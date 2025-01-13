Фицо приглашает Зеленского на встречу для решения вопроса с транзитом газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо выразил обеспокоенность относительно решения Украины прекратить транзит газа в Словакию, считая, что это наносит ущерб как Украине, так и ЕС. Он подчеркнул, что стремится избежать дальнейшей эскалации и хочет сконцентрироваться на решении этого вопроса через диалог.

"Я хотел бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить вас на переговоры, желательно как можно быстрее, полностью понимая серьезность повестки дня вашей работы", - заявил Фицо.

Премьер также предложил использовать прямое железнодорожное сообщение между Киевом и словацким городом Кошице, как символ сотрудничества между правительствами двух стран.

В своем обращении Фицо отметил, что имеет разногласия с Зеленским по ряду вопросов, в частности относительно стратегии ведения войны и прекращения транзита газа, но готов искать конструктивные решения.

"Я также имею другое мнение относительно вашего решения прекратить транзит газа через Украину. Моя позиция не единственная в Европе. Даже если я не считаю абсолютно решающим тот факт, что Словацкая Республика теряет 500 млн евро в год из-за прекращения транзита газа", - подчеркнул глава словацкого правительства.

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "попрошайкой и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

