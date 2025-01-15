Для завершення війни і Україна, і Росія мають піти на поступки, - кандидат у держсекретарі США Рубіо
Сенатор-республіканець Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря США, заявив, що для того, щоб російсько-українська війна завершилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.
Про це Рубіо сказав під час слухань у Сенаті щодо затвердження номінантів новообраного президента Дональда Трампа на посади в його адміністрації, передає "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про перспективу завершення війни РФ проти України, Рубіо сказав, що "це буде нелегка справа".
"Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки – і з боку РФ, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс", - сказав сенатор.
На думку Рубіо, Україна не зможе звільнити всі свої території, захоплені Росією. Водночас він висловив переконання, що війська РФ не здатні захопити всю територію України.
"Росія у жодному разі не зможе захопити всю Україну. Українці – надто сміливі, вони борються занадто сильно, країна – занадто велика. Цього не станеться. Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну… зможе відкинути цих людей (російські війська, - ред.) туди, де вони перебували напередодні вторгнення", - сказав Рубіо.
Кандидат на посаду очільника Держдепу вважає, що обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.
Рубіо також заявив, що метою диктатора РФ Володимира Путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, відновити сили і повернутись за 4-5 років – а це "не той розвиток подій, якому б надав перевагу будь-хто з нас".
Також сенатор заявив, що адміністрація Трампа прагнутиме до "сміливої дипломатії" з метою припинення війни РФ проти України.
"Ця війна повинна закінчитися… Це не буде легкою справою, але це вимагатиме сміливої дипломатії",- додав Рубіо.
Нагадаємо, що напередодні Піт Гегсет, номінований Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США заявив, що Вашингтон хоче, щоб російська війна в Україні закінчилась з найвигіднішим результатом для Києва.
місію ( добровільну капітуляцію). Так але і Північна і Південна Кореї вони
суверенні незалежні країни. І у них є реальний шанс, що вони в майбутньому
рано чи пізно об'єднаються в одну могутню Корейську державу. А ось
тимчасово окуповані кремлем українські території, площа яких становить
поки що 125 000 кв. км.... і вони більші ніж у Кореї. А московія їх просто
злочинно анексує до свого складу, до своєї жахливої орди-********* і до того ж
назавжди. Ось така капітуляційна модель - катастрофа при якій Україна
злочинно ще і добровільно на довічно, безповоротно втратить свою рідну землю.
А поэтому Москва будет требовать мирный договор и делиметацию границы.
От Америки Европы сворачивание НАТО, передел мира и снятие санкций
Тож об'єктивно війна вигоріла. Кацапам нема за що воювати власне. Не думаю, що Кіровоград це прям мрія усього кацапського істеблішменту. Харків прифронтове місто, на жаль. З відповідними наслідками. Київ взяти анреал.
Сенс їм воювати довше, ніж до виходу на прийнятні угоди з Трампом?
Скажіть мені, навіщо ***** витрачати неймовірні кошти, окуповуючі безкінечні бабкосела тієї ж Кіровоградщини? Щоби що?
Я розумію навіщо йому кордони Донбасу. Але навіщо йому окуповувату усю Україну?
В маленькій ГДР стояв майже мільйонний контингент радянської армії. При тому, що площа ГДР була мізерною у порівнянні з Україною. Окупувати Україну це значить навічно влізти сюди мілітарно, тримати тут майже всю кацапську армію та постійно воювати з партизанами та дрг в Карпатах та Волині.
Плюс, Україна гарантовано створить уряд в екзилі, а про санкції я мовчу. Вони будуть на десятиліття.
І усе це заради чого? От конкретно, який *********** профіт дає окупація України? Коли навіть маленьку прибережну і субтропічну абхазію ***** не анексував. Хоча сама абхазія про це неодноразово просила.
Ні, окупація справа навдивовижу затратна. Тому у ********* світі повно проксі, але практично немає окупацій.
Очевидно ж, що ***** з самого початку не планували окупації, а думало про банальний держперевороту, свій кишиньковий уряд в Києві і свою зону впливу. З огляду на те, яким контингентом він почав війну.
До чого я. До того, що не потрібно домислювати за ворога його наміри. Насправді ми не знаємо точно, навіщо ***** вся Україна. І чи потрібна вона йому взагалі. А відтак, приписуючі йому наміри та мотиви, яких він може й не мати, ми вибудовуємо помилкові моделі власної стратегії. Розходуємо даремно власний обмежений ресурс. Тобто, стаємо слабшими.
