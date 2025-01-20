УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини
16 400 156

Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - Трамп

Трамп на мітингу у Вашингтоні 20 січня

Напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Я покладу край війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні, - заявив Трамп на мітингу у Вашингтоні.

Обраний президент взяв на себе заслугу за досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

"Цього тижня ми досягли грандіозної угоди про припинення вогню як першого кроку до міцного миру на Близькому Сході. І ця угода могла відбутися лише внаслідок нашої історичної перемоги у листопаді", - зазначив Трамп.

Він наголосив, що це тимчасове припинення бойових дій також дозволило звільнити заручників.

На закінчення Трамп пообіцяв активні дії відразу після інавгурації:

"Кожен радикальний і дурний указ адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я прийму присягу".

Нагадаємо,  Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. Це має відбутися у найближчі дні після того, як він складе присягу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп налаштований рішуче, - Волтц назвав три ключові питання для припинення війни в Україні

Автор: 

США (24136) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
Слухаю промову Трампа, переконливо говорить. Нагадує це все "чотири тисячі доларів вчителям" та інші "цікаві рішення", які хтось урочисто анонсував шість років тому.
показати весь коментар
20.01.2025 07:13 Відповісти
+40
II Світова Війна, грудень-січень 1941 року, німці під Москвою. Ф.Д.Рузвельт хоче зустрітись з Гітлером, Сталіном і поговорити про закінчення війни...? Перший пункт угоди, перестати стріляти і миритись по лінії фронту? Про загарбані території треба забути і змиритись, бо Рейх могутній, багато пушок , танків, літаків , велика культура, історія і вони ж взяли Париж...?! Якщо Союз не піде на умови сдєлкі США перестануть допомагати по Ленд-лізу...!? Кінець Війні, я приніс Світу і Америці обіцяне-МИР?!?
показати весь коментар
20.01.2025 07:29 Відповісти
+26
"Ми ще пам'ятаємо" - заканчивайте с примитивными манипуляциями. С подкацапными маргиналами домбаса разобрались бы быстро, если бы раша не ввела регулярные войска. Все вменяемые люди это прекрасно знают.
показати весь коментар
20.01.2025 07:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а путин слухає та бомбить
показати весь коментар
20.01.2025 07:53 Відповісти
Один персонаж - Чапаєв - вже казав - шо тут звизділи до мене - наплювати і забути -- тепер слухаите шо я буду говорити
показати весь коментар
20.01.2025 07:55 Відповісти
Говорить, як зеленський в 2019)
показати весь коментар
20.01.2025 07:57 Відповісти
Все, несіть Нобєлєвку!
показати весь коментар
20.01.2025 07:57 Відповісти
Залишилось пару годин куколд команди Байдена і нарешті настає новий час де сильна сторона не видсіджуется в суперпозиції де типу"Україна повинна сама визначити коли і як" а бере нарешті батог у свої руки і навязує силою політичний шлях.
показати весь коментар
20.01.2025 07:57 Відповісти
Тільки не факт що цей шлях українцям сподобається... Бо батіг для українців, а пряник для клубу диктаторів із пуйлом у чолі.
показати весь коментар
20.01.2025 09:37 Відповісти
,,...и тут Остапа понесло , он почувствовал прилив новых сил и шахматных(мирных) идей...''
показати весь коментар
20.01.2025 07:58 Відповісти
Трамп Перший !
показати весь коментар
20.01.2025 07:59 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 08:14 Відповісти
смилянский Зе-сила, на повестках отмыл, штат отделений (уборщицы, листоноші ) сократил, переложив всё на операторов. Гниды имеют право)
показати весь коментар
20.01.2025 10:09 Відповісти
На жаль Трамп так і не зрозумів хто такий путін ,а це світовий терорист маняк вбивця як він буде подавати руку цій мерзоті яке вбило сотні тисяч людей . Тому найкращий результат посилення санкцій проти рф та збільшити видобуток нафти що посприяє зниження цін ,а чого боїтся путін це бунту на росії і нестача коштів на війну.
показати весь коментар
20.01.2025 08:21 Відповісти
у Трампа интеллект на уровне бывшего игрока любительской бейсбольной команды из техасской деревни : мало того, что он просто дурак, так ещё и очень старый дурак, который через полтора года разменяет 9-ый десяток.
Невежественный недоумок самоуверенно заявляет, что "сможет договориться с путиным", но при этом выживший из ума рыжий дурак даже не соображает, что Путин - это вообще нечеловек.

