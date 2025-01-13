Байден о 4 годах президентства: США стали сильнее, наши враги – слабее

Действующий президент США Джо Байден заявил, что за четыре года его пребывания на посту Америка укрепила свои позиции на международной арене, в то время, как конкуренты ослабли.

Об этом он сказал в речи в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Байдена, США находятся "в поворотном моменте".

"Эпоха после Холодной войны подошла к концу, наступила новая эпоха. И за эти четыре года мы оказывались перед кризисами, нас испытывали, и из этих испытаний мы, на мой взгляд, вышли сильнее, чем до этого", - заявил он.

Байден также упомянул глобальную экономическую конкуренцию, в которой, считает он, "благодаря моей администрации США побеждают".

Если сравнить с четырьмя годами назад, Америка сильнее, наши альянсы - сильнее, наши враги и конкуренты - слабее, и мы достигли этого не путем войны", - подчеркнул американский президент.

По его словам, за эти 4 года США увеличили свою силу во всех измерениях - дипломатическом, военном, технологическом и экономическом.

"И теперь Америка более способна и, позволю себе сказать, готова, чем была долгое время", - добавил Байден.

