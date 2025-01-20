УКР
У США розпочалася інавгурація Трампа: він прибув до Капітолію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У вівторок, 20 січня, Дональд Трамп прибув до Капітолія США, щоб скласти присягу як обраний 47-й президент Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише CNN, чинний президент Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Трампа і Меланію Трамп на порозі Білого дому після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

У США розпочалася інавгурація Трампа: він прибув до Білого дому

За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія США на церемонію присяги.

Очікується, що цього року Байден і Трамп разом із подружжям будуть разом пити чай у Білому домі.

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня: що відомо

Тим часом Байден в останні години свого президентства зробив "прощальне" селфі перед тим, як покине президентське крісло.

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня: що відомо

Нагадаємо, о 17:30 за Києвом стартує церемонія інавгурації Дональда Трампа у ротонді Капітолія США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зібрав на інавгурацію рекордні $250 млн пожертвувань, - ЗМІ

Оновлено 18:00

На церемонію інавгурації 47-го президента США починають прибувати почесні гості.

Серед них CEO Tesla та SpaceX Ілон Маск, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, колишній Спікер Палати представників США Кевін Маккарті тощо.

Ілон Макс на інавгурації Трампа 20 січня

Уперше з 1985 року церемонія відбувається всередині Капітолію через сильні морози у столиці США Вашингтоні.

Оновлено 18:05

Трамп та Байден вже прибули до Капітолію, де буде проведена інавгурація новообраного президента США.

Спочатку присягу складе майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс, а опісля вже Трамп.

Оновлено 19:01 

Джей Ді Венс офіційно склав присягу та буде віцепрезидентом США

Автор: 

Байден Джо інавгурація США Трамп Дональд
+19
Вона очі ховає, що менше бачили її презирство і до рижого Донні, і до публіки, що його обрала. Хто як не вона краще за всих знає, що він придурок.
показати весь коментар
20.01.2025 17:35 Відповісти
+15
показати весь коментар
20.01.2025 17:36 Відповісти
+12
З почіном Америка ми будемо памʼятати вас. Зараз мага вас вгатить всіх в туза так що вазелін треба придбати.
показати весь коментар
20.01.2025 17:30 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 18:08 Відповісти
А І,Маска...Трамп...буде цілувати у "лисину"...чи куди там...де там у нього "лисина"?
показати весь коментар
20.01.2025 18:12 Відповісти
На сім секунд випередили. Але думки наші - в унісон.
показати весь коментар
20.01.2025 18:21 Відповісти
От не додумаються американські піарники поставити на інавгурації якогось лисого, щоб Трамп його у макітру поцілував.
показати весь коментар
20.01.2025 18:19 Відповісти
Кількість нікчем на цьому фото просто зашкалює!
показати весь коментар
20.01.2025 18:24 Відповісти
На останньому фото Маск - душка. Нюхнув ... і "пріход" в усій красі.
показати весь коментар
20.01.2025 18:33 Відповісти
Вот это выхлопы сероводорода на рабссейских болотах начнуться.... Вот это путлер губы уже полирует для поцелуев. К сожалению Украина у Трампа не на первом месте, он известен своим путем завершения войн даже для своих солдат. Я гн призываю впадать в панику и бежать за гречкой, макаранами и сахаром. У нас ****** сейчас во власти столько, что три Трампа и шесть Байденов не разрулят. И все предыдущие президенты США даже не дезли бы в эти вопросы. Вопросы дабилизма избирателей Президента Украины...
показати весь коментар
20.01.2025 18:33 Відповісти
Епоха миру закінчилася. Починається ера хаосу.
показати весь коментар
20.01.2025 18:33 Відповісти
Сподіваюся Трамп пошвидше закінчить цю кляту війну і ми всі повернемося додому.
показати весь коментар
20.01.2025 18:34 Відповісти
Еге ж, Трамп її почав, тож і має закінчити. Ку-ку, агов, ви уже вдома. Хоч на прапорець аватарки подивіться.
показати весь коментар
20.01.2025 18:40 Відповісти
А что за Шапокляк рядом с Трампом?Это его жена?Из за шляпы физиономию то не разглядеть.
показати весь коментар
20.01.2025 18:56 Відповісти
Нажаль, найгірше вже сталося...
Зараз буде кривляння та декорування власної поразки спецефектами та відволікання уваги від шкірних інтересів...
Кожне падло на камери крикне своє "Гойда!".
показати весь коментар
20.01.2025 18:59 Відповісти
Маск уже в Астрал "улетел"
показати весь коментар
20.01.2025 19:00 Відповісти
бу-е-е, Я на щось подібне очікував, але такої кількості посіпак-невдах не сподівався...
показати весь коментар
20.01.2025 19:01 Відповісти
чого вони YMCA не грають? Чи ще не вечір?
показати весь коментар
20.01.2025 19:06 Відповісти
Боже, збережи від придурка бодай Америку.
показати весь коментар
20.01.2025 19:08 Відповісти
Тільки Україну від декількох придурків!
показати весь коментар
20.01.2025 19:11 Відповісти
Трамп замість Меланії взяв з собою на інавгурацію Українську співачку Клавдію Петрівну.
показати весь коментар
20.01.2025 19:08 Відповісти
Цікаво, скільки афронегрів обіграє в баскетбол синок Трампа?
показати весь коментар
20.01.2025 19:10 Відповісти
Тепер 4 роки москалям в під'їздах знову Трамп сцяти буде....
показати весь коментар
20.01.2025 19:12 Відповісти
Маланка на другому фото у профіль на Кіліана Мерфі схожа. До чого б це? Може нова ядерна криза на горизонті?
показати весь коментар
20.01.2025 19:14 Відповісти
А мені більше оцей вайб

