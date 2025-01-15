Вступ України до НАТО можливий лише після припинення війни, але треба дати їй запрошення, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що країни-члени НАТО мають запросити Україну до членства в Альянсі.
Про це він заявив на пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, всі ми усвідомлюємо, що вступ України в НАТО буде можливим тільки після припинення воєнних дій. Але на сьогодні, я як президент Польщі, яка із самого початку долучалася до допомоги Україні після вторгнення РФ, я одностайно, наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО дали запрошення до членства", - сказав польський лідер.
За словами Дуди, це було б першим кроком, пов'язаним із наданням реальних гарантій безпеки країнами НАТО.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А після припинення воєнних дій нам ще території свої повернути потрібно. Отже, років сто. На сто років назад нас відкинула дурість деяких вступити до вашого НАТО.