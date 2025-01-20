УКР
Україна вже отримала достатню кількість допомоги від Заходу, Європі варто зосередитися на власних інтересах, - віцеспікер парламенту Словаччини Гашпар

Віцеспікер парламенту Словаччини, член керівної партії SMER-SD Тібор Гашпор

Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, представник керівної партії SMER-SD, під час інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС заявив, що Україна вже отримала достатню кількість допомоги від Заходу, і Європі варто зосередитися на власних інтересах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст інтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, західним країнам слід переглянути пріоритети, зокрема щодо підтримки України. Він наголосив, що зростає популярність політичних сил, які віддають перевагу національним інтересам перед допомогою іншим державам.

"Це вже відбивається і на життєвому рівні європейців - він погіршується. Тому дедалі голосніше лунає думка, що Україні вже надано достатньо допомоги, і необхідно замислитися над тим, як насамперед захищати інтереси наших громадян", - заявив він.

Гашпар також висловив претензії до українського лідера Володимира Зеленського, заявивши, що його політика "завдає шкоди інтересам Словаччини". Він припустив, що якщо така тенденція триватиме, Словаччина та, можливо, Угорщина можуть ветувати майбутню допомогу Україні.

"Україна має поводитися з нами як надійний партнер, і допомога має бути обопільною. Ми не можемо ґрунтуватися на принципі, що Україна діятиме, виключно, як їй вигідно. Я думаю, що все це рішення тільки одного Зеленського", - заявив Гашпар.

Автор: 

Європа (1972) Словаччина (1176)
Топ коментарі
+13
цей півень навіть чекає путіна на своїх кордонах, на відміну від остальної Європи.
20.01.2025 12:08 Відповісти
20.01.2025 12:08 Відповісти
+12
пі@ар
20.01.2025 12:08 Відповісти
20.01.2025 12:08 Відповісти
+11
Словаки масковськи курви.
20.01.2025 12:11 Відповісти
20.01.2025 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
пі@ар
20.01.2025 12:08 Відповісти
20.01.2025 12:08 Відповісти
Це ти про кого? прізвища.
20.01.2025 13:06 Відповісти
20.01.2025 13:06 Відповісти
цей півень навіть чекає путіна на своїх кордонах, на відміну від остальної Європи.
20.01.2025 12:08 Відповісти
20.01.2025 12:08 Відповісти
сюрреалізм, коли словацький ждун ліліпутіна ліпить з себе словацького націоналіста
20.01.2025 12:30 Відповісти
20.01.2025 12:30 Відповісти
оце хлопак - ссить і *** стоїть
20.01.2025 12:10 Відповісти
20.01.2025 12:10 Відповісти
ти про 1968 рік видно забув

