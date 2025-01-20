РУС
Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - Трамп

Трамп на мітингу у Вашингтоні 20 січня

Накануне инаугурации новоизбранный президент Дональд Трамп провел последний митинг на котором коснулся обычных тем своей предвыборной кампании, включая TikTok, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, лесные пожары в Лос-Анджелесе и свои планы по изданию указов в первый день своего второго срока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - заявил Трамп на митинге в Вашингтоне.

Избранный президент взял на себя заслугу за достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"На этой неделе мы достигли грандиозного соглашения о прекращении огня как первого шага к прочному миру на Ближнем Востоке. И это соглашение могло состояться только в результате нашей исторической победы в ноябре", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что это временное прекращение боевых действий также позволило освободить заложников.

В заключение Трамп пообещал активные действия сразу после инаугурации:

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу".

Напомним,Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным. Это должно произойти в ближайшие дни после того, как он примет присягу.

Читайте: Трамп настроен решительно, - Волтц назвал три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

США (27763) Трамп Дональд (6465)
Топ комментарии
+47
Слухаю промову Трампа, переконливо говорить. Нагадує це все "чотири тисячі доларів вчителям" та інші "цікаві рішення", які хтось урочисто анонсував шість років тому.
20.01.2025 07:13 Ответить
20.01.2025 07:13 Ответить
+40
II Світова Війна, грудень-січень 1941 року, німці під Москвою. Ф.Д.Рузвельт хоче зустрітись з Гітлером, Сталіном і поговорити про закінчення війни...? Перший пункт угоди, перестати стріляти і миритись по лінії фронту? Про загарбані території треба забути і змиритись, бо Рейх могутній, багато пушок , танків, літаків , велика культура, історія і вони ж взяли Париж...?! Якщо Союз не піде на умови сдєлкі США перестануть допомагати по Ленд-лізу...!? Кінець Війні, я приніс Світу і Америці обіцяне-МИР?!?
20.01.2025 07:29 Ответить
20.01.2025 07:29 Ответить
+26
"Ми ще пам'ятаємо" - заканчивайте с примитивными манипуляциями. С подкацапными маргиналами домбаса разобрались бы быстро, если бы раша не ввела регулярные войска. Все вменяемые люди это прекрасно знают.
20.01.2025 07:39 Ответить
20.01.2025 07:39 Ответить
а путин слухає та бомбить
20.01.2025 07:53 Ответить
20.01.2025 07:53 Ответить
Один персонаж - Чапаєв - вже казав - шо тут звизділи до мене - наплювати і забути -- тепер слухаите шо я буду говорити
20.01.2025 07:55 Ответить
20.01.2025 07:55 Ответить
Говорить, як зеленський в 2019)
20.01.2025 07:57 Ответить
20.01.2025 07:57 Ответить
Все, несіть Нобєлєвку!
20.01.2025 07:57 Ответить
20.01.2025 07:57 Ответить
Залишилось пару годин куколд команди Байдена і нарешті настає новий час де сильна сторона не видсіджуется в суперпозиції де типу"Україна повинна сама визначити коли і як" а бере нарешті батог у свої руки і навязує силою політичний шлях.
20.01.2025 07:57 Ответить
20.01.2025 07:57 Ответить
Тільки не факт що цей шлях українцям сподобається... Бо батіг для українців, а пряник для клубу диктаторів із пуйлом у чолі.
20.01.2025 09:37 Ответить
20.01.2025 09:37 Ответить
,,...и тут Остапа понесло , он почувствовал прилив новых сил и шахматных(мирных) идей...''
20.01.2025 07:58 Ответить
20.01.2025 07:58 Ответить
Трамп Перший !
20.01.2025 07:59 Ответить
20.01.2025 07:59 Ответить
20.01.2025 08:14 Ответить
20.01.2025 08:14 Ответить
смилянский Зе-сила, на повестках отмыл, штат отделений (уборщицы, листоноші ) сократил, переложив всё на операторов. Гниды имеют право)
20.01.2025 10:09 Ответить
20.01.2025 10:09 Ответить
На жаль Трамп так і не зрозумів хто такий путін ,а це світовий терорист маняк вбивця як він буде подавати руку цій мерзоті яке вбило сотні тисяч людей . Тому найкращий результат посилення санкцій проти рф та збільшити видобуток нафти що посприяє зниження цін ,а чого боїтся путін це бунту на росії і нестача коштів на війну.
20.01.2025 08:21 Ответить
20.01.2025 08:21 Ответить
у Трампа интеллект на уровне бывшего игрока любительской бейсбольной команды из техасской деревни : мало того, что он просто дурак, так ещё и очень старый дурак, который через полтора года разменяет 9-ый десяток.
Невежественный недоумок самоуверенно заявляет, что "сможет договориться с путиным", но при этом выживший из ума рыжий дурак даже не соображает, что Путин - это вообще нечеловек.

