Вступ України до НАТО можливий лише після припинення війни, але треба дати їй запрошення, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що країни-члени НАТО мають запросити Україну до членства в Альянсі.

Про це він заявив на пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, всі ми усвідомлюємо, що вступ України в НАТО буде можливим тільки після припинення воєнних дій. Але на сьогодні, я як президент Польщі, яка із самого початку долучалася до допомоги Україні після вторгнення РФ, я одностайно, наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО дали запрошення до членства", - сказав польський лідер.

За словами Дуди, це було б першим кроком, пов'язаним із наданням реальних гарантій безпеки країнами НАТО.

