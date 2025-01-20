Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - Трамп
Напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
"Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - заявив Трамп на мітингу у Вашингтоні.
Обраний президент взяв на себе заслугу за досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
"Цього тижня ми досягли грандіозної угоди про припинення вогню як першого кроку до міцного миру на Близькому Сході. І ця угода могла відбутися лише внаслідок нашої історичної перемоги у листопаді", - зазначив Трамп.
Він наголосив, що це тимчасове припинення бойових дій також дозволило звільнити заручників.
На закінчення Трамп пообіцяв активні дії відразу після інавгурації:
"Кожен радикальний і дурний указ адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я прийму присягу".
Нагадаємо, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. Це має відбутися у найближчі дні після того, як він складе присягу.
Невежественный недоумок самоуверенно заявляет, что "сможет договориться с путиным", но при этом выживший из ума рыжий дурак даже не соображает, что Путин - это вообще нечеловек.
Американские демократы - это какие-то идиоты с разжижением мозга: неужели нельзя было выдвинуть в президенты энергичного умного Блинкена, вместо придурашно смеющейся хабалки Камалы. ?
Кроме этого, у Трампа образование нечто вроде провинциального строительного техникума: он вообще даже географию не знает, а в европейской истории просто полный долбак.
Если у него спросить, например, что-нибудь про Австро-Венгрию, про Речь Посполиту, то он вылупится, как баран на новые ворота: он вообще никогда не знал о существовании в истории таких государств.
Потрібно створювати свою економіку армію
Поважають тільки країни які поважають себе
Кожна країна має свій менталітет
На цьому потрібно будувать устрій країни
Ну, прям як діти...
дурак, он ведь органически не способен понимать сложности, для него всё просто... Ибо дурак...
Китай не позволит своему вассалу путину развязать такую войну, потому Китаю война против Запада очень не выгодна.
Читайте Библию.
Всё в Божих руках, а не в руках самохвалов
Результати інавгураційних промов лідерів однакове для всіх країн - розчарування в кінці правління...
Но, боюсь, вам не понравится...
P.S. Сьогодні буде пряма трансляція вступу обраного Президента до своїх обов'язків.