Припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, коли обидві сторони будуть готові до компромісів, - держсекретар США Рубіо
Досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це під час спілкування з журналістами одразу після затвердження на посаді держсекретаря США заявив Марк Рубіо.
"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", - наголосив Рубіо.
Проте він відмовився назвати те, чим Україна має поступитися. А також заявив, що "не може встановити часові рамки".
""Ми не будемо забігати наперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня повинні вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці – як українці, так і росіяни", - зазначив Рубіо.
Та додав, що "не може встановити часові рамки".
"Це буде головним пріоритетом президента, тож дії розпочнуться майже негайно. Вже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес", - додав новий держсекретар США.
Рубіо підкреслив, що Росія є агресором у цій війні та наполіг на необхідності її завершення.
"Росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", – сказав він.
Нагадаємо, раніше Рубіо заявив, що проти Росії запроваджено значну кількість санкцій. Вони можуть стати важливим елементом перемовин про припинення війни, яку РФ розв'язала проти України.
Только это будет позор не Украины , а НАТО, которое отказало мирной стране в защите от агрессии и прогнулось перед агрессором.
А еще и призывы к компромиссу с агрессором - это уж совсем не комильфо...
Не стыдно такой могучей организации?
але робити вигляд що США є "третьою стороною" в конфлікті Добра і Зла - це не те що не по-американські, це не по-християнськи, пан Рубіо
хто там був "третьою стороною" в біблейському конфлікті імперії та колонії ?
In God We Trust
Все інше від лукавого
Який компроміс може бути між насильником і жертвою??????????
Може пан Марко нам розкаже?
Зверское, лицемерное насилие над страной, которая пытается вырваться из лап русской цивилизации.
Да и цивилизация ли это, тоже вопрос. По мне нет.
Это просто территория, много веков диктующая своим соседям как надо жить.»" -
Андрей Вадимович Макаревич советский и российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий
"кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання:
"Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?".
Трамп критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності проти російського вторгнення.
Покищо на двує ТВД -Україна та Ізраїль.