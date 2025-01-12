Фицо грозится ветировать военную помощь Украине на уровне ЕС в ответ на остановку транзита российского газа

Премьер Словакии Роберт Фицо угрожает наложить вето на будущий пакет военной помощи Украине от Европейского Союза. Он заявляет, что это станет ответом на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

Заявление Фицо приводит Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Зеленский решил нанести вред Словакии и Евросоюзу, потому что думает, что ему все сойдет с рук, то я наложу вето на помощь Украине в рамках ЕС", - заявил глава словацкого правительства.

Фицо сказал, что "Словакия должна решить, будет ли она потакать пассивной внешней политике или будет стремиться развивать жизненное пространство в рамках ЕС и НАТО".

"Прекращение поставок через Украину привело к росту цен на газ в Европе. Поэтому я был в Брюсселе, чтобы предупредить Еврокомиссию, что если мы не будем работать над импортом газа в определенном объеме через Украину, то мы увидим огромный рост цен на газ",- сказал политик.

Кроме этого, глава словацкого правительства рассказал, что во время своего визита в Москву в конце прошлого года, спросил, готова ли Россия поставлять газ.

"Они сказали "да", - добавляет Фицо.

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Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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