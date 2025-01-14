РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5692 посетителя онлайн
Новости Видео
15 242 79

Словацкий школьник отказался пожать руку президенту Пеллегрини: Он лжет и манипулирует. ВИДЕО

Словацкий школьник Симон Оманик, который завоевал бронзу на центральноевропейской олимпиаде по математике, отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Об этом пишет издание Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

19-летний Симон, у которого на груди была пришпилена лента в цветах украинского флага, отреагировал на протянутую руку президента негативным жестом.

Словацький школяр відмовився потиснути руку президенту Пеллегріні

По словам школьника, Пеллегрини победил на президентских выборах, обманывая и манипулируя страхом и низкими эмоциями.

"В дополнение к извечным популистским обещаниям дешевой еды и дешевого газа, которые популисты повторяют перед каждыми выборами, он также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину. Он бы никогда нас туда не отправил, и даже если бы отправил, это не имело бы никакого рационального обоснования. Это была ложь и манипуляция самыми низкими человеческими эмоциями страха, а в некоторых частях словацкого общества, - возможно, и антипатии к Украине", - сказал он.

Читайте также: Словацкие депутаты отправились в РФ говорить о поставках газа: Польша не разрешила им лететь над своей территорией

Автор: 

Словакия (1033) Петер Пелегрини (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+80
Респект!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:06 Ответить
+76
отакої би гідності від багатьох українців що тиснуть руку оманській гниді при нагородах.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:08 Ответить
+37
Нігуя собі! - яка чуика в школяра
показать весь комментарий
14.01.2025 12:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:06 Ответить
Матиматик з яйцями. Новий конкурент пілігрима
показать весь комментарий
14.01.2025 13:02 Ответить
Майбутній президент Словаччини - як мінімум.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:03 Ответить
👍
показать весь комментарий
14.01.2025 14:00 Ответить
Нігуя собі! - яка чуика в школяра
показать весь комментарий
14.01.2025 12:07 Ответить
Школяр в 19 років це канєшно круто. Вже можна пить і курить, та і батьком стать в цьому віці. Нето шо в нас, пам"ятаю, як школу закінчив був як шпінгалєт зєльоний
показать весь комментарий
14.01.2025 14:49 Ответить
отакої би гідності від багатьох українців що тиснуть руку оманській гниді при нагородах.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:08 Ответить
Чудовий коментар. Нажаль в Україні все навпаки. Хоча там може діє відбір "своїх:.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:25 Ответить
Так отож.....
показать весь комментарий
14.01.2025 12:25 Ответить
А от Зеленський же ж погодився невдовзі потиснути руку словацькому прорашисту Фіцу, тобто засвідчити своє через одне рукостискання з ******.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:25 Ответить
Тому вони і намагаються підбирати для найбільших нагород персонал зі свого оточення або з 73%
показать весь комментарий
14.01.2025 12:52 Ответить
Горлянку йому аби хто потиснув
показать весь комментарий
14.01.2025 12:55 Ответить
Мда...
Абсолютно манипуляционное сравнение.
Люди заслужили награду, и они ее хотят принять. Они герои. Зеленский президент страны, имейте уважение к человеку, который выбран абсолютным большинством страны, даже если он Вам почему-то не нравится.
Президент ее вручает, что за бред Вы несете? Даже если бы это был зек янукович, считаю, что они могли бы получать награду из его рук, награждает не личность, а должность. Почему им не получать их заслуженную награду?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:06 Ответить
залижи віслюка на смерть, врятуй Україну.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:08 Ответить
Еще один способный только на оскорбления, неужели Вы настолько ущербны и закомплексованы? Что Вам сделал избранный президент страны, что Вы его так ненавидите и оскорбляете?
Что у Вас за проблемы? Вам бы к психологу.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:51 Ответить
придурку скацаплений, не відволікайся зализуючи.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:57 Ответить
Ну-ну, патриот, то что ты пишешь на украинском не делает тебя украинцем.
Я могу спокойно писать на украинском и говорить тоже, впрочем, как и на английском, язык - это всего лишь средство коммуникации, а Вы невоспитанное быдло, которое оскорбляет своих соотечественников.
Между прочим за действующего президента, которого лично я не считаю лучшим выбором моих земляков, но они его избрали, это демократия, проголосовало 73% избирателей, как ты их будешь обзывать?
показать весь комментарий
14.01.2025 18:12 Ответить
