УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11738 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 188 47

Україна не відмовиться від вступу в НАТО, - Сибіга

Україна не відмовиться від вступу в НАТО

Україна вважає вступ до НАТО єдиною дієвою гарантією безпеки для себе.

Про це в інтерв'ю ЄП заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки", - наголосив міністр, відповідаючи на питання про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час переговорів про всеохоплюючу мирну угоду.

За словами Сибіги, Україна вже проходила "альтернативні варіанти".

"Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких "сірих зон" призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО – це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави", – сказав глава МЗС.

Також читайте: Присутність НАТО в Балтійському морі буде радикально збільшена, - Туск

Сибіга розповів, що один з іноземних колег, який у 2008 році був присутній на саміті у Бухаресті, де могли ухвалити рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства, сказав, що Путін прямо погрожував європейським лідерам, що окупує Україну, якщо таке рішення ухвалять.

"Як ми знаємо, тоді Альянс проявив слабкість та історичну недалекозорість. І що ми побачили потім? Росія окупувала Грузію, потім окупувала та анексувала Крим, а зараз - маємо повномасштабну війну. Ті помилки неприпустимо повторювати. Потрібні сильні рішення, що створять стратегічні гарантії трансатлантичної безпеки. А це - членство України в НАТО", - пояснив він.

Він додав, що інші інструменти, зокрема двосторонні безпекові угоди з партнерами, є складовою підготовки України до членства у НАТО і інструментом її підсилення, але не можуть замінити членство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Заході обговорюють можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі перемир’я, - CNN

Автор: 

