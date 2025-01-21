УКР
Припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, коли обидві сторони будуть готові до компромісів, - держсекретар США Рубіо

Рубіо про умови завершення війни рф проти України

Досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  CNN, про це під час спілкування з журналістами одразу після затвердження на посаді держсекретаря США заявив Марк Рубіо.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", - наголосив Рубіо.

Проте він відмовився назвати те, чим Україна має поступитися. А також заявив, що "не може встановити часові рамки".

""Ми не будемо забігати наперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня повинні вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, будуть ухвалювати самі країни-учасниці – як українці, так і росіяни", - зазначив Рубіо.

Та додав, що "не може встановити часові рамки".

"Це буде головним пріоритетом президента, тож дії розпочнуться майже негайно. Вже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес", - додав новий держсекретар США.

Рубіо підкреслив, що Росія є агресором у цій війні та наполіг на необхідності її завершення.

"Росія – агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Рубіо заявив, що проти Росії запроваджено значну кількість санкцій. Вони можуть стати важливим елементом перемовин про припинення війни, яку РФ розв'язала проти України.

війна росія Рубіо Марко війна в Україні
Топ коментарі
+44
Скоро добалакаються до "непорозуміння між двома країнами має бути вирішене мирним шляхом".Масові вбивства мирного населення? Зруйновані вщент міста і села? Геноцид? Та забудьте. Треба компроміс.
показати весь коментар
21.01.2025 07:04 Відповісти
+39
Дякую, Капітане Очевидність!
Давай томагавки, компроміс наблизиться.
показати весь коментар
21.01.2025 06:58 Відповісти
+38
Поступись своєю жінкою і дітьми, коли до тебе додому прийде маніяк, злодій і вбивця....
показати весь коментар
21.01.2025 07:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Одного коментаря було замало?
показати весь коментар
21.01.2025 13:44 Відповісти
"Реалісту" із Мухосранська під VPN за це гроші платять. Робота така ...
показати весь коментар
21.01.2025 14:06 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 13:40 Відповісти
Війна закінчиться, коли "в'язниця народів" буде знищена ...
показати весь коментар
21.01.2025 14:04 Відповісти
Тільки так
показати весь коментар
21.01.2025 14:52 Відповісти
Все верно сказал ребзя!
показати весь коментар
21.01.2025 14:20 Відповісти
Если речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО, не вопрос.

Только это будет позор не Украины , а НАТО, которое отказало мирной стране в защите от агрессии и прогнулось перед агрессором.

А еще и призывы к компромиссу с агрессором - это уж совсем не комильфо...
Не стыдно такой могучей организации?
показати весь коментар
21.01.2025 14:51 Відповісти
ніби все й правильно каже, все ж таки він є головою дипломатичної служби тепер

але робити вигляд що США є "третьою стороною" в конфлікті Добра і Зла - це не те що не по-американські, це не по-християнськи, пан Рубіо

хто там був "третьою стороною" в біблейському конфлікті імперії та колонії ?

In God We Trust
показати весь коментар
21.01.2025 16:14 Відповісти
Досягнення миру є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа, але цей процес буде складним і вимагатиме значних поступок з обох сторін. Давай "американське тріпло" чим має поступитися куйло.яким своїм інтересом до тих пір.поки є окупована частина України і світовою спільнотою йому не визначено скільки він має сплатити українському народові гроше репарацій.за завдану шкоду державі Україна...негідник
показати весь коментар
21.01.2025 19:34 Відповісти
Припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови виходу агресора-захватника з территорії України і відшкодування ним шкоди, якої він завдав мирній країні.

Все інше від лукавого

Який компроміс може бути між насильником і жертвою??????????
Може пан Марко нам розкаже?
показати весь коментар
21.01.2025 21:23 Відповісти
"Воссоединение - это добровольный акт, а в Крыму было насилие над Украиной.

Зверское, лицемерное насилие над страной, которая пытается вырваться из лап русской цивилизации.

 Да и цивилизация ли это, тоже вопрос. По мне нет.

Это просто территория, много веков диктующая своим соседям как надо жить.»" -

Андрей Вадимович Макаревич советский и российский музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер, телеведущий
показати весь коментар
21.01.2025 21:43 Відповісти
Минулого тижня Державний секретар Марко Рубіо заявив членам Сенатського комітету у закордонних справах під час слухань щодо його затвердження, що

"кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три простих запитання:

"Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою?".
показати весь коментар
21.01.2025 21:58 Відповісти
Трамп довгий час виступав проти іноземної допомоги, незважаючи на те, що така допомога зазвичай становить близько 1% федерального бюджету, за винятком надзвичайних обставин, таких як надання Україні зброї на мільярди доларів.

Трамп критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності проти російського вторгнення.
показати весь коментар
21.01.2025 22:00 Відповісти
Похоже дятлы в политике самые распространенные птицы. На какой компормисс должна идти жетрва агрессии ?! Отдать наглецу территории? Так завтра ово всем мире все всё полезут захватывать...Этот призыв к компромиссу с наглым агрессором - это Мюнхен 38 и провокация мирововй войны
показати весь коментар
22.01.2025 02:22 Відповісти
Міровая війна вже іде.
Покищо на двує ТВД -Україна та Ізраїль.
показати весь коментар
22.01.2025 07:20 Відповісти
...Сірія.... ЦАР... на черзі (отото) Тайвань....Прибалтика... якщо зараз буде "компроміс"
показати весь коментар
22.01.2025 08:49 Відповісти
Згоден. Маю таку саме думку.
показати весь коментар
22.01.2025 09:32 Відповісти
Нема ніяких сторін, падло, є агресор і жертва агресії.
показати весь коментар
22.01.2025 07:51 Відповісти
