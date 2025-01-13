РУС
Зеленский согласился на встречу с Фицо относительно транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу", - написал Зеленский.

Пост Зеленського у відповідь Фіцо

Ранее Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.

Зеленский Владимир (21582) Фицо Роберт (216) Транзит газа (371)
Топ комментарии
+51
Руслана Фурсенко:

Ментально зе - дрімучий совок. Він дитина таких батьків, совків. Невиправних і щирих в своїй совковості.

Зе ріс в іншій атмосфері. Я сумніваюсь, що для нього Україна щось важила. Він не цікавився історією цієї землі, традиціями, звичаями, він хотів виїхати в Ізраіль, на свою історичну землю, але, за деякими даними, Ізраіль не дав дозвіл на в'їзд.

А от росія для зе завжди була його мрією, росія для зе - це велич, це його атмосфера, його життя, він там хотів бути своїм, та... ним користувались, але своїм не вважали. Україна для зе завжди була частиною росії, не більше.Майдан для зе був чужим, він його боявся і не розумів. Для нього Ющенко був смішний з його українством, бо в зе нема України, в нього є російська українська республіка.

А Порошенко ворог, бо ж видумав якусь незалежність України від рашки. Армія для зе - це фінансовані Порохом формування, які воюють з ''апалчєнцамі'', і то все Порошенко видумав. І він вірив, що 73%, що за нього голосували, думали так само. Тому сміливо співпрацював з ху@лом. Він прийшов повернути Україну рaшці, бо іншого він не розуміє і не хоче. І оті шашлики.... дійсно мали бути в травні, і парад на Хрещатику з рашистами і ****** і щасливим зе, який вправно все виконав.

Зе вірив в ''Кієв за трі дня'' і злякався в лютому 2022 не рашистів, а власної армії, яку він думав, що доруйнував, а те, що лишилось від неї, нічого не варте. Для нього то були ''патєшниє вайска'', не більше.

Він - ворог. Страшний, злопам'ятний і мстивий ворог. Просто так воно не піде.
13.01.2025 19:38 Ответить
+26
відновлення транзиту можливе тільки після закінчення бойових дій… і крапка!
13.01.2025 19:22 Ответить
+23
*****, якби він сидів і ліпив коників з лайна і не ліз нікуди було би всім краще.
13.01.2025 19:24 Ответить
Тю, лох!
13.01.2025 19:22 Ответить
берите выше !

курва !

