Путин думал, что захватит Киев в считанные дни. На самом деле в центре Киева побывал я, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что внешняя политика его администрации не дала России достичь своих стратегических целей в войне против Украины.

Об этом он сказал в речи в Государственном департаменте США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Байден упомянул о полномасштабном российском вторжении в Украину, говоря о том, что при его администрации враги США ослабли, в том числе и Россия.

"Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что захватит Киев за считанные дни. На самом же деле после начала войны в центре Киева побывал я, а не он. Путин этого не сделал", - пошутил американский президент. "Ехать на поезде было долго! Но я - единственный верховный главнокомандующий (США. - Ред.), который посетил зону боевых действий, которая не контролируется войсками США", - добавил он.

По словам президента, США помогли Украине и остановили Путина, поэтому за почти три года полномасштабного вторжения ему "не удалось достичь ни одной стратегической цели". "Ему до сих пор не удалось покорить Украину. Не удалось сломать единство НАТО. Не удалось захватить значительных территорий", - перечислил Байден.

Позже он назвал две задачи, которые поставил перед собой с начала полномасштабного вторжения России: сплотить мир в поддержку Украины и "избежать войны между двумя ядерными державами".

"Нам удалось и то, и другое. И сегодня Украина - все еще свободная и независимая страна, которая имеет потенциал на светлое будущее. Мы заложили основу для следующей администрации, чтобы они могли защитить светлое будущее украинского народа", - подытожил Байден.

