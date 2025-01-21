Припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, коли обидві сторони будуть готові до компромісів, - держсекретар США Рубіо

Досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це під час спілкування з журналістами одразу після затвердження на посаді держсекретаря США заявив Марк Рубіо.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", - наголосив Рубіо.

Проте він відмовився назвати те, чим Україна має поступитися. А також заявив, що "не може встановити часові рамки".

""Ми не будемо забігати наперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня повинні вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці – як українці, так і росіяни", - зазначив Рубіо.

"Це буде головним пріоритетом президента, тож дії розпочнуться майже негайно. Вже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес", - додав новий держсекретар США.

Рубіо підкреслив, що Росія є агресором у цій війні та наполіг на необхідності її завершення.

"Росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Рубіо заявив, що проти Росії запроваджено значну кількість санкцій. Вони можуть стати важливим елементом перемовин про припинення війни, яку РФ розв'язала проти України.

