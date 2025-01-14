РУС
Членство Украины в НАТО для украинцев более приоритетно, чем членство в ЕС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ставлення українців до членства в ЄС та НАТО

Граждане Украины считают более приоритетным вступление в НАТО, чем в ЕС.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Больше украинцев хотят, прежде всего, видеть Украину в НАТО (46%), чем в ЕС (22%). То есть хотя членство в обоих союзах является важным для большинства населения, однако приоритет - в НАТО (очевидно, из-за острого требования украинцев иметь надежные гарантии безопасности)", - отмечают социологи.

В то же время в течение последнего года стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). Зато стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО (54% раньше и 46% сейчас) (для ЕС показатели почти не изменились).

Читайте также: Уровень доверия к Зеленскому за время войны снизился почти вдвое, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

НАТО (10255) членство в НАТО (1554) членство в ЕС (1114) Евросоюз (17484) КМИС (346)
Нужно просто не выбирать фриков и манкуртов в президенты. Все остальное вторично. Эти же самые люди этими же руками привели к власти фрика "нужно просто перестать стрелять" на пост верховного главкома во время войны. А потом и стаю его холуев к власти. Дубинского, Бужанского, Шевченко, Безумную, Тищенко, Дмитрука, Холодова, Куницкого и т.д. нам не с Луны спустили. Их привело к власти наше "мудрое" население.
14.01.2025 15:33 Ответить
А шо хтось бере? Хоч туди, хоч сюди. Чи просто по приколу?
14.01.2025 15:25 Ответить
оцініть прямий текст "нашого" препізе!дента із Поярковим по ньому:
https://www.youtube.com/watch?v=JHhzi8rJDlo наш Эл Людоед родил гениальную мысль, до слёз...

Володимир Зеленський, пряма мова:

❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чому різниця - не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞

Що воно вживає??? Воно підсудне?
14.01.2025 15:53 Ответить
Нужно просто не пытаться выбирать "волшебников" во власть. Чтобы всё и сразу, и на шару. Населению пора уже повзрослеть и перестать болеть подростковым инфантилизмом.
14.01.2025 16:08 Ответить
Тут нужен переводчик на человеческий. Я столько не выпью
14.01.2025 15:58 Ответить
Хотіти і отримати, це як кажуть в Одесі дві великі різниці. А взагалі, потрібно обирати щось одне, або НАТО або ЄС. А то за двома зайцями поженешся.....
14.01.2025 15:28 Ответить
14.01.2025 15:29 Ответить
що за тупий опитувальнник ??? варіант відповіді "ні те, ні інше" є, варіант "ЄС та НАТО" немає !!!
14.01.2025 15:32 Ответить
НАТО ? А НАТО готове ?
14.01.2025 15:37 Ответить
Хочу побачити та почути "логіку" тих, хто за рік змінили думку з ЄС або НАТО на "ні те, ні інше".
14.01.2025 15:38 Ответить
Мало чого нам хочеться .
14.01.2025 16:04 Ответить
Психологічно це цілком передбачувано в умовах війни: членство в безпековому альянсі важливіше для громадян, ніж в економічному. Хоча з іншого боку, реакція Заходу (в т.ч. і військова) на напад на члена ЄС, напевно, мало буде відрізнятися від нападу на члена НАТО (з його формальною 5-ю статтею).
14.01.2025 17:33 Ответить
Треба було давати третій варіант-нейтралітет,але при умові відновлення ядерної зброї.
14.01.2025 18:43 Ответить
 
 