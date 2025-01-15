УКР
Новини
839 9

Вступ України до НАТО можливий лише після припинення війни, але треба дати їй запрошення, - Дуда

Дуда про запрошення України до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що країни-члени НАТО мають запросити Україну до членства в Альянсі.

Про це він заявив на пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, всі ми усвідомлюємо, що вступ України в НАТО буде можливим тільки після припинення воєнних дій. Але на сьогодні, я як президент Польщі, яка із самого початку долучалася до допомоги Україні після вторгнення РФ, я одностайно, наполегливо вимагаю, щоб Україні країни НАТО дали запрошення до членства", - сказав польський лідер.

За словами Дуди, це було б першим кроком, пов'язаним із наданням реальних гарантій безпеки країнами НАТО.

 

НАТО (6718) членство в НАТО (1764) Дуда Анджей (804)
ми всі усвідомлюємо, що час після війни наступить не лише тільки для всіх
показати весь коментар
15.01.2025 16:47 Відповісти
Польща в НАТО нічого не вирішує. А ті хто вирішують кажуть категоричне ні.
показати весь коментар
15.01.2025 16:49 Відповісти
Трамп вже все сказав ! Тепер треба вирішувати що робити і як жити далі ...
показати весь коментар
15.01.2025 16:50 Відповісти
"Звичайно, всі ми усвідомлюємо, що вступ України в НАТО буде можливим тільки після припинення воєнних дій. Джерело: https://censor.net/ua/n3530435
А після припинення воєнних дій нам ще території свої повернути потрібно. Отже, років сто. На сто років назад нас відкинула дурість деяких вступити до вашого НАТО.
показати весь коментар
15.01.2025 16:52 Відповісти
Запрошення було б дуже доречним.
показати весь коментар
15.01.2025 17:01 Відповісти
Шо вони дрочаться з цим НАТО ? Особливо поляки, які будуть першими у черзі і ніяке НАТО їм не допоможе.
показати весь коментар
15.01.2025 17:01 Відповісти
Тобто для вступу в НАТО Україна спершу має самотужки перемогти у Третій світовій? ))) Нормальний план, тисяча чєртєй!!! Або "курва!" як кажуть у Польщі )) У Франціїї кажуть, що їх армії вистачило б лише на 2 місяці (або 2 тижні) такої війни як в Україні. У них є АЖ 200 танків, Карл!
показати весь коментар
15.01.2025 17:12 Відповісти
!
показати весь коментар
15.01.2025 17:35 Відповісти
ГЛУПО С ПЗДУНОМ И ТЕРРОРИСТОМ ТИПА ПУТИНА ВОЕВАТЬ ПО ЧЕСТНОМУ !)
показати весь коментар
15.01.2025 17:36 Відповісти
 
 