зебіл не знає чого вони зебіли? Воно може, воно знає: "Бо така сама біда в моєї корови: Має, бідна, язика - І не знає мови! "
показать весь комментарий
14.01.2025 18:24 Ответить
Сорри, сударь, но Вы конченый, зашоренный человек. Я потерял интерес к нашему диалогу.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:40 Ответить
від скацапленого зебіла -це звучить як похвала.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:53 Ответить
46 було
показать весь комментарий
14.01.2025 18:30 Ответить
фишинг зачетный )..но у Вас "текст по дебильному написан " - Вам денег никто не даст
показать весь комментарий
14.01.2025 13:12 Ответить
Что?
показать весь комментарий
14.01.2025 14:52 Ответить
Він антигарант,яке може бути уважение?
І не він керує,в той що позаду нього ходить.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:28 Ответить
Что за голословные какие-то утверждения? Что значит термин "антигарант"? Хммм, а кто сзади него ходит и всем командует? Советники? Да их у любого президента десятки. Понимаете, процесс управления такой огромной страной как наша, в принципе, очень тяжелая штука. Один человек по условию этого не делает.
Кто бы мог подумать, что буду Зеленского защищать Я не считаю его лучшим президентом, еще раз, я считаю, что к нему нужно относиться с уважением как к демократично избранному президенту страны. Вот и все. И уж тем более не оскорблять, как любого человека.
Президент - это наш наемный менеджер. Не нравится как он ведет курс внешней политики? На следующих выборах наймем другого. Все, точка. Но пока он, и его соратники ведут страну, мы его выбрали, мы делегировали ему полномочия. Оскорблять сейчас мы можем путина, он убийца, он нас убивает.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:50 Ответить
Спереду-буратіно,позаду-козир.
Антигарант по відношенню до Порошенка,Кличка,Садового,яких хотів посадити за ніщо.
Антигарант по відношенню Антоненка, Червінського,Дудіна,яких посадив за ніщо.
Нігтя не вартий кожного з тих,кого хотів посадити і посадив(посадив не особисто своїми руками,а через того,хто позаду нього ходить).
показать весь комментарий
14.01.2025 19:02 Ответить
Простите, но это какие-то голословные эмоциональные высказывания, с таким успехом можно любого человека поливать грязью.
Вы перечисляете фамилии людей, которых точно так же можно обливать бездоказательно чернухой. Хотя лично Порошенко уважаю, построить огромный бизнес, работающий как машина, это сильно, у него отличные лидерские и организационные способности, думаю, во время войны он был бы лучшим президентом, чем Зеленский.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:38 Ответить
Простите,що таке буратіно,що таке козир-уявляєте?
показать весь комментарий
14.01.2025 21:11 Ответить
Буратино из мультика, а козырь - это термин из карт?
показать весь комментарий
15.01.2025 01:00 Ответить
Ну,канєшно,згідно методички мішаподляцької контори.
показать весь комментарий
15.01.2025 10:26 Ответить
Понятно. Жаль, думал, Вы умнее. Спасибо за диалог, хорошего Вам дня и удачи в поиске заговоров
показать весь комментарий
15.01.2025 15:50 Ответить
В поиске заговоров на зе?
Не по адресі...
показать весь комментарий
15.01.2025 16:25 Ответить
Посол Украины мог бы парню передать какое-то благодарственное письмо от нашего Президента или ещё какой-нибудь знак внимания, что там в таких случаях полагается. Таких друзей Украины надо морально поддерживать.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:08 Ответить
"От президента"???
Скоріше за все, для цієї розумної людинии то була б майже як образа.
Від народу України потрібно.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:15 Ответить
Ага, щаз
У нас знають, кого і чим нагороджувати...
"Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук нагородила підсанкційного болгарського олігарха, якого ще називають "головним мафіозі країни", Деляна Пеєвського почесною грамотою Верховної ради України" /23 листопада, 2024/
показать весь комментарий
14.01.2025 12:24 Ответить
Так то очевидно "бизнес-партнер", помогающий отмывать коррупционные доходы, такого к правительственной награде в обязательном порядке, свой человек.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:43 Ответить
"Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук нагородила підсанкційного болгарського олігарха якого ще називають "головним мафіозі країни", Деляна Пеєвського почесним масажем та блоуджобом з окончанієм"
показать весь комментарий
14.01.2025 13:18 Ответить
Від президента не треба, від України - можна було б щось вигадати
показать весь комментарий
14.01.2025 12:30 Ответить
Молодець❗️
показать весь комментарий
14.01.2025 12:09 Ответить
Респектище!!!
Батькам низький уклін за такого сина.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:09 Ответить
Цей Школяр не по адресу чуток. Ему надо было не на президента наезжать а на сраного ФИЦО
показать весь комментарий
