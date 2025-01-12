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Новости Газ
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Фицо грозится ветировать военную помощь Украине на уровне ЕС в ответ на остановку транзита российского газа

Фіцо вкорте вдався до погроз через зупинку транзиту газу

Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает наложить вето на будущий пакет военной помощи Украине от Европейского Союза. Он заявляет, что это станет ответом на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Заявление Фицо приводит Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Зеленский решил нанести вред Словакии и Евросоюзу, потому что думает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине в рамках ЕС", - заявил глава словацкого правительства.

Фицо сказал, что "Словакия должна решить, будет ли она потакать пассивной внешней политике или будет стремиться развивать жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО".

"Прекращение поставок через Украину привело к росту цен на газ в Европе. Поэтому я был в Брюсселе, чтобы предупредить Еврокомиссию, что если мы не будем работать над импортом газа в определенном объеме через Украину, то мы увидим огромный рост цен на газ",- сказал политик.

Кроме этого, глава словацкого правительства рассказал, что во время своего визита в Москву в конце прошлого года, спросил, готова ли Россия поставлять газ.

"Они сказали "да", - добавляет Фицо.

Читайте также: Путин пообещал Фицо поставлять газ в Словакию альтернативным путем,- Reuters

Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Читайте также: Фицо о Зеленском: Он ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует других, просит денег

Автор: 

