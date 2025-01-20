РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9225 посетителей онлайн
Новости
20 013 135

Байден не ставил себе целью победу Украины, - Time

Джо Байден

Победа Украины в войне против РФ никогда не была целью президента США Джо Байдена.

Об этом пишет Time, передает Цензор.НЕТ.

Белый дом считал, что Украина не может победить в войне

Отмечается, что когда Россия вторглась в Украину почти три года назад, президент Джо Байден определил три цели для ответа США. Победа Украины никогда не была среди них. Фраза, которую Белый дом использовал для описания своей миссии в то время - поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - была намеренно размытой. Она также подняла вопрос: Сколько времени понадобится для чего?

"Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах", - рассказал Time Эрик Грин, который в то время работал в Совете национальной безопасности Байдена и курировал политику в отношении России.

Иными словами, США не обещали помочь Украине вернуть все оккупированные Россией земли, а тем более - огромные территории на востоке Украины и Крымский полуостров, захваченные во время ее первого вторжения в 2014 году.

Грин говорит, что причина была проста: по мнению Белого дома, Украина не в состоянии это сделать, даже при мощной помощи Запада.

"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом. Это была одна из трех целей, которые поставил Байден", - пишет издание.

Он также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными, и настаивал на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.

Читайте: Байден не будет блокировать TikTok в США, оставит этот вопрос Трампу, - AP

Союзники Байдена разочаровались в его видении войны РФ в Украине

Как отметили Times, оглядываясь на свое лидерство во время войны в Украине, которое, безусловно, сформирует его наследие как государственного деятеля, Байден достиг этих трех целей. Но успех на этих ограниченных условиях не приносит удовлетворения даже некоторым из его ближайших союзников и советников.

"К сожалению, это тот вид успеха, когда вы не чувствуете удовлетворения от него. Потому что в Украине так много страданий и так много неопределенности относительно того, куда она, в конце концов, придет", - подчеркнул Грин.

Также читайте: Байден о 4 годах президентства: США стали сильнее, наши враги – слабее

Автор: 

Байден Джо (2800) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
Тобто іншими словами допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки", і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу.
показать весь комментарий
20.01.2025 02:18 Ответить
+29
Секрет Полішинеля.

От реально. Всі давно в курсі. Навіть в формулюваннях, штати ніколи не казали про перемогу, тільки про "росія не виграє" , "Україна не програє"
показать весь комментарий
20.01.2025 02:06 Ответить
+26
Про яку перемогу міг говорити Байден, чи будь-хто інший, коли після 6 місячного попередження про агресію не було зроблено Зеленським-Єрмаком нічого, ба більше, підготовлені деякі території до здачі.
Те що країна вистояла це вже чудово, ну а дальше пішла зброя по PDA і пакет на 40 млрд.
Чи можна було зробити більше ? Мабуть так. Але ніхто не рватиме на собі сорочку заради країни, влада якої не спішить захищатися.
показать весь комментарий
20.01.2025 03:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чому Трамп має бажати перемоги одному з двох диктаторів . З його точки зору це мпє припиниттся, та і все.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:32 Ответить
Тоді стартує дивний новий мир, в якому Франція може напасти на Іспанію, окупувати та анексувати 20 відсотків території, на тому тимчасово зупинитися, та і все. Колись попередніки Трампа створювали систему міжнародного права, щоб цьому запобігти, а він дозволить повернутися назад у Середньовіччя.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:41 Ответить
Це було зрозуміло з самого початку кацапського вторгнення
показать весь комментарий
20.01.2025 08:43 Ответить
Дехто почав це розуміти, коли "хтось на Банковій" відмовився від ленд-лізу, а дехто й досі не розуміє.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:36 Ответить
Зеленський та Трамп теж це не ставили собі за ціль.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:08 Ответить
интеграция с Западом - успешно выполнена. всякие передачи "маме в Америку" прям щас, "эффективные менеджеры" с ************ зарплатами на госпредприятиях, хз кем назначенные, но почему-то как правило со вторым гражданством, как минимум, свободным выездом заграницу, оффшорами, прокацапо родственниками и как-то совсем без желания мобилизироваться (не дай Бог), или просто рулят выкачкой и продажей ресурсов "оттуда", кто поумнее. конечно, хорошо "интегрировались" не миллионы, а десятки тысяч, максимум - сотня, с обслугой. и им как бы такие территории - действительно, зажирно обдирать, даже сейчас, но аппетиты приходят во время еды, да и холопов с лопатами не жалко и не страшно.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:29 Ответить
Скільки ж людей,котрі висловлювали теж саме, тут було свого часу забанено ,скільки гвна на них вилили місцеві ейфорічні патріоти- інфантіли з їх "козаками Байдененко" та "Джонсонюком" Нічого,попереду почуєте ще багато чого цікавого.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:35 Ответить
73 процента не дремлют. Основная биомасса лает громче всех уверенная в своих словах как в истине последней инстанции. Чем тупее тем увереннее
показать весь комментарий
20.01.2025 12:53 Ответить
Якби Україна здалась, як Чехословакія в 1938, то Байден посів би в історії місце поруч з Чемберленом.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:36 Ответить
Можна подумати шо українці самі собі ставили якись цілі у цій війні коли обрали клоуна презедентом. Зараз он це все яскраво відбувається те шо вони думали - тікають за кордон від армії. Тікають від режиму зеленского, якого сами ж обрали на окуповані рашистами землі. Більшість українців взагалі немає чим думати.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:03 Ответить
Які цілі, в нього склероз танцює з маразмом?