Подивіться на південь. Росія колись сто років підкорювала Кавказ вогнем і мечем. Так довго та криваво вона, до речі, за Україну не воювала ніколи. А наразі рашу з півдня просто випнуто. Закавказзя так взагалі наразі регіон, де роль Кремля зведена до чого ізволіте. Тому що той же Азербайджан зумів створити альянси, які шкурно, кровно зацікавлені в тому, щоб Росії там не було. Азербайджан не воював з кацапами і дня. Але отримав усе, що хотів і наразі може отчитать ***** в прямому етері, а той лише дзвонить і мимре пробачення.
А ми застрягли у минулому сторіччі і робимо ставку виключно на безкінечну війну. А ставку треба робити на хитрість, мудрість, та на інтерес.
Варто все ж таки спитати себе, а чи зацікавлені сильні миру сього у наших мріях. Тобто, у тотальній поразці Росії, її розпаді та повній деградації? І якщо ні, то що ми будемо робити, коли це стане очевидним? Наскільки ми взагалі цікавіші для штатів, ніж раша? Наскільки наш вплив та роль у світі відповідають нашим амбіціям та планам?
І якщо не відповідають, то чому ми вирішили, що це світ поганий?
Світ такий, яким він був і тисячу років тому. Він побудований на інтересах. І це потрібно розуміти. І використовувати.
Ось тут пишуть, що США повинні додавити рашу, а нам забезпечити і репарації, і суд над ****** і тд, ітп.
Теоретично, повинні. Але в житті, практично, перш ніж очікувати від когось таких дій, варто спитати себе, а який інтерес та сенс їм це робити? Слухайте, розчавити та примусити капітулювати велику ядерну державу це величезні витрати та величезні ризики. І повинен бути якийсь дуже вагомий мотив це робити, окрім справедливості.
Тож якщо ми прагнемо саме до такого розвитку подій, ми повинні озвучити якийсь більш вагомий мотив та інтерес для штатів, ніж наше бажання.
Ви наразі можете озвучити такий мотив? Я ні.
Я розумію, що раша це крім іншого, елемент світового балансу інтересів. Я навіть так скажу, а чи зацікавлена насправді Україна в тому, щоб на наших кордонах з'явилася розпатрана та принижена московія, з ядерною зброєю, яку вони ніколи не віддадуть і шаленим бажанням помсти?
Я просто думаю що Україна потребує якогось іншого шляху до безпеки.
Ця війна насправді свою роль вже зіграла. Вона показала силу України. Що українці це ні разу не смішні хохли, які розбіжаться варто лиш кацапам підняти брову.
Але Україна не може воювати безкінечно. Ми не можемо перетворитися в другий Афганістан. Нам потрібно шукати в чому наш інтерес перетинається з інтересом сильних миру сього. З інтересами сусідів. Створювати реальні альянси на основі саме таких, шкурних, довготривалих інтересів. Ставати невід'ємною частиною світу, фактором безпеки регіону. Фактором економічної стабільності регіону. Це велика, складна, кропітка дипломатична робота. Робота з урядами інших країн, з бізнесом світовим, з діаспорами. Ми повинні стати складовою частиною світового балансу інтересів.
А для цього, так, потрібно закінчувати війну.
Ось у чому моє бачення логіки розвитку подій. Так, прийдеться поступитися частиною, щоб виграти ціле.
И еще, доя добивания наивных зелефилов - оон создали субъекты победители мировой войны ДЛЯ раздела мира на свои зоны интереса. Все слова про нерушимость границ бла бла - это газета зорька для бедных
Украину признать пострадавшей стороной.
Зафиксировать это в межнародном праве!
Ну и склады оружия, натовская логистика, тероборона само собой.
Любое другое начало - это капитуляция! Даже не размен областей, это тупо капитуляция с последующим развалом той части страны, что подкронтрольная. ( Банально из за нищеты и невозможности защититься)
Факт ведення війни повинен бути юридично зафіксований
Не бачити і планувати війну різні речі.
На Україну вони напали не тому, що не бачать сувереной, а тому що вважали легкою здобиччю. Помилилися. Не легка, дуже навіть важка. Тим більше, що вже чудово відомо, що буде у випадку повторного нападу. Тож не факт, що повторний напад буде навіть плануватися. Врешті решт є вороніж. Тож ж що бомбити якщо руки зачешуться.
