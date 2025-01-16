УКР
США, Німеччина, Угорщина та Словаччина поки не хочуть бачити нас в НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав країни, які поки що виступають проти вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Oboz.ua.

"Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина та Німеччина вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО. ... Це ті чотири країни, які з різних причин, поки що, не бачили Україну в НАТО", - сказав глава держави.

Угорщина (2411) Німеччина (7661) Зеленський Володимир (25153) НАТО (6718) Словаччина (1170) США (24070) членство в НАТО (1764)
Топ коментарі
+34
Доки буде Зеленський з Єрмачком та Татаровим - Україні НАТО не світить абсолютно.
Бо в НАТО не приймають російських агентів, ворюг і дурнів.
показати весь коментар
16.01.2025 15:34 Відповісти
+28
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Прозріваю: 👀
Порошенку знову заблокували виїзд на кордоні у підписане відрядження. 🤬Цього разу за вказівкою силовиків і Офісу, зірвали зустріч з лідером Європейської народної партії.
💁‍♂️Невже зелена шобла хоче сісти в ту ж калюжу з переслідуванням опозиції???
P.S. А на дворі січень 2025 - перший кластер "Основи" у переговорах з ЄС вже відкрито. Цікаво, наскільки блокування діяльності опозиції відкине назад наш рух до членства?
показати весь коментар
16.01.2025 15:32 Відповісти
+21
Та і ти також
показати весь коментар
16.01.2025 15:28 Відповісти
В Італії людей вдвічі більше, а площа вдвічі менша ніж в Україні, і при цьому всі вони пристосувалися жити по сусідству з вулканами, що діють, Везувій та Етна. А безтолкові Українці не вміють жити поблизу Росії. Ех, як би ми загоїлися, якби всіх безтолкових українців поміняли на італійців. (якщо, то це жарт). Але в кожному жарті є частка правди.
показати весь коментар
17.01.2025 05:23 Відповісти
Угу, щас ... В Іспанію, з кінцями, виїхали 4 родичів, один у Литву, один у Польщу, двоє у США, один у Таіланд ще 10 років тому. Троє чи четверо з 2022 р. "сильно злякалися" і виїхали у ФРН. Не знаю повернуться, чи ні.

В Італії не було такої руйнівної війни ні у І ні ІІ СВ. Був капіталізм пезперервно. Вже 80 років немає широкомасштабних воєнних конфліктів (агресій). Тому порівнювати з вулканами можна, але умовно.

Маю надію, що після 10 років агресії РФ проти нас, нарешті вже кордони реально закриють і будемо утримувати боєздатну армію, з ЯЗ, чи чимось подібно-сердитим.

Європа не хоче воювати. Тому італійці вже б здалися - 100 %.
показати весь коментар
19.01.2025 14:08 Відповісти
Украина должна вступать в любой союз на условиях, при которых она не потеряет независимость. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос Гордона, нужно ли Украине, по его мнению, вступать в ЕС и НАТО, шоумен ответил: "Мое мнение: я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. Конечно, круто туда вступить... У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут - хорошо, иди договорись тихо. Кому нужны плакаты? Я не понимаю: вы дипломаты или хер знает хто? Надо будет - я договорюсь с НАТО. Хотя там такие условия… У нас война на территории - это уже мешает нам вступить в Альянс".

По мнению Зеленского, украинцам нужно знать, где их ждут.

"В любой союз на условиях, при которых мы не теряем независимость нашего государства, - прекрасно! Но пусть нам скажут, где нас ждут. Может, ЕС к нам стучится: "Ребята, пожалуйста. Чего вы отказываетесь?" Нет. Не слышно", - добавил он.
показати весь коментар
16.01.2025 16:38 Відповісти
Нелох своєю диктаткрою усе зробив для цього
показати весь коментар
16.01.2025 16:39 Відповісти
Зелена потвора ********* Україну в поразку, до знищення нас як нації. Само це зелене гівно втече до оману. Думай-те що робити з гадиною
показати весь коментар
17.01.2025 00:43 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11936 Петро Порошенко, лекція з практичної політології та реальної політики для випускника Криворізького кварталу, прочитана вчора в аудиторії Суспільного «Карп'як на Суспільному»:
"Трамп - це виклик, ризик і можливості. З ним треба і можна працювати.
Одна з перших зустрічей Трампа в Овальному кабінеті була зі мною. Тоді мені дуже допоміг віцепрезидент Пенс, і дали мені на це 5 хвилин. Наша розмова тривала понад 2 години. Результатом був дзвінок у Пентагон і рішення надати Україні «Джевеліни». Ми чекали цього три чи чотири роки, а рішення було ухвалено за годину. Друга позиція Трампа була передати нові високоякісні станції контрбатарейної боротьби.
Саме Трамп вирішив застосувати санкції проти Північного потоку. За його дорученням була також схвалена декларація про те, що США ніколи не визнають Крим російським.
Трамп може бути й антиукраїнським, і проукраїнським - потрібно лише навчитися говорити зрозумілою для нього мовою та замотивувати. Можливості для України є, якщо будуть правильно підібрані підходи роботи. І я в цьому випадку пропоную своє надійне плече.
Поки що у нас є труднощі з комунікацією Офісу Президента і команди Трампа. Шкодую, що президент Зеленський не буде присутній на інавгурації та не отримає запрошення. Нам треба боротися за Трампа та за нову адміністрацію. Нам треба, врешті-решт, боротися за Україну".
показати весь коментар
16.01.2025 16:50 Відповісти
США і Німеччина - проблема, інших уйоббиків нагнуть
показати весь коментар
16.01.2025 17:17 Відповісти
Да вас, зелених п...сів, ніхто бачити не хоче.
показати весь коментар
16.01.2025 17:25 Відповісти
Ну, так, і нічого із ними домовлятися - це недруги!
показати весь коментар
16.01.2025 17:30 Відповісти
Всі рішення в НАТО приймає США, інші просто озвучують їх
Але НАТО змінюється, і США не хочуть більше грати цю роль одноосібного гравця
Змінюється і концепція європейського театру військових дій, вже зрозуміло що замість ядерної війни Європу чекає гібридна війна, така яка була в Україні в 2014-2021, бо військові дії йтимуть не на території росії, і водночас наказувати росію за це ядерними ударами по саратову та самарі ніхто не стане
Так що, "never say never"
показати весь коментар
16.01.2025 17:32 Відповісти
бідніше москалі вже не стануть, бо китай завжди в них купить і завжди їм продасть

