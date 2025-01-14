Фицо не поедет в Киев на переговоры с Зеленским, - вицеспикер парламента Гашпар
Премьер Словакии Роберт Фицо, который накануне предложил Владимиру Зеленскому провести встречу, отказался от визита в Киев.
Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - сказал он.
Фицо призвал Зеленского к встрече
Ранее Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.
Зеленский согласился провести встречу и написал: "Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу".
Топ комментарии
+23 Харьков Сумской
показать весь комментарий14.01.2025 12:24 Ответить Ссылка
+19 Олвер
показать весь комментарий14.01.2025 12:25 Ответить Ссылка
+5 Ned Stark
показать весь комментарий14.01.2025 12:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забагато честі!
Зеленський же ж погодився зустрітись і потиснути руку цьому словацькому прорашисту Фіцу, тобто засвідчити своє через одне рукостискання з ******.
Мабуть все ж припхається.
ДОСИТЬ ЗАБАВНА СИТУАЦІЯ .
ОСЬ милий БИДОН одразу приїхав до Києва їсти київську перепичку на Хрищатику. Дякуємо Америці
В нові штани вбрався,
А як прийшов до дівчини,
На порозі всрався.