Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар, представник керівної партії SMER-SD, під час інтерв’ю російському пропагандистському агентству ТАСС заявив, що Україна вже отримала достатню кількість допомоги від Заходу, і Європі варто зосередитися на власних інтересах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст інтерв’ю, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, західним країнам слід переглянути пріоритети, зокрема щодо підтримки України. Він наголосив, що зростає популярність політичних сил, які віддають перевагу національним інтересам перед допомогою іншим державам.

"Це вже відбивається і на життєвому рівні європейців - він погіршується. Тому дедалі голосніше лунає думка, що Україні вже надано достатньо допомоги, і необхідно замислитися над тим, як насамперед захищати інтереси наших громадян", - заявив він.

Гашпар також висловив претензії до українського лідера Володимира Зеленського, заявивши, що його політика "завдає шкоди інтересам Словаччини". Він припустив, що якщо така тенденція триватиме, Словаччина та, можливо, Угорщина можуть ветувати майбутню допомогу Україні.

"Україна має поводитися з нами як надійний партнер, і допомога має бути обопільною. Ми не можемо ґрунтуватися на принципі, що Україна діятиме, виключно, як їй вигідно. Я думаю, що все це рішення тільки одного Зеленського", - заявив Гашпар.

