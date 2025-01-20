Трамп в інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду" і оптимізму для Америки, - Wall Street Journal

Обраний президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові, яка буде зосереджена на "революції здорового глузду", заявить про початок нової ери національного успіху та оптимізму для Америки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначається, за нотатками його промови, Трамп зазначить, що повертається в Білий дім з оптимізмом, маючи на увазі великий потенціал для змін у країні.

"Країною прокочується хвиля змін. Сьогодні я звертаюся до американців із посланням про те, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєздатністю найбільшої цивілізації в історії", - йдеться в одному з уривків промови.

Водночас, на відміну від більш похмурої риторики його попередньої інавгураційної промови 2017 року, цьогоріч Трамп обіцяє більш оптимістичний тон. Однак деякі джерела припускають, що він може вийти за межі підготовленого сценарію та прямо торкнутися гострих національних проблем.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.

