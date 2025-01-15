УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11572 відвідувача онлайн
Новини
9 179 176

Для завершення війни і Україна, і Росія мають піти на поступки, - кандидат у держсекретарі США Рубіо

Рубіо про умови завершення війни рф проти України

Сенатор-республіканець Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря США, заявив, що для того, щоб російсько-українська війна завершилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.

Про це Рубіо сказав під час слухань у Сенаті щодо затвердження номінантів новообраного президента Дональда Трампа на посади в його адміністрації, передає "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про перспективу завершення війни РФ проти України, Рубіо сказав, що "це буде нелегка справа".

"Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки – і з боку РФ, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс", - сказав сенатор.

Читайте також: Трамп має намір зустрітися з Путіним "якнайшвидше" після інавгурації

На думку Рубіо, Україна не зможе звільнити всі свої території, захоплені Росією. Водночас він висловив переконання, що війська РФ не здатні захопити всю територію України.

"Росія у жодному разі не зможе захопити всю Україну. Українці – надто сміливі, вони борються занадто сильно, країна – занадто велика. Цього не станеться. Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну… зможе відкинути цих людей (російські війська, - ред.) туди, де вони перебували напередодні вторгнення", - сказав Рубіо.

Кандидат на посаду очільника Держдепу вважає, що обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.

Рубіо також заявив, що метою диктатора РФ Володимира Путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, відновити сили і повернутись за 4-5 років – а це "не той розвиток подій, якому б надав перевагу будь-хто з нас".

Читайте також: США хочуть якомога вигіднішого вирішення війни для України, але конфлікт необхідно закінчити, - майбутній глава Пентагону Гегсет

Також сенатор заявив, що адміністрація Трампа прагнутиме до "сміливої дипломатії" з метою припинення війни РФ проти України.

"Ця війна повинна закінчитися… Це не буде легкою справою, але це вимагатиме сміливої дипломатії",- додав Рубіо.

Нагадаємо, що напередодні Піт Гегсет, номінований Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США заявив, що Вашингтон хоче, щоб російська війна в Україні закінчилась з найвигіднішим результатом для Києва.

Читайте також: У Трампа чекають на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні за "кілька місяців", - Reuters

Автор: 

