На зустрічі із Зеленським відправлення військ в Україну не обговорювалося. Фіцо вкотре бреше, - лідер опозиції Словаччини Шимечка

Лідер найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка спростував слова премʼєр-міністра країни Роберта Фіцо, що він нібито обговорював відправлення словацьких військ в Україну з Володимиром Зеленським під час візиту до Києва минулого тижня.

Про це Шимечка сказав в інтервʼю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Шимечка попросили прокоментувати заяви Фіцо про те, що він нібито домовлявся про відправлення словацьких військ в Україну під час візиту 17 січня.

Роберт Фіцо вкотре бреше. На зустрічі з президентом Зеленським ця тема не обговорювалася. Це брехня", - наголосив словацький опозиціонер.

Шимечка додав, що під час переговорів почув про готовність української сторони до діалогу з питань енергетики.

"Розв'язання нинішніх проблем як я бачу, полягає в тому, що спочатку ми маємо повернутися до нормального діалогу. А потім побачимо, куди це нас приведе", - резюмував очільник "Прогресивної Словаччини".

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з депутатом Міхалом Шимечкою.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на візит депутатів словацького парламенту до Києва, і назвав це "жестом підлабузництва" Володимиру Зеленському.

