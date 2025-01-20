УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10498 відвідувачів онлайн
Новини
2 765 18

Європа має протистояти політиці Трампа, інакше нас "розчавлять", - прем’єр Франції Байру

Прем’єр Франції Байру закликав протистояти Трампу

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає, що Франція та Європа мають протистояти Дональду Трампу та його політиці, інакше вони "будуть розчавлені".

Його цитує видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи перед журналістами у місті По, Байру сказав, що США "вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики через долар, через свою промислову політику, через те, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження".

"І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста – над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані. І те, як ми реагуємо, це рішення, яке залежить виключно від французького народу та Європи, тому що без Європи ми нічого не можемо зробити", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

Також читайте: Сибіга перед інавгурацією Трампа: Справедливий мир для України важливий для глобальної безпеки

Автор: 

Європа (1972) США (24136) Франція (3150) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Перший європеєць з яйцями детектед.
показати весь коментар
20.01.2025 14:54 Відповісти
+6
Ну там ще канадійка наша Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу, якщо очолить уряд Канади. А інші носяться з тим трумпом, кожен висер по літерах розтягають.
показати весь коментар
20.01.2025 14:57 Відповісти
+2
Що кремлівським мерзотникам і треба - фатальний розкол в НАТО.

Трампутін ВЖЕ відпрацьовує для кремля?
показати весь коментар
20.01.2025 15:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перший європеєць з яйцями детектед.
показати весь коментар
20.01.2025 14:54 Відповісти
Ну там ще канадійка наша Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу, якщо очолить уряд Канади. А інші носяться з тим трумпом, кожен висер по літерах розтягають.
показати весь коментар
20.01.2025 14:57 Відповісти
Трумпа на гілляку!
показати весь коментар
20.01.2025 15:00 Відповісти
Імпічмент!
показати весь коментар
20.01.2025 15:26 Відповісти
Що кремлівським мерзотникам і треба - фатальний розкол в НАТО.

Трампутін ВЖЕ відпрацьовує для кремля?
показати весь коментар
20.01.2025 15:03 Відповісти
Так а що інше, коли Європу кинуть тоді і зачухаються. Може так дійде
показати весь коментар
20.01.2025 15:07 Відповісти
Відверто кажучи станом на сьогодні сподіватися, що Європа самотужки може протистояти рашистам не варто. Європа - демократична, добра, комфортна і заможна - але в сенсі війни вони м'якотілі слизняки - при найменшій реальній загрозі всруться по самі вуха і здадуться без бою.
Це не критика - це констатація факту, нажаль.
показати весь коментар
20.01.2025 15:14 Відповісти
Я вже років з п"ятнадцять не був у Німеччині але навіть тоді на кожному кроці зустрічав негрів,арабів і закутаних по самі вуха мусульманок.Ця доброта,комфортність і заможність німцям боком вилізе,це Ви як пересічний німецький українець маєте знати найкраще...
показати весь коментар
20.01.2025 17:02 Відповісти
Щось таки вже тіпа почали відчувати, надіюсь що то не прості слова. Іноземний легіон має таки бути в Україні хоча б на кордоні з белкою а далі буде. Головне зараз аби хоч тепер не засцяли.
показати весь коментар
20.01.2025 15:05 Відповісти
Слишком долго и слишком увлечённо Европа занималась главным вопросом-кто кого будет жарить в зад. Как бы не было для вас поздно, дураки французы. Как стало поздно для нас, украинцы.. когда 73% контуженных девяносто пятым кагалом выбрали бездарного членограя. Который с сиплым голосом рассказывал что закинчить войну дуже швыдко.. а восторженные идиоты хлопали ему , разинув рты . Кстати очень похожая ситуация с трампом. Рыжий павлин распустил хвост и наслаждается, а восторженный народ визжит от счастья. Пройдёт немного времени и начнётся похмелье. Поглядим.
показати весь коментар
20.01.2025 15:12 Відповісти
європа - збіговисько безхребетних.
маючи більшу кількість населення, ніж у штатах не можуть кроку самостійно зробити без озирання на білий дім.
не розумію для чого нам вступати в таке соціалістичне лайно як єс
показати весь коментар
20.01.2025 15:13 Відповісти
на рахунок НАТО Трамп в свій час сказав наступне: він звинуватив країни Европи насамперед Німетчину в тому що вони повністю переклали на США свою безпеку, скоротили відрахування в НАТО до 1% що є недопустимим, знищили свою армію, і при цьому торгують з потенційним агресором руснею. він вимагає від країн европи посилити торгівельні зв'язки з США в сфері енергоносіїв і вкладатися в НАТО на рівні що могло б забезпечити їхню безпеку. що тут невірно? але Европа під керівництвом ліваків дуже занепокоєна що прихід Трампа підтримає праві сили в европі і закінчить лівацьке домінування.
показати весь коментар
20.01.2025 15:18 Відповісти
Так звані "праві сили в Європі" насправді всі фінансуються х**лом і діють в його інтересах. Реальних правих в Європі (а не клоунів типу *******, афд) можна заносити в червону книгу.
показати весь коментар
20.01.2025 15:30 Відповісти
Я з цих европейців офігеваю. Є звіт Маріо Драгі в якому викладено поточний стан в Европі, прогноз як буде якщо нічого не робити і план порятунку Европи від економічного та політичного колапсу. Почитали і забули, вирішили я так розумію нічого не робити.
показати весь коментар
20.01.2025 15:23 Відповісти
зараз європа - це країни для чиновників
штати при трампі - для бізнесу
як ти собі уявляєш європейські чиновники зможуть самі реформуватись без війни та революцій?
показати весь коментар
20.01.2025 16:09 Відповісти
Насправді не уявляю. Думаю навіть є якийсь закон Паркінсона на цей випадок.
показати весь коментар
20.01.2025 19:36 Відповісти
Вас без Трампа фактично зробили безхребетними Орбан і Фіцо.
показати весь коментар
20.01.2025 15:35 Відповісти
почніть протистояти з знищення орбана і фіцо-тоді почнуть боятись і поважати--
показати весь коментар
20.01.2025 15:46 Відповісти
 
 