Американские демократы - это какие-то идиоты с разжижением мозга: неужели нельзя было выдвинуть в президенты энергичного умного Блинкена, вместо придурашно смеющейся хабалки Камалы. ?
20.01.2025 09:43 Ответить
20.01.2025 09:43 Ответить
Приходиться вірити Трампу і чекати, бо в нас немає іншого виходу. Наш обіцялкін розтринькав майже все, що отримав після виборів у 2019 році.
20.01.2025 08:25 Ответить
20.01.2025 08:25 Ответить
20.01.2025 08:33 Ответить
20.01.2025 08:33 Ответить
Тепер я остаточно переконався, що ІІІ світові війна неминуча. Цей довбодятел за своєї попередньої каденції спромігся лише зробити політичний міньєт путіну і кім чен ину. Потужно, дуже потужно...
20.01.2025 08:40 Ответить
20.01.2025 08:40 Ответить
Так вона вже йде, тільки тут з одного боку Україна і допомога західних країн, а з іншого відкрито проти України воює кацапня, північна корея і драники.
20.01.2025 08:41 Ответить
20.01.2025 08:41 Ответить
Неминуча. Але станеться так званий "чорний лебідь" (можливо вже цього року), і все піде за неочікуваним сценарієм. Події розвиватимуться дуже швидко.
20.01.2025 09:36 Ответить
20.01.2025 09:36 Ответить
Вся разница между Трампом и Байденом заключается лишь в том, что Байден - это вялый маразматик, а Трамп - буйный маразматик.

Кроме этого, у Трампа образование нечто вроде провинциального строительного техникума: он вообще даже географию не знает, а в европейской истории просто полный долбак.

Если у него спросить, например, что-нибудь про Австро-Венгрию, про Речь Посполиту, то он вылупится, как баран на новые ворота: он вообще никогда не знал о существовании в истории таких государств.
20.01.2025 13:43 Ответить
20.01.2025 13:43 Ответить
Ви давно не були в Україні. А пост-радянський бидляк був всюди по СНГ.
20.01.2025 16:18 Ответить
20.01.2025 16:18 Ответить
Ага, та у нас такие школы и выбрали у нас представителя разговорного жанра а не выжившего из ума глубокого маразматика со словами про разбитую страну и миллионы погибших.
20.01.2025 16:37 Ответить
20.01.2025 16:37 Ответить
Скільки можна говорить мандри ЕС. НАТО
Потрібно створювати свою економіку армію
Поважають тільки країни які поважають себе
Кожна країна має свій менталітет
На цьому потрібно будувать устрій країни
20.01.2025 09:05 Ответить
20.01.2025 09:05 Ответить
Молодчинка Дональд Дакович! Чєловєк слова!
20.01.2025 09:09 Ответить
20.01.2025 09:09 Ответить
За попередню каденцію не зміг зупинити АТО, а тут замахнувся на цілу війну!?
Ну, прям як діти...
20.01.2025 09:12 Ответить
20.01.2025 09:12 Ответить
Дураки они ведь всегда очень смело строят планов громадьё:

дурак, он ведь органически не способен понимать сложности, для него всё просто... Ибо дурак...
20.01.2025 13:46 Ответить
20.01.2025 13:46 Ответить
Старий мудак бреше, як завжди. Замість того, щоб вимагати від ***** виведення військ з наших окупованих земель та припинення вогню, він шукає його номер телефона.
20.01.2025 09:14 Ответить
20.01.2025 09:14 Ответить
за третью мировую - это за Китай, но китайцы не настолько тупые как кацапы (культура, воспитание как никак), даже "лидеры", так что максимум - экономические войны, и не факт кто еще победит, ну или мир-дружба лет на 10 с товарищем Си. Хйла и ко Трамп кажется вообще как страну третьего мира рассматривает (но прям раздолбать в ноль и поделить очевидно не станет, хотя - стоило бы, засрут все).
20.01.2025 09:39 Ответить
20.01.2025 09:39 Ответить
Не будет никакой Третьей мировой войны:

