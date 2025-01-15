УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11738 відвідувачів онлайн
Новини
2 349 20

На Заході обговорюють можливість відправлення військ НАТО в Україну в разі перемир’я, - CNN

На Заході обговорюють розгортання військ НАТО в Україні у разі перемир’я

Західні союзники активно розглядають ідею розміщення військ НАТО у демілітаризованій зоні в Україні, якщо буде укладено мирну угоду. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN з посиланням на європейського військового чиновника.

"Можливо, присутність деяких військ НАТО вздовж ліній фронту України зможе утримати Кремль від спроб повільного просування", - йдеться в матеріалі.

Олександр Хуг, керівник місією ОБСЄ у 2014-2015 роках, зазначає, що жодне припинення вогню не є ідеальним. "Порушення обов'язково будуть. Ключове питання полягає в тому, що угода передбачає з погляду санкцій і заходів для виправлення становища. Ситуації тоді і зараз не однакові, але ключові уроки, витягнуті 10 років тому, залишаються актуальними і сьогодні", - зауважив Хуг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирна угода між Україною та РФ може з’явитися вже до Великодня - 20 квітня, - Sky News

Колишня прем'єр-міністерка Естонії та Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила впевненість, що Україна може перемогти за належної підтримки.

"Ставки для європейської безпеки надзвичайно високі. Масштаби гібридних атак у Європі вже різко зросли, і поразка України обійдеться нам набагато дорожче, ніж допомога. Путін продемонстрував повне нехтування міжнародним правом, і йому не можна довіряти. Без надійних гарантій безпеки будь-яка угода про припинення вогню, швидше за все, зазнає невдачі. Росія просто переозброїться і знову нападе", - підкреслила Каллас.

Вона також наголосила: "Погана мирна угода призведе тільки до нової війни, як це було раніше".

За її словами, важливо винести уроки з минулого і забезпечити стійкість будь-якої майбутньої угоди.

Раніше в Bloomberg повідомляли, що європейські союзники України висловлюють стриманий оптимізм щодо того, що Дональд Трамп, який готується до повернення в Білий дім, не чинитиме тиску на Київ із вимогою швидких переговорів із Москвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Членство України в НАТО для українців є більш пріоритетним, ніж членство в ЄС, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія (3790) НАТО (6718) перемир’я (1004) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Язики ще не обстрапались?
показати весь коментар
15.01.2025 11:25 Відповісти
+6
Та вони вже вступ України до ЄС і НАТО 20 років обговорюють.Дообговорювались.
показати весь коментар
15.01.2025 11:25 Відповісти
+4
вони гадають, що хло піде на перемовини за таких умов?...
показати весь коментар
15.01.2025 11:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вони гадають, що хло піде на перемовини за таких умов?...
показати весь коментар
15.01.2025 11:20 Відповісти
Вони болт клали, на його умови.
показати весь коментар
15.01.2025 11:28 Відповісти
якби вони робили те, про що Ви кажете - тут би щодня сідали сотні бортів, а залізна дорога була забита ешелогами з іноземними батальонами. малочисельні загони готові зайти лише після укладення перемир'я, якого не може статися, зважаючи на те, чого прагнуть за парєбріком...
показати весь коментар
15.01.2025 11:37 Відповісти
Ще не вечір, так що Ви не переймайтесь.
показати весь коментар
15.01.2025 12:56 Відповісти
Язики ще не обстрапались?
показати весь коментар
15.01.2025 11:25 Відповісти
Та вони вже вступ України до ЄС і НАТО 20 років обговорюють.Дообговорювались.
показати весь коментар
15.01.2025 11:25 Відповісти
А Ви би взяли до себе на квартиру того, хто чоботи витирає фіранками, шмаркається в хаті і кожного дня змінює свою думку про переформатування і навчитися себе нормально вести в гарній кормпаніїх, чи тягне Вас в свою дурну компанію і виносить з хати все, що попадеться під руки? Двері НАТО вузькі для корупціонерів і пророрсійських телепнів!!!
показати весь коментар
15.01.2025 11:35 Відповісти
Це Угорщину, типу? Чи Туреччину?
показати весь коментар
15.01.2025 11:58 Відповісти
Ідея гарна. Не гарно лише те, що в НАТО є такі собі Угорщина та Словаччина. І якщо Словаччина ще куди не йшло, то угорські війська біля Закарпаття в 2022 році українці мають пам'ятати.
показати весь коментар
15.01.2025 11:26 Відповісти
припинення вогню не буде у найлижчому осяжному майбутньому. Тому і миротворців теж не буде.
показати весь коментар
15.01.2025 11:27 Відповісти
При таких умовах, коли з росією вони в жодному разі не воюватимуть, тоді з ким же вони воюватимуть, чи кого захищатимуть, росіян? Берегтимуть окуповане від українців?
показати весь коментар
15.01.2025 11:28 Відповісти
А прямо зараз зайти слабо, бо ескалація?
показати весь коментар
15.01.2025 11:38 Відповісти
Ну припустим НАТО буде тільки нас контролювати а не Сосію. А хто буде контролювати Сосію по той бік? По той бік повинен стояти Китай. Щоб в НАТО було трохи стимулу хоч якось контролювати сіру зону. А якщо чесно то це буде пздц. Сірою зоною буде вся Україна.
показати весь коментар
15.01.2025 11:39 Відповісти
А зараз вона не "сіра"? Закони працюють лише на тих, хто при владі/при грошах. Інші люди виживають як можуть.
показати весь коментар
15.01.2025 11:44 Відповісти
причини та наслідки, які протирічать самі собі та фактичним обставинам за своєю суттю
показати весь коментар
15.01.2025 11:42 Відповісти
Кацапи , на це , ніколи не погодяться
показати весь коментар
15.01.2025 11:58 Відповісти
А Захід може щось інше робить крім обговорювати цей бред сивої кобили.
показати весь коментар
15.01.2025 12:01 Відповісти
Це частина ідіотсько-фантастичного "плану Трампа". Щось типу попереднього, такого ж плану, "перестать стрєлять"...
показати весь коментар
15.01.2025 12:01 Відповісти
Не зрозуміло для чого потрібне таке перемир'я пуйлу, щоб НАТО при тому відправило в Україну свої війська... він і дальше буде пострілювати, а НАТО нікого не відправить на допомогу бо війна...
показати весь коментар
15.01.2025 12:55 Відповісти
Не буде цього. Досить роздмухувати необґрунтовані очікування.
показати весь коментар
15.01.2025 12:57 Відповісти
 
 