США, Німеччина, Угорщина та Словаччина поки не хочуть бачити нас в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав країни, які поки що виступають проти вступу України до НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua.
"Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина та Німеччина вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО. ... Це ті чотири країни, які з різних причин, поки що, не бачили Україну в НАТО", - сказав глава держави.
В Італії не було такої руйнівної війни ні у І ні ІІ СВ. Був капіталізм пезперервно. Вже 80 років немає широкомасштабних воєнних конфліктів (агресій). Тому порівнювати з вулканами можна, але умовно.
Маю надію, що після 10 років агресії РФ проти нас, нарешті вже кордони реально закриють і будемо утримувати боєздатну армію, з ЯЗ, чи чимось подібно-сердитим.
Європа не хоче воювати. Тому італійці вже б здалися - 100 %.
Отвечая на вопрос Гордона, нужно ли Украине, по его мнению, вступать в ЕС и НАТО, шоумен ответил: "Мое мнение: я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. Конечно, круто туда вступить... У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут - хорошо, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты? Я не понимаю: вы дипломаты или хер знает хто? Надо будет - я договорюсь с НАТО. Хотя там такие условия… У нас война на территории - это уже мешает нам вступить в Альянс".
По мнению Зеленского, украинцам нужно знать, где их ждут.
"В любой союз на условиях, при которых мы не теряем независимость нашего государства, - прекрасно! Но пусть нам скажут, где нас ждут. Может, ЕС к нам стучится: "Ребята, пожалуйста. Чего вы отказываетесь?" Нет. Не слышно", - добавил он.
"Трамп - це виклик, ризик і можливості. З ним треба і можна працювати.
Одна з перших зустрічей Трампа в Овальному кабінеті була зі мною. Тоді мені дуже допоміг віцепрезидент Пенс, і дали мені на це 5 хвилин. Наша розмова тривала понад 2 години. Результатом був дзвінок у Пентагон і рішення надати Україні «Джевеліни». Ми чекали цього три чи чотири роки, а рішення було ухвалено за годину. Друга позиція Трампа була передати нові високоякісні станції контрбатарейної боротьби.
Саме Трамп вирішив застосувати санкції проти Північного потоку. За його дорученням була також схвалена декларація про те, що США ніколи не визнають Крим російським.
Трамп може бути й антиукраїнським, і проукраїнським - потрібно лише навчитися говорити зрозумілою для нього мовою та замотивувати. Можливості для України є, якщо будуть правильно підібрані підходи роботи. І я в цьому випадку пропоную своє надійне плече.
Поки що у нас є труднощі з комунікацією Офісу Президента і команди Трампа. Шкодую, що президент Зеленський не буде присутній на інавгурації та не отримає запрошення. Нам треба боротися за Трампа та за нову адміністрацію. Нам треба, врешті-решт, боротися за Україну".
Але НАТО змінюється, і США не хочуть більше грати цю роль одноосібного гравця
Змінюється і концепція європейського театру військових дій, вже зрозуміло що замість ядерної війни Європу чекає гібридна війна, така яка була в Україні в 2014-2021, бо військові дії йтимуть не на території росії, і водночас наказувати росію за це ядерними ударами по саратову та самарі ніхто не стане
Так що, "never say never"
але треба влаштувати їм новий "пєрєдєл бабла", це підніме їх на гражданскую войну
в термінах реальної політики, все що для цього треба зробити це не чіпати "лідєров прєступних російських групіровок нашєдшіх убєжіще на Западє" - інші лідєри "прєступних групіровок" на них дивитимуться і ділитимуть русскіє нєдра до "морковкіного загавнєнья", як любить казати латиніна
В будущем еще неизвестно кто и где будет, но с фашисткой кацапией украинцам уже точно не попути.
Никогда мы не будем братьями. Заруби себе это на носу.
Не забудем, не простим,того что вы ,убийцы,мародеры, творили в Украине
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета"
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323