росія (67242) США (24070) Трамп Дональд (6913) Рубіо Марко (271) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
А нащо на Японію дві атомні бомби скинули?
Треба було на уступки піти.
показати весь коментар
15.01.2025 19:22 Відповісти
+28
З Данією, Гренландією, Канадою та Панамою мова теж вестиметься про "поступки"?
показати весь коментар
15.01.2025 19:21 Відповісти
+26
Тобто , щоби гвалтівник не ломав дівчині руки та ноги , вони друг другу повинні піти на поступки , вона розставить ноги , а він тільки її згвалтує не ламаючи ног і рук(але це ге точно).
показати весь коментар
15.01.2025 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Україні її вороги насильно нав'язують - корейську модель та миротворчу
місію ( добровільну капітуляцію). Так але і Північна і Південна Кореї вони
суверенні незалежні країни. І у них є реальний шанс, що вони в майбутньому
рано чи пізно об'єднаються в одну могутню Корейську державу. А ось
тимчасово окуповані кремлем українські території, площа яких становить
поки що 125 000 кв. км.... і вони більші ніж у Кореї. А московія їх просто
злочинно анексує до свого складу, до своєї жахливої ​​орди-********* і до того ж
назавжди. Ось така капітуляційна модель - катастрофа при якій Україна
злочинно ще і добровільно на довічно, безповоротно втратить свою рідну землю.
показати весь коментар
15.01.2025 20:09 Відповісти
Путин - *****. Но не дурак. На корейский сценарий он не пойдет. Братва в Кремле не хочет проблем навечно. ***** её начал ***** её должен и закончить.
А поэтому Москва будет требовать мирный договор и делиметацию границы.
От Америки Европы сворачивание НАТО, передел мира и снятие санкций
показати весь коментар
15.01.2025 20:38 Відповісти
***** старий і капризний. Крим його особиста іграшка. А до Криму потрібен був шлях суходолом. Він його отримав. Хотів напевне ще Одесу, не сталось. А починати війну ядерну за кусок одеського узбережжя дурня навіть для російських шовіністів.
Тож об'єктивно війна вигоріла. Кацапам нема за що воювати власне. Не думаю, що Кіровоград це прям мрія усього кацапського істеблішменту. Харків прифронтове місто, на жаль. З відповідними наслідками. Київ взяти анреал.
Сенс їм воювати довше, ніж до виходу на прийнятні угоди з Трампом?
показати весь коментар
15.01.2025 23:53 Відповісти
Так були ж і раніше угоди , та обіцянки , і що , де та бумажка-угода , що всім бумажкам бумажка - ,,железобетон"? Іграшок завжди хочеться більше , і якщо ніхто не б'є по рукам , то ніхто ***** не завадить відбирати їх надалі , бо всі ведуться на його погрози і самі на цьому наголошують , що дали би по рукам , але ж бояться ЯЗ , то наступного разу все повториться .
показати весь коментар
16.01.2025 03:03 Відповісти
Нах
показати весь коментар
15.01.2025 20:09 Відповісти
Це називається: віддайте росії, що вона захопила, а потім вона прийде за іншим.
показати весь коментар
15.01.2025 20:12 Відповісти
україна на кацапію не нападала і по їх лікарнях ракетами не лупила, а отже нічого їм не винна і поступатися нема жодної причини, тож нехай оце недолуге назве хоч одну причину, чому україна має чимось поступатися, а як не назве, то нехай вибачиться і запхає свого язика собі у дупу
показати весь коментар
15.01.2025 20:13 Відповісти
Слабший завжди поступається перед сильнішим , а все інше - лірика для наївних ...
показати весь коментар
15.01.2025 20:31 Відповісти
США, блок НАТО слабее роssии?
показати весь коментар
15.01.2025 22:02 Відповісти
а сша или нато планирует воевать с русней за Украину?
показати весь коментар
15.01.2025 22:55 Відповісти
В *********** утверждают из всех утюгов, что они воюют с НАТО. Отчасти это так - поставляют оружие, F-16, делятся развед.информацией, разрешают бить по территории paшkи.
показати весь коментар
15.01.2025 23:07 Відповісти
то виходить ми воюємо з іраном, китаєм і північною кореєю також? фігассе, нато - сопляки порівняно з Україною виходить,бо ми воюємо з усію віссю зла, а нато скиглить під лавкою і наважується лише інколи зброї підкинути
показати весь коментар
16.01.2025 14:29 Відповісти
Починаи з рашки
показати весь коментар
15.01.2025 20:17 Відповісти
у нато вас не візьмемо тому віддайте території, а ще компенсуйте кацапії збитки за їх прибиту армію і ще жидокомуняці байдену і комсомольцю шольцу подякуйте, що відразу вас кацапам не здали, довоювалися за їх продажну *** дєрьмократію, п...дари кончені
