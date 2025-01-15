Санкції проти РФ можуть стати предметом обговорень під час перемовин про припинення війни в Україні, - Рубіо

Проти Росії запроваджено значну кількість санкцій. Вони можуть стати важливим елементом перемовин про припинення війни, яку РФ розв'язала проти України.

Про це в середу, 15 січня, під час слухань у Сенаті щодо затвердження номінантів новообраного президента Дональда Трампа на посади в його адміністрації заявив кандидат на посаду державного секретаря Марко Рубіо, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що сподівається, що вдасться досягти припинення вогню між Україною та Росією, і союзники України мають певні важелі для цього.

"Є певні важелі впливу, які також існують поза військовими можливостями. Ми маємо значну кількість санкцій проти Російської Федерації, і їхня кількість продовжує зростати, і це роблять інші країни, і це має бути частиною цієї розмови щодо досягнення мирного врегулювання",- сказав кандидат на посаду глави Держдепу.

Він зазначив, що санкції можуть бути предметом обговорень під час потенційних перемовин про припинення війни між РФ та Україною.

"Коли ви сідаєте за стіл, скажімо, ми говоримо про Україну та необхідність покласти край цьому конфлікту, – коли ви сідаєте за стіл, і Сполучені Штати беруть участь у цих розмовах, я сподіваюся, для досягнення мирного врегулювання цього конфлікту, вам доведеться віддати, а не просто отримати. І санкції, і звільнення від санкцій можуть бути частиною цього, якщо умови будуть відповідними. Тому я вважаю, що санкції також відіграють певну роль у цьому плані",- заявив політик.

Також він додав, що навіть, якщо війна завершиться, Україна повинна мати здатність захищати себе.

Рубіо наголосив, що це – питання довгострокової безпеки та стабільності України.

Нагадаємо, що також під час слухань сенатор-республіканець Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря США, заявив, що для того, щоб російсько-українська війна завершилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.