Китай не позволит своему вассалу путину развязать такую войну, потому Китаю война против Запада очень не выгодна.
20.01.2025 13:49 Ответить
20.01.2025 13:49 Ответить
Чого це не вигідна? Кітай систематично дезорганізує світовий порядок, але не сам, а через 3-ті країни. Дезорганізація в світі посилює його роль.
20.01.2025 16:20 Ответить
20.01.2025 16:20 Ответить
Да не хвалится подпоясывающийся как распоясывающийся.
Читайте Библию.
Всё в Божих руках, а не в руках самохвалов
20.01.2025 09:50 Ответить
20.01.2025 09:50 Ответить
Схожий на раннього зеленського-такий же балабол і ідіот
20.01.2025 09:56 Ответить
20.01.2025 09:56 Ответить
А на кого схожий пізній Зеленський?
20.01.2025 14:32 Ответить
20.01.2025 14:32 Ответить
Цікаво, яких обіцянок тепер чекати від нашого? Він же не допустить, щоб обіцянки Трампа, були потужніші за його.)
20.01.2025 09:59 Ответить
20.01.2025 09:59 Ответить
Час клоунів!
20.01.2025 10:11 Ответить
20.01.2025 10:11 Ответить
Бла-бла-бла-бла. Бурхливі оплески.
20.01.2025 10:14 Ответить
20.01.2025 10:14 Ответить
Тільки давай без "погроз", починай вже щось фізично робити, досить язиком ляпати, вибори закінчились.
20.01.2025 10:16 Ответить
20.01.2025 10:16 Ответить
Пам'ятаю Потужну інавгураційну промову Лідора ********** .... Зеленський "У наступні 5 років зроблю все, щоб ви, українці , не плакали..."
Результати інавгураційних промов лідерів однакове для всіх країн - розчарування в кінці правління...
20.01.2025 10:19 Ответить
20.01.2025 10:19 Ответить
Жги Донни.
20.01.2025 10:20 Ответить
20.01.2025 10:20 Ответить
Этот сожжёт!
Но, боюсь, вам не понравится...
20.01.2025 10:28 Ответить
20.01.2025 10:28 Ответить
"Я завалю пізанську башту і відстрою Карфаген"...
20.01.2025 10:45 Ответить
20.01.2025 10:45 Ответить
А може і так-"Я завалю ЗСУ ************** зброєю,включно літаками f-35 та "Томагавками"..
20.01.2025 11:55 Ответить
20.01.2025 11:55 Ответить
Шикарный сарказм ! Сергею Кушниру респект за такой перл.
20.01.2025 13:50 Ответить
20.01.2025 13:50 Ответить
И тут Остапа понесло.
20.01.2025 11:08 Ответить
20.01.2025 11:08 Ответить
Я, я, я - як кажуть у нас в Україні "головка ти від ..я"!!!
20.01.2025 11:12 Ответить
20.01.2025 11:12 Ответить
брехло
20.01.2025 12:15 Ответить
20.01.2025 12:15 Ответить
Я куплю Канаду, Гренландию с Данией и Панаму!
20.01.2025 12:17 Ответить
20.01.2025 12:17 Ответить
Роби, Трамр, не звертай уваги на тупих папуасів та людожерів.
20.01.2025 12:49 Ответить
20.01.2025 12:49 Ответить
Першинги де? 🙃
20.01.2025 15:50 Ответить
20.01.2025 15:50 Ответить
Громадяни Сполучених Штатів зробили свій вибір. Так працює міцна демократія. Питання до розумних і розуміючих дописувачів -коли і як ми зможемо скористатися нашими громадянськими правами?
P.S. Сьогодні буде пряма трансляція вступу обраного Президента до своїх обов'язків.
20.01.2025 15:51 Ответить
20.01.2025 15:51 Ответить
Думаю: кому бiльше "повезло", нам чи iм?
20.01.2025 15:57 Ответить
20.01.2025 15:57 Ответить
І цей поліз шукати мир в очах путіна.
20.01.2025 16:13 Ответить
20.01.2025 16:13 Ответить
І Трампа понесло
20.01.2025 16:39 Ответить
20.01.2025 16:39 Ответить
