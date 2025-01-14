Словацкая оппозиция инициирует вотум недоверия правительству Фицо
Словацкие оппозиционные депутаты заявили, что инициируют вотум недоверия правительству премьера Роберта Фицо в течение ближайших дней.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили лидеры оппозиционных партий на пресс-конференции во вторник.
По их словам, словацкий премьер не справляется с процессом управления страной.
Депутаты от партий "Прогрессивная Словакия" (PS), "Свобода и солидарность" (SaS), "Христианско-демократическое движение" (KDH) и фракции партий "Словакия", "За народ" и "Христианский союз" (KU) указали на проблемы в секторе здравоохранения, рост цен, а в последнее время - в земельном кадастре.
Также они заявили о попытках Фицо поставить под сомнение внешнеполитическую ориентацию Словакии. По словам депутатов, они не позволят премьеру "увести Словакию на восток", поскольку считают, что он не имеет на это полномочий.
Фицо призвал Зеленского к встрече
Ранее Фицо после публичного обмена резкими заявлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал к встрече для решения проблем с транзитом газа.
Зеленский согласился провести встречу и написал: "Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу".
