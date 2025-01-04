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Новости
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После поездки в Кремль Фицо исчез на две недели: СМИ выяснили, что он находится во Вьетнаме

У Словаччині 2 тижні не було інформації про місцеперебування Фіцо

В Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо. Однако впоследствии выяснилось, что он, вероятно, находится в роскошном отеле во Вьетнаме.

Об этом пишет словацкое издание Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что последний раз о местонахождении Фицо было известно 22 декабря, когда он приехал к российскому диктатору Владимиру Путину. С тех пор правительство не отвечало на запросы о его местонахождении.

Из видеообращений, которые Фицо публиковал в соцсетях, было непонятно, в какой стране он находится.

Среди депутатов коалиции ходили слухи, что Фицо уехал в Дубай на праздничный период.

Однако, по данным журналистов, последнее видео Фицо, в котором он пригрозил ограничить помощь украинцам в Словакии из-за остановки транзита, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.

Читайте также: Фицо угрожает ограничить помощь украинцам в Словакии из-за остановки транзита российского газа

Местонахождение премьера Словакии было установлено с помощью деталей на фоне, в частности старинного телефона и штор.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Смотрите также: "Мы не российская тряпка": В Братиславе протестовали против пророссийской политики Фицо. ФОТОрепортаж

Автор: 

Словакия (982) Вьетнам (56) Фицо Роберт (182)


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Топ комментарии
+19
Комуняка Фіцо гуляє за бабло від кремлівського вилупка !!
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04.01.2025 01:13
+17
Cценарій дострокових виборів є цілком реальним.
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04.01.2025 01:03
+16
Фіцо почав відчувать на своїй голові "лаври Януковича"?... Так може статься, що у "Рубльовській народній республіці" раптово може з"явиться "словацька філія"...
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04.01.2025 05:37
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Маладєц
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04.01.2025 01:00 Ответить
6000 євро за добу в "готелі". Як вам таке?
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04.01.2025 01:01 Ответить
В США, в деяких готелях, паркінг за добу - більше $100 - не дивина.
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04.01.2025 01:09 Ответить
у Вієтнамі?
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04.01.2025 01:17 Ответить
йому путін оплатив. не заздріть
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04.01.2025 02:12 Ответить
треба було його у "Hanoi Hilton" де Mccain сидів
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04.01.2025 03:03 Ответить
Словацький прем'єр Роберт Фіцо, номінально соціал-демократ, але де-факто правий популіст, погрожує припинити експорт електроенергії до України.
Насправді однак ідеться не про нібито неминучу енергетичну кризу в Словаччині, а про відволікання уваги від внутрішньополітичних проблем - програми жорсткої економії та поглиблення коаліційної і урядової кризи.
Hинішня зміна курсу Фіцо багато у чому пов'язана з численними економічними та внутрішньополітичними труднощами Словаччини. Країна має один з найвищих бюджетних дефіцитів в Єврозоні - близько 6% у 2024 році. Спочатку бізнес з російським газом приносив багато грошей до словацького бюджету. Це пов'язано з тим, що Словаччина сама була транзитною країною для інших європейських країн і щороку збирала близько пів мільярда євро транзитних зборів. Тепер це джерело доходу зникає.

