2 838 84

Байден о 4 годах президентства: США стали сильнее, наши враги – слабее

Байден прокоментував 4 роки свого президентства у США

Действующий президент США Джо Байден заявил, что за четыре года его пребывания на посту Америка укрепила свои позиции на международной арене, в то время, как конкуренты ослабли.

Об этом он сказал в речи в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Байдена, США находятся "в поворотном моменте".

"Эпоха после Холодной войны подошла к концу, наступила новая эпоха. И за эти четыре года мы оказывались перед кризисами, нас испытывали, и из этих испытаний мы, на мой взгляд, вышли сильнее, чем до этого", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин думал, что захватит Киев за считанные дни. На самом деле в центре Киева побывал я, - Байден

Байден также упомянул глобальную экономическую конкуренцию, в которой, считает он, "благодаря моей администрации США побеждают".

Если сравнить с четырьмя годами назад, Америка сильнее, наши альянсы - сильнее, наши враги и конкуренты - слабее, и мы достигли этого не путем войны", - подчеркнул американский президент.

По его словам, за эти 4 года США увеличили свою силу во всех измерениях - дипломатическом, военном, технологическом и экономическом.

"И теперь Америка более способна и, позволю себе сказать, готова, чем была долгое время", - добавил Байден.

Читайте также: Ограничить доступ для Китая: США усилят контроль над экспортом чипов искусственного интеллекта

Автор: 

Байден Джо (2799) США (27716)
+11
Своєю потугою байден створив найбільшу світову кризу....на тлі цього маразматика всі сміливі стали ,,,і пуйло і сі....
13.01.2025 23:18 Ответить
13.01.2025 23:18 Ответить
+10
з Афгану пішов не Байдена, а трампон.

і взагалі не треба було туди залазити

.
13.01.2025 23:27 Ответить
13.01.2025 23:27 Ответить
+9
Байдену до Рейгана як собаці до неба
13.01.2025 23:25 Ответить
13.01.2025 23:25 Ответить
BIDEN 2028!
13.01.2025 23:08 Ответить
13.01.2025 23:08 Ответить
Он вряд ли доживёт до того времени .Ну а если и доживёт то вряд ли уже будет соображать ,что делает.
13.01.2025 23:49 Ответить
13.01.2025 23:49 Ответить
соображать не будет, а сделает все правильно !

у цьому весь Дід !

дякуємо, пане Президент !

.
13.01.2025 23:56 Ответить
13.01.2025 23:56 Ответить
Вже заговорюватися став..бідолага
13.01.2025 23:08 Ответить
13.01.2025 23:08 Ответить
щоб ти так "заговарювався" керуючи найбільшою світовою потугою під час світової кризи.

дякуємо, пане Президент !

.
13.01.2025 23:12 Ответить
13.01.2025 23:12 Ответить
Своєю потугою байден створив найбільшу світову кризу....на тлі цього маразматика всі сміливі стали ,,,і пуйло і сі....
13.01.2025 23:18 Ответить
13.01.2025 23:18 Ответить
чи буйло створювало цю світову кризу починаючи з Мюнхенської промови 2008 р., агресіями в Грузію та Сірію ?

по полочках все розкладіть в хронологічному порядку
13.01.2025 23:41 Ответить
13.01.2025 23:41 Ответить
При байдене две самые большие войны со времён 2 мировой случились на ближнем востоке и у нас и ещё неизвестно чем эти войны закончиться по крайней мере у нас да Ина ближнем востоке Израиль ещё не сказал свое последнее слово Ирану .Как бы тут кому не нравился Трамп но он был прав говоря ,что при нем ни одной новой войны не случилось в мире :ни на ближнем востоке где все эти хуситы,хезболлы и Иран сидели тихо лишь изредка поскуливая в сторону Израиля и даже Путин не пытался никуда в Украине двигаться ограничиваясь лишь пострелушками на донбассе.А как было при байдене последние 3 года в Украине мы видим воочию
13.01.2025 23:56 Ответить
13.01.2025 23:56 Ответить
две большие войны гораздо меньше одной - Третьей мировой

