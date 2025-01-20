Трамп зібрав на інавгурацію рекордні $250 млн пожертвувань, - ЗМІ

Новообраний президент США Дональд Трамп відзначає своє повернення до Білого дому рекордним збором коштів у розмірі 250 мільйонів доларів на інавгураційні заходи.

Про це повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, ця сума включає офіційний Інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фандрейзингові компанії Трампа, які організовували його інавгураційні урочистості.

Зазначається, що гроші, зібрані у 2025 році, перевищили суму першої інавгураційної кампанії Трампа у 2017 році, яка зібрала 107 млн доларів.

У своїй кампанії Трамп отримав значні пожертви від технологічних гігантів: по 1 мільйону доларів від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber.

ABC додає, що для Meta участь у зборі на інавгурацію стала першою. Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески й на попередні президентські інавгурації.

Також Інавгураційний комітет Трампа отримав великі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase.

Інші великі корпорації, які історично жертвували кошти на президентські інавгурації, також зробили пожертви й цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг, на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.