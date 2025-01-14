РУС
Фицо не поедет в Киев на переговоры с Зеленским, - вицеспикер парламента Гашпар

Роберт Фіцо не поїде до Києва для зустрічі із Зеленським

Премьер Словакии Роберт Фицо, который накануне предложил Владимиру Зеленскому провести встречу, отказался от визита в Киев.

Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - сказал он.

Фицо призвал Зеленского к встрече

Ранее Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.

Зеленский согласился провести встречу и написал: "Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Словацкий школьник отказался пожать руку президенту Пеллегрини: Он лжет и манипулирует. ВИДЕО

визит (3144) Зеленский Владимир (21582) Словакия (1033) Фицо Роберт (216)
Топ комментарии
+23
А чого ні? А подивитись, що його дружбан ***** скоїв?
14.01.2025 12:24 Ответить
+19
Засцяв
14.01.2025 12:25 Ответить
+5
А шо таке? Фіца досі у В'єтнамі відпочиває?
14.01.2025 12:27 Ответить
14.01.2025 12:24 Ответить
У Зеленського стільки грошей немає, а на халяву фіцо не продається
14.01.2025 12:47 Ответить
Як це немає? Він же 100500 лярдів вкрав!
14.01.2025 13:23 Ответить
Газонюхам в'їзд заборонено 😆
14.01.2025 12:25 Ответить
14.01.2025 12:25 Ответить
Йому з відтіля видко наше: Ось вам
14.01.2025 12:34 Ответить
14.01.2025 12:27 Ответить
ну нет, так нет.
14.01.2025 12:27 Ответить
Харе про Фіца!
Забагато честі!
14.01.2025 12:29 Ответить
А чого так?
Зеленський же ж погодився зустрітись і потиснути руку цьому словацькому прорашисту Фіцу, тобто засвідчити своє через одне рукостискання з ******.
14.01.2025 12:29 Ответить
"Погодиться зустріться" - ще не означає "погодиться з хотєлками" Фіцо... Крім того - якщо Фіцо боїться їхать в Україну - хай з своїми "хотєлками" і залишається...
14.01.2025 12:35 Ответить
Запросить Пеллигрині - вони суперники за симпатії словаків
14.01.2025 12:32 Ответить
І взагалі запросить лидерів парламентських партій. Хтось приїде, а хтось -ні. Але незабаром у Словаччині можуть бути вибори і комусь піар не завадить
14.01.2025 12:34 Ответить
Тому що на Словаччину *****, а от піар невдався, як це тепер лохторату пояснити?
Мабуть все ж припхається.
14.01.2025 12:33 Ответить
В принципі, він ********** до того, що приречений припхатися. А от зе! може щось таке організувати нарассєє, щоб фіцО півдня у сховищі на карантині просиділо, можна буде заодно йому там газенваген влаштувати.
14.01.2025 12:44 Ответить
Ну, нє то нє.
14.01.2025 12:34 Ответить
На не хоче хай як хоче. Сам відказався від переговорів
14.01.2025 12:34 Ответить
Орбан Фіцо і Вучич бояться їхати до Києва. А трубу з газом через Україну запускати не бояться.
ДОСИТЬ ЗАБАВНА СИТУАЦІЯ .

ОСЬ милий БИДОН одразу приїхав до Києва їсти київську перепичку на Хрищатику. Дякуємо Америці
14.01.2025 12:38 Ответить
Да ніхто не боїться, просто вони не халявщикі, і безплатно їздити не будуть. Або плати, або не приїдуть і тільки налом
14.01.2025 12:51 Ответить
Все так але є маленьке "але"....Фiца сама напросилася "на-побалакати"...i засцяла....
14.01.2025 13:18 Ответить
Калом.
14.01.2025 13:20 Ответить
Не зовсім так, Орбан зустрічався з Зеленським у Київі. А потім помчався в москву підлізувати пукіну.
14.01.2025 12:57 Ответить
Причесався, прилизався,
В нові штани вбрався,
А як прийшов до дівчини,
На порозі всрався.
14.01.2025 12:43 Ответить
какоое мерзкое фицо
14.01.2025 12:57 Ответить
Шо ж ти - ФраєрІ - здав назад?
14.01.2025 13:01 Ответить
Не хочет в Киев - пусть с***т у Москвы!
14.01.2025 13:20 Ответить
А хотів же Суджу глянути, крантіка відкрити...
14.01.2025 14:05 Ответить
Да пішло воно на...єр це Фіцо. Хай спочатку само розбереться, що воно хоче, потім гавкає...
14.01.2025 14:21 Ответить
Цугцванг.. Приїхати і не приїхати для Фіцо - однаково програшні варіанти. У першому випадкові - гарантовано спіймати облизня , у другому - заробити імідж сц...на (з відповідним медійним супроводженням).
14.01.2025 14:52 Ответить
 
 