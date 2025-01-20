У США розпочалася інавгурація Трампа: він прибув до Капітолію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У вівторок, 20 січня, Дональд Трамп прибув до Капітолія США, щоб скласти присягу як обраний 47-й президент Сполучених Штатів Америки.

Як пише CNN, чинний президент Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Трампа і Меланію Трамп на порозі Білого дому після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія США на церемонію присяги.

Очікується, що цього року Байден і Трамп разом із подружжям будуть разом пити чай у Білому домі.







Тим часом Байден в останні години свого президентства зробив "прощальне" селфі перед тим, як покине президентське крісло.

Нагадаємо, о 17:30 за Києвом стартує церемонія інавгурації Дональда Трампа у ротонді Капітолія США.

На церемонію інавгурації 47-го президента США починають прибувати почесні гості.

Серед них CEO Tesla та SpaceX Ілон Маск, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, колишній Спікер Палати представників США Кевін Маккарті тощо.

Уперше з 1985 року церемонія відбувається всередині Капітолію через сильні морози у столиці США Вашингтоні.

Трамп та Байден вже прибули до Капітолію, де буде проведена інавгурація новообраного президента США.

Спочатку присягу складе майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс, а опісля вже Трамп.

Джей Ді Венс офіційно склав присягу та буде віцепрезидентом США