Україна не відмовиться від вступу в НАТО, - Сибіга

Україна вважає вступ до НАТО єдиною дієвою гарантією безпеки для себе.

Про це в інтерв'ю ЄП заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки", - наголосив міністр, відповідаючи на питання про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час переговорів про всеохоплюючу мирну угоду.

За словами Сибіги, Україна вже проходила "альтернативні варіанти".

"Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких "сірих зон" призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО – це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави", – сказав глава МЗС.

Сибіга розповів, що один з іноземних колег, який у 2008 році був присутній на саміті у Бухаресті, де могли ухвалити рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства, сказав, що Путін прямо погрожував європейським лідерам, що окупує Україну, якщо таке рішення ухвалять.

"Як ми знаємо, тоді Альянс проявив слабкість та історичну недалекозорість. І що ми побачили потім? Росія окупувала Грузію, потім окупувала та анексувала Крим, а зараз - маємо повномасштабну війну. Ті помилки неприпустимо повторювати. Потрібні сильні рішення, що створять стратегічні гарантії трансатлантичної безпеки. А це - членство України в НАТО", - пояснив він.

Він додав, що інші інструменти, зокрема двосторонні безпекові угоди з партнерами, є складовою підготовки України до членства у НАТО і інструментом її підсилення, але не можуть замінити членство.

