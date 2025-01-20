Трамп зібрав на інавгурацію рекордні $250 млн пожертвувань, - ЗМІ
Новообраний президент США Дональд Трамп відзначає своє повернення до Білого дому рекордним збором коштів у розмірі 250 мільйонів доларів на інавгураційні заходи.
Про це повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел, ця сума включає офіційний Інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фандрейзингові компанії Трампа, які організовували його інавгураційні урочистості.
Зазначається, що гроші, зібрані у 2025 році, перевищили суму першої інавгураційної кампанії Трампа у 2017 році, яка зібрала 107 млн доларів.
У своїй кампанії Трамп отримав значні пожертви від технологічних гігантів: по 1 мільйону доларів від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber.
ABC додає, що для Meta участь у зборі на інавгурацію стала першою. Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески й на попередні президентські інавгурації.
Також Інавгураційний комітет Трампа отримав великі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase.
Інші великі корпорації, які історично жертвували кошти на президентські інавгурації, також зробили пожертви й цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.
Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг, на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1 Илон Маск 449 млрд долларов +9,06 млрд долларов
Один Илон може купити 9060 білетів за денний заробіток. Але таких залів не буває.
2 Джефф Безос 245 млрд долларов +$4.80 млрд.
3 Марк Цукерберг 217 млрд долларов +$531M
як тобі таке, лошара Ілон Маск, з твоєю Doge?..
і є президент..
Наче ж не ніщєброд!
грінленд спочатку..
На жаль, чомусь довбодятли кидаються з одних крайнощів до інших.
А інші довбодятли не бачать суперечностей між закликом "Make America Great Again" і закликом поступитись путіну заради недопущення третьої світової війни.
Українці думали, що то лише у нас є 73% дебілів, а виявилось, що навіть в США їх не менше.