Нащо ці пусті з'ясування?

Наша слабкість та не боєздатність - це виключно наші помилки пов'язані з пограбування власного суспільства. Не мілітаризоване громадянство, де є тільки силовики. Корупція і жадоба зробила країну боржником, маючи такі географічні можливості та поклади.

Може, досить обманювати себе і вже робити висновки?

Не ті що меморандум, це лише підкуп за роззброєння - а нащо ці пусті угоди що весь 23рік возились?
показать весь комментарий
20.01.2025 10:16 Ответить
Основне "завдання" Байдена було дожити до кінця президентського терміну і він з цим впорався...🤗😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.01.2025 10:19 Ответить
Хіба це новина??? Україна була, є і буде розмінною монетою глобальних політичних розбірок. Бо Україна це слабка держава яку змусили за рулон туалетного паперу "будапештський меморандум" роззброїтись, а потім мудрий нарід вибирав лідерів які розпродали все що лишилось від збройних сил, завершилось все "главное пєрєстать стрєлять". Маючи віковічного сусіда який гвалтував територію України століттями в різний спосіб то чому дивуватись коли він нарешті вирішив остаточно захопити слабку і хвору державу???
показать весь комментарий
20.01.2025 10:56 Ответить
А віри то було скільки! Віри, надії, впевненості. В перемогу! В кордони 1991 року! В каву в Ялті! В іншу хрінь...... А крику то. А все чому? Тому що думати ніхто не хоче. Ні в 2019 році не думали, ні в 2022. В кінці 2023 почали задумуватись.....
показать весь комментарий
20.01.2025 11:01 Ответить
А що такого сталося у кінці 2023?
показать весь комментарий
20.01.2025 12:10 Ответить
Почався відступ, навіть там, де встояли у 22 році. А наш наступ провалився.
показать весь комментарий
20.01.2025 12:44 Ответить
Відверто. В нічого, що ви написали, не вірив. Проте, сумнівався в поразці, бо сподівався й сподіваюсь досі про втручання Заходу БЕЗПОСЕРЕДНЬО, як у Другій світовій це зробили США. Жодного крику, лише спроби ДОВЕСТИ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ВТРУЧАННЯ Європи. Бо "вагові категорії" різні у сторонах війни. А ще сподівався, що наш кавенешний Блазень втече й дасть дійсним політикам працювати з Заходом щодо вступу у війну. Якось так.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:01 Ответить
Шо там, где фанаты бидона куда делись ахах
показать весь комментарий
20.01.2025 11:15 Ответить
Хто саме нас використав, як гарматне м'ясо, і з якою метою?
показать весь комментарий
20.01.2025 12:14 Ответить
янукович
показать весь комментарий
20.01.2025 13:10 Ответить
З такою владою як в нас ...
Звісно , яка перемога.
Якщо змінили майже всіх толкових командирів та командувачів зсу. Якщо не зробили для перемоги нічого
показать весь комментарий
20.01.2025 12:23 Ответить
Народ, який сам не бажає перемогти, ніколи не переможе хто б йому не допомагав. Народ - це населення певної території на чолі з УРЯДОМ. Ну, то дивіться, що робить наш уряд (президент, рада та міністри) вже три роки. Перераховувати ПОМИЛКИ, саботаж, корупцію чи інше не збираюсь. Тоді чого США мають бажати перемоги над кацапами не у стані війни з ними ?
показать весь комментарий
20.01.2025 12:40 Ответить
******** и Трампло - боже (не) хранит америку
показать весь комментарий
20.01.2025 13:04 Ответить
Грін каже, що причина була проста: на думку Білого дому, Україна не в змозі це зробити, навіть за потужної допомоги Заходу.
24го лютого 2022 ніхто крім українців не вірив, що вистаємо. Вислояли.
Не вірять, що ми повернемо свої території? Ми і це зробимо.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:07 Ответить
Це не новина, просто констатація фактів
показать весь комментарий
20.01.2025 13:11 Ответить
Він просто мертвий який ходить. Вже не актуальний. Взагалі.
показать весь комментарий
20.01.2025 14:54 Ответить
Про це вже давно казали всі, у нас не вистачить сил для того щоб повернути території. У русні не вистачить сил щоб захопити Україну або навіть втримати те що вони захопили за три роки.
показать весь комментарий
20.01.2025 19:20 Ответить
Маразматичних довбнів у світі багато, починаючи з померлого Кісінджера. І вік тут ні до чого. А нам своє робити. Не сціть, панове - у підсумку все буде Україна. А їпанута північна імперія здохне в корчах - все до того йде, і ми в цьому залюбки допоможемо.
показать весь комментарий
20.01.2025 21:26 Ответить
з такою риторикою сша скоріше союзник росії, ніж наш. Каци мають бути їм вдячні
показать весь комментарий
21.01.2025 01:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 