показати весь коментар
15.01.2025 20:24 Відповісти
Знову ні про що. Це не те питання що може вирішитися компромісом.
показати весь коментар
15.01.2025 20:29 Відповісти
А чому не те питання? Власне, для чого кацапам продовжувати воювати далі?
показати весь коментар
15.01.2025 23:57 Відповісти
Всі ваши дописи - ,, божа роса"
показати весь коментар
16.01.2025 01:31 Відповісти
Ну ок. Мої дописи дурня. Не буду сперечатися.
Скажіть мені, навіщо ***** витрачати неймовірні кошти, окуповуючі безкінечні бабкосела тієї ж Кіровоградщини? Щоби що?
Я розумію навіщо йому кордони Донбасу. Але навіщо йому окуповувату усю Україну?
В маленькій ГДР стояв майже мільйонний контингент радянської армії. При тому, що площа ГДР була мізерною у порівнянні з Україною. Окупувати Україну це значить навічно влізти сюди мілітарно, тримати тут майже всю кацапську армію та постійно воювати з партизанами та дрг в Карпатах та Волині.
Плюс, Україна гарантовано створить уряд в екзилі, а про санкції я мовчу. Вони будуть на десятиліття.
І усе це заради чого? От конкретно, який *********** профіт дає окупація України? Коли навіть маленьку прибережну і субтропічну абхазію ***** не анексував. Хоча сама абхазія про це неодноразово просила.
показати весь коментар
16.01.2025 03:37 Відповісти
В НДР ( а не ГДР ) цей лям совкової армії не виконував функцію контролю населення ( з контролем прекрасно справлялося Штазі - такої кількості доносчиків на душу населення навіть в совку не було за підораса сраліна ) , цей лям на випадок початку війни мав рванути до Ла-Манша.
показати весь коментар
16.01.2025 06:58 Відповісти
За. Штазі плоть від плоті дитя совка. На гроші СРСР, за гроші СРСР і для контролю за окупованою територію. По суті, друга армія, лишень таємна.
Ні, окупація справа навдивовижу затратна. Тому у ********* світі повно проксі, але практично немає окупацій.
Очевидно ж, що ***** з самого початку не планували окупації, а думало про банальний держперевороту, свій кишиньковий уряд в Києві і свою зону впливу. З огляду на те, яким контингентом він почав війну.
До чого я. До того, що не потрібно домислювати за ворога його наміри. Насправді ми не знаємо точно, навіщо ***** вся Україна. І чи потрібна вона йому взагалі. А відтак, приписуючі йому наміри та мотиви, яких він може й не мати, ми вибудовуємо помилкові моделі власної стратегії. Розходуємо даремно власний обмежений ресурс. Тобто, стаємо слабшими.
Подивіться на південь. Росія колись сто років підкорювала Кавказ вогнем і мечем. Так довго та криваво вона, до речі, за Україну не воювала ніколи. А наразі рашу з півдня просто випнуто. Закавказзя так взагалі наразі регіон, де роль Кремля зведена до чого ізволіте. Тому що той же Азербайджан зумів створити альянси, які шкурно, кровно зацікавлені в тому, щоб Росії там не було. Азербайджан не воював з кацапами і дня. Але отримав усе, що хотів і наразі може отчитать ***** в прямому етері, а той лише дзвонить і мимре пробачення.
А ми застрягли у минулому сторіччі і робимо ставку виключно на безкінечну війну. А ставку треба робити на хитрість, мудрість, та на інтерес.
показати весь коментар
16.01.2025 15:29 Відповісти
Те , що ви пишите -логічно , але ,,умом россию не понять'' . На другий день після ,,Беловежской пущи'' у московитів почались ,, танці з бубном'' щоби повернути Україну під свій вплив . В імперській парадигмі ,,русского мира'' Україна не існує , більше того її існування - смерть ,, русского мира'' , тож вони від нас не відчепляться поки не змінять парадигму , а для цього повинна капітулювати росія , а не Україна(за цими умовами ,, миру''). Зараз треба США додавити цю гідру , а не намагатись повторювати 1991рік , бо в них знов почнеться ,, вставание с колен '' з вимогами ,, исторической справедливости''.
показати весь коментар
16.01.2025 09:35 Відповісти
Та у раші ці танці з бубном з усіма сусідами. Родова травма Орди. Таке.
Варто все ж таки спитати себе, а чи зацікавлені сильні миру сього у наших мріях. Тобто, у тотальній поразці Росії, її розпаді та повній деградації? І якщо ні, то що ми будемо робити, коли це стане очевидним? Наскільки ми взагалі цікавіші для штатів, ніж раша? Наскільки наш вплив та роль у світі відповідають нашим амбіціям та планам?
І якщо не відповідають, то чому ми вирішили, що це світ поганий?
Світ такий, яким він був і тисячу років тому. Він побудований на інтересах. І це потрібно розуміти. І використовувати.
