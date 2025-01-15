РУС
Фицо раскритиковал школьника, который не пожал руку президенту: "Кому-то здесь нужно дать три пощечины"

Премьер-министр Словакии раскритиковал школьника, который отказался пожать руку президенту Петеру Пеллегрини.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он вспомнил, что в 2023 году на него "набросились антисловацкие СМИ", когда Фицо назвал "второстепенным" студента юридического факультета Карлова университета в Братиславе Марека Янигу, который раскритиковал своего декана.

Сейчас Фицо возмущает, что "невоспитанный подросток с украинским флагом на пиджаке не пожал руку президенту Словацкой Республики".

"Антисловацкие и антивластные медиа безумно аплодируют студенту. Говорят, что его отказ пожать руку должен был бы стать примером сопротивления. Кому-то здесь надо дать три пощечины. Я бы начал с антиправительственных СМИ. А дальше опыт жизни. Как ученик, если я жаловался на учителя за то, что она тянула меня за волосы, мама бы дала мне еще две пощечины, потому что учитель всегда был уважаемым и правильным", - пишет словацкий премьер.

Фицо не поедет в Киев на переговоры с Зеленским, - вице-спикер парламента Гашпар

По словам Фицо, "соросовские медиа демонтируют государство в прямом эфире", ведь никто не должен унижать государство и его лидеров, комментируя поступок школьника.

"Я не буду мудрым и скажу, что бы я сделал, если бы мой министр образования организовал для меня подобное мероприятие, а один из награжденных студентов не пожал мне руку, как одному из трех высших должностных лиц государства. Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы ее туда, где она должна быть, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество", - продолжил он.

Фицо также сказал, что Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает студента, ведь "здесь нечего уважать".

Ранее сообщалось, что словацкий школьник Симон Оманик, который завоевал бронзу на центральноевропейской олимпиаде по математике, отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Словацкая оппозиция инициирует вотум недоверия правительству Фицо

Словакия (1033) Фицо Роберт (216) Петер Пелегрини (18)
Топ комментарии
+49
Школяр молодець, має власну думку і готовий її відстоювати. Також не вичться дупу лизати з якоюсь вигодою для себе, на відміну від тебе, фіцо продажна шльондра.
15.01.2025 12:15 Ответить
+44
Это ущербное предлагает бить чужих детей? Больной ублюдок, как и все сторонники кремля.
15.01.2025 12:08 Ответить
+28
адже ніхто не має принижувати державу та її лідерів...

І це нам заявляє чмо, яке раком стояло на коврику у ху-йла, випрошуючи гас...
15.01.2025 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
если учитель бьет ученика, то на хрен такого учителя.
15.01.2025 12:04 Ответить
Школяр молодець, має власну думку і готовий її відстоювати. Також не вичться дупу лизати з якоюсь вигодою для себе, на відміну від тебе, фіцо продажна шльондра.
15.01.2025 12:15 Ответить
Юнак стане Президентом, і згадає, що слова фіцика підпадають під кримінал
Теперишній президент - поняв розклад і дав задню вчасно
15.01.2025 14:59 Ответить
у випадку с фіцо це багато що пояснює
15.01.2025 12:22 Ответить
Так він так і казав, це однаково якби я не поцілував ху..ла у срацю.
15.01.2025 12:52 Ответить
Дыбил и в Африке Дыбил!
15.01.2025 12:51 Ответить
Вот ОНО их мнение!Я ЦАРЬ ГОРЫ!Ав общем падло неописуемое!это деградация!Я ЧЕЛОВЕК ИМЕЮ ПРАВО НАХ ПОСЛАТЬ!!!ТАКИХ ДЫБИЛОВ!!!ВОРОВ!!!
15.01.2025 12:53 Ответить
Ах хфіцо а? Ну признайся хотів би розтриляти з нагана ну…? Не тримай свої хотєлкі давай вдягай кожпальто наган і впєрєд как діди.
15.01.2025 12:05 Ответить
- Предложил свою руку, где бился пульс, маленький и злой, как хорек (с)
15.01.2025 12:22 Ответить
Предложил непомытую руку после ДРОЧКИ В паРаше!!!
15.01.2025 12:54 Ответить
Ростов чекає.
15.01.2025 12:06 Ответить
Фіцо!
А ти пику набий тому школяру: він шо - такий борзий, га?
15.01.2025 12:06 Ответить
Перший раз фіцо не дійшло,ну ну
15.01.2025 12:07 Ответить
від путіна заразився, плутає посаду президента і сцаря
15.01.2025 12:07 Ответить
Это ущербное предлагает бить чужих детей? Больной ублюдок, как и все сторонники кремля.
15.01.2025 12:08 Ответить
ЧСВ зачепили, "русскій мір" такого нє забиваєт і нє прощаєт.
15.01.2025 13:07 Ответить
адже ніхто не має принижувати державу та її лідерів...

