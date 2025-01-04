После поездки в Кремль Фицо исчез на две недели: СМИ выяснили, что он находится во Вьетнаме
В Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо. Однако впоследствии выяснилось, что он, вероятно, находится в роскошном отеле во Вьетнаме.
Об этом пишет словацкое издание Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что последний раз о местонахождении Фицо было известно 22 декабря, когда он приехал к российскому диктатору Владимиру Путину. С тех пор правительство не отвечало на запросы о его местонахождении.
Из видеообращений, которые Фицо публиковал в соцсетях, было непонятно, в какой стране он находится.
Среди депутатов коалиции ходили слухи, что Фицо уехал в Дубай на праздничный период.
Однако, по данным журналистов, последнее видео Фицо, в котором он пригрозил ограничить помощь украинцам в Словакии из-за остановки транзита, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.
Местонахождение премьера Словакии было установлено с помощью деталей на фоне, в частности старинного телефона и штор.
Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.
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Насправді однак ідеться не про нібито неминучу енергетичну кризу в Словаччині, а про відволікання уваги від внутрішньополітичних проблем - програми жорсткої економії та поглиблення коаліційної і урядової кризи.
Hинішня зміна курсу Фіцо багато у чому пов'язана з численними економічними та внутрішньополітичними труднощами Словаччини. Країна має один з найвищих бюджетних дефіцитів в Єврозоні - близько 6% у 2024 році. Спочатку бізнес з російським газом приносив багато грошей до словацького бюджету. Це пов'язано з тим, що Словаччина сама була транзитною країною для інших європейських країн і щороку збирала близько пів мільярда євро транзитних зборів. Тепер це джерело доходу зникає.
Більше того, уряд Фіцо, який прийшов до влади з багатьма соціальними обіцянками, буде змушений впроваджувати жорсткі заходи економії та підвищувати податки, щоб зменшити дефіцит бюджету.
https://youtu.be/STE6zwcSbk8?si=xDl4q3Yy_X92L8DX
Інша сторона словацького прем'єра Фіцо.
Чи це не варення ?
Газ це сила. Колишній през Чехії саме через газ впевнено вигравав вибори. В нього був старий приятель, спецслужбіст. І вчився він в часи застою в Москві, одногрупником в нього був Якунін, засновник х......школи лідерів путінферштейн. Перед першими виборами, х....поставив його головним ГАЗПРОМА в Чехії і Земан легко вигравав вибори. А цьому х.....прищу не підфартило-договір закінчився.
Треба ж на чомусь мутити, якщо газу йок.