Фицо приглашает Зеленского на встречу для решения вопроса с транзитом газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.
Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Фицо выразил обеспокоенность относительно решения Украины прекратить транзит газа в Словакию, считая, что это наносит ущерб как Украине, так и ЕС. Он подчеркнул, что стремится избежать дальнейшей эскалации и хочет сконцентрироваться на решении этого вопроса через диалог.
"Я хотел бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить вас на переговоры, желательно как можно быстрее, полностью понимая серьезность повестки дня вашей работы", - заявил Фицо.
Премьер также предложил использовать прямое железнодорожное сообщение между Киевом и словацким городом Кошице, как символ сотрудничества между правительствами двух стран.
В своем обращении Фицо отметил, что имеет разногласия с Зеленским по ряду вопросов, в частности относительно стратегии ведения войны и прекращения транзита газа, но готов искать конструктивные решения.
"Я также имею другое мнение относительно вашего решения прекратить транзит газа через Украину. Моя позиция не единственная в Европе. Даже если я не считаю абсолютно решающим тот факт, что Словацкая Республика теряет 500 млн евро в год из-за прекращения транзита газа", - подчеркнул глава словацкого правительства.
Остановка транзита газа РФ
Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.
В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.
Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "попрошайкой и шантажистом".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.
да рупь перевоз..."
через Туреччину рашиський газ стає для фіци "нєінтєресним"
тому й так скавчить та плазує.
.
пилпєл? 😊
Перестаньте качати оркам нафту "дружбою"!
його дружбана сіярто хвилює порушення непорушності через пошкодження турецького потоку,
а нас хвилює - суверенітет України
може десь домовимось?
чи не так?
.
Скорее всего ему ***** дал "новичек" чтобы отравить Зелю.
Пускай сами жрут свой "новичок" - а поговорить можно и по телефону.
Вот с продавца пуйла и спрашивай, чтобы он тебе его доставлял. Хоть бидонами.
А то, сразу мотнулся в москву жаловаться, насрал на Зеленского и Украину, типа Зеленский ездит по Европе и клянчит деньги; угрожал Украине отключением электроэнергии и наложением вето на вступление в ЕС.
А когда везде обосрался, он закликает.
Сначала принеси официально извинения Украине и ее президенту, и если они будут приняты, только потом не "закликай", а попроси.