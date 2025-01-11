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Новости Газ
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Путин пообещал Фицо поставлять газ в Словакию альтернативным путем, - Reuters

Фіцо каже, що Путін обіцяв поставляти газ альтернативним шляхом

Диктатор РФ Владимир Путин пообещал словацкому премьеру Роберту Фицо, что российский "Газпром" найдет новые маршруты для поставок газа Словакии после решения Украины прекратить транзит по своей территории.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что Фицо встретился с Путиным в Москве 22 декабря 2024 года, чтобы обсудить решение Украины остановить транзит газа РФ по своей территории с 1 января.

"Я говорил с Путиным о контракте между нами и "Газпромом", в котором сказано, что они(Россия, - ред.) должны каким-то образом поставлять нам газ", - цитирует издание Фицо.

Глава правительства Словакии заверил, что Путин гарантировал выполнение Россией своих обязательств, несмотря на то что пропускная способность газопровода "Турецкий поток" и соединительного маршрута, который транспортирует российский газ через Турцию в Европу, ограничена.

Фицо добавил, что часть сырья можно было бы поставлять через Западную Европу, имея в виду, трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями центрально- и западноевропейских соседей.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву на встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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Автор: 

путин владимир (31335) Словакия (986) Фицо Роберт (189) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+17
А зручно да фіцо ти влаштувався , в нато в євросоюзі і ще й фашисти московіі тобі газ по непоганим цінам накидують через "погану" Україну , просто мрія а не життя , як масло в сирі падло , але це все за рахунок життів українців ...
Тепер підар або сповідуй принципи демократіі або чімадан вакзал московія гандон шиопаний , нічого на трьох ствльцях сидіти однією соакою
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11.01.2025 22:00
+15
***** буде пердіти йому в ніс?
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11.01.2025 21:42
+8
Може кремлівські кроти на майбахах будуть возити каністрами скраплений? Ні? Кротів багато, фіцу вистачить газу
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11.01.2025 21:41
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Фіцо з радості слюнями не захлинеться?
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11.01.2025 21:39 Ответить
Трикутник любовний. Хто кого вб'є. Загадки 25 року 3aй6yьoуть.
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11.01.2025 21:53 Ответить
Класно вийшло на фото, промовисто - шимпанзе і макака разом "прі дєлах"
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11.01.2025 22:09 Ответить
та фіцові пофіг на реальний газ - словаки споживали тільки п'яту частину газу, що проходив через них і фіцо заробляв саме на транзиті газу - а тепер фсьо
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11.01.2025 23:13 Ответить
Дуже слушне зауваження. Декілька мільярдів доларів Словаччина заробляла на перепродажу газпромівського газу. Тепер цього небуде.
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11.01.2025 23:31 Ответить
Може кремлівські кроти на майбахах будуть возити каністрами скраплений? Ні? Кротів багато, фіцу вистачить газу
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11.01.2025 21:41 Ответить
***********)))
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11.01.2025 21:45 Ответить
***** буде пердіти йому в ніс?
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11.01.2025 21:42 Ответить
В трубу!
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11.01.2025 22:04 Ответить
Так трубі ж того, обрезаніе зробили. Тепер тіко пряме перекачування з ******** дупи до фіциного носа.
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11.01.2025 22:09 Ответить
А альтернативно це як? ***********?
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11.01.2025 21:44 Ответить
Блін, теж саме подумалось))
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11.01.2025 21:46 Ответить
дивячись на мапу, бачу тільки один альтернативний шлях - якщо фіцо буде перевозити газ у легенях безпосередньо з ануса благодєтєля. На додачу можно кожним рейсом привозити ще чемодан добрива.
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11.01.2025 21:56 Ответить
Там існує всяинаобхідна інфрастуктура. Угорщина вже півтора року отримує росгаз виключно трансбалканським коридором. Перемички між Угорщиною і Словаччиною також є.
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11.01.2025 23:34 Ответить
Там есть ветка от турецкого потока, через Болгарию, Румынию на Австрию и ******. А там рукой подать до фицы.
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11.01.2025 21:58 Ответить
https://t.me/tassovkaru/14769

Партия «Альтернатива для Германии», в случае прихода к власти, перезапустит «Северный поток», заявила на партийном съезде глава политсилы Алиса Вайдель.

