Фицо не поедет в Киев на переговоры с Зеленским, - вицеспикер парламента Гашпар

Премьер Словакии Роберт Фицо, который накануне предложил Владимиру Зеленскому провести встречу, отказался от визита в Киев.

Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера глава правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет", - сказал он.

Фицо призвал Зеленского к встрече

Ранее Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.

Зеленский согласился провести встречу и написал: "Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Словацкий школьник отказался пожать руку президенту Пеллегрини: Он лжет и манипулирует. ВИДЕО