А щодо решти 13 республік колишнього СССРу - то при першій ліпшій нагоді росія продовжуватиме свою експансію.
Але звідки у вас такі точні дані щодо планування наступного нападу ******?
І для чого тоді ***** ця перерва? У нього вже перевага на полі бою, нахрена йому якесь перегрупування на кілька років? У нього контрактна армія. Він буде роками платити контрактникам за просижування штанів, щоб через кілька років напасти там, де він і так вже є?
Якщо ***** піде на перемовини, що не факт, то точно не для того, щоб отримати якісь кілька років невідомо для чого. Ви спробуйте після тих кілька років по новій створювати контрактну армію.
Якщо він все ж таки піде на перемовини, то він реально буде добиватися закінчення війни в обмін на важливі для нього угоди. І якщо він отримає хоча б найважливіші для нього пункти, ніякого повторного наступу скоріш за все не буде, бо в цьому немає жодного сенсу. Хіба що якийсь чорний лебідь прилетить.
Щодо армії, то на відміну від нас на армії вони ніколи не економили, ані в відносно мирні часи, ані під час війни. І економити вони не будуть. Якщо треба будуть платити, тим більше ресурсів там достатньо.
Їхні війська так само виснажені, як і наші, хоча темпи просування за останні місяці найвищі з моменту вторгнення. Тобто наша виснаженість зараз вища. І перерва їм потрібна для переформування та доукомплектації. Їх мета - знищення України, і якщо в них це не вийшло з першого разу - мету ніхто не відміняв, тож будуть нові спроби, з урахуванням попередніх помилок. Як це буде- я точно сказати не можу.
Це все моя особиста думка, а не істина останньої інстанції.
Та і я за тиждень повертаюся, вуйку, до Львова.
Та говно питання. Так і бути, москалів усіх вбивати не будемо. москву повертати не будемо. Скорочення армії десь до 40 000 чоловік. Москалям для парадів щоб вистачило. Дробимо рифи на 87 новеньких держав. Репарації від москалів по солідарної системі. І головне - Україна повинна мати повний контроль усіх спиртових заводів рифи, щоб тримати москалів за зябри на короткому ланцюгу.
З нас вінок із "Х*йово, ****, що тільки зараз!"...
І проплатимо "лебедине озеро" по всім телеканалам п*дерації...
И бандит пойдет на уступки - изнасилует только один раз, "принося добро".
А зараз вибору у нас немає, доведеться щось віддати.
Я думаю, "щось" це Крим і Донбас. Такою була домовленість в Омані.
Звільнити Крим і Донбас можна лише під час бойових дій. Якщо вони припиняться, нам цих територій більше не бачити.
В цьому світі тільки потужна зброя масового знищення це аргумент, з яким рахуватимуться всі, і приклад цьому Північна Корея.
Не фантазуйте що росія щось звільнить, з такими союзниками як трамп, тепер питання скільки ще зможемо не втратити.
Ху.ло як вписав щось кудись, так і випише.
А Трамп ще формально не став президентом. Для нього, як президента США, важливо не повторити помилку Байдена, за яку він сам його критикував-вивід військ з Афганістану. До того ж, якщо Америка дасть кацапам отримати наші території в результаті агресії, це заохотить Китай забрати Тайвань.
----------------------------------------------------------------------------------------- Минулого тижня --всі ми стали свідками(лрук "ЦЕНЗОР") щодо взаємо---примирливого "БРАТАННЯ" Збоку рашо-морд---скиглив "народний" губернатор Донбасу--Губарєв... Хникав щось про безглузду смерть 700тис. братанів-росіян...і про нагальну необхідність зупинити " м*ясорубку. мовляв РФ-вже достатньо відхопила тереторій...чого лише вартий Донбас!? І вмить( в унісон) вже з нашого боку --відгукнувся наш "улюбленець --яйце--лот".Прем*єр -шмигаль...Як притаманно срульманам--сходу ОШЕЛЕШИВ сенсацією. а саме:--В Україні--виявили НЕсусвітньо-великі поклади кам*яного вугілля!!! Мовляв : нафіга нам. отой.розбехканий Донбас??? Даеш мировую!!! (Спеціально поцікавився: деж -це? З*ясувалося--це. переважно райони Донбасу. які вже захоплені рашо-виродками...) Отже примара МИРУ--никає Європою...А коли туманець розвіюється--видко. хижий оскал реальної КАПІТУЛЯЦІї..А за нею шкіриться рудий дружбан рашо-гномика...