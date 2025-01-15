УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11770 відвідувачів онлайн
Новини
2 471 21

Санкції проти РФ можуть стати предметом обговорень під час перемовин про припинення війни в Україні, - Рубіо

Рубіо про роль санкцій проти РФ в перемовинах щодо завершення війни

Проти Росії запроваджено значну кількість санкцій. Вони можуть стати важливим елементом перемовин про припинення війни, яку РФ розв'язала проти України. 

Про це в середу, 15 січня, під час слухань у Сенаті щодо затвердження номінантів новообраного президента Дональда Трампа на посади в його адміністрації заявив кандидат на посаду державного секретаря Марко Рубіо, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що сподівається, що вдасться досягти припинення вогню між Україною та Росією, і союзники України мають певні важелі для цього.

"Є певні важелі впливу, які також існують поза військовими можливостями. Ми маємо значну кількість санкцій проти Російської Федерації, і їхня кількість продовжує зростати, і це роблять інші країни, і це має бути частиною цієї розмови щодо досягнення мирного врегулювання",- сказав кандидат на посаду глави Держдепу.

Він зазначив, що санкції можуть бути предметом обговорень під час потенційних перемовин про припинення війни між РФ та Україною.

"Коли ви сідаєте за стіл, скажімо, ми говоримо про Україну та необхідність покласти край цьому конфлікту, – коли ви сідаєте за стіл, і Сполучені Штати беруть участь у цих розмовах, я сподіваюся, для досягнення мирного врегулювання цього конфлікту, вам доведеться віддати, а не просто отримати. І санкції, і звільнення від санкцій можуть бути частиною цього, якщо умови будуть відповідними. Тому я вважаю, що санкції також відіграють певну роль у цьому плані",- заявив політик.

Читайте також: У Білому домі заявили, що Україна та Росія наразі не готові до перемовин

Також він додав, що навіть, якщо війна завершиться, Україна повинна мати здатність захищати себе.

Рубіо наголосив, що це – питання довгострокової безпеки та стабільності України.

Нагадаємо, що також під час слухань сенатор-республіканець Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря США, заявив, що для того, щоб російсько-українська війна завершилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.

Читайте також: Для завершення війни і Україна, і Росія мають піти на поступки, - кандидат у держсекретарі США Рубіо

Автор: 

перемовини (3062) росія (67242) санкції (12573) США (24070) Рубіо Марко (271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Україні нереалістично повернутися до кордонів 91, кажуть вони, але санкції з росії можуть бути зняті.
За репарації навіть мови немає, так?
Кляті піндоси
показати весь коментар
15.01.2025 23:59 Відповісти
+12
Как и предполагалось - мы снимаем с России с санкции и за это Украина отказывается от территорий и от вступления в НАТО. Великие миротворцы.
показати весь коментар
16.01.2025 00:21 Відповісти
+11
Фактично, готові на всі умови путіна. Але це не капітуляція. Це інше
показати весь коментар
16.01.2025 00:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україні нереалістично повернутися до кордонів 91, кажуть вони, але санкції з росії можуть бути зняті.
За репарації навіть мови немає, так?
Кляті піндоси
показати весь коментар
15.01.2025 23:59 Відповісти
трамп таки точно агент пуйла !

замість того щоб закопати рашку остаточно, трамп з подєльніками знову дають напитись їй нафтової крові та зміцнити м'язи
показати весь коментар
16.01.2025 04:37 Відповісти
Все зрозуміло - припинення війни в обмін на зняття "корисних" санкцій ...
показати весь коментар
16.01.2025 00:01 Відповісти
давайте-давайте. Виростіть ще один Китай.
показати весь коментар
16.01.2025 00:02 Відповісти
На відміну від імпотентів-лібералів , Китай ніколи не дозволить виростити собі конкурента !
показати весь коментар
16.01.2025 00:06 Відповісти
не дозволить. Просто тепер замість маленького проксі у Китая ще з'явиться такий же ********, тільки великий, і тоді трампи будуть їздити розмовляти не з маленьким ыном, а з великим пыном.
показати весь коментар
16.01.2025 00:16 Відповісти
Неее, китайці хоча би працювали за копійки. Ці лише водяру жерти можуть.
показати весь коментар
16.01.2025 00:33 Відповісти
просто кацапи ще не повернулись у 60-ті роки Китаю. А так все у них попереду, будуть по наказу наступного мутіна і за горобцями ганятись.
показати весь коментар
16.01.2025 00:50 Відповісти
Фактично, готові на всі умови путіна. Але це не капітуляція. Це інше
показати весь коментар
16.01.2025 00:08 Відповісти
Дебил
показати весь коментар
16.01.2025 00:11 Відповісти
Україні варто розпочинати мінувати атомні реактори своїх атомних станцій
показати весь коментар
16.01.2025 00:18 Відповісти
Как и предполагалось - мы снимаем с России с санкции и за это Украина отказывается от территорий и от вступления в НАТО. Великие миротворцы.
показати весь коментар
16.01.2025 00:21 Відповісти
Тупий Трамп. Нехай його діти не дадуть потомства. А якщо вже дали, хай онуки його помруть чайлдфрі.
показати весь коментар
16.01.2025 00:26 Відповісти
Україна стікає кров'ю, а Шмигаль із Зеленський качають територією України нафту оркам.... Ніяких санкцій нема.....
показати весь коментар
16.01.2025 00:28 Відповісти
Ніхто санкції знімати не буде, їх не для того вводили щоб зняти.
показати весь коментар
16.01.2025 00:35 Відповісти
Якби людство розвивалось як нам розказували дехто ( Фукуяма дехто до прикладу ) то ніхто би нічого не знімав бо вводити не тре було би - кацапів би задавили би ше в 1992 році ( за те шо вони зробили в Молдові і Сакартвело ( Грузії ). А ле дехто хоче користуватися новими девайсами і медициною ******** залишаючись при цюму дикуном який робить шо хоче - ну і дикуни не тіко кацапи чи КНР , дикунів повно і на Заході - просто вони маскуються або маскувалися . Такшо знімуть ті санкції шей заставлять нас платити репарації кацапам .
показати весь коментар
16.01.2025 02:19 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
16.01.2025 03:34 Відповісти
Предмет переговорів: віддати території, зняти санкції. Це точно перемовини чи це банальний злив?
показати весь коментар
16.01.2025 08:06 Відповісти
А можна якось сильніше заохотити *****?

Грошей запропонувати за те, що він вбив сотні тисяч людей?

Ну так, щоб йому точно було вигідно заробляти вбивствами та війною.
показати весь коментар
16.01.2025 08:27 Відповісти
Одинадцять рокив війни. Три роки повномоштабки. Русня прямим текстом каже, що хоче зробити зі світом і як. Навіть нічого не ховають. І що? Голову в пісок, дупою к небезпеці.
показати весь коментар
16.01.2025 09:15 Відповісти
Так це якраз одне з того, що вимагає Кацапія. І всі вимоги Кацапії чомусь розглядають як пропозиції Заходу. І де ж тут поступки зі сторони Кацапії? Пауза у війні?
показати весь коментар
16.01.2025 10:55 Відповісти
 
 