вето (362) Словакия (986) Фицо Роберт (189) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+26
Й**аний цинічний п**ор цей фіцо. Вже навіть не ховаючись каже, що йому по**й на те, що тут відбувається, скільки людей гине, лиш ми качали дешевий кацапський газ паралельно воюючи із ними. Бажаю йому газову камеру відвідати, хай нанюхається до смерті.
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12.01.2025 17:22
+23
...Окрім цього, очільник словацького уряду розповів, що під час свого візиту до Москви наприкінці минулого року, він відсмоктав у ***** аж чотрири рази...
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12.01.2025 17:20
+22
А в штани він не хоче накласти?
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12.01.2025 17:17
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Правила форума Совет форумчан
А в штани він не хоче накласти?
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12.01.2025 17:17 Ответить
...Окрім цього, очільник словацького уряду розповів, що під час свого візиту до Москви наприкінці минулого року, він відсмоктав у ***** аж чотрири рази...
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12.01.2025 17:20 Ответить
Вітос путінський куєсос Орбан вже 1 міліарда євро МУДЬЯр позбавив таким 3,14...м.
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12.01.2025 17:21 Ответить
Как же задолбал этот ФРИЦО! " Как там в песне у Высоцкого " Эй! Там! "Недостреленный"! Давай ка на укол"
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12.01.2025 17:21 Ответить
Шкода що пан Чинтул не точно влучив.
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12.01.2025 17:28 Ответить
Й**аний цинічний п**ор цей фіцо. Вже навіть не ховаючись каже, що йому по**й на те, що тут відбувається, скільки людей гине, лиш ми качали дешевий кацапський газ паралельно воюючи із ними. Бажаю йому газову камеру відвідати, хай нанюхається до смерті.
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12.01.2025 17:22 Ответить
Та там не стільки справа в газі як такому, а скоріше у відкатах за той газ особисто в кишеню фіци. І в тому,що схема на цьому не закінчується. Мадьяри та словаки додатково мали кеш на транзиті газу далі в Європу,а також на перепродажу газу іншим покупцям. Гроші, онлі гроші...
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12.01.2025 20:47 Ответить
Фінансування з європейського фонду миру для України вже давно заблоковано Угорщиною. Тобто Словаччина може лише приєднатися до блокування. Що зміниться для нас? Нічого.
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12.01.2025 17:22 Ответить
Фіца погрожує: "Абр-абр-абирвалг".
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12.01.2025 17:22 Ответить
ЗСУ, надішліть туди вже більш досвідченого вбивцю і покінчіть з цим.
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12.01.2025 17:23 Ответить
шавка відпрацьовує кошти надані путлером...
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12.01.2025 17:23 Ответить
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12.01.2025 17:25 Ответить
Цензор можна без фіца він ніхто. Словакія на 100% залежить від унії.
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12.01.2025 17:25 Ответить
"Дайтє єму сільодкі!"
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12.01.2025 17:26 Ответить
скумбрії по вісім.
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12.01.2025 17:32 Ответить
ця вже в янєлоха на "гачку"
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12.01.2025 17:59 Ответить
І таких буде все більше. Pecunia non olet
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12.01.2025 17:27 Ответить
Недострілений, у Євросоюзі, на тебе і дружбана твого, *******, вже йух положили. З такою позицією, там найдуть механізм, щоб погнати вас к херам з європейських інституцій.
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12.01.2025 17:27 Ответить
пнх циган ****************
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12.01.2025 17:29 Ответить
нєнє.
циган, то орбан.
це, щось інше.
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12.01.2025 17:34 Ответить
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12.01.2025 17:38 Ответить
Ему бы психиатрическую экспертизу пройти...
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12.01.2025 17:30 Ответить
Чи не краще Україні підняти народ в Словаччині проти Фіцо?
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12.01.2025 17:32 Ответить
Більша частина нормальних словаків працює в ЄС, а в самій країні вихідці з України, місцеві з розумом як на Донбасі часів Яника, при совку вони добре жили тому що совок вливав туди багато грошей, купуючи їх продукції в тридорого, тому там ностальгія. Те саме у угорців, частини поляків та частини чехів
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12.01.2025 17:47 Ответить
Може пару фугасі біля нафтопроводу на теріторіі кацпстану рваути?
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12.01.2025 17:33 Ответить
тссс....
більше нікому!
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12.01.2025 17:35 Ответить
І звичайно ж ,,настамнєстояло,,
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12.01.2025 17:36 Ответить
Дуже шкода , що цього комуняцького виродка не добили , який плазує перед кремлівським виб@ядком за бабло ,
але є ще час 🙂
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12.01.2025 17:34 Ответить
ну хрен з цим запроданцем, а словаки теж всі хором ібанулись як мадяри
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12.01.2025 17:36 Ответить
Що за світ недостреленних уйобків настав?
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12.01.2025 17:37 Ответить
"я покажу вам четирє направленія, по которих фіцо можєт пойтіть! я і карти привьоз!"
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12.01.2025 17:37 Ответить
Словацькі депутати полетіли до Москви говорити про газ, Польща не пропустила їхній літак
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12.01.2025 17:38 Ответить
Треба було його дострелити, дістав вже.
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12.01.2025 17:39 Ответить
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12.01.2025 17:43 Ответить
Оце вам і НАТО. Представте якщо ***** нападе на Європу а половина ************** таких як Фіцо, Трамп і ОРбан заблокує всі рішення. Поки всіх будуть вмовляти то ***** з Ином уже будуть мити свої обісрані сраки в Ламанші
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12.01.2025 17:44 Ответить
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12.01.2025 17:52 Ответить
У ***** і його прихвостнів ціла істерика з перекриттям вентиля. Все тому що Турція збирається постачати в Європу газ із Катару. І потім нікому вже не буде потрібен газ *****. Де тоді рашисти будуть брати гроші на війни і підкуп політиків по всьому світу. І чим будуть погрожувати Європі? Сосія просто перетвориться на монголію. Тому ***** так спішить з переговорами щоб нагнути Україну знову запустити газ поки ще Європа не відвикла від розійського газу. Тому для України зараз не вигідні ніякі переговори і закінчення війни як не странно. Через рік ***** вже буде ніхто тоді і можна проводити переговори а краще просто викурити рашистів без слів
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12.01.2025 17:53 Ответить
Черговий кавоман...
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12.01.2025 17:55 Ответить
Фицо братан Орбана и он в печали..Как две капли воды.
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12.01.2025 17:55 Ответить
Два дибіла , то є сила
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12.01.2025 18:05 Ответить
Фіцо треба заспокоїти турецькими килимами. Замість кацапських соболів.
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12.01.2025 18:03 Ответить
Скоро фіца свої приструнчать.
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12.01.2025 18:08 Ответить
потрібно підірвати акуратно ту ГТС, при слідуючій ракетній атакі путлєра, і звернути все на нього. Потім поставити її на ремонт, на невизначений термін - не на часі...
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12.01.2025 18:11 Ответить
Теж так вважаю - і ГТС, і нафтопровід "дружьба"...
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12.01.2025 18:18 Ответить
так! а то в нас зовнішня політика безхребетних, та ще й всі шишки ловимо своєю голову. треба бути мудріше.
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12.01.2025 18:38 Ответить
Оце так його в московії наскіпідарили, пукана розриває.
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12.01.2025 18:13 Ответить
А може EU простіше позбавити його права на вето...🤔
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12.01.2025 18:18 Ответить
Фіцо іде на куй і може накласти у штанці.
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12.01.2025 18:22 Ответить
А що,раніше НЕ блокував?!!!
Як обрався так і почав блокувати!
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12.01.2025 19:00 Ответить
Коли підорафії не дали по зубах за чечню, а потім і за грузію, янику і компані теж не дали в зуби і ющ просрав усе що здобув Майдан, а порох дав дорогу наркоклептоманам... Тепер маємо війну, гинуть кращі, а голови підіймає не покаране лайно, ось так хлоп'ята...
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12.01.2025 20:02 Ответить
допомога Україні на рівні ЄС - а такої практично й немає
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13.01.2025 00:05 Ответить
 
 