чи не так ?
трампон твердою рукою веде нас до неї...
14.01.2025 00:06 Ответить
14.01.2025 00:06 Ответить
В Україні обходився пострєлушкамі допоки Порох украплював Армію, а коли кремль всунув у крісло свою зелену тряпку, що похерила Армію і оборонку, розмінувала південь, тоді і напав, Байден там геть ні до чого. І на сході пуйло добряче доклався, саме для того, щоб відтягнути допомогу від України. А на Байдена накидають в основному трампофіли, думають їм трамп манну небесну на блюдечку принесе, розкривайте роти ширше, хавайте, скучно не буде.
14.01.2025 00:22 Ответить
14.01.2025 00:22 Ответить
Не при Байдену, а при пуйлі і Зе, який найкращою підготовкою до війни вважав шашлики. Завдякуючи Байдену, його адміністрації, народу США і їх допомозі, Украна існує і бореться за свою незалежність! Дякую, шановний президенте Байден! Велика подяка шановному американському народу!!!
14.01.2025 11:58 Ответить
14.01.2025 11:58 Ответить
Тобі трампакс не заговарюється з Канадою і Гренландією, руде чмо ще наведе шороху на весь світ. Будете згадувати ще президентство Байдена, як щасливі часи.
14.01.2025 00:12 Ответить
14.01.2025 00:12 Ответить
Конкуренти ослабли - Трамп іх удєлає однією лівою
13.01.2025 23:09 Ответить
13.01.2025 23:09 Ответить
просере !

.
13.01.2025 23:14 Ответить
13.01.2025 23:14 Ответить
Ще підожди будеш ще трмпону пятки його ірландські лизати
13.01.2025 23:16 Ответить
13.01.2025 23:16 Ответить
"в Нарьян-Маре совсем не знают биографий американских президентов" - с грустью подумал Штирлиц глядя вслед уходящему на Цензор ольгинскому боту антону стародубу
13.01.2025 23:45 Ответить
13.01.2025 23:45 Ответить
У трампона шотландские вроде корни это у бидона ирландские
13.01.2025 23:57 Ответить
13.01.2025 23:57 Ответить
Нарьян-Маре скул рашиських ботів, сер!

антон стародуб її закінчив з відзнакою...

.
14.01.2025 00:09 Ответить
14.01.2025 00:09 Ответить
Такі, як ти, бачу вже зараз лижуть і не тільки пʼятки
14.01.2025 00:26 Ответить
14.01.2025 00:26 Ответить
Таке щось... Перднув у калюжу...
13.01.2025 23:09 Ответить
13.01.2025 23:09 Ответить
13.01.2025 23:09 Ответить
13.01.2025 23:09 Ответить
при трампі будеш так мругати...

.
13.01.2025 23:15 Ответить
13.01.2025 23:15 Ответить
рашка ослабла. при цьому жоден американець не постраждав. грамотно
13.01.2025 23:10 Ответить
13.01.2025 23:10 Ответить
так !
грамотно!
помножив на нуль рашку не вступаючи з нею у відкриту війну!

те ж саме зробив із совєтами Рейган

.
13.01.2025 23:17 Ответить
13.01.2025 23:17 Ответить
Байдену до Рейгана як собаці до неба
13.01.2025 23:25 Ответить
13.01.2025 23:25 Ответить
а тобі залишається тільки тявкати на Слонів-Президентів
13.01.2025 23:48 Ответить
13.01.2025 23:48 Ответить
Деменція, вона така, деменція.
13.01.2025 23:16 Ответить
13.01.2025 23:16 Ответить
дебілізм, ось такий він, дебілізм
13.01.2025 23:26 Ответить
13.01.2025 23:26 Ответить
тобто .коли пролетів на виборах .то це є ознакою того,що став сильнішим???
13.01.2025 23:18 Ответить
13.01.2025 23:18 Ответить
США з ганьбою пішла з Афганістану, обісралися на весь світ
13.01.2025 23:19 Ответить
13.01.2025 23:19 Ответить
з Афгану пішов не Байдена, а трампон.