Американские демократы - это какие-то идиоты с разжижением мозга: неужели нельзя было выдвинуть в президенты энергичного умного Блинкена, вместо придурашно смеющейся хабалки Камалы. ?
показати весь коментар
20.01.2025 09:43 Відповісти
Приходиться вірити Трампу і чекати, бо в нас немає іншого виходу. Наш обіцялкін розтринькав майже все, що отримав після виборів у 2019 році.
показати весь коментар
20.01.2025 08:25 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 08:33 Відповісти
Тепер я остаточно переконався, що ІІІ світові війна неминуча. Цей довбодятел за своєї попередньої каденції спромігся лише зробити політичний міньєт путіну і кім чен ину. Потужно, дуже потужно...
показати весь коментар
20.01.2025 08:40 Відповісти
Так вона вже йде, тільки тут з одного боку Україна і допомога західних країн, а з іншого відкрито проти України воює кацапня, північна корея і драники.
показати весь коментар
20.01.2025 08:41 Відповісти
Неминуча. Але станеться так званий "чорний лебідь" (можливо вже цього року), і все піде за неочікуваним сценарієм. Події розвиватимуться дуже швидко.
показати весь коментар
20.01.2025 09:36 Відповісти
Вся разница между Трампом и Байденом заключается лишь в том, что Байден - это вялый маразматик, а Трамп - буйный маразматик.

Кроме этого, у Трампа образование нечто вроде провинциального строительного техникума: он вообще даже географию не знает, а в европейской истории просто полный долбак.

Если у него спросить, например, что-нибудь про Австро-Венгрию, про Речь Посполиту, то он вылупится, как баран на новые ворота: он вообще никогда не знал о существовании в истории таких государств.
показати весь коментар
20.01.2025 13:43 Відповісти
Ви давно не були в Україні. А пост-радянський бидляк був всюди по СНГ.
показати весь коментар
20.01.2025 16:18 Відповісти
Ага, та у нас такие школы и выбрали у нас представителя разговорного жанра а не выжившего из ума глубокого маразматика со словами про разбитую страну и миллионы погибших.
показати весь коментар
20.01.2025 16:37 Відповісти
Скільки можна говорить мандри ЕС. НАТО
Потрібно створювати свою економіку армію
Поважають тільки країни які поважають себе
Кожна країна має свій менталітет
На цьому потрібно будувать устрій країни
показати весь коментар
20.01.2025 09:05 Відповісти
Молодчинка Дональд Дакович! Чєловєк слова!
показати весь коментар
20.01.2025 09:09 Відповісти
За попередню каденцію не зміг зупинити АТО, а тут замахнувся на цілу війну!?
Ну, прям як діти...
показати весь коментар
20.01.2025 09:12 Відповісти
Дураки они ведь всегда очень смело строят планов громадьё:

дурак, он ведь органически не способен понимать сложности, для него всё просто... Ибо дурак...
показати весь коментар
20.01.2025 13:46 Відповісти
Старий мудак бреше, як завжди. Замість того, щоб вимагати від ***** виведення військ з наших окупованих земель та припинення вогню, він шукає його номер телефона.
показати весь коментар
20.01.2025 09:14 Відповісти
за третью мировую - это за Китай, но китайцы не настолько тупые как кацапы (культура, воспитание как никак), даже "лидеры", так что максимум - экономические войны, и не факт кто еще победит, ну или мир-дружба лет на 10 с товарищем Си. Хйла и ко Трамп кажется вообще как страну третьего мира рассматривает (но прям раздолбать в ноль и поделить очевидно не станет, хотя - стоило бы, засрут все).
показати весь коментар
20.01.2025 09:39 Відповісти
Не будет никакой Третьей мировой войны:

