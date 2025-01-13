РУС
Фицо приглашает Зеленского на встречу для решения вопроса с транзитом газа

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо выразил обеспокоенность относительно решения Украины прекратить транзит газа в Словакию, считая, что это наносит ущерб как Украине, так и ЕС. Он подчеркнул, что стремится избежать дальнейшей эскалации и хочет сконцентрироваться на решении этого вопроса через диалог.

"Я хотел бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить вас на переговоры, желательно как можно быстрее, полностью понимая серьезность повестки дня вашей работы", - заявил Фицо.

Премьер также предложил использовать прямое железнодорожное сообщение между Киевом и словацким городом Кошице, как символ сотрудничества между правительствами двух стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словацкие депутаты отправились в РФ говорить о поставках газа: Польша не позволила им лететь над своей территорией

В своем обращении Фицо отметил, что имеет разногласия с Зеленским по ряду вопросов, в частности относительно стратегии ведения войны и прекращения транзита газа, но готов искать конструктивные решения.

"Я также имею другое мнение относительно вашего решения прекратить транзит газа через Украину. Моя позиция не единственная в Европе. Даже если я не считаю абсолютно решающим тот факт, что Словацкая Республика теряет 500 млн евро в год из-за прекращения транзита газа", - подчеркнул глава словацкого правительства.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "попрошайкой и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо угрожает ветировать военную помощь Украине на уровне ЕС в ответ на остановку транзита российского газа

Зеленский Владимир (21582) Словакия (1033) Фицо Роберт (216) Транзит газа (371)
Топ комментарии
+22
Фіцо вже підзаібав
показать весь комментарий
13.01.2025 17:34 Ответить
+20
ПНХ ублюдіна ***********
показать весь комментарий
13.01.2025 17:34 Ответить
+19
***** пообіцяло фіці газ іншим шляхом. Чому фіця скавчить?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:34 Ответить
ПНХ ублюдіна ***********
показать весь комментарий
13.01.2025 17:34 Ответить
всрався, легко втратив своє фіцо
показать весь комментарий
13.01.2025 21:13 Ответить
Фіцо вже підзаібав
показать весь комментарий
13.01.2025 17:34 Ответить
Вимагаю публічно послати його ******. Мінімум на рівні МЗС,
показать весь комментарий
13.01.2025 17:42 Ответить
"Стрілку забив"
показать весь комментарий
13.01.2025 17:55 Ответить
Два дебіла - это сіла!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:09 Ответить
"за морем телушка - полушка,
да рупь перевоз..."

через Туреччину рашиський газ стає для фіци "нєінтєресним"

тому й так скавчить та плазує.