14.01.2025 12:10 Ответить
Пеллегріні - соратник Фіци...
показать весь комментарий
14.01.2025 12:11 Ответить
Обидва заслужили
показать весь комментарий
14.01.2025 13:50 Ответить
Школяр ударив нижче пояса....
показать весь комментарий
14.01.2025 12:13 Ответить
Скоріше, смачно заліпив прямо в око.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:04 Ответить
сподіваюсь що це майбутьнє Словатчини!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:14 Ответить
Розумний хлопчина!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:18 Ответить
вичислив урода
показать весь комментарий
14.01.2025 12:21 Ответить
В нас не знайшлося,не то що навіть школяра,щоб висловити протест янелоху.
Хоча,школяр більше подобає на Сігала,ніж на учня освітньої школи.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:20 Ответить
Тьху! сігал - рідкісна мерзота, що повністю підтримує рашистів і особисто ху#ла.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:28 Ответить
Ззовні,на вигляд молодого Сігала..
показать весь комментарий
14.01.2025 12:32 Ответить
не обманюйтесь, був у нас прецедент із відмовою віддати честь віслюку, а журношлюхам на зализоні комфортніше чим поцікавитись сьогоденням цього достойного військового.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:43 Ответить
Хоренко.
Але діло сугубо в рукостисканні.
Хто публічно не дав руку найвеличнішому?
Білецький грозився щось, але дальше обіцянки справа не пішла.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:04 Ответить
Розумник! За такими людьми - майбутнє Європи та світу!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:24 Ответить
Зато в нас всякі маркуси і залужні з радістю і усмішкою до вух радо потискають руку найвеличнішому лідору і роблять з ним селфі ... а потім нарід носиться з ними як з писаною торбою і водночас плюється на бонефтіка, і це все нагадує якусь шизофренію в більшості частини населення.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:24 Ответить
Ого! Не даремно у хлопця бронза з математики на європейській олімпіаді. Не всім мізки засрали ще, не у всіх словаків голова тільки для того, щоб в неї їсти.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:31 Ответить
От молодець!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:32 Ответить
Є Словаки. А є фіцики.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:41 Ответить
Так, але ці поці, фіца й пелегріні, обрані більшіістю саме Словаків. Там свої 73%.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:45 Ответить
ЛЮТО ПЛЮСУЮ!!!++++++++....
показать весь комментарий
14.01.2025 12:41 Ответить
От коли людина розумна, то вона розумна.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:42 Ответить
Очень жаль, что такие интеллигентные и принципиальные молодые люди практически никогда не идут в политику.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:44 Ответить
В политике таким делать нечего. Сожрут и не подавятся, только мучеником станешь когда пристрелят где-нибудь и будет тебя быдло вспоминать иногда
показать весь комментарий
14.01.2025 13:09 Ответить
Молодец! Вот умное, смелое поколение!
показать весь комментарий
14.01.2025 12:54 Ответить
1% таких, якщо не менше. Публічно не потиснути руку президенту, це сміливий вчинок, це вам не коменти на Цензорі під фальшивим ніком строчити.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:58 Ответить
І шо буде?
показать весь комментарий
14.01.2025 18:23 Ответить
на жаль в Словаччині таких дуже мало
показать весь комментарий
14.01.2025 12:56 Ответить
Слава юнаки, який вміє думати!!! Дякуюємо!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:00 Ответить
Трохи перефразовуючи Йозефа Швейка: "Не кожен словак винен у тому, що він словак".
показать весь комментарий
14.01.2025 13:01 Ответить
це справжній словацький герой! я завжди кажу не треба словаків, угорців ототожнювати з народом! Є там багато порядних людей
показать весь комментарий
14.01.2025 13:32 Ответить
Молодчина... Маю чуйку, що його вчинок стане прикладом для наслідування в різних країнах, а місцями - предметом політичної кон'юнктури.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:46 Ответить
Дело даже не в Пиллегрини,а в его избирателях.Совкодрочеров - халявщиков и почитателей простых решений, это в Европе и это в 21 веке.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:56 Ответить
Молодець хлопчина!
показать весь комментарий
14.01.2025 15:07 Ответить
Молодець хлопець і стрічка у нього синьожовта!
показать весь комментарий
14.01.2025 16:35 Ответить
Якби він жив в реаліях України то на слідуючий день він би був вже на Рівненському полігоні.Це тому що Україна це демократія з найдемократичнішим президентом за всю історію України,та ще й з дуже крутою юридичною освітою.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:36 Ответить
Уважуха парню. Голова не только что бы в нее есть
показать весь комментарий
14.01.2025 17:20 Ответить
 
 