показати весь коментар
16.01.2025 15:36 Відповісти
Все так , але тоді це відкриває ,,скриньку пандори''
показати весь коментар
16.01.2025 18:23 Відповісти
Не соромно в 2025 році ставити такі питання? Чи ви у 2008 ще під стіл пішки ходили?
показати весь коментар
16.01.2025 14:04 Відповісти
Знаєте, я душею повністю з тутешніми коментаторами. Мене так само дивує і викликає лють несправедливість цієї війни, невідповідність допомоги союзників українській жертовності. Але мені багато років. І я знаю історію. І я знаю що наївність і завищенні очікування від інших практично стовідсотково закінчаться катастрофою.
Ось тут пишуть, що США повинні додавити рашу, а нам забезпечити і репарації, і суд над ****** і тд, ітп.
Теоретично, повинні. Але в житті, практично, перш ніж очікувати від когось таких дій, варто спитати себе, а який інтерес та сенс їм це робити? Слухайте, розчавити та примусити капітулювати велику ядерну державу це величезні витрати та величезні ризики. І повинен бути якийсь дуже вагомий мотив це робити, окрім справедливості.
Тож якщо ми прагнемо саме до такого розвитку подій, ми повинні озвучити якийсь більш вагомий мотив та інтерес для штатів, ніж наше бажання.
Ви наразі можете озвучити такий мотив? Я ні.
Я розумію, що раша це крім іншого, елемент світового балансу інтересів. Я навіть так скажу, а чи зацікавлена насправді Україна в тому, щоб на наших кордонах з'явилася розпатрана та принижена московія, з ядерною зброєю, яку вони ніколи не віддадуть і шаленим бажанням помсти?
Я просто думаю що Україна потребує якогось іншого шляху до безпеки.
Ця війна насправді свою роль вже зіграла. Вона показала силу України. Що українці це ні разу не смішні хохли, які розбіжаться варто лиш кацапам підняти брову.
Але Україна не може воювати безкінечно. Ми не можемо перетворитися в другий Афганістан. Нам потрібно шукати в чому наш інтерес перетинається з інтересом сильних миру сього. З інтересами сусідів. Створювати реальні альянси на основі саме таких, шкурних, довготривалих інтересів. Ставати невід'ємною частиною світу, фактором безпеки регіону. Фактором економічної стабільності регіону. Це велика, складна, кропітка дипломатична робота. Робота з урядами інших країн, з бізнесом світовим, з діаспорами. Ми повинні стати складовою частиною світового балансу інтересів.
А для цього, так, потрібно закінчувати війну.
Ось у чому моє бачення логіки розвитку подій. Так, прийдеться поступитися частиною, щоб виграти ціле.
показати весь коментар
16.01.2025 16:15 Відповісти
Тобто фактично визнав, що США разом з лаптєрейхом підітруться статутом ООН і міжнародним правом..
показати весь коментар
15.01.2025 20:30 Відповісти
Увы да!
И еще, доя добивания наивных зелефилов - оон создали субъекты победители мировой войны ДЛЯ раздела мира на свои зоны интереса. Все слова про нерушимость границ бла бла - это газета зорька для бедных
показати весь коментар
15.01.2025 20:36 Відповісти
ШапітоСША...
показати весь коментар
15.01.2025 20:33 Відповісти
Первейшее - это признание рашки оккупантом!
Украину признать пострадавшей стороной.
Зафиксировать это в межнародном праве!
Ну и склады оружия, натовская логистика, тероборона само собой.
Любое другое начало - это капитуляция! Даже не размен областей, это тупо капитуляция с последующим развалом той части страны, что подкронтрольная. ( Банально из за нищеты и невозможности защититься)
показати весь коментар
15.01.2025 20:34 Відповісти
Для того , аби визнати рашку окупантом , для початку , Україна мусить голосиои їй війну ! Бо інакше , по факту , всі визнають кацапську "спецоперацію" , а отже - в нас і зараз юридично мир ...
показати весь коментар
15.01.2025 20:42 Відповісти
Не має Україна нічого оголошувати. Згідно визначеннь ООН - абсолютно не важливо - була війна оголошена чи ні - важливий лише факт ведення війни.
показати весь коментар
15.01.2025 21:16 Відповісти
Де це написано ?
Факт ведення війни повинен бути юридично зафіксований
показати весь коментар
15.01.2025 21:33 Відповісти
Факт ведення війни і є визначенням того, що це є війна. Так написано в визначенні війни ООН. Неоголошенна війна - така саме війна, як і оголошена.
показати весь коментар
15.01.2025 21:41 Відповісти
ну для этого вы должны вернуться в Украину и сходить в ТЦК
показати весь коментар
15.01.2025 22:57 Відповісти
А яким чином ви до України , що це обговорюєте , може ви теж вернетесь та будете ,,жити" за ************ правилами?
