.01.2025 08:43 Відповісти
Дехто почав це розуміти, коли "хтось на Банковій" відмовився від ленд-лізу, а дехто й досі не розуміє.
20.01.2025 09:36 Відповісти
20.01.2025 09:36 Відповісти
Зеленський та Трамп теж це не ставили собі за ціль.
20.01.2025 09:08 Відповісти
20.01.2025 09:08 Відповісти
интеграция с Западом - успешно выполнена. всякие передачи "маме в Америку" прям щас, "эффективные менеджеры" с ************ зарплатами на госпредприятиях, хз кем назначенные, но почему-то как правило со вторым гражданством, как минимум, свободным выездом заграницу, оффшорами, прокацапо родственниками и как-то совсем без желания мобилизироваться (не дай Бог), или просто рулят выкачкой и продажей ресурсов "оттуда", кто поумнее. конечно, хорошо "интегрировались" не миллионы, а десятки тысяч, максимум - сотня, с обслугой. и им как бы такие территории - действительно, зажирно обдирать, даже сейчас, но аппетиты приходят во время еды, да и холопов с лопатами не жалко и не страшно.
20.01.2025 09:29 Відповісти
20.01.2025 09:29 Відповісти
Скільки ж людей,котрі висловлювали теж саме, тут було свого часу забанено ,скільки гвна на них вилили місцеві ейфорічні патріоти- інфантіли з їх "козаками Байдененко" та "Джонсонюком" Нічого,попереду почуєте ще багато чого цікавого.
20.01.2025 09:35 Відповісти
20.01.2025 09:35 Відповісти
73 процента не дремлют. Основная биомасса лает громче всех уверенная в своих словах как в истине последней инстанции. Чем тупее тем увереннее
20.01.2025 12:53 Відповісти
20.01.2025 12:53 Відповісти
Якби Україна здалась, як Чехословакія в 1938, то Байден посів би в історії місце поруч з Чемберленом.
20.01.2025 09:36 Відповісти
20.01.2025 09:36 Відповісти
Можна подумати шо українці самі собі ставили якись цілі у цій війні коли обрали клоуна презедентом. Зараз он це все яскраво відбувається те шо вони думали - тікають за кордон від армії. Тікають від режиму зеленского, якого сами ж обрали на окуповані рашистами землі. Більшість українців взагалі немає чим думати.
20.01.2025 10:03 Відповісти
20.01.2025 10:03 Відповісти
Які цілі, в нього склероз танцює з маразмом?

Нащо ці пусті з'ясування?

Наша слабкість та не боєздатність - це виключно наші помилки пов'язані з пограбування власного суспільства. Не мілітаризоване громадянство, де є тільки силовики. Корупція і жадоба зробила країну боржником, маючи такі географічні можливості та поклади.

Може, досить обманювати себе і вже робити висновки?

