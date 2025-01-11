Фицо о Зеленском: Он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других, просит денег

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фицо заявил во время выступления на парламентском комитете.

Как отмечается, заседание было созвано оппозицией, которая требовала от Фицо объяснений относительно его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, а также информации о дальнейших шагах Словакии в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Так, во время заседания Фицо назвал Зеленского ненадежным и сказал, что иногда он "сыт им по горло".

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"Он ходит по Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", - сказал премьер Словакии.

В то же время Фицо заявил, что Россия всегда была надежным партнером, когда речь шла о поставках энергоносителей.

"Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к черту. Это типичные украинцы", - заявил Фицо.

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Ранее сообщалось, что Фицо угрожает ветировать решение по Украине на уровне ЕС из-за остановки транзита газа РФ

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.