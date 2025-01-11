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Фицо о Зеленском: Он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других, просит денег

Фіцо назвав Зеленського жебраком і шантажистом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Фицо заявил во время выступления на парламентском комитете.

Как отмечается, заседание было созвано оппозицией, которая требовала от Фицо объяснений относительно его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, а также информации о дальнейших шагах Словакии в связи с прекращением транзита российского газа через Украину.

Так, во время заседания Фицо назвал Зеленского ненадежным и сказал, что иногда он "сыт им по горло".

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"Он ходит по Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", - сказал премьер Словакии.

В то же время Фицо заявил, что Россия всегда была надежным партнером, когда речь шла о поставках энергоносителей.

"Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины. Я помню ситуацию в 2009 году, когда я был в Украине, когда я обратился к украинскому премьер-министру Тимошенко с просьбой дать нам из резервуаров, которые они имеют в западной части Украины, немного газа, я получил ответ, что меня послали к черту. Это типичные украинцы", - заявил Фицо.

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Ранее сообщалось, что Фицо угрожает ветировать решение по Украине на уровне ЕС из-за остановки транзита газа РФ

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Словакия (986) Фицо Роберт (189)


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Топ комментарии
+54
У чувака явно конкретно підгорає. Треба було газ давно перекрити.
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11.01.2025 19:59
+41
Мелкое гамно!Этот недостреленный Фиська!
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11.01.2025 19:58
+25
оооо - знову кремлівську жеброту випустили співати жалісливих пьосєн. циганський баран
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11.01.2025 20:00
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Страница 2 из 2
Щось не щастить Словачинні з державністю, вперше її надав словакам Гітлер, і яка ж з цього утворення вийшла мерзенна потвора (1939-1945), вдруге вона її отримала від Чехії, і знову вимальовується монстр, де гине поступово все живе.
Не можна звичайно нехтувати руйнівним впливом на цей процес розваленої угорської недоімперії (політики якої активно сприяли виникненню І і ІІ WW), але словаки і самі дуже сильно прикладають руки до перетворення на маленький Мордор. Схоже міждержавні стосунки між Словаччиною і Україною дрейфують до того, що після війни ми ще багато десятиліть не будемо друзями. По псуванню відносин з українцями словаки надолужили відставання від Угорщини, і може ще перевершать її.
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11.01.2025 22:09 Ответить
имеет полное право просить . так как петушинный запад много чего обещал.
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11.01.2025 22:12 Ответить
Він ходить Європою, жебракує і шантажує інших, просить грошей
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Фица, глянь в зеркало. Или рожа туда не влазит?
Ты же сам шантажируешь Украину ветом в ЕС, ходишь по кацапскому болоту, жебракуешь и просишь деньги газ у пуйла - врага Европы и ЕС.
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11.01.2025 22:16 Ответить
Ліпше жебракувати, чим у ху...ла відсмоктувати
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11.01.2025 22:20 Ответить
І все це мало б сенс, чкби це не казала ********** утриманка з пансіоном ЄС.

Що там Словаччина без ЄС та Роісі може?
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11.01.2025 22:21 Ответить
Обоє рябоє. Обидва прінімают в любьіх количествах с любой стараньі
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11.01.2025 22:23 Ответить
сам здогадався
чи хвуйло підказав??
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11.01.2025 22:23 Ответить
Как точно Фицо себя описал.
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11.01.2025 22:56 Ответить
Фіцо дбає про свою країну. А зеленський таки жебрак і шантажист міжнародного рівня. А ще - брехун і казнокрад. Він з камарільєю дають добивати Україну і Армію, щоб здати кацапам.
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12.01.2025 11:16 Ответить
Фіцо не вистачило розуму зрозуміти, що його слова це не образа для людини яка всіма способами допомагає своїй країні вистояти у війні.
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11.01.2025 23:34 Ответить
Всіма способами?
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11.01.2025 23:39 Ответить
чого регочете, вже від Феофанії ніхто не годен заперечити міцну чоловічу дружбу всіма способами між дЄрьмаком та його віслюком...
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12.01.2025 10:35 Ответить
А яка у цієї "людини" країна своя?
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12.01.2025 07:36 Ответить
А фіцо заздалегідь запасся вазеліном і ніукого нічого не просить...
Ах даа, окрім газу....
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12.01.2025 00:02 Ответить
Саме час написати Фіцо "дівчинка заспокойся".. А Тимошенко оголосити подяку за "чутливе ставлення до дівчат".
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12.01.2025 00:26 Ответить
Тобто цей гівнюк сам визнав, що з 2006-го вештається між Києвом і Москвою з простягнутою рукою - дайте газу, але нас жебраками обзиває. Юлька молодця послала нах в свій час це гниле створіння.
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12.01.2025 00:28 Ответить
кугуте!
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12.01.2025 10:36 Ответить
Говорят, он за ту ситуацию 2009 года, когда Тимошенко его унизила (вроде типа даже не приняла), обиделся и его до сих пор не попустило . . .
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12.01.2025 01:23 Ответить
Кремлівська шльондра..
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12.01.2025 03:39 Ответить
Запом'ятайте!!!Ціми словами він назвав не блазня а усю Україну.Точнійш його виборців,які "усталі от вайни".
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12.01.2025 05:12 Ответить
Та ні, не тільки виборців блазня, адекватні теж попали під його визначення.
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12.01.2025 07:37 Ответить
а фіцо не жебрак - клянчити в росії дешевий газ
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12.01.2025 08:56 Ответить
Фіцо попердоліло )
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12.01.2025 09:50 Ответить
Хамло - две ночи в Вьетнаме = его зарплате за месяц!
Идейный безсребреник -ха, ха. Рассмешил!
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14.01.2025 13:33 Ответить
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