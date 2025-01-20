Байден не ставил себе целью победу Украины, - Time
Победа Украины в войне против РФ никогда не была целью президента США Джо Байдена.
Об этом пишет Time, передает Цензор.НЕТ.
Белый дом считал, что Украина не может победить в войне
Отмечается, что когда Россия вторглась в Украину почти три года назад, президент Джо Байден определил три цели для ответа США. Победа Украины никогда не была среди них. Фраза, которую Белый дом использовал для описания своей миссии в то время - поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - была намеренно размытой. Она также подняла вопрос: Сколько времени понадобится для чего?
"Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах", - рассказал Time Эрик Грин, который в то время работал в Совете национальной безопасности Байдена и курировал политику в отношении России.
Иными словами, США не обещали помочь Украине вернуть все оккупированные Россией земли, а тем более - огромные территории на востоке Украины и Крымский полуостров, захваченные во время ее первого вторжения в 2014 году.
Грин говорит, что причина была проста: по мнению Белого дома, Украина не в состоянии это сделать, даже при мощной помощи Запада.
"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом. Это была одна из трех целей, которые поставил Байден", - пишет издание.
Он также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными, и настаивал на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.
Союзники Байдена разочаровались в его видении войны РФ в Украине
Как отметили Times, оглядываясь на свое лидерство во время войны в Украине, которое, безусловно, сформирует его наследие как государственного деятеля, Байден достиг этих трех целей. Но успех на этих ограниченных условиях не приносит удовлетворения даже некоторым из его ближайших союзников и советников.
"К сожалению, это тот вид успеха, когда вы не чувствуете удовлетворения от него. Потому что в Украине так много страданий и так много неопределенности относительно того, куда она, в конце концов, придет", - подчеркнул Грин.
Нащо ці пусті з'ясування?
Наша слабкість та не боєздатність - це виключно наші помилки пов'язані з пограбування власного суспільства. Не мілітаризоване громадянство, де є тільки силовики. Корупція і жадоба зробила країну боржником, маючи такі географічні можливості та поклади.
Може, досить обманювати себе і вже робити висновки?
Не ті що меморандум, це лише підкуп за роззброєння - а нащо ці пусті угоди що весь 23рік возились?
Звісно , яка перемога.
Якщо змінили майже всіх толкових командирів та командувачів зсу. Якщо не зробили для перемоги нічого
24го лютого 2022 ніхто крім українців не вірив, що вистаємо. Вислояли.
Не вірять, що ми повернемо свої території? Ми і це зробимо.