США, Німеччина, Угорщина та Словаччина поки не хочуть бачити нас в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав країни, які поки що виступають проти вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua.

"Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина та Німеччина вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО. ... Це ті чотири країни, які з різних причин, поки що, не бачили Україну в НАТО", - сказав глава держави.