.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:05 Ответить
***** пообіцяло фіці газ іншим шляхом. Чому фіця скавчить?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:34 Ответить
бо через Україну газ дешевший і його може бути набагато більше, ніж через турецький потік. а більше для того, щоб його далі рееекспортувати у Європу і заробляти на цьому бабло. а з турецького потоку багато газу не реекспортуєш, бо там труба обмежена і з неї ще багато хто харчується. от тому воно і скавчить.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:51 Ответить
Не газ цікавить Фіца, бо газу в Європі повно, йому потрібен транзит! А 500 млн дол. він втрачає саме на транзиті.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:12 Ответить
він втрачає відкати, що йому кацапи платять, на все решту йому посрати. колись тімашонка його послала, бо він їй відкат не пропонував, не хотів длитись, звикла, що їй несуть.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:46 Ответить
Тому що Ердоган вже договорює поставки газа із Катара в Європу. А це означає кінець режиму ***** і кінець тим кого ***** підкормлює таких як Фіцо і Орбан
показать весь комментарий
13.01.2025 18:47 Ответить
Який діалог з брудними кацапськими холуями. Питання закрито. Вантажте газ діжками. Брати Карамзенки.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:35 Ответить
У Зеленського грошей не має, їди до ху...ла
показать весь комментарий
13.01.2025 17:36 Ответить
Достріліть вже його. Реально поносний мудак
показать весь комментарий
13.01.2025 17:36 Ответить
Як там Фіцо говорив про війну? Що постачання Україні зброї продовжує війну і потрібно сісти за стіл переговорів з ******? Так в цьому є дві сторони. Постачання Словакії рашистського газу веде до продовження війни і ескалації що призведе до третьої світової війни.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:38 Ответить
Стрэкоз, лэто красноє пропилпєл? 😊
показать весь комментарий
13.01.2025 17:39 Ответить
Вангую---на протязі пару тижнів домовляться перейменувати кацапський газ на туркменський чи азербайжанський і підпишуть новий контракт
показать весь комментарий
13.01.2025 17:41 Ответить
По фіг. Виганяйте біженців.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:41 Ответить
Це точно - робочих рук в Україні не вистачає.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:43 Ответить
Якби не вистачало робочих рук, то не відкривали б стільки наливайок і салонів грумінгу.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:57 Ответить
Який дурень сюди повернеться??
показать весь комментарий
13.01.2025 18:00 Ответить
Хай бере Орбана, хорватского преза і їдуть (на вибір) в Торецьк, Бахмут, Покровськ....
показать весь комментарий
13.01.2025 17:43 Ответить
Зустріч відбудеться у В'єтнамі?
показать весь комментарий
13.01.2025 17:50 Ответить
Сибіга, Єрмак, шмигаль путінські консерви!
Перестаньте качати оркам нафту "дружбою"!
показать весь комментарий
13.01.2025 17:53 Ответить
У ВР зареєстровано законопроект щодо припинення цієї порнографії: подивимся як зелено-риговське куревство проголосує.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:01 Ответить
Фицо видать решил всю жизнь сидеть на газпромовских откатах.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:57 Ответить
Ну, ну, після публічних образ з цим мудаком ніхто розмовляти не буде.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:58 Ответить
Тварина цинічна...
показать весь комментарий
13.01.2025 17:58 Ответить
Зєля буде поцом, якщо погодиться слухати цьго путінососа.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:59 Ответить
у цього фідора одна мета показати що Україна не договороспособна… ось для чого це все робиться…
показать весь комментарий
13.01.2025 18:06 Ответить
Ми цей договір повністю виповнили, а новий навіть не розсматрювали. А це вже наше право йти на новий договір чи ні , що при нинішній ситуації зрозуміло всім крім самого фіцо неможливо.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:11 Ответить
Ну я б на місці нашої влади потролив - сказив би Фіцо: ми готові підписати договір про транзит на другий день після виводу кацапських військ, тому дуй в мацкву домовлятися. Як вийде - буде тобі транзит
показать весь комментарий
13.01.2025 18:16 Ответить
і кругом Фіца посилають
показать весь комментарий
13.01.2025 18:07 Ответить
саме так!

його дружбана сіярто хвилює порушення непорушності через пошкодження турецького потоку,

а нас хвилює - суверенітет України

може десь домовимось?
чи не так?

.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:44 Ответить
Узбогійся! Все вже вирішено. Звіздуй за Акатуй, мудаче!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:11 Ответить
Маляву від молі хоче передати
показать весь комментарий
13.01.2025 18:18 Ответить
Можливо.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:22 Ответить
Видно у фіцика добре підгорає..
показать весь комментарий
13.01.2025 18:21 Ответить
Якщо фіцо привезе відкат у кілька мільярдів, то можна зустрітись. Але гарантій про розв'язання проблеми фіцо не ... буде !
показать весь комментарий
13.01.2025 18:26 Ответить
А не потрібно бути тим хто землю рилом риє. Ліпше звернися в Спорлото.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:29 Ответить
а иди ***** петух *************** ****!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:44 Ответить
Питання з транзитом газу уже вирішено.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:54 Ответить
Не нужно встречаться с этим подонком.
Скорее всего ему ***** дал "новичек" чтобы отравить Зелю.
Пускай сами жрут свой "новичок" - а поговорить можно и по телефону.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:58 Ответить
Фицо, газ чей? российский. Купил ты у кого? В россии.
Вот с продавца пуйла и спрашивай, чтобы он тебе его доставлял. Хоть бидонами.
А то, сразу мотнулся в москву жаловаться, насрал на Зеленского и Украину, типа Зеленский ездит по Европе и клянчит деньги; угрожал Украине отключением электроэнергии и наложением вето на вступление в ЕС.
А когда везде обосрался, он закликает.
Сначала принеси официально извинения Украине и ее президенту, и если они будут приняты, только потом не "закликай", а попроси.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:00 Ответить
Хай йде *****
показать весь комментарий
13.01.2025 19:06 Ответить
Цього разу річ вже йде про Турецький поток ?
показать весь комментарий
13.01.2025 20:00 Ответить
 
 