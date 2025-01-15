УКР
Фіцо розкритикував школяра, який не потиснув руку президенту: "Комусь тут треба дати три ляпаси"

Фіцо розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Петеру Пеллегріні.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він пригадав, що у 2023 році на нього "накинулися антисловацькі ЗМІ", коли Фіцо назвав "другорядним" студента юридичного факультету Карлового університету в Братиславі Марека Янігу, який розкритикував свого декана.

Зараз Фіцо обурює, що "невихований підліток з українським прапором на піджаку не потиснув руку президенту Словацької Республіки".

"Антисловацькі та антивладні медіа шалено аплодують студенту. Кажуть, що його відмова потиснути руку мала б стати прикладом опору. Комусь тут треба дати три ляпаси. Я б почав з антиурядових ЗМІ. А далі досвід життя. Як учень, якщо я скаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, бо вчитель завжди був поважним і правильним", - пише словацький прем'єр.

Читайте: Фіцо не поїде до Києва на переговори із Зеленським, - віцеспікер парламенту Гашпар

За словами Фіцо, "соросівські медіа демонтують державу в прямому ефірі", адже ніхто не має принижувати державу та її лідерів, коментуючи вчинок школяра.

"Я не буду мудрим і скажу, що б я зробив, якби мій міністр освіти організував для мене подібний захід, а один з нагороджених студентів не потиснув мені руку, як одному з трьох вищих посадовців держави. По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би її туди, де вона має бути, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю", - продовжив він.

Фіцо також сказав, що Пеллегріні помилився, коли сказав, що поважає студента, адже "тут нема чого поважати".

Раніше повідомлялось, що словацький школяр Симон Оманік, який виборов бронзу на центральноєвропейській олімпіаді з математики, відмовився потиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні.

Також читайте: Словацька опозиція ініціює вотум недовіри уряду Фіцо

Фіцо розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини

Словаччина (1170) Фіцо Роберт (244) Пеллегріні Петер (18)
Топ коментарі
+49
Школяр молодець, має власну думку і готовий її відстоювати. Також не вичться дупу лизати з якоюсь вигодою для себе, на відміну від тебе, фіцо продажна шльондра.
показати весь коментар
15.01.2025 12:15 Відповісти
+44
Это ущербное предлагает бить чужих детей? Больной ублюдок, как и все сторонники кремля.
показати весь коментар
15.01.2025 12:08 Відповісти
+28
адже ніхто не має принижувати державу та її лідерів...

І це нам заявляє чмо, яке раком стояло на коврику у ху-йла, випрошуючи гас...
показати весь коментар
15.01.2025 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
если учитель бьет ученика, то на хрен такого учителя.
показати весь коментар
15.01.2025 12:04 Відповісти
Школяр молодець, має власну думку і готовий її відстоювати. Також не вичться дупу лизати з якоюсь вигодою для себе, на відміну від тебе, фіцо продажна шльондра.
показати весь коментар
15.01.2025 12:15 Відповісти
Юнак стане Президентом, і згадає, що слова фіцика підпадають під кримінал
Теперишній президент - поняв розклад і дав задню вчасно
показати весь коментар
15.01.2025 14:59 Відповісти
у випадку с фіцо це багато що пояснює
показати весь коментар
15.01.2025 12:22 Відповісти
Так він так і казав, це однаково якби я не поцілував ху..ла у срацю.
показати весь коментар
15.01.2025 12:52 Відповісти
Дыбил и в Африке Дыбил!
показати весь коментар
15.01.2025 12:51 Відповісти
Вот ОНО их мнение!Я ЦАРЬ ГОРЫ!Ав общем падло неописуемое!это деградация!Я ЧЕЛОВЕК ИМЕЮ ПРАВО НАХ ПОСЛАТЬ!!!ТАКИХ ДЫБИЛОВ!!!ВОРОВ!!!
показати весь коментар
15.01.2025 12:53 Відповісти
Ах хфіцо а? Ну признайся хотів би розтриляти з нагана ну…? Не тримай свої хотєлкі давай вдягай кожпальто наган і впєрєд как діди.
показати весь коментар
15.01.2025 12:05 Відповісти
- Предложил свою руку, где бился пульс, маленький и злой, как хорек (с)
показати весь коментар
15.01.2025 12:22 Відповісти
Предложил непомытую руку после ДРОЧКИ В паРаше!!!
показати весь коментар
15.01.2025 12:54 Відповісти
Ростов чекає.
показати весь коментар
15.01.2025 12:06 Відповісти
Фіцо!
А ти пику набий тому школяру: він шо - такий борзий, га?
показати весь коментар
15.01.2025 12:06 Відповісти
Перший раз фіцо не дійшло,ну ну
показати весь коментар
15.01.2025 12:07 Відповісти
від путіна заразився, плутає посаду президента і сцаря
показати весь коментар
15.01.2025 12:07 Відповісти
Это ущербное предлагает бить чужих детей? Больной ублюдок, как и все сторонники кремля.
показати весь коментар
15.01.2025 12:08 Відповісти
ЧСВ зачепили, "русскій мір" такого нє забиваєт і нє прощаєт.
показати весь коментар
15.01.2025 13:07 Відповісти
адже ніхто не має принижувати державу та її лідерів...

