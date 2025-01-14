Словацкий школьник отказался пожать руку президенту Пеллегрини: Он лжет и манипулирует. ВИДЕО

Словацкий школьник Симон Оманик, который завоевал бронзу на центральноевропейской олимпиаде по математике, отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Об этом пишет издание Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

19-летний Симон, у которого на груди была пришпилена лента в цветах украинского флага, отреагировал на протянутую руку президента негативным жестом.

По словам школьника, Пеллегрини победил на президентских выборах, обманывая и манипулируя страхом и низкими эмоциями.

"В дополнение к извечным популистским обещаниям дешевой еды и дешевого газа, которые популисты повторяют перед каждыми выборами, он также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину. Он бы никогда нас туда не отправил, и даже если бы отправил, это не имело бы никакого рационального обоснования. Это была ложь и манипуляция самыми низкими человеческими эмоциями страха, а в некоторых частях словацкого общества, - возможно, и антипатии к Украине", - сказал он.