«Мы снова введем «Северный поток» в эксплуатацию», сказала она под аплодисменты аудитории.
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11.01.2025 21:48 Ответить
"Що руками будується, те руками й руйнується."
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11.01.2025 21:53 Ответить
К тому времени или ишак сдохнет или падишах
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12.01.2025 07:39 Ответить
Плавайте. Поездами. Аэрофлота.
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11.01.2025 21:48 Ответить
даже среди питаров найдется самый хитрожопый
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11.01.2025 21:49 Ответить
Державна газова компанія Словаччини має диверсифікований портфель поставок газу від 5 інших великих міжнародних постачальників енергії, таких як BP, Exxon Mobil, Shell, RWE або ENI.

Cловацькі постачальники газу уклали угоду про постачання скрапленого природного газу з компанією ORLEN Group - це буде газ переважно зі США.
Водночас Словаччина має газопровідне сполучення із країнами-сусідами, тож природний газ можна транспортувати з будь-якого напрямку.

Cловацькі газові компанії заплатять приблизно на 177 мільйонів євро більше за транзит газу, який надходитиме із заходу, а не зі сходу.
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11.01.2025 21:50 Ответить
Фіцо нервує що нема коалиціі. Через 28 днів парламент мають розпустити і нові вибори. 😎
Президент Пиллигрині в кращій ситуації, ниж Фіцо. Тому він такий нервний.
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11.01.2025 21:53 Ответить
Як там, не померзли ще?
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11.01.2025 22:13 Ответить
своих не бросаем...
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11.01.2025 21:54 Ответить
А зручно да фіцо ти влаштувався , в нато в євросоюзі і ще й фашисти московіі тобі газ по непоганим цінам накидують через "погану" Україну , просто мрія а не життя , як масло в сирі падло , але це все за рахунок життів українців ...
Тепер підар або сповідуй принципи демократіі або чімадан вакзал московія гандон шиопаний , нічого на трьох ствльцях сидіти однією соакою
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11.01.2025 22:00 Ответить
Фіцо і хрестик не знімає і труси не вдягає )))
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11.01.2025 22:26 Ответить
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11.01.2025 22:02 Ответить
Турецький потік треба підривати. Чому не робиться, граємо в піддавки?
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11.01.2025 22:04 Ответить
Тим паче, що у Чорному морі зараз багато ображених на кацапів із-за забруднення води дельфінів. На них підрив і можна списати. Мін там доволі плаває.
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11.01.2025 22:09 Ответить
Москаль, чи дебіл, нам ще з турками не вистачало посваритися
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11.01.2025 22:14 Ответить
Меншовартісний, спок
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11.01.2025 22:35 Ответить
куда замахнулся на турецкий поток ") потренеруйся на нефтяном потоке он гораздо ближе
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11.01.2025 23:30 Ответить
Відрами! У нас в газосховищах більше половини закачаного газу належить європейським бізнесменам. У Фіцо під носом. Але ж у нього ціль пробити для Пуйла контракти з ЄС.
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11.01.2025 22:08 Ответить
Відсмоктав
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11.01.2025 22:20 Ответить
альтернативним шляхом:
фізо поставляють банки зі щами
щоби словака жерли кожний ранок
Потім їх дупа перетворюється в "сєктор дешевого мацкальского газу"
І його так багато що й придністров'ю можно допомогти
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11.01.2025 22:22 Ответить
путін пообіцяв фіцо що той буде смоктати у Словаччини альтернативним шляхом
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11.01.2025 22:43 Ответить
Чемоданчиком
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11.01.2025 22:52 Ответить
Дирижоплями буде поставляти.
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11.01.2025 23:33 Ответить
""
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11.01.2025 23:59 Ответить
сьогодні вперше насміялася, фух, Прочитала коменти - просто рвуть на шматки ))
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12.01.2025 00:44 Ответить
а не нагадало це вам 2019 із радісною перемогою зебілів над власним глуздом? Із-за вибору 52% чмирять цілу країну, то хто ми такі із цим вироком та його обрізаноскацапленою свитою???
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12.01.2025 10:53 Ответить
Питання чому ************* в Євросоюзі,а не в Бріксі?! Питання не до **************,а до Євросоюзу.
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12.01.2025 02:50 Ответить
Бедный продажный словак аж в Кремль побежал жаловаться на противных украинцев. Вот так и начинаешь понимать кто есть кто в политике. Венгры и словаки никакой другой реакции кроме как смеха над их продажностью диктатору и презрения не вызывают.
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12.01.2025 07:45 Ответить
Мне кажется что Фицо с приветом .Вся Европа не дожидаясь последствий по прекращению поставок газа ,нашла другие пути , и незамерзает ! .... а Фицо как упертыий баран все атакует закрытые ворота.
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12.01.2025 07:52 Ответить
Відрами будуть носити...
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12.01.2025 08:25 Ответить
 
 