Для завершення війни і Україна, і Росія мають піти на поступки, - кандидат у держсекретарі США Рубіо

Сенатор-республіканець Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря США, заявив, що для того, щоб російсько-українська війна завершилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.

Про це Рубіо сказав під час слухань у Сенаті щодо затвердження номінантів новообраного президента Дональда Трампа на посади в його адміністрації, передає "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про перспективу завершення війни РФ проти України, Рубіо сказав, що "це буде нелегка справа".

"Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки – і з боку РФ, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс", - сказав сенатор.

На думку Рубіо, Україна не зможе звільнити всі свої території, захоплені Росією. Водночас він висловив переконання, що війська РФ не здатні захопити всю територію України.

"Росія у жодному разі не зможе захопити всю Україну. Українці – надто сміливі, вони борються занадто сильно, країна – занадто велика. Цього не станеться. Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну… зможе відкинути цих людей (російські війська, - ред.) туди, де вони перебували напередодні вторгнення", - сказав Рубіо.

Кандидат на посаду очільника Держдепу вважає, що обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.

Рубіо також заявив, що метою диктатора РФ Володимира Путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, відновити сили і повернутись за 4-5 років – а це "не той розвиток подій, якому б надав перевагу будь-хто з нас".

Також сенатор заявив, що адміністрація Трампа прагнутиме до "сміливої дипломатії" з метою припинення війни РФ проти України.

"Ця війна повинна закінчитися… Це не буде легкою справою, але це вимагатиме сміливої дипломатії",- додав Рубіо.

Нагадаємо, що напередодні Піт Гегсет, номінований Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США заявив, що Вашингтон хоче, щоб російська війна в Україні закінчилась з найвигіднішим результатом для Києва.

