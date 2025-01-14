Членство Украины в НАТО для украинцев более приоритетно, чем членство в ЕС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Граждане Украины считают более приоритетным вступление в НАТО, чем в ЕС.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Больше украинцев хотят, прежде всего, видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). То есть хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет - в НАТО (очевидно, из-за острого требования украинцев иметь надежные гарантии безопасности)", - отмечают социологи.

В то же время в течение последнего года стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). Зато стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО (54% раньше и 46% сейчас) (для ЕС показатели почти не изменились).

