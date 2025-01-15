Фицо раскритиковал школьника, который не пожал руку президенту: "Кому-то здесь нужно дать три пощечины"
Премьер-министр Словакии раскритиковал школьника, который отказался пожать руку президенту Петеру Пеллегрини.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он вспомнил, что в 2023 году на него "набросились антисловацкие СМИ", когда Фицо назвал "второстепенным" студента юридического факультета Карлова университета в Братиславе Марека Янигу, который раскритиковал своего декана.
Сейчас Фицо возмущает, что "невоспитанный подросток с украинским флагом на пиджаке не пожал руку президенту Словацкой Республики".
"Антисловацкие и антивластные медиа безумно аплодируют студенту. Говорят, что его отказ пожать руку должен был бы стать примером сопротивления. Кому-то здесь надо дать три пощечины. Я бы начал с антиправительственных СМИ. А дальше опыт жизни. Как ученик, если я жаловался на учителя за то, что она тянула меня за волосы, мама бы дала мне еще две пощечины, потому что учитель всегда был уважаемым и правильным", - пишет словацкий премьер.
По словам Фицо, "соросовские медиа демонтируют государство в прямом эфире", ведь никто не должен унижать государство и его лидеров, комментируя поступок школьника.
"Я не буду мудрым и скажу, что бы я сделал, если бы мой министр образования организовал для меня подобное мероприятие, а один из награжденных студентов не пожал мне руку, как одному из трех высших должностных лиц государства. Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы ее туда, где она должна быть, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество", - продолжил он.
Фицо также сказал, что Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает студента, ведь "здесь нечего уважать".
Ранее сообщалось, что словацкий школьник Симон Оманик, который завоевал бронзу на центральноевропейской олимпиаде по математике, отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.
Теперишній президент - поняв розклад і дав задню вчасно
А ти пику набий тому школяру: він шо - такий борзий, га?
І це нам заявляє чмо, яке раком стояло на коврику у ху-йла, випрошуючи гас...
Типичная савэцкая школа.
а хлопця почнуть травити ..йому точно треба виїжджати та жити в іншу країну
не треба ворогів вважати дурніших за себе
Це ж типовий совок. Традиції ("вчитель завжди прав") вищі за людину і за закон ? Ще й додаткові побої від батьків? фіцо треба спочатку до психіатра сходити і пропрацювати наслідки свого динитства , а не країною керувати
- та пішов ти у фіцу
- та пішов ти на орбана
Але то таке - коєчку в дурдомі можна знайти! А от шо з тією більшістю словаків, які цього індюка собі премʼєром вибрали - оце вже печалька!
До речі, як і в нас. І далі по світу, аж до США, мода на язикатих, рукатих і багатих.
А тоді ще раз за те,що вкакався.
Але не школяра.