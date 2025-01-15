На Западе обсуждается возможность отправки войск НАТО в Украину в случае перемирия, - CNN

Западные союзники активно рассматривают идею размещения войск НАТО в демилитаризованной зоне в Украине, если будет заключено мирное соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского военного чиновника.

"Возможно, присутствие некоторых войск НАТО вдоль линий фронта Украины сможет удержать Кремль от попыток медленного продвижения", - говорится в материале.

Александр Хуг, руководитель миссией ОБСЕ в 2014-2015 годах, отмечает, что ни одно прекращение огня не является идеальным. "Нарушения обязательно будут. Ключевой вопрос заключается в том, что соглашение предусматривает с точки зрения санкций и мер для исправления положения. Ситуации тогда и сейчас не одинаковы, но ключевые уроки, извлеченные 10 лет назад, остаются актуальными и сегодня", - отметил Хуг.

Бывший премьер-министр Эстонии и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила уверенность, что Украина может победить при должной поддержке.

"Ставки для европейской безопасности чрезвычайно высоки. Масштабы гибридных атак в Европе уже резко возросли, и поражение Украины обойдется нам гораздо дороже, чем помощь. Путин продемонстрировал полное пренебрежение международным правом, и ему нельзя доверять. Без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня, скорее всего, потерпит неудачу. Россия просто перевооружится и снова нападет", - подчеркнула Каллас.

Она также подчеркнула: "Плохое мирное соглашение приведет только к новой войне, как это было раньше".

По ее словам, важно извлечь уроки из прошлого и обеспечить устойчивость любой будущей сделки.

Ранее в Bloomberg сообщали, что европейские союзники Украины выражают сдержанный оптимизм относительно того, что Дональд Трамп, который готовится к возвращению в Белый дом, не будет оказывать давления на Киев с требованием быстрых переговоров с Москвой.