І це нам заявляє чмо, яке раком стояло на коврику у ху-йла, випрошуючи гас...
15.01.2025 12:08 Ответить
Да йому пофіг газ, йому важливо своє бабло отримати, тому і танцює під балалайку х....ла
15.01.2025 12:55 Ответить
А тобі в харю плюнути ...
15.01.2025 12:08 Ответить
Когось треба ще тричі пристрелити.
15.01.2025 12:09 Ответить
Навіщо на такого упиря кулю тратить,він скоро вже поїде до асада і вітька шапкокрада,а там вітьок розкаже шо по чому.
15.01.2025 12:32 Ответить
На вид ніби Фіцо, а в середині ментальний кацап.
15.01.2025 12:11 Ответить
Недобиток хр енів
15.01.2025 12:14 Ответить
А путін взагалі б його в гулаг відправив років на 20
15.01.2025 12:12 Ответить
не комусь, а саме тобі треба дати по морді. а краще пристрелити
15.01.2025 12:12 Ответить
«Нашему царю паказалі фіґу»
15.01.2025 12:13 Ответить
"Як учень, якщо я скаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, бо вчитель завжди був поважним і правильним", - пише словацький прем'єр"

Типичная савэцкая школа.
15.01.2025 12:15 Ответить
Хто би в нас на камеру не потис руку ваЗЕліну?
15.01.2025 12:15 Ответить
Зе у відповідь: "Янелох, мені майже 47"
15.01.2025 12:59 Ответить
Ну от його справжнє нутро і вилізло: кланяється диктаторам, б`є дітей.
15.01.2025 12:16 Ответить
Поїдеш на болота ляпаси Януковічу та Асаду давати!
15.01.2025 12:16 Ответить
класичний приклад фашистського совка у вигляді фіцо.

а хлопця почнуть травити ..йому точно треба виїжджати та жити в іншу країну
15.01.2025 12:16 Ответить
Не почнуть, там мінімум пів-Словаччини адекватні люди, підтримують його та й це вчинок, гідний поваги.
15.01.2025 12:52 Ответить
травити його будуть по тихому чиновники фіцо

не треба ворогів вважати дурніших за себе
15.01.2025 13:13 Ответить
хвіцо а прєпіздєнт що мальчік в трусіках?
15.01.2025 12:19 Ответить
фіцо: "Як учень, якщо я скаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, бо вчитель завжди був поважним і правильним"

Це ж типовий совок. Традиції ("вчитель завжди прав") вищі за людину і за закон ? Ще й додаткові побої від батьків? фіцо треба спочатку до психіатра сходити і пропрацювати наслідки свого динитства , а не країною керувати
15.01.2025 12:25 Ответить
а хіба за Конституцією Словаччини її президент є символом держави, який не можна ображати?... і як може людина, яка нічого не зробила для того, аби дитина виборола нагороду (а хотіла лише попіаритись на цьому), може відібрати нагороду, яку не вручала?...
15.01.2025 12:27 Ответить
15.01.2025 12:28 Ответить
15.01.2025 12:30 Ответить
Та п#зды тебе нужно дать и билет на ростов.
15.01.2025 12:31 Ответить
морда у Фіцо як у психічно хворої людини.
15.01.2025 12:36 Ответить
Психічно хворі за нього голосували.
15.01.2025 12:43 Ответить
Помиляєшся, не дуже на ху...ла походить, проста шизофренія
15.01.2025 12:43 Ответить
користь від вчинку хлопця ще більше ніж здалося на перший погляд. Він ще більше викрив лайнуватість Фіцо
15.01.2025 12:40 Ответить
Півник розкукурікався.
15.01.2025 12:41 Ответить
А когось дострелить
15.01.2025 12:41 Ответить
Три гарних стусана треба дати по пиці Фіцо і копняк в дупу( і це для початку спілкування).
15.01.2025 12:53 Ответить
Перші паростки диктатури, потім монобільшість, велике крадівництво, единий марафон....
15.01.2025 12:55 Ответить
а ти спробуй, гопотА
15.01.2025 12:57 Ответить
Схоже, той фіцо не лише негідник, а й дурень - "побиття" дитини йому не подарують.
15.01.2025 13:05 Ответить
Нові матюки:
- та пішов ти у фіцу
- та пішов ти на орбана
15.01.2025 13:06 Ответить
Молодець! Тупо як і наша Зєрмачня. Ні щоб не звернути увагу, а самі достойному громадянину рекламу роблять, а собі антипіар.
15.01.2025 13:12 Ответить
Такі от фіци в сорокових роках минулого століття сосали нациський буй. Цікаво, словаки усвідомлюють свою причетність до гітлеризму,
15.01.2025 13:21 Ответить
Які три ляпаси!? фіцику мало ввалити сотні ляпасів! та ще й з десяток копняків (як бонус)!
15.01.2025 13:44 Ответить
цікаво, Цинтулу випустять?
15.01.2025 13:47 Ответить
Б****н - та він хворий на всю голову тою ж манечкою, що і Пуйло!
Але то таке - коєчку в дурдомі можна знайти! А от шо з тією більшістю словаків, які цього індюка собі премʼєром вибрали - оце вже печалька!
До речі, як і в нас. І далі по світу, аж до США, мода на язикатих, рукатих і багатих.
15.01.2025 13:52 Ответить
фіцо - нащадок нацистів, які прислужували гітлеру під час 2 світової війни
15.01.2025 13:52 Ответить
А и не вышло б быть мудрым, даже если бы захртел
15.01.2025 13:53 Ответить
Там не три ляпаси,там треба 3,14здити,поки не вкакається.
А тоді ще раз за те,що вкакався.
Але не школяра.
15.01.2025 14:10 Ответить
Яке ж вонюче гімно це Хвіцо...
15.01.2025 14:27 Ответить
Ждёт Янукович, ждёт Асад и ждёт Кронштадт. Верит и ждёт земля родный своих ребят.
15.01.2025 21:33 Ответить
 
 