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Зеленський погодився на 3-годинне інтерв’ю з американським подкастером Лексом Фрідманом: той приїде в Україну

Зеленський дасть 3-годинне інтерв’ю Лексу Фрідману

Президент України Володимир Зеленський погодився записати в Києві подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відомий американський інтерв'юер Лекс Фрідман у соцмережі Х висловив бажання провести інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я хотів би зробити 3-годинний подкаст з Володимиром Зеленським. Заради цього я приїду до Києва. Давайте зробимо це", - написав Фрідман на платформі Х.

У відповідь на це президент України написав:

"Домовились. Побачимось в Україні".

розмова в Х

Що відомо про Лекса Фрідмана?

Лекс Фрідман – американський подкастер українського походження, народжений як Олексій Олександрович Фрідман. Він спеціаліст з інформатики, ведучий подкасту та дослідник штучного інтелекту.

Родина Фрідмана переїхала до США у 1994 році, коли йому було приблизно 11 років. Фрідман почав вести свій подкаст у 2018 році, в межах курсу із загального штучного інтелекту. Першою назвою подкасту була Artificial Intelligence Podcast, яка пізніше була змінена на Lex Fridman Podcast. Подкаст створюється за моделлю розгорнутого інтерв'ю. Усі інтерв'ю проводяться особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Він брав інтерв'ю у бізнесмена Ілона Маска, обраного президента США Дональда Трампа і президента Аргентини Хав'єра Мілейя та інших.

Читайте також: Під час інтерв’ю Трампа Маску на соцмережу Х почалася масована кібератака

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Київ (19448) інтерв’ю (221)


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Топ коментарі
+52
Цей Фрідман в курсі, що питання потрібно подати заздалегідь, щоб Литвин написав ЗЄ відповіді?

Не можна питати:
- Хто злив операцію з вагнерівцями?
- Хто розмінував Чонгар?
- Чому ЗЄ приховував небезпеку прчатку вторгнення РФ?
- Чому ЗЄ не готував країну до вторгнення?
- Чому головні корупціонери працюють в ОП Зеленського?
- Чому на свободі Рєзніков та Баканов?

І ще декілька сторінок заборонених питань.
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01.12.2024 02:35
+27
А як там щодо годинного інтервʼю з Юрієм Бутусовим?
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01.12.2024 03:13
+26
Там три години знадобиться тільки на задання ,,незручних" запитань, не очикуючи відповідей..... Бо іх накопичилось вже дуже багато......
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01.12.2024 02:49
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Сторінка 2 з 2
Коли єврей "бере інтерв'ю" у єврея питання тільки в тому за що заплатили інтерв'юеру. Середнього в таких випадках не буває - проголошують генієм або змішують з гівном. Є підстави вважати що "замовлення єрмака" Фрідман має "відпрацювати", але якщо це замовлення від адміністрації Трампа, то зуйлу "пісєць".
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01.12.2024 11:58 Відповісти
не варто примазувати до євреїв тих, від кого євреї відгородилися залізобетонним плотом ...
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01.12.2024 13:53 Відповісти
Мої друзі дитинства, які зараз живуть в Ізраїлі, не вважають його євреєм. Принаймні так кажуть мені. Друзі в Україні не вважають його українцем. Це представник "особой общности" - "совєцкого народа". Він навіть не космополіт. Це просто корумпований блазень. "Випадковий прєзідєнт" і дегенерат. Про таких кажуть "good for nothing".
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01.12.2024 14:15 Відповісти
Та ми ж тепер "адін народ".Так хто ж "ми"?І чому Ваші друзі євреєї, його не вважають євреєм?
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01.12.2024 16:22 Відповісти
Згідно галахи якщо єврейський хлопець одружувався на неєврейці його оголошували померлим і в будинку завішували дзеркала. З цього моменту він більше не вважався євреєм.
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01.12.2024 19:24 Відповісти
В мене таке відчуття, що десь за світовими кулісами прийняте рішення мочити Гундоса та розвіяти міф про лідора Вільного Світу. Ви уявляєте, яким наркоманським приходом буде це інтерв'ю?
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01.12.2024 12:32 Відповісти
Та бляха,це ж замовне інтерв"ю,оПА ніколи не піде на приниження л(п)ідора
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01.12.2024 12:54 Відповісти
ОПівці на чолі з дЄрмаком ніяк не можуть відбілити ту чорну масляну пляму, в яку перетворилось це величне та нахабне чЮдо сцени. Надії покладають на іноземців як завжди. Але В. Спартц - американка з України. Вона вирахувала наступні кроки дЄрмака. Тому ВІДСТАВКА після інтерв'ю для збереження обличчя брехливому артисту.
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01.12.2024 13:29 Відповісти
Якщо погодились - то скоріш за все це буде зрежесорована постанова, з заздалегідь підготовленими запитаннями та відповідями. О,як би це було б його інтервью з Бутусовим, навіть і на одну годину- то повірьте це було б набагато цікавішще навіть за бій Усика з Фьюрі (не хочу ні в якомі разі образити Олександра) І там би вже ніякий рефері не врятував би найвеличнішого від публічноі та ганебноі поразки,......
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01.12.2024 15:03 Відповісти
А шо таке " подкастер", це взагалі не ругатєльство якесь?
А " подкастер збирається робити із Зеленьським подкаст" якось загрозливо звучить..
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01.12.2024 20:41 Відповісти
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