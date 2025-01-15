Україна не відмовиться від вступу в НАТО, - Сибіга
Україна вважає вступ до НАТО єдиною дієвою гарантією безпеки для себе.
Про це в інтерв'ю ЄП заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки", - наголосив міністр, відповідаючи на питання про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час переговорів про всеохоплюючу мирну угоду.
За словами Сибіги, Україна вже проходила "альтернативні варіанти".
"Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких "сірих зон" призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО – це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави", – сказав глава МЗС.
Сибіга розповів, що один з іноземних колег, який у 2008 році був присутній на саміті у Бухаресті, де могли ухвалити рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства, сказав, що Путін прямо погрожував європейським лідерам, що окупує Україну, якщо таке рішення ухвалять.
"Як ми знаємо, тоді Альянс проявив слабкість та історичну недалекозорість. І що ми побачили потім? Росія окупувала Грузію, потім окупувала та анексувала Крим, а зараз - маємо повномасштабну війну. Ті помилки неприпустимо повторювати. Потрібні сильні рішення, що створять стратегічні гарантії трансатлантичної безпеки. А це - членство України в НАТО", - пояснив він.
Він додав, що інші інструменти, зокрема двосторонні безпекові угоди з партнерами, є складовою підготовки України до членства у НАТО і інструментом її підсилення, але не можуть замінити членство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз Єрмак виступить і скаже до кордонів 1991 року до останнього
Нато нас не приймає, але ми будемо воювати до вступу в Нато...
Смішно було б читати подібні висери, якби все не було так сумно
Видаємо вам дозвіл на мобілізації самих найпериш! Вас вже очікують нові мобілізовані у найближчому відділку поліції.
Чи тепер ось це і називається у нас дипломатією?
А не робити якісь категоричні привселюдно заяви не ясно кому адресовані.
В мене вже виникають сумніви, а чи є в Україні дипломатія взагалі?
Взагалі завдання політиків не допускати таких ситуацій. Ці клоуни реально все провалили, але строять з себе мачо.
вже зрозуміло, що загроза #обнути по москві ракетами росію не зупинить : по-перше, їхні "вєжлівиє люді" перевдягнуться в цивільне і почнуть гібридну терористичну війну, проти якої ракетами не повоююєш, бо ці орки перемішаються з цивільними
по-друге, Захід збирався відповідати ядерним ударом на танкові рейди красной армії, але ж не по цим танкам - бо вони будуть ховатися в ангарах на Західних землях, а "по воронєжу", а це москалів не зупинить, помірать-так-с-музикой
короче, ядерної війни не буде - а гібридна неядерна вже обов'язково буде, це новий факт з яким НАТО ніяк не може прийти до тями
на додаток ще й НАТО тепер буде інше : в "старому НАТО" все вирішували США, а європейці тільки озвучували це під своїми прапорами, а в "новому НАТО" США будуть "політичними радниками", як Франція, тобто вивозить гібридні війни прийдеться німцям, скандинавам та полякам. Бо скоріш за все, британці займуть таку ж позицію як і США
короче, я про те що все змінюється, і українське військо, яке вже воює з гібридним агресором, реально тільки зміцнить НАТО - це розуміють самі європейці, просто ще не наважуються ці думки оприлюднити
Це все балачки і маячня!!! Ще при Ющенко могли прийняти, але не навіть спроби не робили, так що ми для Європи - буфер між ними і рашкою... Так і буде, а ще дідусь Трамп скаже, проблеми Європи його не парять...
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
не взирая на временные вопли европейцев если в нато не захотят брать. Все остальное вечные войны и исчезновение страны
Світ складний, з кацапами межуємо не лише ми. Можливо, час думати про створення союзів та коаліцій, які б об'єднували нас з братами по географічному положенню. Шукати союзників, вчитися бути настільки важливими для світу, щоб навіть думки про наше знищення ні в кого не могло з'явитися.
Цей світ побудовано на балансі інтересів. І ми маємо шанс вижити лише в тому випадку, якщо буде о інтегровані в ці ланцкжки шкурних інтересів. Тому що за тих, хто нікому не потрібен, ніхто воювати не буде. Тим більше НАТО.
Бо речі, Балога запропонував продати нашу ГТС американцям, щоб убезпечити її від знищення. Це схоже на жарт, але в кожному жарті є лише частина жарту.
ДумайТЕ.
Розповів би, наприклад, що в українській мові сильний тюркський компонент. Та й культурно ми близькі. І наша Настя колись була найкращою султаншею Осяйної Порти.
І взагалі, ми дуже поважаємо наших південних братів.
Не завадило б. І дуже, дуже начасі.
А для оголошення категоричних дурниць в Україні є інші персонажі.