9 421 46

Словацькі психіатри звернулися до Фіцо та закликали політика піти у відставку

Фіцо розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини

Понад 250 фахівців у сфері психіатрії та психології підписали відкритого листа до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Як інформує Цензор.НЕТ, відкритий лист опублікувало видання Dennik.

"Загроза демократії в Словаччині та міжнародному статусу нашої держави змушує нас коментувати вашу політичну поведінку та публічні виступи. Заздалегідь наголошуємо, що ми не хочемо оцінювати вашу особистість і зосередимося лише на поведінці з загальнодоступних джерел", - йдеться в повідомленні.

Психіатри та психологи заявляють, що поведінка Фіцо характеризується "посиленням владно-авторитарного стилю, маніпуляцією фактами, брехнею, наклепом і нападками" на опонентів, журналістів і просто незгодних громадян.

Крім того, фахівці пригадали реакцію прем’єра на дії школяра Сімона Оманіка, який не захотів тиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Тоді Фіцо, за словами психіатрів, "на відстані посилав "виховні ляпаси" студенту".

"Ваша політична поведінка та проголошені позиції поляризують суспільство та впливають на його емоційну атмосферу. Вони викликають розчарування та невдоволення значної частини населення Словаччини. Все більше людей замислюються про те, щоб покинути країну не лише на роботу чи навчання, а й з особистих причин. Вони не хочуть жити в країні, де державна політика характеризується такою зневагою, глузуванням і агресією", - зазначають фахівці.

Та додають, що  внутрішня політика Фіцо спрямована на зміцнення його влади, партії та партнерів по коаліції.

"Ви підтримуєте людей, які поширюють змови, наклепи та брехню та нищать нашу культуру", - йдеться у листі.

Психіатри та психологи зазначили, що їх "жахають" зовнішньополітичні ініціативи Фіцо, які часто "прямо суперечать політиці ЄС і НАТО". Серед них – позиція прем’єра щодо російсько-української війни і його "зневажливі відгуки" про президента Володимира Зеленського.

"Ви зневажливо відгукуєтеся про демократично обраного президента України, який третій рік веде нерівну війну з окупантами. Ви без вагань поїдете до Москви і потиснете руку російському президенту, який несе політичну і моральну відповідальність за смерть десятків тисяч людей. Не лише військові, а й мирні жителі, зокрема діти та їх викрадення. Росія руйнує інфраструктуру країни, атакуючи цивільні будинки, школи, лікарні та театри. Ви також заохочуєте однопартійців і партнерів по коаліції вживати подібних поступливих кроків щодо російського імперіалізму", - наголошують фахівці.

Вони зазначили, що  агресивність та емоційна вибуховість публічних виступів Фіцо зросла після замаху на вбивство.

"Ви, безсумнівно, пережили небезпечний для життя стрес, який також може вплинути на вашу подальшу діяльність", – йдеться в листі.

Відомо, що відкритий лист було надіслано керівництву Словацького психіатричного товариства, Словацького медичного товариства та Словацької палати психологів.

"Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість корекції вашої політичної поведінки, включаючи роздуми про відхід з вищої політики", - звернулися до Фіцо наприкінці фахівці.

Нагадаємо, Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо запропонував Зеленському зустрітися на форумі в Давосі: наша зустріч могла б визначити майбутнє словацько-українських відносин

