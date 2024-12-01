Зеленський погодився на 3-годинне інтерв’ю з американським подкастером Лексом Фрідманом: той приїде в Україну

Президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомий американський інтерв'юер Лекс Фрідман у соцмережі Х висловив бажання провести інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я хотів би зробити 3-годинний подкаст з Володимиром Зеленським. Заради цього я приїду до Києва. Давайте зробимо це", - написав Фрідман на платформі Х.

У відповідь на це президент України написав:

"Домовились. Побачимось в Україні".

Що відомо про Лекса Фрідмана?

Лекс Фрідман – американський подкастер українського походження, народжений як Олексій Олександрович Фрідман. Він спеціаліст з інформатики, ведучий подкасту та дослідник штучного інтелекту.

Родина Фрідмана переїхала до США у 1994 році, коли йому було приблизно 11 років. Фрідман почав вести свій подкаст у 2018 році, в межах курсу із загального штучного інтелекту. Першою назвою подкасту була Artificial Intelligence Podcast, яка пізніше була змінена на Lex Fridman Podcast. Подкаст створюється за моделлю розгорнутого інтерв'ю. Усі інтерв'ю проводяться особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Він брав інтерв'ю у бізнесмена Ілона Маска, обраного президента США Дональда Трампа і президента Аргентини Хав'єра Мілейя та інших.

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