показати весь коментар
16.01.2025 01:38 Відповісти
Росія не бачить Україну, як незалежну державу - в цьому причина війни. Всякі поступки з боку України вважатимуться росією, як черговий крок до її повного знищення. Тож ні про які поступки немає мови.
показати весь коментар
15.01.2025 20:37 Відповісти
Так оосія не бачить і Казахстан як незалежну державу. І арменію, і Грузію, і молдову, і Узбекистан. І що? Воювати з усіма 14 колишніми республіками? Вони і Німеччину не бачать, як суверену державу. Таке.
Не бачити і планувати війну різні речі.
На Україну вони напали не тому, що не бачать сувереной, а тому що вважали легкою здобиччю. Помилилися. Не легка, дуже навіть важка. Тим більше, що вже чудово відомо, що буде у випадку повторного нападу. Тож не факт, що повторний напад буде навіть плануватися. Врешті решт є вороніж. Тож ж що бомбити якщо руки зачешуться.
показати весь коментар
16.01.2025 00:04 Відповісти
Вони помилились, але зробили висновки з власних помилок. Повторний напад, у випадку встановлення тривалого перемир'я вже запланований, і перерва ними буде використана як для відновлення та нарощування власних сил, так і для розхитування ситуації всередині України. Тож ніколи не треба недооцінювати ворога.
А щодо решти 13 республік колишнього СССРу - то при першій ліпшій нагоді росія продовжуватиме свою експансію.
показати весь коментар
16.01.2025 05:07 Відповісти
Ну добре, я помиляюся. Буває.
Але звідки у вас такі точні дані щодо планування наступного нападу ******?
І для чого тоді ***** ця перерва? У нього вже перевага на полі бою, нахрена йому якесь перегрупування на кілька років? У нього контрактна армія. Він буде роками платити контрактникам за просижування штанів, щоб через кілька років напасти там, де він і так вже є?
Якщо ***** піде на перемовини, що не факт, то точно не для того, щоб отримати якісь кілька років невідомо для чого. Ви спробуйте після тих кілька років по новій створювати контрактну армію.
Якщо він все ж таки піде на перемовини, то він реально буде добиватися закінчення війни в обмін на важливі для нього угоди. І якщо він отримає хоча б найважливіші для нього пункти, ніякого повторного наступу скоріш за все не буде, бо в цьому немає жодного сенсу. Хіба що якийсь чорний лебідь прилетить.
показати весь коментар
16.01.2025 16:44 Відповісти
Точних даних в мене немає. Точні дані тільки в генштабі вс рф. В мене є певний досвід, як спостереження за ****** так і проживання поблизу лінії зіткнення, щоб оцінити динаміку зміни інтенсивності бойових дій. Як тільки у 2019-му році 73,1% обрали те, що обрали, на лінії зіткнення різко змншилась кількість обстрілів, при тому розпочалась масова паспортизація ОРДЛО та підготовка до вторгнення.
Щодо армії, то на відміну від нас на армії вони ніколи не економили, ані в відносно мирні часи, ані під час війни. І економити вони не будуть. Якщо треба будуть платити, тим більше ресурсів там достатньо.
Їхні війська так само виснажені, як і наші, хоча темпи просування за останні місяці найвищі з моменту вторгнення. Тобто наша виснаженість зараз вища. І перерва їм потрібна для переформування та доукомплектації. Їх мета - знищення України, і якщо в них це не вийшло з першого разу - мету ніхто не відміняв, тож будуть нові спроби, з урахуванням попередніх помилок. Як це буде- я точно сказати не можу.
Це все моя особиста думка, а не істина останньої інстанції.
показати весь коментар
16.01.2025 17:21 Відповісти
трампушка може війти в історію як Рейган,- той ссср поховав а наш росею завалив, а поступки нам не потрібні,- віддайте наше і репорації нам
показати весь коментар
15.01.2025 20:43 Відповісти
Тут репараціями не обійдеться. Рейх путлєра має бути зруйнований і дезінфікований.
показати весь коментар
15.01.2025 20:46 Відповісти
Чиїми силами? У України таких сил, щоб зруйнувати московський рейх - немає.
показати весь коментар
15.01.2025 22:41 Відповісти
класно потужничать из Польши.
показати весь коментар
15.01.2025 22:58 Відповісти
Зєля теж нині у Польщі, але це не значить, що він не діє у напрямку знищення рейху.
Та і я за тиждень повертаюся, вуйку, до Львова.
показати весь коментар
16.01.2025 01:04 Відповісти
А з Канади ?
показати весь коментар
16.01.2025 02:47 Відповісти
Для завершения войны и Украина, и Россия должны пойти на уступки, - кандидат в госсекретари США Рубио

