Байден не ставил себе целью победу Украины, - Time

Победа Украины в войне против РФ никогда не была целью президента США Джо Байдена.

Белый дом считал, что Украина не может победить в войне

Отмечается, что когда Россия вторглась в Украину почти три года назад, президент Джо Байден определил три цели для ответа США. Победа Украины никогда не была среди них. Фраза, которую Белый дом использовал для описания своей миссии в то время - поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - была намеренно размытой. Она также подняла вопрос: Сколько времени понадобится для чего?

"Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах", - рассказал Time Эрик Грин, который в то время работал в Совете национальной безопасности Байдена и курировал политику в отношении России.

Иными словами, США не обещали помочь Украине вернуть все оккупированные Россией земли, а тем более - огромные территории на востоке Украины и Крымский полуостров, захваченные во время ее первого вторжения в 2014 году.

Грин говорит, что причина была проста: по мнению Белого дома, Украина не в состоянии это сделать, даже при мощной помощи Запада.

"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом. Это была одна из трех целей, которые поставил Байден", - пишет издание.

Он также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными, и настаивал на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.

Союзники Байдена разочаровались в его видении войны РФ в Украине

Как отметили Times, оглядываясь на свое лидерство во время войны в Украине, которое, безусловно, сформирует его наследие как государственного деятеля, Байден достиг этих трех целей. Но успех на этих ограниченных условиях не приносит удовлетворения даже некоторым из его ближайших союзников и советников.

"К сожалению, это тот вид успеха, когда вы не чувствуете удовлетворения от него. Потому что в Украине так много страданий и так много неопределенности относительно того, куда она, в конце концов, придет", - подчеркнул Грин.

