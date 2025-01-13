Зеленский согласился на встречу с Фицо относительно транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом глава государства написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу", - написал Зеленский.
Ранее Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.
курва !
а скільки розмов було про "історічєську перемогу" !
Стежимо за тєлодвіженіямі пацієнтов.
Ментально зе - дрімучий совок. Він дитина таких батьків, совків. Невиправних і щирих в своїй совковості.
Зе ріс в іншій атмосфері. Я сумніваюсь, що для нього Україна щось важила. Він не цікавився історією цієї землі, традиціями, звичаями, він хотів виїхати в Ізраіль, на свою історичну землю, але, за деякими даними, Ізраіль не дав дозвіл на в'їзд.
А от росія для зе завжди була його мрією, росія для зе - це велич, це його атмосфера, його життя, він там хотів бути своїм, та... ним користувались, але своїм не вважали. Україна для зе завжди була частиною росії, не більше.Майдан для зе був чужим, він його боявся і не розумів. Для нього Ющенко був смішний з його українством, бо в зе нема України, в нього є російська українська республіка.
А Порошенко ворог, бо ж видумав якусь незалежність України від рашки. Армія для зе - це фінансовані Порохом формування, які воюють з ''апалчєнцамі'', і то все Порошенко видумав. І він вірив, що 73%, що за нього голосували, думали так само. Тому сміливо співпрацював з ху@лом. Він прийшов повернути Україну рaшці, бо іншого він не розуміє і не хоче. І оті шашлики.... дійсно мали бути в травні, і парад на Хрещатику з рашистами і ****** і щасливим зе, який вправно все виконав.
Зе вірив в ''Кієв за трі дня'' і злякався в лютому 2022 не рашистів, а власної армії, яку він думав, що доруйнував, а те, що лишилось від неї, нічого не варте. Для нього то були ''патєшниє вайска'', не більше.
Він - ворог. Страшний, злопам'ятний і мстивий ворог. Просто так воно не піде.
І причиною теперішньої військової агресії москви справді є Зеленський. Бо він зрадив їхні очікування та не задовольнив бажання мирного Аншлюзу з москвою, не посадив Порошенка і не поїхав на парад до москви, як того домагався друг Бойка і борець з "українськими нацистами" Рабіновіч.
Бо він теж захотів бути високим, як Бандера і Мазепа. Бо він став чужим серед своїх і свій серед чужих, які проте не оцінили його найвеличнішого душевного подвигу та почали гукати із Галичини в москву разом з одеськими колорадами: "Розіпни його, розіпни", адресуючи свої істеричні вигуки до путіна.
"Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю".
Щоб поржать по приколу.
для охорони газопровода від Суджи до словатчини
Нехай Фіцо краще приїжджає в Покровськ чи Торецьк. Хай побачить яка ціна рашистського газу