і взагалі не треба було туди залазити

.
13.01.2025 23:27 Ответить
13.01.2025 23:27 Ответить
Пошли оба .Но да это была инициатива Трампа в конце его первой каденции.Байден лишь неудачный исполнитель этой инициативы
13.01.2025 23:59 Ответить
13.01.2025 23:59 Ответить
класно вивести війська з ворожої країни вміють хіба що кацапи

класно вивели поки що тільки асада, а за кацапів вже вимагають бакшиш - рашиське евакуаційне судно - ту-ту, на рейді, де навіть якор не кинеш через глибину 1 600 м

.
14.01.2025 00:14 Ответить
14.01.2025 00:14 Ответить
Там бен ладен з аль кїдою тусувались
14.01.2025 00:09 Ответить
14.01.2025 00:09 Ответить
для того щоб вбити ладана знадобилось лише кілька гелікоптерів з групою дельта
14.01.2025 00:15 Ответить
14.01.2025 00:15 Ответить
Хіба вперше? А до цього з В'єтнаму...
13.01.2025 23:28 Ответить
13.01.2025 23:28 Ответить
Головне щоб Україна тепер не ... того.... я серйозно.
13.01.2025 23:31 Ответить
13.01.2025 23:31 Ответить
По перше, рішення про вихід прийняв трампакс, той якому ти зараз лижеш дупу і гівнякаєш на Байдена. А Байден якраз виконав рішення трампакса дуже достойно, а в теракті його вини немає.
14.01.2025 00:32 Ответить
14.01.2025 00:32 Ответить
Ми поважаєм мудрий нарід Америки за їх вибір на виборах президента
14.01.2025 01:01 Ответить
14.01.2025 01:01 Ответить
То поважай, а не ********, і вибір Байдена, дволика брехлива помилка природи
14.01.2025 11:02 Ответить
14.01.2025 11:02 Ответить
вивести війська з афгану - це не мейк америку грейт егейн, це значить обісратися на весь земний шарік, і не має сенсу хто з президентів це зробив, це говорить за всю націю, весь американський нарід несе відповідальність за це - бо він зробив такий вибір
14.01.2025 12:33 Ответить
14.01.2025 12:33 Ответить
То чого ти наїхав на Байдена, а не на трампа, якщо тобі так всерівно хто виводив? Брехло ти дволике. Трампосраколиз.
14.01.2025 12:38 Ответить
14.01.2025 12:38 Ответить
Ніразу ніде не згадував ні Байдена ні Трампа. Мова йшла про Америку як державу, і народ Америки
14.01.2025 12:44 Ответить
14.01.2025 12:44 Ответить
Не крути кормою Ти ні разу не вставив цей свій пʼятак в тему про трампакса, але всунувся в тему про Байдена. А тепер хочеш доказати, що ти не ти. Такі маніпуляції діють на лохторати зє, трампакса і інших придурків.
14.01.2025 13:14 Ответить
14.01.2025 13:14 Ответить
Яка ваша думка про вихід США з Афганістану?
14.01.2025 13:34 Ответить
14.01.2025 13:34 Ответить
Моя думка, що звідтіля давно треба було вийти. Їм там нічого було вже на той час робити. Вони там залишались, щоб допомогти розбудувати демократичну державу, але це виявилося марно. Тож рішення про вихід було правильне і вийшли нормально, а не з позором як ви пишете. А те що місцеві організували теракт, то до чого там Байден і позор? Он можете подивитися на справжній позор виходу рашки з Сирії
14.01.2025 15:21 Ответить
14.01.2025 15:21 Ответить
В кімнаті, крім нього, був лише один пацієнт - якийсь зовсім старий дідусь. Цей стариган потерпав від шлункових газів. З нього, немов із гармати, рвалося пердіння, а після того він гучно відригував.
«Вибачте», - звертався він до Біллі. І одразу ж робив те саме. «О Боже, - казав він, - я знав, що старість - не радість...» І він хитав головою: «Але ж я не уявляв, що це буде така нерадість».

(Курт Воннегут, "Бойня №5")
13.01.2025 23:20 Ответить
13.01.2025 23:20 Ответить
На мою думку США навпаки втратили і втрачають далі все більше свій міжнародний авторитет. А втрата авторитету веде до втрати і у грошах і у інших сферах життя. Одного дня хтось з диктаторів осміліє і вже нападе на great againутих...
13.01.2025 23:27 Ответить
13.01.2025 23:27 Ответить
при трампах таки нападе.

а поки Дід
1. руками ЗСУ помножив на нуль рашку
2. зміцнив НАТО
3. створив АУКУС і інші регіональні союзи в Азії

непоганий доробок !
зовсім непоганий !

дякуємо, пане Президент !