Источник: https://censor.net/ru/n3530471
============
Та говно питання. Так і бути, москалів усіх вбивати не будемо. москву повертати не будемо. Скорочення армії десь до 40 000 чоловік. Москалям для парадів щоб вистачило. Дробимо рифи на 87 новеньких держав. Репарації від москалів по солідарної системі. І головне - Україна повинна мати повний контроль усіх спиртових заводів рифи, щоб тримати москалів за зябри на короткому ланцюгу.
показати весь коментар
15.01.2025 20:50 Відповісти
Мы готовы Аляску вернуть русским
показати весь коментар
15.01.2025 21:00 Відповісти
А Америку племени Аппачи. 💯
показати весь коментар
15.01.2025 21:13 Відповісти
Мають чи мусять????
показати весь коментар
15.01.2025 21:03 Відповісти
Америка планує повернути Аляску кацапам?
показати весь коментар
15.01.2025 21:14 Відповісти
А навіщо Україні йти на поступки? Тому що у нас мародери ?
показати весь коментар
15.01.2025 21:18 Відповісти
І таке заявляє представник країни яка підписала Будапештський меморандум! Ще один такий хочуть підписати?!
показати весь коментар
15.01.2025 21:32 Відповісти
Ну, тоді всі (всесь світ повинен) іти на поступки - Україна виходить із договору нерозповсюдження ядерної зброї. Через невиконання Будапештського меморандуму - 2 країни обіцяли дотримуватися територіяальної цілостності і суверенітету.
показати весь коментар
15.01.2025 21:33 Відповісти
The problem of solving a problem is not a problem, but when a problem solves a problem without any problem, then the problem is not at all a problem. And above, if a problem is indeed a big problem, do not make it your problem.
показати весь коментар
15.01.2025 21:34 Відповісти
Вірити США не варто нікому в світі.Вони самі найбільші світові аферисти і брехуни ,Покластися на їх обіцянки,бути ошуканими,понищеними ,розпорошеними ,поруйнованими із сотнями тисяч вбитих і зниклих безвісти окупованими і в кінцевому результаті залишеними один на один з ворогами на цілковите знищення...
показати весь коментар
15.01.2025 23:07 Відповісти
А чого Україна на поступки? Нехай Будапештський гарант США Аляску віддасть рашці, щоб умиротворити.
показати весь коментар
15.01.2025 23:28 Відповісти
А може ще Гітлера реабілітувати посмерно? Повернути Аляску - кацапам, "Луїзіану" - французам, Техас і Каліфорнію - мексиканцям, Флориду - іспанцям, а решту - англійцям. Поступки так поступки.
показати весь коментар
15.01.2025 23:55 Відповісти
Ок!
З нас вінок із "Х*йово, ****, що тільки зараз!"...
І проплатимо "лебедине озеро" по всім телеканалам п*дерації...
показати весь коментар
16.01.2025 00:25 Відповісти
для завершення кризи з Джеком різником жертви і маньяк мають піти на поступки.
показати весь коментар
16.01.2025 09:05 Відповісти
Черговий всратий дагаваріватєль пасєрєдінє... Дуже Чубчіку із рашкою мутить хочеться, такий ринок їм кляті укри закрили своїм спротивом...
показати весь коментар
16.01.2025 09:16 Відповісти
Все вірно...український народ погоджується на поступки: ми повертаємо курщину кацапам, а вони уйо....ть на хер з України...і ще цілують нас в сраку!
показати весь коментар
16.01.2025 09:43 Відповісти
Мудрий чувак. Взять всьо і паділіть.
показати весь коментар
16.01.2025 10:02 Відповісти
Бандит из подворотни напал на Украину, и она должна бандиту пойти на уступки - сама раздеться?
И бандит пойдет на уступки - изнасилует только один раз, "принося добро".
показати весь коментар
16.01.2025 11:35 Відповісти
Цікаво що ніхто не каже чим має поступитися параша, але вимагають конкретних поступок від України. Тоді виникає питання в чому роль США в цьому мирному процесі? Тільки щоб давити на країну яка була безпідставно атакована агресором? І це називається мирним процесом!!!???
показати весь коментар
16.01.2025 12:15 Відповісти
Якби завтра Україна заявила, що має "брудну" ядерну бомбу, риторика всіх, і американців, і європейців моментально змінилась би.
А зараз вибору у нас немає, доведеться щось віддати.
Я думаю, "щось" це Крим і Донбас. Такою була домовленість в Омані.
Звільнити Крим і Донбас можна лише під час бойових дій. Якщо вони припиняться, нам цих територій більше не бачити.
В цьому світі тільки потужна зброя масового знищення це аргумент, з яким рахуватимуться всі, і приклад цьому Північна Корея.
показати весь коментар
16.01.2025 12:20 Відповісти
А в конституцію пуйло просто так вписало Херсонщині і Запорізьку ?