Не ті що меморандум, це лише підкуп за роззброєння - а нащо ці пусті угоди що весь 23рік возились?
20.01.2025 10:16 Відповісти
20.01.2025 10:16 Відповісти
Основне "завдання" Байдена було дожити до кінця президентського терміну і він з цим впорався...🤗😂🤣🤣🤣
20.01.2025 10:19 Відповісти
20.01.2025 10:19 Відповісти
Хіба це новина??? Україна була, є і буде розмінною монетою глобальних політичних розбірок. Бо Україна це слабка держава яку змусили за рулон туалетного паперу "будапештський меморандум" роззброїтись, а потім мудрий нарід вибирав лідерів які розпродали все що лишилось від збройних сил, завершилось все "главное пєрєстать стрєлять". Маючи віковічного сусіда який гвалтував територію України століттями в різний спосіб то чому дивуватись коли він нарешті вирішив остаточно захопити слабку і хвору державу???
20.01.2025 10:56 Відповісти
20.01.2025 10:56 Відповісти
А віри то було скільки! Віри, надії, впевненості. В перемогу! В кордони 1991 року! В каву в Ялті! В іншу хрінь...... А крику то. А все чому? Тому що думати ніхто не хоче. Ні в 2019 році не думали, ні в 2022. В кінці 2023 почали задумуватись.....
20.01.2025 11:01 Відповісти
20.01.2025 11:01 Відповісти
А що такого сталося у кінці 2023?
20.01.2025 12:10 Відповісти
20.01.2025 12:10 Відповісти
Почався відступ, навіть там, де встояли у 22 році. А наш наступ провалився.
20.01.2025 12:44 Відповісти
20.01.2025 12:44 Відповісти
Відверто. В нічого, що ви написали, не вірив. Проте, сумнівався в поразці, бо сподівався й сподіваюсь досі про втручання Заходу БЕЗПОСЕРЕДНЬО, як у Другій світовій це зробили США. Жодного крику, лише спроби ДОВЕСТИ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ВТРУЧАННЯ Європи. Бо "вагові категорії" різні у сторонах війни. А ще сподівався, що наш кавенешний Блазень втече й дасть дійсним політикам працювати з Заходом щодо вступу у війну. Якось так.
20.01.2025 13:01 Відповісти
20.01.2025 13:01 Відповісти
Шо там, где фанаты бидона куда делись ахах
20.01.2025 11:15 Відповісти
20.01.2025 11:15 Відповісти
Хто саме нас використав, як гарматне м'ясо, і з якою метою?
20.01.2025 12:14 Відповісти
20.01.2025 12:14 Відповісти
янукович
20.01.2025 13:10 Відповісти
20.01.2025 13:10 Відповісти
З такою владою як в нас ...
Звісно , яка перемога.
Якщо змінили майже всіх толкових командирів та командувачів зсу. Якщо не зробили для перемоги нічого
20.01.2025 12:23 Відповісти
20.01.2025 12:23 Відповісти
Народ, який сам не бажає перемогти, ніколи не переможе хто б йому не допомагав. Народ - це населення певної території на чолі з УРЯДОМ. Ну, то дивіться, що робить наш уряд (президент, рада та міністри) вже три роки. Перераховувати ПОМИЛКИ, саботаж, корупцію чи інше не збираюсь. Тоді чого США мають бажати перемоги над кацапами не у стані війни з ними ?
20.01.2025 12:40 Відповісти
20.01.2025 12:40 Відповісти
******** и Трампло - боже (не) хранит америку
20.01.2025 13:04 Відповісти
20.01.2025 13:04 Відповісти
Грін каже, що причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі це зробити, навіть за потужної допомоги Заходу.
24го лютого 2022 ніхто крім українців не вірив, що вистаємо. Вислояли.
Не вірять, що ми повернемо свої території? Ми і це зробимо.
20.01.2025 13:07 Відповісти
20.01.2025 13:07 Відповісти
Це не новина, просто констатація фактів
20.01.2025 13:11 Відповісти
20.01.2025 13:11 Відповісти
Він просто мертвий який ходить. Вже не актуальний. Взагалі.
показати весь коментар
20.01.2025 14:54 Відповісти
Про це вже давно казали всі, у нас не вистачить сил для того щоб повернути території. У русні не вистачить сил щоб захопити Україну або навіть втримати те що вони захопили за три роки.
20.01.2025 19:20 Відповісти
20.01.2025 19:20 Відповісти
Маразматичних довбнів у світі багато, починаючи з померлого Кісінджера. І вік тут ні до чого. А нам своє робити. Не сціть, панове - у підсумку все буде Україна. А їпанута північна імперія здохне в корчах - все до того йде, і ми в цьому залюбки допоможемо.
20.01.2025 21:26 Відповісти
20.01.2025 21:26 Відповісти
з такою риторикою сша скоріше союзник росії, ніж наш. Каци мають бути їм вдячні
21.01.2025 01:00 Відповісти
21.01.2025 01:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 