Фіцо розкритикував школяра, який не потиснув руку президенту: "Комусь тут треба дати три ляпаси"

Прем'єр-міністр Словаччини розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Петеру Пеллегріні.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він пригадав, що у 2023 році на нього "накинулися антисловацькі ЗМІ", коли Фіцо назвав "другорядним" студента юридичного факультету Карлового університету в Братиславі Марека Янігу, який розкритикував свого декана.

Зараз Фіцо обурює, що "невихований підліток з українським прапором на піджаку не потиснув руку президенту Словацької Республіки".

"Антисловацькі та антивладні медіа шалено аплодують студенту. Кажуть, що його відмова потиснути руку мала б стати прикладом опору. Комусь тут треба дати три ляпаси. Я б почав з антиурядових ЗМІ. А далі досвід життя. Як учень, якщо я скаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, бо вчитель завжди був поважним і правильним", - пише словацький прем'єр.

За словами Фіцо, "соросівські медіа демонтують державу в прямому ефірі", адже ніхто не має принижувати державу та її лідерів, коментуючи вчинок школяра.

"Я не буду мудрим і скажу, що б я зробив, якби мій міністр освіти організував для мене подібний захід, а один з нагороджених студентів не потиснув мені руку, як одному з трьох вищих посадовців держави. По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би її туди, де вона має бути, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю", - продовжив він.

Фіцо також сказав, що Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає студента, адже "тут нема чого поважати".

Раніше повідомлялось, що словацький школяр Симон Оманік, який виборов бронзу на центральноєвропейській олімпіаді з математики, відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.