показати весь коментар
20.01.2025 19:49 Відповісти
мені Кунг Лао з Mortal Combat нагадала
показати весь коментар
20.01.2025 20:35 Відповісти
Тримаю дулі у руках, щоб у Трампа нічого не вийшло і він був покараний за всі свої злочини та диявольську непринциповість!
показати весь коментар
20.01.2025 19:16 Відповісти
Тобі це не допоможе, краще розженись та влупись макітрою об стіну.
показати весь коментар
21.01.2025 02:14 Відповісти
із телесуфлера читає імбецил!
показати весь коментар
20.01.2025 19:19 Відповісти
СПРАВЖНЄ ЄДНАННЯ ВЕЛИКОГО НАРОДУ!!!!
ЗАЗДРІСТЬ...
В НАС ДОСІ ПЕТЮ В 95кварталі ТОПЛЯТЬ
показати весь коментар
20.01.2025 19:19 Відповісти
Петю топлять не лише у кварталі. Завели кримінальну справу за державнy зраду, торгівлю з окупантом і твердження про те, що Севастополь російське місто.
Сьогодні прочитала в "Обозревателе".
показати весь коментар
20.01.2025 20:08 Відповісти
Нічого, на Тайвані тебе китайці привітають по повній!
показати весь коментар
20.01.2025 19:23 Відповісти
Трамп сам збирається анексувати величезний острів.
показати весь коментар
20.01.2025 19:39 Відповісти
Нехай Московію переможе і Кубу собі може забирати!
показати весь коментар
20.01.2025 20:06 Відповісти
Навіщо йому потрібна Куба? Там немає запасів питної води.
показати весь коментар
20.01.2025 20:09 Відповісти
То вже його проблеми будуть.
Воду можна отримати, а теплий клімат - ні!
показати весь коментар
20.01.2025 20:24 Відповісти
Теплого климата в Америке полно.
Живу у Лас-Вегасі. З будь-ким готова поділитися теплим кліматом, навіть зараз.
показати весь коментар
21.01.2025 06:26 Відповісти
З пляжами і теплою водою - тільки Флорида, а там все зайнято!
показати весь коментар
21.01.2025 12:38 Відповісти
Тепла вода у мене вдома в басейні, і пісок на задньому дворі є, і лежаки і пальм до фіга. А у Флориді постійно шторми з диким вітром що змітають усі будинки на узбережжі та крокодили вештаються скрізь.
А якщо мені захочеться весь день повалятися на пляжі, то Каліфорнія недалеко.
показати весь коментар
22.01.2025 05:35 Відповісти
МАСКА ЩОСЬ ВШТИРИЛО ТРОХИ)))
показати весь коментар
20.01.2025 19:26 Відповісти
Президент США использовал последние часы своего президентства, чтобы выдать упреждающие помилования тем, кто, по его словам, мог стать объектом "необоснованных (и) политически мотивированных преследований".

Решение Байдена закладывает основу для более широкого применения этой практики, поскольку касается тех, в отношении кого расследование ещё не проведено.
показати весь коментар
20.01.2025 19:28 Відповісти
Помилував тих, і термін знизив тим хто штурмував Капітолій.
Як класно збіглося.
показати весь коментар
20.01.2025 20:12 Відповісти
І зверніть увагу-НІЯКОГО розлюченого натовпу, який намагається вдертися!
показати весь коментар
20.01.2025 19:39 Відповісти
Там всі відфільтровані. Багаті. У разі найменшого конфлікту - вони втратять величезну частину свого капіталу.
Це і є демократія. А там де просто всі можуть голосувати - це охлократія!
показати весь коментар
20.01.2025 19:47 Відповісти
ЧОМУ не змогли відфільтрувати всіх, коли Конгрес затверджував перемогу Байдена?
показати весь коментар
20.01.2025 20:07 Відповісти
Тому що, Трамп програв!
показати весь коментар
20.01.2025 20:27 Відповісти
