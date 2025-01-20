УКР
Новини
Трамп зібрав на інавгурацію рекордні $250 млн пожертвувань, - ЗМІ

Трамп зібрав на інавгурацію рекордні $250 млн пожертвувань

Новообраний президент США Дональд Трамп відзначає своє повернення до Білого дому рекордним збором коштів у розмірі 250 мільйонів доларів на інавгураційні заходи. 

Про це повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, ця сума включає офіційний Інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фандрейзингові компанії Трампа, які організовували його інавгураційні урочистості.

Зазначається, що гроші, зібрані у 2025 році, перевищили суму першої інавгураційної кампанії Трампа у 2017 році, яка зібрала 107 млн доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп в інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду" і оптимізму для Америки, - Wall Street Journal

У своїй кампанії Трамп отримав значні пожертви від технологічних гігантів: по 1 мільйону доларів від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber.

ABC додає, що для Meta участь у зборі на інавгурацію стала першою. Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески й на попередні президентські інавгурації.

Також Інавгураційний комітет Трампа отримав великі пожертви від криптовалютної індустрії, зокрема 5 мільйонів доларів від Ripple, 2 мільйони доларів від Robinhood і 1 мільйон доларів від Coinbase.

Інші великі корпорації, які історично жертвували кошти на президентські інавгурації, також зробили пожертви й цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.

Читайте також: Європа має протистояти політиці Трампа, інакше нас "розчавлять", - прем’єр Франції Байру 

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг, на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.

+9
20.01.2025 15:42 Відповісти
+7
Но коррупция в Украине ....... А то что билет на инаугурационный ужин стоил по миллиону баксов...... Это не коррупция а добровольные пожертвования (В америке это так называется ) Может и у нас взятки, откаты и скрытое финансирование называть инвестициями, а то уже затрахали все кому не лень Украину страной взяточников обзывать
20.01.2025 15:40 Відповісти
+4
Напевно від Гордона.
20.01.2025 15:49 Відповісти
Шоу наближається - світ в очікуванні....
20.01.2025 15:39 Відповісти
Так от воно шо, Михалич
20.01.2025 15:46 Відповісти
Но коррупция в Украине ....... А то что билет на инаугурационный ужин стоил по миллиону баксов...... Это не коррупция а добровольные пожертвования (В америке это так называется ) Может и у нас взятки, откаты и скрытое финансирование называть инвестициями, а то уже затрахали все кому не лень Украину страной взяточников обзывать
20.01.2025 15:40 Відповісти
>>А то что билет на инаугурационный ужин стоил по миллиону баксов......

1 Илон Маск 449 млрд долларов +9,06 млрд долларов

Один Илон може купити 9060 білетів за денний заробіток. Але таких залів не буває.
20.01.2025 15:49 Відповісти
А там ще були запрошені

2 Джефф Безос 245 млрд долларов +$4.80 млрд.


3 Марк Цукерберг 217 млрд долларов +$531M
20.01.2025 15:51 Відповісти
який жах. Гітлера також німці боготворили коли він прийшов до влади
показати весь коментар
20.01.2025 15:41 Відповісти
20.01.2025 15:42 Відповісти
тепер професійний банкрут Трамп переведе усе зібране у крипту, а через певний час крипту зіллє - всьО, прєзідєнтство вдалося.. а хто йому чого проти скаже найближчи кілька років?
як тобі таке, лошара Ілон Маск, з твоєю Doge?..
20.01.2025 15:43 Відповісти
У меня есьть информация из очень надежного источника, что Демократы планируют убийство Трампа в ближайшее 24 часа! Мир на пороге очень великого кипиша!
показати весь коментар
Не демократи, а рептилоїди, а конкретніше Хуан Хесусович Біткоїн.
показати весь коментар
Напевно від Гордона.
показати весь коментар
від сусіда по палаті
показати весь коментар
подзвоніть Трампу, попередьте!...
показати весь коментар
Замахають його трансгендерними промовами?
показати весь коментар
Шось забагато шуму - це ж має бути президент США а не факір якии за вуха витягує кролика за вуха з шляпи
показати весь коментар
цей кролик, ..з простреленим вухом..
і є президент..
показати весь коментар
Американцям більше подобається факір на посаді президента; так саме, як і українцям прутнеграй на піаніно та за сумісництвом агент кремля.
показати весь коментар
Отупевшее Быдло не имеет национальности, что козломордые ватаны, что зелеДрочеры, что трамписты в отличии от Украины они ещё не ощутили все прелести своего выбора, но это не за горами....
показати весь коментар
наша еліта теж потрусила стежку Трампу ? це на пікапи і РЕБи хай лохи збирають .
показати весь коментар
Ніщеброд!

показати весь коментар
чоловік на своєму місці би був....
показати весь коментар
А не побиратись не міг, Трумп?
Наче ж не ніщєброд!
показати весь коментар
И давай проституткам рты затыкать...)))
показати весь коментар
Бидло при грошах розкупило квитки по мільйон євро як вживаний одяг на барахолці.Всім хто працював важко щоб досягти "American Dream" прийдеться працювати в два рази більше.Гроші за квитки власники повернуть за рахунок зівак.
показати весь коментар
та який там амерікен дрімс...
грінленд спочатку..

показати весь коментар
Перемога Трампа і майбутня перемога різноманітного "правого" лайна (ле пен, хто там ще?) - результат безконтрольної і безмежної толерастії.
На жаль, чомусь довбодятли кидаються з одних крайнощів до інших.
А інші довбодятли не бачать суперечностей між закликом "Make America Great Again" і закликом поступитись путіну заради недопущення третьої світової війни.
Українці думали, що то лише у нас є 73% дебілів, а виявилось, що навіть в США їх не менше.
20.01.2025 16:37 Відповісти
Чувак собі не зраджує; з перших хвилин на посаді почав бабло рубати.
показати весь коментар
