Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - Трамп

Накануне инаугурации новоизбранный президент Дональд Трамп провел последний митинг на котором коснулся обычных тем своей предвыборной кампании, включая TikTok, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, лесные пожары в Лос-Анджелесе и свои планы по изданию указов в первый день своего второго срока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Я положу конец войне в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну, - заявил Трамп на митинге в Вашингтоне.

Избранный президент взял на себя заслугу за достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"На этой неделе мы достигли грандиозного соглашения о прекращении огня как первого шага к прочному миру на Ближнем Востоке. И это соглашение могло состояться только в результате нашей исторической победы в ноябре", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что это временное прекращение боевых действий также позволило освободить заложников.

В заключение Трамп пообещал активные действия сразу после инаугурации:

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу".

Напомним,Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным. Это должно произойти в ближайшие дни после того, как он примет присягу.

