Трамп в інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду" і оптимізму для Америки, - Wall Street Journal

Трамп на мітингу у Вашингтоні 20 січня

Обраний президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові, яка буде зосереджена на "революції здорового глузду", заявить про початок нової ери національного успіху та оптимізму для Америки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, за нотатками його промови, Трамп зазначить, що повертається в Білий дім з оптимізмом, маючи на увазі великий потенціал для змін у країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має протистояти політиці Трампа, інакше нас "розчавлять", - прем’єр Франції Байру

"Країною прокочується хвиля змін. Сьогодні я звертаюся до американців із посланням про те, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєздатністю найбільшої цивілізації в історії", - йдеться в одному з уривків промови.

Водночас, на відміну від більш похмурої риторики його попередньої інавгураційної промови 2017 року, цьогоріч Трамп обіцяє більш оптимістичний тон. Однак деякі джерела припускають, що він може вийти за межі підготовленого сценарію та прямо торкнутися гострих національних проблем.

Нагадаємо, напередодні інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів останній мітинг на якому торкнувся звичайних тем своєї передвиборчої кампанії, включаючи TikTok, угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, лісові пожежі в Лос-Анджелесі та свої плани щодо видання указів у перший день свого другого терміну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга перед інавгурацією Трампа: Справедливий мир для України важливий для глобальної безпеки

найбільшої цивілізації -- ще один доморощений історик.. в мацкві теж такий є, про половців з печенігами розповідав..
+5
Шахрай, брехун, злочинець про здоровий глузд
Очевидно для нього здоровий глузд, це коли двоногі хомʼяки обирають президентом злочинця.
+4
Революція здорового глузду - це коли президент - не трумп, вона прийшла і програла, тепер слово за підарасами.
Революція здорового глузду - це коли президент - не трумп, вона прийшла і програла, тепер слово за підарасами.
найбільшої цивілізації -- ще один доморощений історик.. в мацкві теж такий є, про половців з печенігами розповідав..
хіба тільки для америки? здоровий глузд покинув европу вже давно і було б непогано щоб він повернувся.
Випадковий набір слів ...
Шахрай, брехун, злочинець про здоровий глузд
Очевидно для нього здоровий глузд, це коли двоногі хомʼяки обирають президентом злочинця.
і скидають йому по срамп коіну
Перш ніж писати щось про Трампа, ви спочатку подивіться на зелене чмо.
Я яка різниця.Доволі спостерігати за превиборной гонкой.Що трамп-кривляка,брехло,обіцяє все що завгодно і не рахується не з чим,що блазень.Зайдіть на західні торговельні платформи-кросовки,футболки,книжки,тату,часи від його імені.Теж саме і з блазнем-книжки,буклети,футболки,тату.Це називається "культ особистосі".І це в демократичной(США) країні.
Потап (Олексій Потапенко) https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/potap-zminiv-stsenichne-imya-ta-perestav-nazivati-sebe-ukraintsem-de-vin-i-chim-zajmaetsya-teper.htm змінив сценічне ім'я та перестав називати себе українцем.
Він створив окрему сторінку в соцмережі, де взяв собі за ціль розповідати світу про "реальність" життя у Східній Європі (маючи на увазі Україну).
У нього вираз обличчя, погляд, став чимось подібний до Фьюрі, такий же лиха циганська вдача чи Орбана.
"Привіт, друзі, це я, Славік Балаган, ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут, щоб розсмішити вас і забути всі ці дурні формальності Заходу, які заважають вам бути щасливими! Костюми, правила, політика, зарплати - там, звідки я родом, у нас немає нічого з цього. Особливо зарплати. І все ж ми щасливі. І ви теж можете бути!"
У наступних відео "втікач" у гумористичному форматі висміював східних європейців й показував їх в образі дикунів. Потапенко з'являвся в кадрі лише у спортивному костюмі Adidas, а іноді поставав у стилі бандитів з 90-х. Він показував, як ходив по вулицях європейських міст і намагався спілкуватися з людьми.
Нахіба ти ту-во зуйню нашрайбало, сарако?
Потап став дуже схоже на Трампа у своїй хамовитості!
Чувак, я так розумію, що той-во потап і Трумп - єдині бидлєнте на світі, про котрих ти знаєш?
От чесно: заздрю тобі.
О Боже!
Знову це руде нещастя плутає прості речі - революцію здорового глузду та холівар зі здоровим глуздом!