Не фантазуйте що росія щось звільнить, з такими союзниками як трамп, тепер питання скільки ще зможемо не втратити.
показати весь коментар
16.01.2025 12:29 Відповісти
Це ви не фантазуйте.
Ху.ло як вписав щось кудись, так і випише.
А Трамп ще формально не став президентом. Для нього, як президента США, важливо не повторити помилку Байдена, за яку він сам його критикував-вивід військ з Афганістану. До того ж, якщо Америка дасть кацапам отримати наші території в результаті агресії, це заохотить Китай забрати Тайвань.
показати весь коментар
16.01.2025 12:52 Відповісти
Це тому цей хлопчина голосував проти 60 млрд в минулому році ? Щоб на поступки краще йшли?
показати весь коментар
16.01.2025 12:27 Відповісти
Це чмо зовсім нюх загубило!!! Аляску віддайте кацапам!!! Дайте зброю, а не смицься в штани!!!
показати весь коментар
16.01.2025 12:46 Відповісти
Трелі передвісників омано-- капітуляції!?
----------------------------------------------------------------------------------------- Минулого тижня --всі ми стали свідками(лрук "ЦЕНЗОР") щодо взаємо---примирливого "БРАТАННЯ" Збоку рашо-морд---скиглив "народний" губернатор Донбасу--Губарєв... Хникав щось про безглузду смерть 700тис. братанів-росіян...і про нагальну необхідність зупинити " м*ясорубку. мовляв РФ-вже достатньо відхопила тереторій...чого лише вартий Донбас!? І вмить( в унісон) вже з нашого боку --відгукнувся наш "улюбленець --яйце--лот".Прем*єр -шмигаль...Як притаманно срульманам--сходу ОШЕЛЕШИВ сенсацією. а саме:--В Україні--виявили НЕсусвітньо-великі поклади кам*яного вугілля!!! Мовляв : нафіга нам. отой.розбехканий Донбас??? Даеш мировую!!! (Спеціально поцікавився: деж -це? З*ясувалося--це. переважно райони Донбасу. які вже захоплені рашо-виродками...) Отже примара МИРУ--никає Європою...А коли туманець розвіюється--видко. хижий оскал реальної КАПІТУЛЯЦІї..А за нею шкіриться рудий дружбан рашо-гномика...
показати весь коментар
16.01.2025 13:00 Відповісти
Жаль що енергію палаючих пердаків патріотів не можна використати. А то би Києв можна було опалювати всю зиму.
показати весь коментар
16.01.2025 14:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 