І це нам заявляє чмо, яке раком стояло на коврику у ху-йла, випрошуючи гас...
показати весь коментар
15.01.2025 12:08 Відповісти
Да йому пофіг газ, йому важливо своє бабло отримати, тому і танцює під балалайку х....ла
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
А тобі в харю плюнути ...
показати весь коментар
15.01.2025 12:08 Відповісти
Когось треба ще тричі пристрелити.
показати весь коментар
15.01.2025 12:09 Відповісти
Навіщо на такого упиря кулю тратить,він скоро вже поїде до асада і вітька шапкокрада,а там вітьок розкаже шо по чому.
показати весь коментар
15.01.2025 12:32 Відповісти
На вид ніби Фіцо, а в середині ментальний кацап.
показати весь коментар
15.01.2025 12:11 Відповісти
Недобиток хр енів
показати весь коментар
15.01.2025 12:14 Відповісти
А путін взагалі б його в гулаг відправив років на 20
показати весь коментар
15.01.2025 12:12 Відповісти
не комусь, а саме тобі треба дати по морді. а краще пристрелити
показати весь коментар
15.01.2025 12:12 Відповісти
«Нашему царю паказалі фіґу»
показати весь коментар
15.01.2025 12:13 Відповісти
"Як учень, якщо я скаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, бо вчитель завжди був поважним і правильним", - пише словацький прем'єр"

Типичная савэцкая школа.
показати весь коментар
15.01.2025 12:15 Відповісти
Хто би в нас на камеру не потис руку ваЗЕліну?
показати весь коментар
15.01.2025 12:15 Відповісти
Зе у відповідь: "Янелох, мені майже 47"
показати весь коментар
15.01.2025 12:59 Відповісти
Ну от його справжнє нутро і вилізло: кланяється диктаторам, б`є дітей.
показати весь коментар
15.01.2025 12:16 Відповісти
Поїдеш на болота ляпаси Януковічу та Асаду давати!
показати весь коментар
15.01.2025 12:16 Відповісти
класичний приклад фашистського совка у вигляді фіцо.

а хлопця почнуть травити ..йому точно треба виїжджати та жити в іншу країну
показати весь коментар
15.01.2025 12:16 Відповісти
Не почнуть, там мінімум пів-Словаччини адекватні люди, підтримують його та й це вчинок, гідний поваги.
показати весь коментар
15.01.2025 12:52 Відповісти
травити його будуть по тихому чиновники фіцо

не треба ворогів вважати дурніших за себе
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
хвіцо а прєпіздєнт що мальчік в трусіках?
показати весь коментар
15.01.2025 12:19 Відповісти
фіцо: "Як учень, якщо я скаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, бо вчитель завжди був поважним і правильним"

