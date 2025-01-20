Єврокомісія збирається повністю зупинити імпорт російського газу. Коли буде представлено план дій?

Європейська Комісія розробляє план виведення всього російського викопного палива з ринку ЄС, але, попри зусилля Євросоюзу, поставки газу до Європи тривають – і Брюссель хоче це припинити.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу, передає enkorr.

"Стосовно плану або дорожньої карти щодо повної відмови Європейського Союзу від російського викопного палива, – це триває. Це було оголошено як те, що Енергетична комісія представить у перші 100 днів (свого мандату, – ред.), так що в нас ще є кілька днів до цього терміну", – сказала Ітконен.

Вона наголосила, що ЄС уже вжив значних заходів, щоб позбутися будь-якого російського викопного палива, а імпорт російського газу загалом був значно скорочений.

"Ми скоротили весь російський імпорт вугілля, більшу частину російського імпорту нафти й понад дві третини російського газу", – підкреслила Ітконен.

Втім, за її словами, попри такі результати, російський газ досі присутній на ринку ЄС.

"І це те, чого ми не хотіли б бачити, і це, звичайно, одне з питань, які будуть розглянуті в цій дорожній карті, що буде представлена найближчими тижнями", – розповіла Ітконен.

Раніше повідомлялося, що група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти Росії, прагнучи запровадити подальші обмеження на природний газ і посилити контроль за дотриманням верхньої межі цін на нафту.

До того стало відомо, що спільна робоча група Європейської Комісії та Словаччини з газопостачання, про створення якої було оголошено напередодні, вивчить наслідки зупинки транзиту російського газу через територію України.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.