а скільки розмов було про "історічєську перемогу" !
13.01.2025 19:39 Ответить
Своїм дописом Зеленський потролив фіцика. Це ж очевидно. Викликав до Києва як підлеглого на килим.
13.01.2025 19:55 Ответить
Аби ж то
13.01.2025 22:31 Ответить
Чого це він лох? Фіцо йому маляву від ***** передасть, а ви лох, лох.
13.01.2025 19:46 Ответить
Теж варіант. Недаремно фіцик аж зі штанів пнеться.
13.01.2025 19:56 Ответить
ЗЕ вже натякнули, що є компромат і...він вимушений подивитись що саме йому покажуть. А покажуть 100пудово! Недарма ж фіца фіцав до пуйла, а не по телефону патякав - такі речі на словах не передаються.
Стежимо за тєлодвіженіямі пацієнтов.
13.01.2025 21:03 Ответить
Оманська подорож лижника Вальодьі зафіксована 100%.
13.01.2025 21:57 Ответить
13.01.2025 20:12 Ответить
показать весь комментарий
Мені здається, просто хоче перебалакати Фіцо, як у свій час намагався перебалакати Орбана. Проте не знає, що горбатих виправляє тільки могила.
13.01.2025 20:13 Ответить
13.01.2025 19:22 Ответить
За відновлення транзиту треба звільнити усіх військовополонених, особливо захисників Азовсталі та цивільних заручників. Нехай Фіцо якщо хоче смердючий московський газ повзає у Москві і вималює наших захисників.
13.01.2025 20:05 Ответить
І нафіга? В зе роботи немає? Він тупо тратить свій і наш час на любу фігню. Піар, просто піар
13.01.2025 19:22 Ответить
Та пох хто куди поїде. Зустріч заради чого? Нехай шпиталь зустрічається.
13.01.2025 19:27 Ответить
А ніхто і не дізнається заради чого насправді. Буде тільки чергова кучка лайна в ЗМІ, яке майже всі регулярно споживають.
13.01.2025 20:10 Ответить
*****, якби він сидів і ліпив коників з лайна і не ліз нікуди було би всім краще.
13.01.2025 19:24 Ответить
От навіщо зустрічатися з цим підкацапником мерзотним? Не інакше, як інструкції кремлівські отримати.
13.01.2025 19:23 Ответить
Тіко зустрінешся, одразу по є...алу та з ноги!
13.01.2025 19:23 Ответить
Два підпуйловських гопника .. намагаються забити стрвлку. Як це зельц ще не написав: "Ей ти слиш, х**ня славацкая, приіїжжай на стрєлку в Кієве,, ілі сциш.?
13.01.2025 19:24 Ответить
Валите оба... В Гренландию!
13.01.2025 19:26 Ответить
Прямо гєапалітік лєнкін.
13.01.2025 19:27 Ответить
Х-дипломатия, так сказать).
13.01.2025 19:28 Ответить
…і ще…. цю фіцу може намагатися грохнути гебня - показати яка нестабільна Україна….
13.01.2025 19:30 Ответить
Може Буданов організую в честь приїзду Фіци якийсь ,,вражєскій нальот,, з летальним наслідком для ,,недострєльоннаво,,?
13.01.2025 19:34 Ответить
бАданов може тільки пити каву або жувати мівіну...
13.01.2025 19:41 Ответить
можна свій дрон запустити. Типу автогол
13.01.2025 23:29 Ответить
Фіцо,мабуть,один із європейських політиків,який захотів зустрітися з бубочкою
13.01.2025 19:34 Ответить
Тролить, бо домовитися посередині вже пройдений етап.
13.01.2025 19:35 Ответить
Снайпер вже готовий?
13.01.2025 19:36 Ответить
Це бастардо не зробило жодної справи на користь України! ЖОДНОЇ!!!!
13.01.2025 19:37 Ответить
13.01.2025 19:38 Ответить
Плюсую кожному слову, дуже точна характеристика тупого створіння, яке стараннями кремля і наших продажних гнид влізло в крісло президента і повернуло до влади антимайдан.
13.01.2025 19:44 Ответить
Україні пощастило, що в 2019р. Зеленський вкрав перемогу в Бойка. Бо "жителі юго-востока" 95% насправді голосували не за Зеленського, а проти армії, віри, мови, що робили протягом усіх років Незалежності.

І причиною теперішньої військової агресії москви справді є Зеленський. Бо він зрадив їхні очікування та не задовольнив бажання мирного Аншлюзу з москвою, не посадив Порошенка і не поїхав на парад до москви, як того домагався друг Бойка і борець з "українськими нацистами" Рабіновіч.

