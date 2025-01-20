Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - Трамп

Напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - заявив Трамп на мітингу у Вашингтоні.

Обраний президент взяв на себе заслугу за досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

"Цього тижня ми досягли грандіозної угоди про припинення вогню як першого кроку до міцного миру на Близькому Сході. І ця угода могла відбутися лише внаслідок нашої історичної перемоги у листопаді", - зазначив Трамп.

Він наголосив, що це тимчасове припинення бойових дій також дозволило звільнити заручників.

На закінчення Трамп пообіцяв активні дії відразу після інавгурації:

"Кожен радикальний і дурний указ адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я прийму присягу".

Нагадаємо, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. Це має відбутися у найближчі дні після того, як він складе присягу.