війна (1467) НАТО (6718) членство в НАТО (1764) Сибіга Андрій (612) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
впевнений, якби діти Сибіги сиділи в окопі три роки, то він би перший рачки перед рашистами став. Незламний воїн
показати весь коментар
15.01.2025 13:08 Відповісти
+15
Ну тобто до кінця? Щоби що?
Нато нас не приймає, але ми будемо воювати до вступу в Нато...
Смішно було б читати подібні висери, якби все не було так сумно
показати весь коментар
15.01.2025 13:16 Відповісти
+12
Ніяких поступок ні щодо вступу в НАТО, ні щодо териротіальних поступок!
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.01.2025 13:07 Відповісти
Там щотижня нові ідеї та прагнення. Упереміш
Зараз Єрмак виступить і скаже до кордонів 1991 року до останнього
показати весь коментар
15.01.2025 17:29 Відповісти
впевнений, якби діти Сибіги сиділи в окопі три роки, то він би перший рачки перед рашистами став. Незламний воїн
показати весь коментар
15.01.2025 13:08 Відповісти
Так треба виграти війну, Сибіга, і диктувати свої умови Путіну.
показати весь коментар
15.01.2025 13:12 Відповісти
Краще з гієною - ляхами гідність не втрачайте!!! А вирішувати будуть українці!!! Ця шайка сяде в тюрму!!!
показати весь коментар
15.01.2025 13:12 Відповісти
Ніяких поступок ні щодо вступу в НАТО, ні щодо териротіальних поступок!
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
Нас тут навіть питати не будуть.
показати весь коментар
15.01.2025 13:15 Відповісти
Ну тобто до кінця? Щоби що?
Нато нас не приймає, але ми будемо воювати до вступу в Нато...
Смішно було б читати подібні висери, якби все не було так сумно
показати весь коментар
15.01.2025 13:16 Відповісти
Ну тобто до кінця? - Так. До кінця росіі. А ти про який кінець подумав?
показати весь коментар
15.01.2025 19:05 Відповісти
Бляха, і де такі беруться,? Питання риторичне
показати весь коментар
15.01.2025 20:32 Відповісти
Які?
показати весь коментар
15.01.2025 20:38 Відповісти
І загальнообов'язкову мобілізацію з 15-ти років!
показати весь коментар
15.01.2025 13:16 Відповісти
Як в Ізраїлі?
показати весь коментар
15.01.2025 19:06 Відповісти
Там кінь педальнии шось насипає - тут Сивохо №2
показати весь коментар
15.01.2025 13:15 Відповісти
Ці покидьки прикриваючись війною успішно дерибанять фінансову допомогу від партнерів, під час ракетних атак сидять у захищених бункерах , їх маєтки забезпечені всіма видами автономного енергопостачання, їх дітки за кордом і тому вони готові "воювати" навіть до останнього українця.
показати весь коментар
15.01.2025 13:16 Відповісти
Правильна і незламна позиція українського керівництва: НАТО, ЄС та ніяких переговорів з нацистом путлєром. Зміцнення Сил Оборони України та радикальне вирішення питання ухилянтства. Теперішній сцикун має або перетворитися на Воїна, абр довічно з конфіскацією сісти до буцигарні без права корекції вироку.
показати весь коментар
15.01.2025 13:47 Відповісти
Правильно, починати треба з мусорів та держохорони, потім дпсу, фсбу, беб, дбр та бубу, за ними строєм митники, податківці, прокурсько-суддівський персонал!
Видаємо вам дозвіл на мобілізації самих найпериш! Вас вже очікують нові мобілізовані у найближчому відділку поліції.
показати весь коментар
15.01.2025 15:12 Відповісти
А чому? Не можна піти на поступки в територіальному питанні. А тут нас все одно не пустять. А ми такі ой ну це наш великий компроміс, ок, 20 років не вступаємо. А от кордони 91-го.
показати весь коментар
15.01.2025 14:15 Відповісти
Є суворі підозри, що в НАТО Україну приймуть тоді і тільки тоді, коли це для неї буде вже неважливо. Здається, максимум, на який ми можемо розраховувати з Трампом - якісь обмежені гарантії підтримки від європейських держав. Тому ці мрії про НАТО, нажаль, до одного місця.
показати весь коментар
15.01.2025 14:20 Відповісти
Тоді для чого робити ось такі категоричні заяви, якщо перемовини ще навіть не розпочалися?
Чи тепер ось це і називається у нас дипломатією?
показати весь коментар
15.01.2025 15:45 Відповісти
Та це в нас вже давно зветься дипломатією. А може, просто хотів сказати щось приємне для Вови.
показати весь коментар
15.01.2025 16:00 Відповісти
Этот Сибига слишком похож мордой и манерами на совкового председателя колхоза 1970-х гг или на провинциального партработника брежневского времени, чтобы являться лицом украинской дипломатии...
показати весь коментар
16.01.2025 07:25 Відповісти
Та ти шо! А що, хтось питає думку України з цього приводу? Чи Україну вже сьогодні згодні прийняти до НАТО?
показати весь коментар
15.01.2025 14:24 Відповісти
Головне що зелупи віддадуть Україну по правий берег Дніпра, - відробляють османських два мільярди ,та ще і план по знищенню українців не виконаний. Армія в 1.3 мільйона ,а ******* людей на вулиці хапають.
показати весь коментар
15.01.2025 14:52 Відповісти
ха-ха
показати весь коментар
15.01.2025 14:54 Відповісти
В цьому випадку абсолютно підтримую слова міністра...
показати весь коментар
15.01.2025 15:01 Відповісти
А кто сказал что берут в НАТО ? Эта тема будущего , хватит людям мозг парить , нужен мир , люди хотят жить ...
показати весь коментар
15.01.2025 15:05 Відповісти
Байден, а чему зелени не хочуть у НАТО?
показати весь коментар
15.01.2025 15:38 Відповісти
Щоб ви, суки, були такі вперті до знищення корупції! Не крадіть! і тоді Украні не потрібно буде проситися, її саму туди затягнуть.
показати весь коментар
15.01.2025 15:42 Відповісти
Взагалі то глава дипломатичної служби України повинен думати про те, як дипломатичними засобами закінчити цю жахливу та катастрофічну для України війну.
А не робити якісь категоричні привселюдно заяви не ясно кому адресовані.
В мене вже виникають сумніви, а чи є в Україні дипломатія взагалі?
показати весь коментар
15.01.2025 15:43 Відповісти
Якби була дипломатія, війни б не було.
Взагалі завдання політиків не допускати таких ситуацій. Ці клоуни реально все провалили, але строять з себе мачо.
показати весь коментар
15.01.2025 20:36 Відповісти
про плани вступу до НАТО і про реакцію НАТО має говорити голова Генштабу ЗСУ, бо це залежить від того, яку війну збирається вести проти НАТО росія - а НАТО створювалось для захисту саме від росії

вже зрозуміло, що загроза #обнути по москві ракетами росію не зупинить : по-перше, їхні "вєжлівиє люді" перевдягнуться в цивільне і почнуть гібридну терористичну війну, проти якої ракетами не повоююєш, бо ці орки перемішаються з цивільними

по-друге, Захід збирався відповідати ядерним ударом на танкові рейди красной армії, але ж не по цим танкам - бо вони будуть ховатися в ангарах на Західних землях, а "по воронєжу", а це москалів не зупинить, помірать-так-с-музикой

короче, ядерної війни не буде - а гібридна неядерна вже обов'язково буде, це новий факт з яким НАТО ніяк не може прийти до тями

на додаток ще й НАТО тепер буде інше : в "старому НАТО" все вирішували США, а європейці тільки озвучували це під своїми прапорами, а в "новому НАТО" США будуть "політичними радниками", як Франція, тобто вивозить гібридні війни прийдеться німцям, скандинавам та полякам. Бо скоріш за все, британці займуть таку ж позицію як і США

