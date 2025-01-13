РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6634 посетителя онлайн
Новости
5 289 40

Путин думал, что захватит Киев в считанные дни. На самом деле в центре Киева побывал я, - Байден

президент СЩА Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что внешняя политика его администрации не дала России достичь своих стратегических целей в войне против Украины.

Об этом он сказал в речи в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Байден упомянул о полномасштабном российском вторжении в Украину, говоря о том, что при его администрации враги США ослабли, в том числе и Россия.

"Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что захватит Киев за считанные дни. На самом же деле после начала войны в центре Киева побывал я, а не он. Путин этого не сделал", - пошутил американский президент. "Ехать на поезде было долго! Но я - единственный верховный главнокомандующий (США. - Ред.), который посетил зону боевых действий, которая не контролируется войсками США", - добавил он.

По словам президента, США помогли Украине и остановили Путина, поэтому за почти три года полномасштабного вторжения ему "не удалось достичь ни одной стратегической цели". "Ему до сих пор не удалось покорить Украину. Не удалось сломать единство НАТО. Не удалось захватить значительных территорий", - перечислил Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть реальный шанс, что Украина сможет победить в войне, - Байден

Позже он назвал две задачи, которые поставил перед собой с начала полномасштабного вторжения России: сплотить мир в поддержку Украины и "избежать войны между двумя ядерными державами".

"Нам удалось и то, и другое. И сегодня Украина - все еще свободная и независимая страна, которая имеет потенциал на светлое будущее. Мы заложили основу для следующей администрации, чтобы они могли защитить светлое будущее украинского народа", - подытожил Байден.

Также читайте: Администрации Трампа передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины, - Пентагон

Автор: 

Байден Джо (2799) США (27716) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Дід правду каже !

Дякуємо, пане Президент за Вашу підтримку України!

.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:58 Ответить
+20
сотні рейсів літаків із зброєю до України, бо знає чого від гівнюка трампона чекати
показать весь комментарий
13.01.2025 23:00 Ответить
+12
так хто ж міг подумати, що курва Боневтік ?

краще б він втік і залишив все Залужному !
показать весь комментарий
13.01.2025 23:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І даже їм відому КИЇВСЬКУ ПЕРЕПИЧКУ на Хрещатику
показать весь комментарий
13.01.2025 22:49 Ответить
А ви з кого смieтесь?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:42 Ответить
У Блінкена під час виступу вигляд достатньо pleased.. https://www.youtube.com/watch?v=rqAUK32DAns
показать весь комментарий
13.01.2025 22:50 Ответить
А Трамп їхати до Київа БОИТЬСЯ
показать весь комментарий
13.01.2025 22:50 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 22:51 Ответить
Дід правду каже !

Дякуємо, пане Президент за Вашу підтримку України!

.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:58 Ответить
Ви могли б зробити так щоб кацап під масквою окопи рив але ви в шмарки грались не відомо що ще рудий пудель вчуде.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:53 Ответить
не могли, не треба триндіти !

в рашки досі перший за кількістю арсенал ЯО

Дід ходив по лезу ядерної війни і вправно впорався
показать весь комментарий
13.01.2025 23:04 Ответить
А шо це дід під дємбель так активізувався?
показать весь комментарий
13.01.2025 22:55 Ответить
сотні рейсів літаків із зброєю до України, бо знає чого від гівнюка трампона чекати
показать весь комментарий
13.01.2025 23:00 Ответить
Так уже ж відповідальності ніякої. Можна 3, 14ти.
показать весь комментарий
14.01.2025 06:55 Ответить
не думав він, а впевнений був в тому, що саме так і буде, і не інакше.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:57 Ответить
так хто ж міг подумати, що курва Боневтік ?

краще б він втік і залишив все Залужному !
показать весь комментарий
13.01.2025 23:07 Ответить
після "прильота" від ЗЄлі весь Генштаб ЗСУ на чолі з Головнокомандуючим стали нікому не потрібними "інвалідами"

ЗЄля для України не буйловий арєшнік, а пісєц хєрєшнік

дай Бог, щоб взагалі Україна вціліла

.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:11 Ответить
***** обісралося...
показать весь комментарий
13.01.2025 23:02 Ответить
Це був сильнии хід Баидена - якби ше на зброю не поскупився
показать весь комментарий
13.01.2025 23:02 Ответить
Ага разом із Татаровим
показать весь комментарий
13.01.2025 23:05 Ответить
що "старий пердун" плющить ?
випий бояри !

.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:08 Ответить
Антон, не світись. Ми і без тебе знаємо, що кацапи ненавидять діда. Та і взагалі, дід що, мав обов'язок щось робити для України?
показать весь комментарий
14.01.2025 05:59 Ответить
Пуйло справді захопив, але за щоку.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:12 Ответить
коли це було цікаво? схоже на стьоб
показать весь комментарий
13.01.2025 23:15 Ответить
Та ні, справді приїздив. В лютому 23 року був в Києві.
показать весь комментарий
14.01.2025 03:21 Ответить
то ж через рік було. По риториці як про 22 рік каже
показать весь комментарий
14.01.2025 23:03 Ответить
Може на те й розрахунок, що сприйматимуть наче це було акурат в 22, у самий розпал подій, а не коли першу хвилю кацапської навали вдалося відбити і сяк-так, але забезпечити безпеку неба над Києвом. Хто там перевірятиме, коли саме він приїздив.
показать весь комментарий
16.01.2025 01:38 Ответить
Ну,про єдність НАТО він загнув трошки!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:23 Ответить
Краще б мовчав. Американці на виборах показали все що думають про його досягнення.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:39 Ответить
А ми про що думали, коли за клоуна пiдв`язалися? Про гарячу фазу вiйни?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:45 Ответить
немов би для холодної фази він підходить
показать весь комментарий
14.01.2025 04:59 Ответить
Дякуємо громадянам Сполучених Штатів, владі і особисто Президенту Байдену, що завдяки їхній допомозі Україна встояла проти ординської навали!
Дякуємо!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:46 Ответить
Могло бути гірше. Дякую за допомогу!
показать весь комментарий
14.01.2025 00:09 Ответить
Ага,пам'ятаєм як драпало американське посольство з Києва перед вторгненням і як американські інструктори і кораблі так само втікали лишаючи Україну сам на сам з рашистською машиною.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:52 Ответить
цікаво було би подивитись касапську реакцію на ці слова Байдена
показать весь комментарий
14.01.2025 02:30 Ответить
Так виж думали так само, як Путiн
показать весь комментарий
14.01.2025 03:16 Ответить
Перемога, перемога. Ворог щоденно просувається на захід, захоплюючи нашу територію, економіка ворога ніхрена не зруйнована (тому що, як з'ясувалось, нездатні), населення Украіни скоротилось в двічі, промисловість і енергетика зруйнована, НАТО фсьо.
показать весь комментарий
14.01.2025 06:53 Ответить
молодець!
показать весь комментарий
14.01.2025 10:53 Ответить
 
 