Фицо раскритиковал школьника, который не пожал руку президенту: "Кому-то здесь нужно дать три пощечины"

Премьер-министр Словакии раскритиковал школьника, который отказался пожать руку президенту Петеру Пеллегрини.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он вспомнил, что в 2023 году на него "набросились антисловацкие СМИ", когда Фицо назвал "второстепенным" студента юридического факультета Карлова университета в Братиславе Марека Янигу, который раскритиковал своего декана.

Сейчас Фицо возмущает, что "невоспитанный подросток с украинским флагом на пиджаке не пожал руку президенту Словацкой Республики".

"Антисловацкие и антивластные медиа безумно аплодируют студенту. Говорят, что его отказ пожать руку должен был бы стать примером сопротивления. Кому-то здесь надо дать три пощечины. Я бы начал с антиправительственных СМИ. А дальше опыт жизни. Как ученик, если я жаловался на учителя за то, что она тянула меня за волосы, мама бы дала мне еще две пощечины, потому что учитель всегда был уважаемым и правильным", - пишет словацкий премьер.

По словам Фицо, "соросовские медиа демонтируют государство в прямом эфире", ведь никто не должен унижать государство и его лидеров, комментируя поступок школьника.

"Я не буду мудрым и скажу, что бы я сделал, если бы мой министр образования организовал для меня подобное мероприятие, а один из награжденных студентов не пожал мне руку, как одному из трех высших должностных лиц государства. Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы ее туда, где она должна быть, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество", - продолжил он.

Фицо также сказал, что Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает студента, ведь "здесь нечего уважать".

Ранее сообщалось, что словацкий школьник Симон Оманик, который завоевал бронзу на центральноевропейской олимпиаде по математике, отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

