Словацкий школьник отказался пожать руку президенту Пеллегрини: Он лжет и манипулирует. ВИДЕО
Словацкий школьник Симон Оманик, который завоевал бронзу на центральноевропейской олимпиаде по математике, отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.
Об этом пишет издание Dennik N, передает Цензор.НЕТ.
19-летний Симон, у которого на груди была пришпилена лента в цветах украинского флага, отреагировал на протянутую руку президента негативным жестом.
По словам школьника, Пеллегрини победил на президентских выборах, обманывая и манипулируя страхом и низкими эмоциями.
"В дополнение к извечным популистским обещаниям дешевой еды и дешевого газа, которые популисты повторяют перед каждыми выборами, он также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину. Он бы никогда нас туда не отправил, и даже если бы отправил, это не имело бы никакого рационального обоснования. Это была ложь и манипуляция самыми низкими человеческими эмоциями страха, а в некоторых частях словацкого общества, - возможно, и антипатии к Украине", - сказал он.
Абсолютно манипуляционное сравнение.
Люди заслужили награду, и они ее хотят принять. Они герои. Зеленский президент страны, имейте уважение к человеку, который выбран абсолютным большинством страны, даже если он Вам почему-то не нравится.
Президент ее вручает, что за бред Вы несете? Даже если бы это был зек янукович, считаю, что они могли бы получать награду из его рук, награждает не личность, а должность. Почему им не получать их заслуженную награду?
Что у Вас за проблемы? Вам бы к психологу.
Я могу спокойно писать на украинском и говорить тоже, впрочем, как и на английском, язык - это всего лишь средство коммуникации, а Вы невоспитанное быдло, которое оскорбляет своих соотечественников.
Между прочим за действующего президента, которого лично я не считаю лучшим выбором моих земляков, но они его избрали, это демократия, проголосовало 73% избирателей, как ты их будешь обзывать?
І не він керує,в той що позаду нього ходить.
Кто бы мог подумать, что буду Зеленского защищать Я не считаю его лучшим президентом, еще раз, я считаю, что к нему нужно относиться с уважением как к демократично избранному президенту страны. Вот и все. И уж тем более не оскорблять, как любого человека.
Президент - это наш наемный менеджер. Не нравится как он ведет курс внешней политики? На следующих выборах наймем другого. Все, точка. Но пока он, и его соратники ведут страну, мы его выбрали, мы делегировали ему полномочия. Оскорблять сейчас мы можем путина, он убийца, он нас убивает.
Антигарант по відношенню до Порошенка,Кличка,Садового,яких хотів посадити за ніщо.
Антигарант по відношенню Антоненка, Червінського,Дудіна,яких посадив за ніщо.
Нігтя не вартий кожного з тих,кого хотів посадити і посадив(посадив не особисто своїми руками,а через того,хто позаду нього ходить).
Вы перечисляете фамилии людей, которых точно так же можно обливать бездоказательно чернухой. Хотя лично Порошенко уважаю, построить огромный бизнес, работающий как машина, это сильно, у него отличные лидерские и организационные способности, думаю, во время войны он был бы лучшим президентом, чем Зеленский.
Не по адресі...
Скоріше за все, для цієї розумної людинии то була б майже як образа.
Від народу України потрібно.
У нас знають, кого і чим нагороджувати...
"Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук нагородила підсанкційного болгарського олігарха, якого ще називають "головним мафіозі країни", Деляна Пеєвського почесною грамотою Верховної ради України" /23 листопада, 2024/
Батькам низький уклін за такого сина.
Хоча,школяр більше подобає на Сігала,ніж на учня освітньої школи.
Але діло сугубо в рукостисканні.
Хто публічно не дав руку найвеличнішому?
Білецький грозився щось, але дальше обіцянки справа не пішла.