короче, я про те що все змінюється, і українське військо, яке вже воює з гібридним агресором, реально тільки зміцнить НАТО - це розуміють самі європейці, просто ще не наважуються ці думки оприлюднити
показати весь коментар
15.01.2025 15:51 Відповісти
НАТО нам ще років двадцять не бачити, або взагалі - ніколи ! Читайте їх устав !!!
Це все балачки і маячня!!! Ще при Ющенко могли прийняти, але не навіть спроби не робили, так що ми для Європи - буфер між ними і рашкою... Так і буде, а ще дідусь Трамп скаже, проблеми Європи його не парять...
показати весь коментар
15.01.2025 18:13 Відповісти
При Ющенку: Тимошенко не агітує Альянс залишити Україні шанс, вона не просить Брюссель діяти без оглядки на Кремль. Натомість Тимошенко між рядків закликає створювати утопічну спільну систему безпеки, яка об'єднала би Україну, Росію та Європу.
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
показати весь коментар
15.01.2025 19:14 Відповісти
ну і міністри у нас пішли- той був в кедах, цей у майці! Невже важко кожного дня ввечері перепрати білу сорочку, а до ранку на батареї висушити? А який ще міністр за 33роки незалежності, як і п.Сибіга не знав англійської мови?
показати весь коментар
15.01.2025 19:16 Відповісти
Вопрос даже не может обсуждается, кто ставит под сомнение это сепары и кто не хочет Украину как государство. Украина без НАТО абсолютно не будет существовать , какая бы армия не будет в Украине , у россии она будет всегда больше . Как под страхом нападения нашим детям жить. Нападение будет, Россия уже ни когда не откажется забрать Украину рано или поздно. Спасет либо в НАТО , либо создание ядерного оружия
не взирая на временные вопли европейцев если в нато не захотят брать. Все остальное вечные войны и исчезновение страны
показати весь коментар
15.01.2025 22:03 Відповісти
Мені здається прийшов час переходити з риторики непримиренності на мову дипломатії.
Світ складний, з кацапами межуємо не лише ми. Можливо, час думати про створення союзів та коаліцій, які б об'єднували нас з братами по географічному положенню. Шукати союзників, вчитися бути настільки важливими для світу, щоб навіть думки про наше знищення ні в кого не могло з'явитися.
Цей світ побудовано на балансі інтересів. І ми маємо шанс вижити лише в тому випадку, якщо буде о інтегровані в ці ланцкжки шкурних інтересів. Тому що за тих, хто нікому не потрібен, ніхто воювати не буде. Тим більше НАТО.
Бо речі, Балога запропонував продати нашу ГТС американцям, щоб убезпечити її від знищення. Це схоже на жарт, але в кожному жарті є лише частина жарту.
ДумайТЕ.
показати весь коментар
16.01.2025 02:24 Відповісти
Дивлячись на це чмо, розуміеш шо світять тільки інші чотири літери - ДУПА.
показати весь коментар
15.01.2025 23:02 Відповісти
А взагалі, наш главдипломат краще б в Азербайджан з'їздив. Подружився б з місцевими дипломатами, з бізнесом там зустрівся.
Розповів би, наприклад, що в українській мові сильний тюркський компонент. Та й культурно ми близькі. І наша Настя колись була найкращою султаншею Осяйної Порти.
І взагалі, ми дуже поважаємо наших південних братів.
Не завадило б. І дуже, дуже начасі.
А для оголошення категоричних дурниць в Україні є інші персонажі.
показати весь коментар
16.01.2025 02:32 Відповісти
НАТО это как загробная жизнь -- в нее приятно верить, не более того. Реалии жизни и здравый смысл подсказывают, что никто ни за кого по серьезному не впишется, даже если бы статут НАТО к этому обязывал. . Никто на Западе воевать не хочет и не будет, слишком много поколений выросло бесясь от жира. Возможно, Турция будет воевать, но исключительно за саму себя.
показати весь коментар
16.01.2025 03:52 Відповісти
Захцянка України річ, звичайно, добра. Але чи хоче це НАТО? Якщо навіть і "схоче" прийняти, то на яких умовах? І, найголовніше, - а чи НАТО аж така панацея від всього, особливо коли справа стосується мокшанців?
показати весь коментар
16.01.2025 05:12 Відповісти
Важливо не давати Путіну часу адаптуватися до тиску.
показати весь коментар
16.01.2025 08:18 Відповісти
У нас была возможность ещё 2023 на Вильнюсском саммите получить приглашение!! Надо было выполнить только 10 пунктов ,которые нам прописали! Среди них борьба с мародерами,кротами,и избрание на конкурсной основе НАБУ ,САП! Но.Клоун и его шобла на это положил прибор,и провели конкурс как им захотелось! Не пролезло! Не пролезло это и на саммите в Вашингтоне,теперь клоун включает дурку,и обвиняет всех кого угодно,но только не себя,и его ********! Это пошли майсы
показати весь коментар
16.01.2025 08:20 Відповісти
 
 