Байден о 4 годах президентства: США стали сильнее, наши враги – слабее
Действующий президент США Джо Байден заявил, что за четыре года его пребывания на посту Америка укрепила свои позиции на международной арене, в то время, как конкуренты ослабли.
Об этом он сказал в речи в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Байдена, США находятся "в поворотном моменте".
"Эпоха после Холодной войны подошла к концу, наступила новая эпоха. И за эти четыре года мы оказывались перед кризисами, нас испытывали, и из этих испытаний мы, на мой взгляд, вышли сильнее, чем до этого", - заявил он.
Байден также упомянул глобальную экономическую конкуренцию, в которой, считает он, "благодаря моей администрации США побеждают".
Если сравнить с четырьмя годами назад, Америка сильнее, наши альянсы - сильнее, наши враги и конкуренты - слабее, и мы достигли этого не путем войны", - подчеркнул американский президент.
По его словам, за эти 4 года США увеличили свою силу во всех измерениях - дипломатическом, военном, технологическом и экономическом.
"И теперь Америка более способна и, позволю себе сказать, готова, чем была долгое время", - добавил Байден.
у цьому весь Дід !
дякуємо, пане Президент !
.
.
по полочках все розкладіть в хронологічному порядку
чи не так ?
трампон твердою рукою веде нас до неї...
.
антон стародуб її закінчив з відзнакою...
.
.
грамотно!
помножив на нуль рашку не вступаючи з нею у відкриту війну!
те ж саме зробив із совєтами Рейган
.
і взагалі не треба було туди залазити
.
класно вивели поки що тільки асада, а за кацапів вже вимагають бакшиш - рашиське евакуаційне судно - ту-ту, на рейді, де навіть якор не кинеш через глибину 1 600 м
.
«Вибачте», - звертався він до Біллі. І одразу ж робив те саме. «О Боже, - казав він, - я знав, що старість - не радість...» І він хитав головою: «Але ж я не уявляв, що це буде така нерадість».
(Курт Воннегут, "Бойня №5")
а поки Дід
1. руками ЗСУ помножив на нуль рашку
2. зміцнив НАТО
3. створив АУКУС і інші регіональні союзи в Азії
непоганий доробок !
зовсім непоганий !
.
стара байка
.
чи не так ?
.
хоча для вати яка живе у неокомунізмі піде.
Свабоду Анжеле Девіс!!!!
гній а не територія.
и трусиках....
.
Єдине що ******, парашники знищують нас, а не американців...
.
Байден озброїв Україну на 100 💯 ! млрд. дол. !
це скільки річних бюджетів України?
.
і боявся б пукнути.