20.01.2025 12:11 Відповісти
20.01.2025 12:11 Відповісти
це Прага, там все норм, там чудово пам'ятають
20.01.2025 13:01 Відповісти
20.01.2025 13:01 Відповісти
Словаки масковськи курви.
20.01.2025 12:11 Відповісти
20.01.2025 12:11 Відповісти
Деньги в Европе в основном немецкие и не кремлевской подстилке, пролезшей во власть в Словакии, ими распоряжаться.
20.01.2025 12:11 Відповісти
20.01.2025 12:11 Відповісти
Хто такий цей гашпар,щоб розповідати про достатньо чи не достатньо? Черговий шмат лайна.
20.01.2025 12:12 Відповісти
20.01.2025 12:12 Відповісти
В них шо там інкубатор? - віина закінчилась? - хто іх покусав?
20.01.2025 12:12 Відповісти
20.01.2025 12:12 Відповісти
Дві підстилки рашистів навіть не соромляться про це говорити...
20.01.2025 12:12 Відповісти
20.01.2025 12:12 Відповісти
Шматок лайна з європейськой дупи щось шкворчить
20.01.2025 12:13 Відповісти
20.01.2025 12:13 Відповісти
О , ще одне циганча вилізло з дупи путєна
20.01.2025 12:15 Відповісти
20.01.2025 12:15 Відповісти
20.01.2025 12:16 Відповісти
20.01.2025 12:16 Відповісти
Москальський SMER-D
20.01.2025 12:17 Відповісти
20.01.2025 12:17 Відповісти
Але ж і смердить від нього
20.01.2025 13:31 Відповісти
20.01.2025 13:31 Відповісти
Ідіот!
20.01.2025 12:17 Відповісти
20.01.2025 12:17 Відповісти
Восточноевропейские братушки все ждут халявы от рашки.
20.01.2025 12:20 Відповісти
20.01.2025 12:20 Відповісти
20.01.2025 12:24 Відповісти
20.01.2025 12:24 Відповісти
Cuckold!
20.01.2025 12:30 Відповісти
20.01.2025 12:30 Відповісти
Да, навибирали словаки позорище.
20.01.2025 12:25 Відповісти
20.01.2025 12:25 Відповісти
Зараз такий вибір в тренді! Навіщо далеко ходити?!
20.01.2025 12:32 Відповісти
20.01.2025 12:32 Відповісти
ППЦ.
20.01.2025 12:30 Відповісти
20.01.2025 12:30 Відповісти
Цікаво, які ж це в Європи власні інтереси? Хіба Європа не зацікавлена в тому щоб Україна зупинила червону чуму? Можу нагадати що колись червоній чумі знадобилося всього пару місяців щоб дійти до центру Європи, не вспієте і колготки надіти як в двері вашого дому почнуть бити прикладами рузкіе и северокорейскіє таваріщі
20.01.2025 12:31 Відповісти
20.01.2025 12:31 Відповісти
Єдність ЄС,де рішення приймаються лише одностайним голосуванням надзвичайно легко розбивається елементарним підкупом перших осіб держави.І все в рамках демократіі,сьогодні іх підкупили,завтра їх переоберуть,але до цього "завтра" може пройти кілька років і до цього всі країни ЄС з розкритим дзьобом будуть мовчки спостерігати за процесом.Інакше ніяк.Аж поки до всіх не дійде,що не може бути демократіі в курятнику,куди заліз тхір.Тобто вона в принципі може бути,але кури про це не встигнуть дізнатись...
20.01.2025 12:52 Відповісти
20.01.2025 12:52 Відповісти
Про достатню допомогу, це він загинув, але що Україна виробляє мало своєї зброї то те точно!
20.01.2025 13:13 Відповісти
20.01.2025 13:13 Відповісти
На питаннях допомоги України почалась в Європі спекуляція. Наш Чмонька дотягнув до цього про...бавши весь 2024 рік своїм самітом миру та безпековими угодами. Бо він ... не поспішає нікуди. Поки йде допомога можна КРАСТИ. Ось як вона зупиниться, то він рік-два подоїть Україну і звалить на ПОЧЕСНУ пенсію.
20.01.2025 13:20 Відповісти
20.01.2025 13:20 Відповісти
Першочергова задача Європи це не допустити, щоб Україна програла цю війну. Якщо Україна програє то кацапи знову завітають і в Словаччину і Угорщину і в Польщу теж. А далі взагалі нічого передбачати не можна.
20.01.2025 13:30 Відповісти
20.01.2025 13:30 Відповісти
Дурачьок... Дык, без украинского поля боя, где бы Европа так качественно могла бы испытать и усовершенствовать свое оружие, чтобы самиой защититься.
20.01.2025 14:03 Відповісти
20.01.2025 14:03 Відповісти
Фіцо зі своїм кабінетом міністрів реально якісь їбоNyті...
20.01.2025 15:05 Відповісти
20.01.2025 15:05 Відповісти
Шоб тобі, 3,14дарасу, так лікарі допомагали - пузо розрізали, апендецит оставили і сказали фсьо, ****, хватить...
20.01.2025 15:37 Відповісти
20.01.2025 15:37 Відповісти
 
 