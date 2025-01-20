Європа має протистояти політиці Трампа, інакше нас "розчавлять", - прем’єр Франції Байру

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вважає, що Франція та Європа мають протистояти Дональду Трампу та його політиці, інакше вони "будуть розчавлені".

Його цитує видання Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Виступаючи перед журналістами у місті По, Байру сказав, що США "вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики через долар, через свою промислову політику, через те, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження".

"І якщо ми нічого не зробимо, наша доля дуже проста – над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані. І те, як ми реагуємо, це рішення, яке залежить виключно від французького народу та Європи, тому що без Європи ми нічого не можемо зробити", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року у Вашингтоні відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