але треба влаштувати їм новий "пєрєдєл бабла", це підніме їх на гражданскую войну

в термінах реальної політики, все що для цього треба зробити це не чіпати "лідєров прєступних російських групіровок нашєдшіх убєжіще на Западє" - інші лідєри "прєступних групіровок" на них дивитимуться і ділитимуть русскіє нєдра до "морковкіного загавнєнья", як любить казати латиніна
показати весь коментар
16.01.2025 22:22 Відповісти
Великий Лідор або ЛОХОТРОНИТЬ всіх українців, або його лохотронить Європа з США разом. Які миротворчі війська у світі на лінії боєзіткнення не дозволять летіти Шахедам, ракетам або КАБам у бік України ? Тоді який мир під час повітряної тривоги ви уявляєте ? З 2014 року це ми проходили, але у менших масштабах. Столтенберг цього не розумів, не розуміє зараз це НАТО чи Рютте ? Тоді для чого НАТО буде приймати Україну до себе під парасольку НАТО, якщо Європі потрібна "парасолька Україна", щоб відтягти час ? До світової війни, або до виснаження кацапів. Європа сподівається на кращий варіант - виснаження ***** та рашизму. Без втрати жодного свого солдата. Вихід завжди є. Війна будь-якої країни НАТО кацапії !! Ось тоді й побачимо дієвість ст. 5 Статуту НАТО.
показати весь коментар
16.01.2025 18:17 Відповісти
Ну ти і ****
показати весь коментар
16.01.2025 18:21 Відповісти
Злодіїв та брехунів ніде не хочуть бачити.
показати весь коментар
16.01.2025 18:40 Відповісти
Не хочуть і добре!!!
показати весь коментар
16.01.2025 19:29 Відповісти
Игорь, иди ка ты со своими рашистскими свиньями разберись.
"И та далее и другие"
Что сказать то хотел?
В будущем еще неизвестно кто и где будет, но с фашисткой кацапией украинцам уже точно не попути.
Никогда мы не будем братьями. Заруби себе это на носу.
Не забудем, не простим,того что вы ,убийцы,мародеры, творили в Украине
показати весь коментар
16.01.2025 21:35 Відповісти
Цікаво, чому?
показати весь коментар
16.01.2025 20:31 Відповісти
Тебе, вони не хочуть бачити тебе в НАТО.
показати весь коментар
16.01.2025 20:43 Відповісти
Цей чортик з табакерки дістав уже всих і в НАТО і поза НАТО
показати весь коментар
16.01.2025 23:12 Відповісти
Чому нас не беруть в Євросоюз і в НАТО? Бо як до своєї хати можна запускать дику зграю з п'яти-шести ефективних клептоманів, яка поставила раком власний народ? Щоб ці новачки і Європу до біса розвалили? Вони що дурні чи вороги самі собі? От і тримають на відстані за наші ж виведені в офшори $167 млрд.
показати весь коментар
16.01.2025 22:16 Відповісти
Щоб перевірити "патріотів" на вшивість я завжди ставлю одне запитання. Хто найкращий президент в новітній історії України? ПС. Всі відомості єкономічної діяльності урядів у відкритому доступі. ....За звичай тифозні гниди і прикуплені шавки мутанти, надають одну відповідь...Всі вони бякі.... ПС2. Шавки мутанти =х..хли манкурти, чий язик у анальному проході кремлівського цап -царапнутого параноїка 3.14дорка.
показати весь коментар
16.01.2025 22:59 Відповісти
За спиной Украины с москалями договариваются, cyки!
показати весь коментар
16.01.2025 23:11 Відповісти
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета"

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
показати весь коментар
16.01.2025 23:28 Відповісти
Нас чи вас.
показати весь коментар
17.01.2025 00:13 Відповісти
ТРЕБА БУЛО 3 РОКИ Й КУЧУ ПОЇЗДОК ЩОБ ЦЕ ЗРОЗУМІТИ !?)
показати весь коментар
17.01.2025 02:05 Відповісти
Треба ядерну зброю. Ніхто в нато не буде брати.
показати весь коментар
17.01.2025 05:49 Відповісти
Ні в НАТО, ні в ЄС Україна не вступить в найближчі десятиліття. І справа не в зеленському, а в населенні, яке таких, як зеленський чи янукович обирає собі владою. Ми ментально не дозріли
показати весь коментар
17.01.2025 07:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 