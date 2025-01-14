Членство Украины в НАТО для украинцев более приоритетно, чем членство в ЕС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Граждане Украины считают более приоритетным вступление в НАТО, чем в ЕС.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Больше украинцев хотят, прежде всего, видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). То есть хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет - в НАТО (очевидно, из-за острого требования украинцев иметь надежные гарантии безопасности)", - отмечают социологи.
В то же время в течение последнего года стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). Зато стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО (54% раньше и 46% сейчас) (для ЕС показатели почти не изменились).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=JHhzi8rJDlo наш Эл Людоед родил гениальную мысль, до слёз...
Володимир Зеленський, пряма мова:
❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чому різниця - не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
Що воно вживає??? Воно підсудне?