На Западе обсуждается возможность отправки войск НАТО в Украину в случае перемирия, - CNN

На Заході обговорюють розгортання військ НАТО в Україні у разі перемир’я

Западные союзники активно рассматривают идею размещения войск НАТО в демилитаризованной зоне в Украине, если будет заключено мирное соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского военного чиновника.

"Возможно, присутствие некоторых войск НАТО вдоль линий фронта Украины сможет удержать Кремль от попыток медленного продвижения", - говорится в материале.

Александр Хуг, руководитель миссией ОБСЕ в 2014-2015 годах, отмечает, что ни одно прекращение огня не является идеальным. "Нарушения обязательно будут. Ключевой вопрос заключается в том, что соглашение предусматривает с точки зрения санкций и мер для исправления положения. Ситуации тогда и сейчас не одинаковы, но ключевые уроки, извлеченные 10 лет назад, остаются актуальными и сегодня", - отметил Хуг.

Бывший премьер-министр Эстонии и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила уверенность, что Украина может победить при должной поддержке.

"Ставки для европейской безопасности чрезвычайно высоки. Масштабы гибридных атак в Европе уже резко возросли, и поражение Украины обойдется нам гораздо дороже, чем помощь. Путин продемонстрировал полное пренебрежение международным правом, и ему нельзя доверять. Без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращении огня, скорее всего, потерпит неудачу. Россия просто перевооружится и снова нападет", - подчеркнула Каллас.

Она также подчеркнула: "Плохое мирное соглашение приведет только к новой войне, как это было раньше".

По ее словам, важно извлечь уроки из прошлого и обеспечить устойчивость любой будущей сделки.

Ранее в Bloomberg сообщали, что европейские союзники Украины выражают сдержанный оптимизм относительно того, что Дональд Трамп, который готовится к возвращению в Белый дом, не будет оказывать давления на Киев с требованием быстрых переговоров с Москвой.

Топ комментарии
+6
Язики ще не обстрапались?
15.01.2025 11:25 Ответить
+6
Та вони вже вступ України до ЄС і НАТО 20 років обговорюють.Дообговорювались.
15.01.2025 11:25 Ответить
+4
вони гадають, що хло піде на перемовини за таких умов?...
15.01.2025 11:20 Ответить
вони гадають, що хло піде на перемовини за таких умов?...
15.01.2025 11:20 Ответить
Вони болт клали, на його умови.
15.01.2025 11:28 Ответить
якби вони робили те, про що Ви кажете - тут би щодня сідали сотні бортів, а залізна дорога була забита ешелогами з іноземними батальонами. малочисельні загони готові зайти лише після укладення перемир'я, якого не може статися, зважаючи на те, чого прагнуть за парєбріком...
15.01.2025 11:37 Ответить
Ще не вечір, так що Ви не переймайтесь.
15.01.2025 12:56 Ответить
15.01.2025 11:25 Ответить
Та вони вже вступ України до ЄС і НАТО 20 років обговорюють.Дообговорювались.
15.01.2025 11:25 Ответить
А Ви би взяли до себе на квартиру того, хто чоботи витирає фіранками, шмаркається в хаті і кожного дня змінює свою думку про переформатування і навчитися себе нормально вести в гарній кормпаніїх, чи тягне Вас в свою дурну компанію і виносить з хати все, що попадеться під руки? Двері НАТО вузькі для корупціонерів і пророрсійських телепнів!!!
15.01.2025 11:35 Ответить
Це Угорщину, типу? Чи Туреччину?
15.01.2025 11:58 Ответить
Ідея гарна. Не гарно лише те, що в НАТО є такі собі Угорщина та Словаччина. І якщо Словаччина ще куди не йшло, то угорські війська біля Закарпаття в 2022 році українці мають пам'ятати.
15.01.2025 11:26 Ответить
припинення вогню не буде у найлижчому осяжному майбутньому. Тому і миротворців теж не буде.
15.01.2025 11:27 Ответить
При таких умовах, коли з росією вони в жодному разі не воюватимуть, тоді з ким же вони воюватимуть, чи кого захищатимуть, росіян? Берегтимуть окуповане від українців?
15.01.2025 11:28 Ответить
А прямо зараз зайти слабо, бо ескалація?
15.01.2025 11:38 Ответить
Ну припустим НАТО буде тільки нас контролювати а не Сосію. А хто буде контролювати Сосію по той бік? По той бік повинен стояти Китай. Щоб в НАТО було трохи стимулу хоч якось контролювати сіру зону. А якщо чесно то це буде пздц. Сірою зоною буде вся Україна.
15.01.2025 11:39 Ответить
А зараз вона не "сіра"? Закони працюють лише на тих, хто при владі/при грошах. Інші люди виживають як можуть.
15.01.2025 11:44 Ответить
причини та наслідки, які протирічать самі собі та фактичним обставинам за своєю суттю
15.01.2025 11:42 Ответить
Кацапи , на це , ніколи не погодяться
15.01.2025 11:58 Ответить
А Захід може щось інше робить крім обговорювати цей бред сивої кобили.
15.01.2025 12:01 Ответить
Це частина ідіотсько-фантастичного "плану Трампа". Щось типу попереднього, такого ж плану, "перестать стрєлять"...
15.01.2025 12:01 Ответить
Не зрозуміло для чого потрібне таке перемир'я пуйлу, щоб НАТО при тому відправило в Україну свої війська... він і дальше буде пострілювати, а НАТО нікого не відправить на допомогу бо війна...
15.01.2025 12:55 Ответить
Не буде цього. Досить роздмухувати необґрунтовані очікування.
15.01.2025 12:57 Ответить
 
 