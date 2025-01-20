Словацькі психіатри звернулися до Фіцо та закликали політика піти у відставку

Понад 250 фахівців у сфері психіатрії та психології підписали відкритого листа до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Як інформує Цензор.НЕТ, відкритий лист опублікувало видання Dennik.

"Загроза демократії в Словаччині та міжнародному статусу нашої держави змушує нас коментувати вашу політичну поведінку та публічні виступи. Заздалегідь наголошуємо, що ми не хочемо оцінювати вашу особистість і зосередимося лише на поведінці з загальнодоступних джерел", - йдеться в повідомленні.

Психіатри та психологи заявляють, що поведінка Фіцо характеризується "посиленням владно-авторитарного стилю, маніпуляцією фактами, брехнею, наклепом і нападками" на опонентів, журналістів і просто незгодних громадян.

Крім того, фахівці пригадали реакцію прем’єра на дії школяра Сімона Оманіка, який не захотів тиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Тоді Фіцо, за словами психіатрів, "на відстані посилав "виховні ляпаси" студенту".

"Ваша політична поведінка та проголошені позиції поляризують суспільство та впливають на його емоційну атмосферу. Вони викликають розчарування та невдоволення значної частини населення Словаччини. Все більше людей замислюються про те, щоб покинути країну не лише на роботу чи навчання, а й з особистих причин. Вони не хочуть жити в країні, де державна політика характеризується такою зневагою, глузуванням і агресією", - зазначають фахівці.

Та додають, що внутрішня політика Фіцо спрямована на зміцнення його влади, партії та партнерів по коаліції.

"Ви підтримуєте людей, які поширюють змови, наклепи та брехню та нищать нашу культуру", - йдеться у листі.

Психіатри та психологи зазначили, що їх "жахають" зовнішньополітичні ініціативи Фіцо, які часто "прямо суперечать політиці ЄС і НАТО". Серед них – позиція прем’єра щодо російсько-української війни і його "зневажливі відгуки" про президента Володимира Зеленського.

"Ви зневажливо відгукуєтеся про демократично обраного президента України, який третій рік веде нерівну війну з окупантами. Ви без вагань поїдете до Москви і потиснете руку російському президенту, який несе політичну і моральну відповідальність за смерть десятків тисяч людей. Не лише військові, а й мирні жителі, зокрема діти та їх викрадення. Росія руйнує інфраструктуру країни, атакуючи цивільні будинки, школи, лікарні та театри. Ви також заохочуєте однопартійців і партнерів по коаліції вживати подібних поступливих кроків щодо російського імперіалізму", - наголошують фахівці.

Вони зазначили, що агресивність та емоційна вибуховість публічних виступів Фіцо зросла після замаху на вбивство.

"Ви, безсумнівно, пережили небезпечний для життя стрес, який також може вплинути на вашу подальшу діяльність", – йдеться в листі.

Відомо, що відкритий лист було надіслано керівництву Словацького психіатричного товариства, Словацького медичного товариства та Словацької палати психологів.

"Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість корекції вашої політичної поведінки, включаючи роздуми про відхід з вищої політики", - звернулися до Фіцо наприкінці фахівці.

Нагадаємо, Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва".

