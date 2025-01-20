Подкастер Фрідман про інтерв’ю із Зеленським: Говорив грубо про Путіна, це неефективно для перемовин

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман розкритикував президента України Володимира Зеленського через його "грубі слова" на адресу російського диктатора Володимира Путіна, озвучені в інтерв'ю 6 січня.

Про це Фрідман заявив у кінці свого подкасту з американською історикинею Дженіфер Бернс, передає Цензор.НЕТ.

Подкастер згадав про своє інтерв'ю з Зеленським та заявив, що "Путін любить свою країну", тому до нього треба ставитись серйозно.

Фрідман зауважив, що Зеленський поводився різко та замість "сигналів відновлення до миру" вирішив кидати образи в бік Путіна.

"Я надав президенту (України) окремий шанс показати готовність до переговорів, знаючи що це інтерв'ю побачать і Трамп, і Путін. Я не думаю, що він сприйняв це. Навпаки — він вирішив говорити дуже грубі слова про Путіна. Це зрозуміло, але неефективно для ведення переговорів" - стверджує Фрідман.

За його словами, було проведено багато інтерв’ю, де лунала критика на адресу Путіна.

Однак на відміну від інших ця розмова відбувалася з лідером України й він "під час історичної нагоди для миру" говорив "грубі слова неповаги".

Лекс Фрідман додав, що виступає за мир і перемовини між Росією та Україною для завершення війни. Він розуміє, що Україна хоче справедливості, та мирні перемовини "вимагають компромісів, щоб уникнути подальших смертей та страждань".

Також він додав, що планує поспілкуватися з російським диктатором Путіним.

"Я усвідомлюю ризики, і я приймаю їх. Ризики для мене неважливі, я лише хочу зробити свій невеликий вклад у досягнення миру в момент, коли цього справді можна досягнути", - сказав Фрідман.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Фрідман планує у січні 2025 року провести інтерв'ю також із російським диктатором Путіним.