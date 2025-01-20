УКР
Подкастер Фрідман про інтерв’ю із Зеленським: Говорив грубо про Путіна, це неефективно для перемовин

Подкастер Лекс Фрідман розкритикував Зеленського за грубі слова про Путіна

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман розкритикував президента України Володимира Зеленського через його "грубі слова" на адресу російського диктатора Володимира Путіна, озвучені в інтерв'ю 6 січня.

Про це Фрідман заявив у кінці свого подкасту з американською історикинею Дженіфер Бернс, передає Цензор.НЕТ.

Подкастер згадав про своє інтерв'ю з Зеленським та заявив, що "Путін любить свою країну", тому до нього треба ставитись серйозно.

Фрідман зауважив, що Зеленський поводився різко та замість "сигналів відновлення до миру" вирішив кидати образи в бік Путіна.

"Я надав президенту (України) окремий шанс показати готовність до переговорів, знаючи що це інтерв'ю побачать і Трамп, і Путін. Я не думаю, що він сприйняв це. Навпаки — він вирішив говорити дуже грубі слова про Путіна. Це зрозуміло, але неефективно для ведення переговорів" - стверджує Фрідман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американський подкастер Фрідман записав понад 3-годинне інтерв’ю із Зеленським: була чудова розмова. ФОТО

За його словами, було проведено багато інтерв’ю, де лунала критика на адресу Путіна.

Однак на відміну від інших ця розмова відбувалася з лідером України й він "під час історичної нагоди для миру" говорив "грубі слова неповаги".

Лекс Фрідман додав, що виступає за мир і перемовини між Росією та Україною для завершення війни. Він розуміє, що Україна хоче справедливості, та мирні перемовини "вимагають компромісів, щоб уникнути подальших смертей та страждань".

Також він додав, що планує поспілкуватися з російським диктатором Путіним.

"Я усвідомлюю ризики, і я приймаю їх. Ризики для мене неважливі, я лише хочу зробити свій невеликий вклад у досягнення миру в момент, коли цього справді можна досягнути", - сказав Фрідман.

Читайте також: На зустрічі із Зеленським відправлення військ в Україну не обговорювалося. Фіцо вкотре бреше, - лідер опозиції Словаччини Шимечка

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Фрідман планує у січні 2025 року провести інтерв'ю також із російським диктатором Путіним.

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) путін володимир (24686) інтерв’ю (228)
Топ коментарі
+62
Тебе забув спитати, як має говорити про найбільшого злочинця у світі!!!!
показати весь коментар
20.01.2025 18:42 Відповісти
+37
Тупорылый баран, "полезный идиот"
показати весь коментар
20.01.2025 18:44 Відповісти
+34
Грубо, але правдиво. Просто під назвісько "*****" інші епітети не підходять.
показати весь коментар
20.01.2025 18:45 Відповісти
А цей подкастер хоч в курсі що путлер кримінальний злочинець з відкритим ордером на арешт міжнародного кримінального суду?
показати весь коментар
20.01.2025 21:16 Відповісти
Поясніть, чим цей Фрідман великий, що всі йому мають за честь давати інтерв'ю?
показати весь коментар
20.01.2025 21:21 Відповісти
Зазвідай у дерьмака чи у литвіна. А краще нарас у ФСБ.
показати весь коментар
21.01.2025 14:22 Відповісти
Я вважаю що і про гітлора не можна казати нічого поганого, бо він теж любив свою країну.
показати весь коментар
20.01.2025 21:25 Відповісти
подЛекс ФриКмен возьмет у путина интервью в рот
показати весь коментар
20.01.2025 22:53 Відповісти
Путлер злочинець і вбивця , з яким можна розмовляти тільки
автоматною чергою , а не людською мовою 😡
показати весь коментар
20.01.2025 23:37 Відповісти
У фридмана гнусное лицо.
показати весь коментар
21.01.2025 00:08 Відповісти
Ласковые слова надо было говорить в адрес путина, тут-то он бы и плюхнулся за стол переговоров
показати весь коментар
21.01.2025 00:17 Відповісти
путін-сатана огидна.Як про нього говорити? Експерт грьобаний, це ж не твоїх дітей вбивали!!!
показати весь коментар
21.01.2025 06:59 Відповісти
Лекс Фрідман уроджений як Олексій Олександрович Фєдотов - твоя думка нам не цікава від слова зовсім
показати весь коментар
21.01.2025 13:14 Відповісти
Які перемовини? Знову закон порушувати буде? "якщо я порушу закон..."
показати весь коментар
21.01.2025 14:21 Відповісти