.
13.01.2025 23:32 Ответить
13.01.2025 23:32 Ответить
Могли більше зробити. Коли ти багатий і даєш тому хто дійсно в скруті копійки це не дуже добре навіть з позиції віри. Звичайно могли нічого не давати. Але могли і дійсно набагато більше допомогти щоб не розтягувати війну і дійсно перемогти.
13.01.2025 23:35 Ответить
13.01.2025 23:35 Ответить
завжди коли наріту відремонтують корито, він починає вимагати посаду Цариці Морської

стара байка

.
13.01.2025 23:50 Ответить
13.01.2025 23:50 Ответить
Тебе по +15 прямиком из белого дома на карту падает за каждый пост что ты под каждым комментом это пишешь? Или не с кем поговорить?
13.01.2025 23:42 Ответить
13.01.2025 23:42 Ответить
я непогано влаштувався при фашиггтонському обкомі !

чи не так ?

.
13.01.2025 23:52 Ответить
13.01.2025 23:52 Ответить
Треба було в Венсмінстер. 15 але фунтами.
14.01.2025 03:07 Ответить
14.01.2025 03:07 Ответить
Я так заслаб останнім часом, що зранку навіть двома руками не можу член зігнути.
13.01.2025 23:31 Ответить
13.01.2025 23:31 Ответить
13.01.2025 23:35 Ответить
13.01.2025 23:35 Ответить
Все просто. Вони тверезі.
13.01.2025 23:38 Ответить
13.01.2025 23:38 Ответить
Тому і злі.
13.01.2025 23:39 Ответить
13.01.2025 23:39 Ответить
13.01.2025 23:41 Ответить
13.01.2025 23:41 Ответить
ахахахахаха та там будок вигоріло вартістю в третину бюджету параші...
хоча для вати яка живе у неокомунізмі піде.
Свабоду Анжеле Девіс!!!!
13.01.2025 23:45 Ответить
13.01.2025 23:45 Ответить
геїв немає, зате пів країни підерасів для яких слоган "раз не підорас" це дивіз.
гній а не територія.
13.01.2025 23:42 Ответить
13.01.2025 23:42 Ответить
Пид..сы традиционной ориентации.
14.01.2025 00:00 Ответить
14.01.2025 00:00 Ответить
во православном кресте !

и трусиках....

.
14.01.2025 00:03 Ответить
14.01.2025 00:03 Ответить
Дякуємо, Діду.
13.01.2025 23:38 Ответить
13.01.2025 23:38 Ответить
ну тут дід якби правий, параша довго буде відновлювати сили після такої війни, Іран за півтора роки втратив практично всі проксі армії, залишились тільки хусити яких також дуже швидко прибють, і сам отримав болючий удар від Ізраілю.
Єдине що ******, парашники знищують нас, а не американців...
13.01.2025 23:41 Ответить
13.01.2025 23:41 Ответить
з приводу останнього питання, то до ЗЄлі і "ты, им преданный народ"

.
14.01.2025 00:02 Ответить
14.01.2025 00:02 Ответить
Дєдушка старий,єму всьо равно...
13.01.2025 23:41 Ответить
13.01.2025 23:41 Ответить
Україну роззброювали кретини буш та клінтон, а

Байден озброїв Україну на 100 💯 ! млрд. дол. !

це скільки річних бюджетів України?

.
14.01.2025 00:41 Ответить
14.01.2025 00:41 Ответить
Україну роззброював ''мудрий'' народ, який обирав до влади комуністів Кравчука і Кучму і парламентську більшість з комуністів і олігархів (яких сам Кучма і породив).
14.01.2025 01:50 Ответить
14.01.2025 01:50 Ответить
Дыдусь нічого не переплутав? Якби Америка показала силу. кремль заліз би під лавку
і боявся б пукнути.
14.01.2025 03:01 Ответить
14.01.2025 03:01 Ответить
А хто ж так боявся ескалації ? Чи ми щось пропустили ?
14.01.2025 03:02 Ответить
14.01.2025 03:02 Ответить
Главное "достижение" США на сегодняшний день - это приход к власти прорашистского полоумного трампа и большие шансы на построение там фашистской диктатуры.
14.01.2025 03:36 Ответить
14.01.2025 03:36 Ответить
Цензорські кацапи дуже нагадують того песика.
14.01.2025 06:44 Ответить
14.01.2025 06:44 Ответить
Воно намародерило с нелохом непогано на крові
14.01.2025 07:16 Ответить
14.01.2025 07:16 Ответить
Велич будують поколіннями, і попередні роки не змарновані.
14.01.2025 10:06 Ответить
14.01.2025 10:06 Ответить
 
 