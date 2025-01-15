На Заході обговорюють можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі перемир’я, - CNN

Західні союзники активно розглядають ідею розміщення військ НАТО у демілітаризованій зоні в Україні, якщо буде укладено мирну угоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на європейського військового чиновника.

"Можливо, присутність деяких військ НАТО вздовж ліній фронту України зможе утримати Кремль від спроб повільного просування", - йдеться в матеріалі.

Олександр Хуг, керівник місією ОБСЄ у 2014-2015 роках, зазначає, що жодне припинення вогню не є ідеальним. "Порушення обов'язково будуть. Ключове питання полягає в тому, що угода передбачає з погляду санкцій і заходів для виправлення становища. Ситуації тоді і зараз не однакові, але ключові уроки, витягнуті 10 років тому, залишаються актуальними і сьогодні", - зауважив Хуг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирна угода між Україною та РФ може з’явитися вже до Великодня - 20 квітня, - Sky News

Колишня прем'єр-міністерка Естонії та Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила впевненість, що Україна може перемогти за належної підтримки.

"Ставки для європейської безпеки надзвичайно високі. Масштаби гібридних атак у Європі вже різко зросли, і поразка України обійдеться нам набагато дорожче, ніж допомога. Путін продемонстрував повне нехтування міжнародним правом, і йому не можна довіряти. Без надійних гарантій безпеки будь-яка угода про припинення вогню, швидше за все, зазнає невдачі. Росія просто переозброїться і знову нападе", - підкреслила Каллас.

Вона також наголосила: "Погана мирна угода призведе тільки до нової війни, як це було раніше".

За її словами, важливо винести уроки з минулого і забезпечити стійкість будь-якої майбутньої угоди.

Раніше в Bloomberg повідомляли, що європейські союзники України висловлюють стриманий оптимізм щодо того, що Дональд Трамп, який готується до повернення в Білий дім, не чинитиме тиску на Київ із вимогою швидких переговорів із Москвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Членство України в НАТО для українців є більш пріоритетним, ніж членство в ЄС, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА