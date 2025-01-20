Сибіга перед інавгурацією Трампа: Справедливий мир для України важливий для глобальної безпеки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед інавгурацією Дональда Трампа наголосив, що завершення війни з Росією має бути справедливим не тільки для України, але й для глобальної стабільності.

Про це він написав у своєму X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що російська агресія є не лише проблемою України, а й впливає на весь світ. Наслідки конфлікту вже відчуваються в країнах Глобального півдня, а союз із КНДР і Іраном дозволяє Росії розширювати вплив на Тихоокеанський регіон і Близький Схід.

Сибіга зауважив, що результат цієї війни стане основою для нового світового безпекового порядку. За його словами, якщо Росія отримає винагороду за свою агресію, це сприятиме глобальній нестабільності. Натомість, справедливий мир, який поважатиме суверенітет і безпеку України, зробить світ безпечнішим.

Мир і справедливість в Україні - необхідна передумова для миру і справедливості в усьому світі, у тому числі у Тихоокеанському регіоні, на близькому Сході, в Африці, Латинській Америці. Ми продовжимо працювати на цю мету з нашими міжнародними партнерами, щоб Москва перестала бути джерелом глобальної дестабілізації", – додав Сибіга.