психологи (89) Словаччина (1176) психіатрія (92) Фіцо Роберт (244)
+50
Де наші психіатри!!!!....
показати весь коментар
20.01.2025 13:56 Відповісти
+35
Ще б не заважало і американським психіатрам об'єднатись.
показати весь коментар
20.01.2025 13:59 Відповісти
+24
Ні , цього ,,доктор сказав в морг , значить в морг"
показати весь коментар
20.01.2025 14:19 Відповісти
Ще ж одне рило ботоксне ,чекає ,коли й ого почнуть "лікувати "
показати весь коментар
20.01.2025 14:09 Відповісти
псіхіатри всіх країн, об'єдіняйтєсь !
показати весь коментар
21.01.2025 00:26 Відповісти
Чим тобі в Україні завадив американський президент?
показати весь коментар
20.01.2025 14:49 Відповісти
А яким чином це відноситься до Президента Байдена ?
показати весь коментар
20.01.2025 17:58 Відповісти
- Я вице-король Индии! - отрапортовал он, краснея. - Отдайте мне любимого слона . - Это у вас бред, - ласково сказала докторша, - вы в лечебнице, мы вас вылечим.
показати весь коментар
20.01.2025 15:36 Відповісти
Краще б цим недостреленим патологоанатоми зацікавилися.
показати весь коментар
20.01.2025 13:57 Відповісти
А на кого ви ще натякаєте?
показати весь коментар
20.01.2025 13:58 Відповісти
Ну надстрелене вухо не можна вважати серйозною травмою.
показати весь коментар
20.01.2025 14:03 Відповісти
Знаишли пацієнта? - Бог в поміч!
показати весь коментар
20.01.2025 13:59 Відповісти
От якби в якійсь іншій країні наркологи листа написали.....
показати весь коментар
20.01.2025 14:00 Відповісти
цього метросексуала дожмуть
показати весь коментар
20.01.2025 14:03 Відповісти
У грецькій мові μητρο означає мати, материнська. Схоже на те, що неучі навигадували ідіотських термінів у комбінації з "секс", значення якого вони так само не розуміють, аби був науковоподібний присмак.
показати весь коментар
20.01.2025 14:57 Відповісти
у прямому перекладі семантичного оригіналу метросексуал це мазефака .
показати весь коментар
20.01.2025 15:18 Відповісти
А нащо ви його випустили з псіхушки? Хто двері не закрив?
показати весь коментар
20.01.2025 14:04 Відповісти
Звернення повинні також підсилити патологоанатом та працівники ритуальних послуг
показати весь коментар
20.01.2025 14:04 Відповісти
Хорошая пощечина
показати весь коментар
20.01.2025 14:04 Відповісти
)) "психіатри всих країн, єднайтеся!" (С)
показати весь коментар
20.01.2025 14:07 Відповісти
Психа , такого як фіцо , потрібно терміново лікувати ,
а не керувати Словаччиною 😡
Він хворий на кремлівське бабло , тварюка недобита!!
показати весь коментар
20.01.2025 14:07 Відповісти
Психіатри щось помітили ...
показати весь коментар
20.01.2025 14:07 Відповісти
Надо словацких психологов и психиатров, а заодно лабораторию по анализам на наркоту командировать в Украину. Они здесь много чего весёлого (и для отставки тоже) найдут.
показати весь коментар
20.01.2025 14:07 Відповісти
Очень даже верю. В Европе никогда не было двух мнений. Как в радянском союзе. Всегда этим очень гордились, называли "социальным благоразумием" (очень удобным для недалеких властей). А теперь как будто все с ума посходили. С Лилипутией явно что-то не так.
показати весь коментар
20.01.2025 14:08 Відповісти
Сміливі лікарі . Далеко не всі у Словаччині чекають пукіна.
показати весь коментар
20.01.2025 14:15 Відповісти
молодцы Словацькі психіатри!
показати весь коментар
20.01.2025 14:16 Відповісти
По ходу, це пришарашене на голову, ходить з бринзою в одному кармані і з кнедликами - в другому...
показати весь коментар
20.01.2025 14:17 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 14:26 Відповісти
Респект психіатрам! Незабаром цей нацюцюрник ***** буде або у психлікарні, або у в'язниці.
показати весь коментар
20.01.2025 14:26 Відповісти
Пролетарі психіатри всіх країн - єднайтеся!
показати весь коментар
20.01.2025 14:38 Відповісти
Гарно і справедливо!!!
показати весь коментар
20.01.2025 14:46 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 14:53 Відповісти
Почему отсутствуют такие персонажи как шрёдер, трамп, маск, вайдель, вагенкнехт и пр.
показати весь коментар
20.01.2025 15:02 Відповісти
у них отдельная палата
показати весь коментар
21.01.2025 08:21 Відповісти
прозорий натяк - психіатри та психологи ))))
показати весь коментар
20.01.2025 15:02 Відповісти
показати весь коментар
главный психитр промазал
показати весь коментар
20.01.2025 15:40 Відповісти
Гарно поводили по губах!
показати весь коментар
20.01.2025 16:54 Відповісти
Пора збиратися нашим наркологам!
показати весь коментар
20.01.2025 17:22 Відповісти
Tento duševně nemocný pán si neuvědomuje jednu důležitou věc. kdyby nebyla Ukrajina tak jsou rusové už v Praze. protože tento psychicky narušený tvor by utekl jako první a sním celé Slovensko nebo by oprášil červený prapor CCCP s hvězdou a vítal by přijíždějící tanky..
показати весь коментар
20.01.2025 17:41 Відповісти
This mentally ill man doesn't know one important thing. If it weren't for Ukraine, the Russians would already be in Prague. Because this mentally disturbed creature would have escaped first and burned down all of Slovakia, or raised the red CCCP flag with a star and been greeted by oncoming tanks.
показати весь коментар
20.01.2025 17:43 Відповісти
Це інформація для тих, хто безрозсудливо критикував Словаччину.
На останніх виборах партія Фіцо набрала 28,5% голосів словацьких виборців.
Зараз у них ''світлофорна'' коаліція розвалюється - весною будуть нові вибори.
А у нас в Україні у 2019році під час війни з москалями ''мудрий'' народ віддав абсолютно усю владу (73%) клоуну Зеленському і 95 кварталу.
Думайте.
показати весь коментар
20.01.2025 18:09 Відповісти
виявляється є нормальні словаки...Респект!
показати весь коментар
21.01.2025 00:31 Відповісти
 
 