Бо він теж захотів бути високим, як Бандера і Мазепа. Бо він став чужим серед своїх і свій серед чужих, які проте не оцінили його найвеличнішого душевного подвигу та почали гукати із Галичини в москву разом з одеськими колорадами: "Розіпни його, розіпни", адресуючи свої істеричні вигуки до путіна.
13.01.2025 19:49 Ответить
і зара ми такі "щасливі" далі нікуди. і немає різниці між бойком і зулупою. це два вороги України.
13.01.2025 20:24 Ответить
А скажить, атеїсти теж мають голосувати за "віру", чи бути невіруючим забороняє Конституція?
13.01.2025 20:25 Ответить
Там є ще у шо вірити - Армія, Мова, якшо атеїст.
13.01.2025 20:55 Ответить
То викиньте "віру" з гасла. Це несерйозно, казати "не звертай уваги". Для мене принципово саме те, що релігійні діячі дурять наївних людей. І я маю за оце голосувати?! Звертати увагу лише на "Армію"? А "віра", мовляв, хай буде? А навіщо це мені, вибачте?
13.01.2025 21:20 Ответить
Смокчи з валізки, не відволікайся.
13.01.2025 23:16 Ответить
А скільки за таку адвокацію, захист і відбілювання продажного Зе-******** в офісі Єрмака-Зеленського платять.?
13.01.2025 23:39 Ответить
++++++++++!
13.01.2025 19:53 Ответить
Погодився, бо знає, що фіцун передасть маляву від пуйла
13.01.2025 19:38 Ответить
помилявся свого часу ленін, коли думав, що кожна домогосподарка може керувати країною
13.01.2025 19:38 Ответить
А його ніхто не готував для керування країною, його роль - ширма для московських кротів. А тепер сидить і гундосить все, що йому пишуть, і робить все, що скажуть куратори.
13.01.2025 19:46 Ответить
Что такое? Хороший откат предложили? Взяли в тему?
13.01.2025 19:39 Ответить
Зелена шмаркля, навіть і недумай поновлювати подачу газу до Словаччини.
13.01.2025 19:44 Ответить
- Х.р його знає з якого боку вітер буде?. А-а, пох.й!
"Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю".
13.01.2025 19:44 Ответить
Ех - Зеля - Зеля -- нас на Фіцо проміняв
13.01.2025 19:45 Ответить
Хотілося б аби показали зустріч двух кловунів в прямому ефірі.
Щоб поржать по приколу.
13.01.2025 19:45 Ответить
Я за Словаччину, але проти Фіцо. Тому дайте йому газовану Оболонь і відправте з Богом ... кудись.
13.01.2025 19:46 Ответить
наб'єш морду, виберемо ще раз
показать весь комментарий
13.01.2025 19:48 Ответить
13.01.2025 20:26 Ответить
Х.й там! НІЗАЩО!
13.01.2025 20:43 Ответить
Та яка зрада? Кого? Буратіно все робить по інструкції
13.01.2025 19:59 Ответить
13.01.2025 20:00 Ответить
Відновлення транзиту в обмін на захисників Азовсталі та якомога більше інших військовополонених.
13.01.2025 20:03 Ответить
Зелені просто виторговують більший відсоток відкату від тєми.
13.01.2025 20:06 Ответить
13.01.2025 20:23 Ответить
Є багато кращих міст (місць) для зустрічі із Фіцою. Це Харків, Херсон, Миколаї, Запоріжжя. Там би Фіца зрозумів би можливість транзиту газу і поняв би "хатят лі рускіє вайни"!
13.01.2025 20:25 Ответить
Покровськ краще.
13.01.2025 20:28 Ответить
Яке Фіцо,таке й запрошення
13.01.2025 20:29 Ответить
Відчуваю, здасть інтереси України, падло !...
13.01.2025 20:40 Ответить
Бо для цього шлімазела інтереси України - це збільшення власного рахунку на міліарди - так вчив батько беня коломойша.
13.01.2025 21:02 Ответить
нехай хвіцо відправляє своє війско
для охорони газопровода від Суджи до словатчини
13.01.2025 21:11 Ответить
Ідіот. тобі не хватило коли прошлий раз Фіцо тебе обісрав і звинуватив в дачі взятки. З цих переговорів виграє тільки ***** і Фіцо, які покажуть що Україну можна нагнути головне сильніше нажимати
13.01.2025 22:30 Ответить
"Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю", - написав Зеленський.

Нехай Фіцо краще приїжджає в Покровськ чи Торецьк. Хай побачить яка ціна рашистського газу
13.01.2025 22:33 Ответить
Зашквар через одне рукостискання з ******.
13.01.2025 22:34 Ответить
Шмаркля до поца липне.
13.01.2025 23:20 Ответить
з радістю погодився? підозрюю, що я не помиляюся...
13.01.2025 23:49 Ответить
Йому 46 і він вже лох.
14.01.2025 02:13 Ответить