Більше того, уряд Фіцо, який прийшов до влади з багатьма соціальними обіцянками, буде змушений впроваджувати жорсткі заходи економії та підвищувати податки, щоб зменшити дефіцит бюджету.
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04.01.2025 01:01 Ответить
Cценарій дострокових виборів є цілком реальним.
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04.01.2025 01:03 Ответить
його словаки відпустили на пару тижнів перечекати поки пройдуть протести у Братиславі.
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04.01.2025 01:10 Ответить
Фіцо почав відчувать на своїй голові "лаври Януковича"?... Так може статься, що у "Рубльовській народній республіці" раптово може з"явиться "словацька філія"...
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04.01.2025 05:37 Ответить
Що за "фантазії"? Який стосунок Асад має до Януковича?
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04.01.2025 08:50 Ответить
Та я за тобою давненько спостерігаю... Одні "жарти"...
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04.01.2025 11:04 Ответить
Комуняка Фіцо гуляє за бабло від кремлівського вилупка !!
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04.01.2025 01:13 Ответить
Ага! 😊 Щось мені здається, що то бабло - словацьке, зі словацького б'юджету. Кремлівське олразу йде в офшори.
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04.01.2025 08:09 Ответить
В нього свого бабла від перепродажі наркоти ітілійської каммори та других "ніщтяків"
https://youtu.be/STE6zwcSbk8?si=xDl4q3Yy_X92L8DX
Інша сторона словацького прем'єра Фіцо.
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04.01.2025 09:15 Ответить
там ще мокруха ж за ним..
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04.01.2025 09:53 Ответить
Ото взяв розгону, що аж Оман проскочив.
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04.01.2025 01:24 Ответить
газ качає ротом ...
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04.01.2025 01:28 Ответить
Мабуть кацапи вчили новітній азбуці Морзе свого агента на таємній квартирі. А може одночасно й нове звання обмивали. Риганув на Україну - плюс зірочка на погон.
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04.01.2025 01:43 Ответить
Поїхав лікуватись в'єтнамськлю зірочкою.
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04.01.2025 02:03 Ответить
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04.01.2025 02:03 Ответить
Мальчіш-плохіш у варенні.
Чи це не варення ?
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04.01.2025 06:48 Ответить
Ддя когось і лайно-варення. 😊
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04.01.2025 08:10 Ответить
а їх прокуратура не хоче розібратися, звідки у нього кошти на такий відпочинок? і чисто випадково вони зявилися після візиту до москви. Співпало мабуть
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04.01.2025 02:14 Ответить
В 2015 також таємно відвідував Крим, вірніше, тамтешню психіатричну лікарню. Тоді спихнув на лікування сина, який підозрювався як Хантер Байден з коштами ЕС. Видно, у В'єтнамі голкотерапію застосовують для лікування психів, того і ховається.
Газ це сила. Колишній през Чехії саме через газ впевнено вигравав вибори. В нього був старий приятель, спецслужбіст. І вчився він в часи застою в Москві, одногрупником в нього був Якунін, засновник х......школи лідерів путінферштейн. Перед першими виборами, х....поставив його головним ГАЗПРОМА в Чехії і Земан легко вигравав вибори. А цьому х.....прищу не підфартило-договір закінчився.
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04.01.2025 02:39 Ответить
Якось швидко він одужав після поранення.
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04.01.2025 06:02 Ответить
Фіцо з'явиться чєрєз "двє-трі нєдєлі" (с)
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04.01.2025 06:30 Ответить
А шо такоє? Ж цей недоумок збирався європу від газової кризи рятувать?
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04.01.2025 06:31 Ответить
Вьетнамська діаспора найбільша у Словаччині . Колись у роки війни у вьетнамі , Словаччина прийняла 65 тис біженців з Вьетнаму. Зараз вони мають словацьке громадянство, розмовляють словацькою мовою , мають успішний бізнес , вьетнамці дуже працьовиті і не змішуються зі словаками - живуть окремими осередками. У Словаччині багато вьетнамських смачних ресторанів і кафе, багато манікюрних салонів - вьетнамки роблять манікюр круче ниж українки.
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04.01.2025 06:40 Ответить
Вухастого там страпонять.
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04.01.2025 07:22 Ответить
Тегеран,Пхеньян на черзі?
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04.01.2025 07:56 Ответить
От гнида хитрожопая, отметился в Кремле, путлер его путевкой в санаторий наградил. ЕС ты где?
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04.01.2025 08:20 Ответить
новина ні про що. В одній країні, на яку напали, і там йде війна, прямо зараз половина депутатів теж роз'їхалася хто куди.
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04.01.2025 08:41 Ответить
фіця, на карантині ..і кремль оплачує ...це ізоляція під контролем фсб
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04.01.2025 09:08 Ответить
Поо поставки героїна домовлявся.
Треба ж на чомусь мутити, якщо газу йок.
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04.01.2025 09:58 Ответить
Дупу лікував мазями.
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04.01.2025 10:29 Ответить
Фицу заказывали?
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04.01.2025 12:22 Ответить
 
 