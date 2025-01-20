Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - Трамп
Накануне инаугурации новоизбранный президент Дональд Трамп провел последний митинг на котором коснулся обычных тем своей предвыборной кампании, включая TikTok, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, лесные пожары в Лос-Анджелесе и свои планы по изданию указов в первый день своего второго срока.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - заявил Трамп на митинге в Вашингтоне.
Избранный президент взял на себя заслугу за достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
"На этой неделе мы достигли грандиозного соглашения о прекращении огня как первого шага к прочному миру на Ближнем Востоке. И это соглашение могло состояться только в результате нашей исторической победы в ноябре", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что это временное прекращение боевых действий также позволило освободить заложников.
В заключение Трамп пообещал активные действия сразу после инаугурации:
"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу".
Напомним,Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным. Это должно произойти в ближайшие дни после того, как он примет присягу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Невежественный недоумок самоуверенно заявляет, что "сможет договориться с путиным", но при этом выживший из ума рыжий дурак даже не соображает, что Путин - это вообще нечеловек.
Американские демократы - это какие-то идиоты с разжижением мозга: неужели нельзя было выдвинуть в президенты энергичного умного Блинкена, вместо придурашно смеющейся хабалки Камалы. ?
Кроме этого, у Трампа образование нечто вроде провинциального строительного техникума: он вообще даже географию не знает, а в европейской истории просто полный долбак.
Если у него спросить, например, что-нибудь про Австро-Венгрию, про Речь Посполиту, то он вылупится, как баран на новые ворота: он вообще никогда не знал о существовании в истории таких государств.
Потрібно створювати свою економіку армію
Поважають тільки країни які поважають себе
Кожна країна має свій менталітет
На цьому потрібно будувать устрій країни
Ну, прям як діти...
дурак, он ведь органически не способен понимать сложности, для него всё просто... Ибо дурак...
Китай не позволит своему вассалу путину развязать такую войну, потому Китаю война против Запада очень не выгодна.
Читайте Библию.
Всё в Божих руках, а не в руках самохвалов
Результати інавгураційних промов лідерів однакове для всіх країн - розчарування в кінці правління...
Но, боюсь, вам не понравится...
P.S. Сьогодні буде пряма трансляція вступу обраного Президента до своїх обов'язків.