Це ж типовий совок. Традиції ("вчитель завжди прав") вищі за людину і за закон ? Ще й додаткові побої від батьків? фіцо треба спочатку до психіатра сходити і пропрацювати наслідки свого динитства , а не країною керувати
показати весь коментар
15.01.2025 12:25 Відповісти
а хіба за Конституцією Словаччини її президент є символом держави, який не можна ображати?... і як може людина, яка нічого не зробила для того, аби дитина виборола нагороду (а хотіла лише попіаритись на цьому), може відібрати нагороду, яку не вручала?...
показати весь коментар
15.01.2025 12:27 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 12:28 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 12:30 Відповісти
Кому-то здесь надо дать три пощечины. Источник: https://censor.net/ru/n3530353Та п#зды тебе нужно дать и билет на ростов.
показати весь коментар
15.01.2025 12:31 Відповісти
морда у Фіцо як у психічно хворої людини.
показати весь коментар
15.01.2025 12:36 Відповісти
Психічно хворі за нього голосували.
показати весь коментар
15.01.2025 12:43 Відповісти
Помиляєшся, не дуже на ху...ла походить, проста шизофренія
показати весь коментар
15.01.2025 12:43 Відповісти
користь від вчинку хлопця ще більше ніж здалося на перший погляд. Він ще більше викрив лайнуватість Фіцо
показати весь коментар
15.01.2025 12:40 Відповісти
Півник розкукурікався.
показати весь коментар
15.01.2025 12:41 Відповісти
А когось дострелить
показати весь коментар
15.01.2025 12:41 Відповісти
Три гарних стусана треба дати по пиці Фіцо і копняк в дупу( і це для початку спілкування).
показати весь коментар
15.01.2025 12:53 Відповісти
Перші паростки диктатури, потім монобільшість, велике крадівництво, единий марафон....
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
а ти спробуй, гопотА
показати весь коментар
15.01.2025 12:57 Відповісти
Схоже, той фіцо не лише негідник, а й дурень - "побиття" дитини йому не подарують.
показати весь коментар
15.01.2025 13:05 Відповісти
Нові матюки:
- та пішов ти у фіцу
- та пішов ти на орбана
показати весь коментар
15.01.2025 13:06 Відповісти
Молодець! Тупо як і наша Зєрмачня. Ні щоб не звернути увагу, а самі достойному громадянину рекламу роблять, а собі антипіар.
показати весь коментар
15.01.2025 13:12 Відповісти
Такі от фіци в сорокових роках минулого століття сосали нациський буй. Цікаво, словаки усвідомлюють свою причетність до гітлеризму,
показати весь коментар
15.01.2025 13:21 Відповісти
Які три ляпаси!? фіцику мало ввалити сотні ляпасів! та ще й з десяток копняків (як бонус)!
показати весь коментар
15.01.2025 13:44 Відповісти
цікаво, Цинтулу випустять?
показати весь коментар
15.01.2025 13:47 Відповісти
Б****н - та він хворий на всю голову тою ж манечкою, що і Пуйло!
Але то таке - коєчку в дурдомі можна знайти! А от шо з тією більшістю словаків, які цього індюка собі премʼєром вибрали - оце вже печалька!
До речі, як і в нас. І далі по світу, аж до США, мода на язикатих, рукатих і багатих.
показати весь коментар
15.01.2025 13:52 Відповісти
фіцо - нащадок нацистів, які прислужували гітлеру під час 2 світової війни
показати весь коментар
15.01.2025 13:52 Відповісти
А и не вышло б быть мудрым, даже если бы захртел
показати весь коментар
15.01.2025 13:53 Відповісти
Там не три ляпаси,там треба 3,14здити,поки не вкакається.
А тоді ще раз за те,що вкакався.
Але не школяра.
показати весь коментар
15.01.2025 14:10 Відповісти
Яке ж вонюче гімно це Хвіцо...
показати весь коментар
15.01.2025 14:27 Відповісти
Ждёт Янукович, ждёт Асад и ждёт Кронштадт. Верит и ждёт земля родный своих ребят.
показати весь коментар
15.01.2025 21:33 Відповісти
 
 