РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6467 посетителей онлайн
Новости
3 693 11

Словацкая оппозиция инициирует вотум недоверия правительству Фицо

Фіцо погрожує конфліктом через припинення транзиту газу

Словацкие оппозиционные депутаты заявили, что инициируют вотум недоверия правительству премьера Роберта Фицо в течение ближайших дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили лидеры оппозиционных партий на пресс-конференции во вторник.

По их словам, словацкий премьер не справляется с процессом управления страной.

Депутаты от партий "Прогрессивная Словакия" (PS), "Свобода и солидарность" (SaS), "Христианско-демократическое движение" (KDH) и фракции партий "Словакия", "За народ" и "Христианский союз" (KU) указали на проблемы в секторе здравоохранения, рост цен, а в последнее время - в земельном кадастре.

Также они заявили о попытках Фицо поставить под сомнение внешнеполитическую ориентацию Словакии. По словам депутатов, они не позволят премьеру "увести Словакию на восток", поскольку считают, что он не имеет на это полномочий.

Смотрите также: Словацкий школьник отказался пожать руку президенту Пеллегрини: Он лжет и манипулирует. ВИДЕО

Фицо призвал Зеленского к встрече

Ранее Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.

Зеленский согласился провести встречу и написал: "Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу".

Автор: 

Словакия (1033) Фицо Роберт (216)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Давно пора! С потрохами продался Кремлю сученыш Фицо
показать весь комментарий
14.01.2025 15:28 Ответить
+4
Показує шо загубив орієнтацію через путлєра
показать весь комментарий
14.01.2025 15:03 Ответить
+4
Ростов чекає
показать весь комментарий
14.01.2025 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Показує шо загубив орієнтацію через путлєра
показать весь комментарий
14.01.2025 15:03 Ответить
ні, ніякого камінг-ауту, він як вилупився вже був п.......м
показать весь комментарий
14.01.2025 15:08 Ответить
Ростов чекає
показать весь комментарий
14.01.2025 15:05 Ответить
Звідки словаки взагалі взяли цей шматок лайна та довірили йому владу?
показать весь комментарий
14.01.2025 15:12 Ответить
Песенка спета.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:27 Ответить
А як же зустріч двух агентів кремля на кордоні Словаччини? Фіцо і зеленський не зустрінуться???
показать весь комментарий
14.01.2025 15:27 Ответить
Давно пора! С потрохами продался Кремлю сученыш Фицо
показать весь комментарий
14.01.2025 15:28 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 15:49 Ответить
Допрыгался придурок
показать весь комментарий
14.01.2025 19:34 Ответить
 
 