Китай не позволит своему вассалу путину развязать такую войну, потому Китаю война против Запада очень не выгодна.
показати весь коментар
20.01.2025 13:49 Відповісти
Чого це не вигідна? Кітай систематично дезорганізує світовий порядок, але не сам, а через 3-ті країни. Дезорганізація в світі посилює його роль.
показати весь коментар
20.01.2025 16:20 Відповісти
Да не хвалится подпоясывающийся как распоясывающийся.
Читайте Библию.
Всё в Божих руках, а не в руках самохвалов
показати весь коментар
20.01.2025 09:50 Відповісти
Схожий на раннього зеленського-такий же балабол і ідіот
показати весь коментар
20.01.2025 09:56 Відповісти
А на кого схожий пізній Зеленський?
показати весь коментар
20.01.2025 14:32 Відповісти
Цікаво, яких обіцянок тепер чекати від нашого? Він же не допустить, щоб обіцянки Трампа, були потужніші за його.)
показати весь коментар
20.01.2025 09:59 Відповісти
Час клоунів!
показати весь коментар
20.01.2025 10:11 Відповісти
Бла-бла-бла-бла. Бурхливі оплески.
показати весь коментар
20.01.2025 10:14 Відповісти
Тільки давай без "погроз", починай вже щось фізично робити, досить язиком ляпати, вибори закінчились.
показати весь коментар
20.01.2025 10:16 Відповісти
Пам'ятаю Потужну інавгураційну промову Лідора ********** .... Зеленський "У наступні 5 років зроблю все, щоб ви, українці , не плакали..."
Результати інавгураційних промов лідерів однакове для всіх країн - розчарування в кінці правління...
показати весь коментар
20.01.2025 10:19 Відповісти
Жги Донни.
показати весь коментар
20.01.2025 10:20 Відповісти
Этот сожжёт!
Но, боюсь, вам не понравится...
показати весь коментар
20.01.2025 10:28 Відповісти
"Я завалю пізанську башту і відстрою Карфаген"...
показати весь коментар
20.01.2025 10:45 Відповісти
А може і так-"Я завалю ЗСУ ************** зброєю,включно літаками f-35 та "Томагавками"..
показати весь коментар
20.01.2025 11:55 Відповісти
Шикарный сарказм ! Сергею Кушниру респект за такой перл.
показати весь коментар
20.01.2025 13:50 Відповісти
И тут Остапа понесло.
показати весь коментар
20.01.2025 11:08 Відповісти
Я, я, я - як кажуть у нас в Україні "головка ти від ..я"!!!
показати весь коментар
20.01.2025 11:12 Відповісти
брехло
показати весь коментар
20.01.2025 12:15 Відповісти
Я куплю Канаду, Гренландию с Данией и Панаму!
показати весь коментар
20.01.2025 12:17 Відповісти
Роби, Трамр, не звертай уваги на тупих папуасів та людожерів.
показати весь коментар
20.01.2025 12:49 Відповісти
Першинги де? 🙃
показати весь коментар
20.01.2025 15:50 Відповісти
Громадяни Сполучених Штатів зробили свій вибір. Так працює міцна демократія. Питання до розумних і розуміючих дописувачів -коли і як ми зможемо скористатися нашими громадянськими правами?
P.S. Сьогодні буде пряма трансляція вступу обраного Президента до своїх обов'язків.
показати весь коментар
20.01.2025 15:51 Відповісти
Думаю: кому бiльше "повезло", нам чи iм?
показати весь коментар
20.01.2025 15:57 Відповісти
І цей поліз шукати мир в очах путіна.
показати весь коментар
20.01.2025 16:13 Відповісти
І Трампа понесло
показати весь коментар
20.01.2025 16:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 