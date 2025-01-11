Путин пообещал Фицо поставлять газ в Словакию альтернативным путем, - Reuters

Диктатор РФ Владимир Путин пообещал словацкому премьеру Роберту Фицо, что российский "Газпром" найдет новые маршруты для поставок газа Словакии после решения Украины прекратить транзит по своей территории.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что Фицо встретился с Путиным в Москве 22 декабря 2024 года, чтобы обсудить решение Украины остановить транзит газа РФ по своей территории с 1 января.

"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором сказано, что они(Россия, - ред.) должны каким-то образом поставлять нам газ", - цитирует издание Фицо.

Глава правительства Словакии заверил, что Путин гарантировал выполнение Россией своих обязательств, несмотря на то что пропускная способность газопровода "Турецкий поток" и соединительного маршрута, который транспортирует российский газ через Турцию в Европу, ограничена.

Фицо добавил, что часть сырья можно было бы поставлять через Западную Европу, имея в виду, трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями центрально- и западноевропейских соседей.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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