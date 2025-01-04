После поездки в Кремль Фицо исчез на две недели: СМИ выяснили, что он находится во Вьетнаме

В Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо. Однако впоследствии выяснилось, что он, вероятно, находится в роскошном отеле во Вьетнаме.

Об этом пишет словацкое издание Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что последний раз о местонахождении Фицо было известно 22 декабря, когда он приехал к российскому диктатору Владимиру Путину. С тех пор правительство не отвечало на запросы о его местонахождении.

Из видеообращений, которые Фицо публиковал в соцсетях, было непонятно, в какой стране он находится.

Среди депутатов коалиции ходили слухи, что Фицо уехал в Дубай на праздничный период.

Однако, по данным журналистов, последнее видео Фицо, в котором он пригрозил ограничить помощь украинцам в Словакии из-за остановки транзита, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое.

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Местонахождение премьера Словакии было установлено с помощью деталей на фоне, в частности старинного телефона и штор.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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