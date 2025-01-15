РУС
Новости Война
5 188 47

Украина не откажется от вступления в НАТО, - Сибига

Україна не поступиться вступом до НАТО під час переговорів про мир

Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.

Об этом в интервью ЕП заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, Украина уже проходила "альтернативные варианты".

"Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО - это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", - сказал глава МИД.

Сибига рассказал, что один из иностранных коллег, который в 2008 году присутствовал на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству, сказал, что Путин прямо угрожал европейским лидерам, что оккупирует Украину, если такое решение примут.

"Как мы знаем, тогда Альянс проявил слабость и историческую близорукость. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, затем оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас - имеем полномасштабную войну. Те ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это - членство Украины в НАТО", - пояснил он.

Он добавил, что другие инструменты, в частности двусторонние соглашения по безопасности с партнерами, являются составляющей подготовки Украины к членству в НАТО и инструментом ее усиления, но не могут заменить членство.

+15
впевнений, якби діти Сибіги сиділи в окопі три роки, то він би перший рачки перед рашистами став. Незламний воїн
15.01.2025 13:08
+15
Ну тобто до кінця? Щоби що?
Нато нас не приймає, але ми будемо воювати до вступу в Нато...
Смішно було б читати подібні висери, якби все не було так сумно
15.01.2025 13:16
+12
Ніяких поступок ні щодо вступу в НАТО, ні щодо териротіальних поступок!
15.01.2025 13:13
15.01.2025 13:07
Там щотижня нові ідеї та прагнення. Упереміш
Зараз Єрмак виступить і скаже до кордонів 1991 року до останнього
15.01.2025 17:29
впевнений, якби діти Сибіги сиділи в окопі три роки, то він би перший рачки перед рашистами став. Незламний воїн
15.01.2025 13:08
Так треба виграти війну, Сибіга, і диктувати свої умови Путіну.
15.01.2025 13:12
Краще з гієною - ляхами гідність не втрачайте!!! А вирішувати будуть українці!!! Ця шайка сяде в тюрму!!!
15.01.2025 13:12
Ніяких поступок ні щодо вступу в НАТО, ні щодо териротіальних поступок!
15.01.2025 13:13
Нас тут навіть питати не будуть.
15.01.2025 13:15
Ну тобто до кінця? Щоби що?
Нато нас не приймає, але ми будемо воювати до вступу в Нато...
Смішно було б читати подібні висери, якби все не було так сумно
15.01.2025 13:16
Ну тобто до кінця? - Так. До кінця росіі. А ти про який кінець подумав?
15.01.2025 19:05
Бляха, і де такі беруться,? Питання риторичне
15.01.2025 20:32
Які?
15.01.2025 20:38
І загальнообов'язкову мобілізацію з 15-ти років!
15.01.2025 13:16
Як в Ізраїлі?
15.01.2025 19:06
Там кінь педальнии шось насипає - тут Сивохо №2
15.01.2025 13:15
Ці покидьки прикриваючись війною успішно дерибанять фінансову допомогу від партнерів, під час ракетних атак сидять у захищених бункерах , їх маєтки забезпечені всіма видами автономного енергопостачання, їх дітки за кордом і тому вони готові "воювати" навіть до останнього українця.
15.01.2025 13:16
Правильна і незламна позиція українського керівництва: НАТО, ЄС та ніяких переговорів з нацистом путлєром. Зміцнення Сил Оборони України та радикальне вирішення питання ухилянтства. Теперішній сцикун має або перетворитися на Воїна, абр довічно з конфіскацією сісти до буцигарні без права корекції вироку.
15.01.2025 13:47
Правильно, починати треба з мусорів та держохорони, потім дпсу, фсбу, беб, дбр та бубу, за ними строєм митники, податківці, прокурсько-суддівський персонал!
Видаємо вам дозвіл на мобілізації самих найпериш! Вас вже очікують нові мобілізовані у найближчому відділку поліції.
15.01.2025 15:12
А чому? Не можна піти на поступки в територіальному питанні. А тут нас все одно не пустять. А ми такі ой ну це наш великий компроміс, ок, 20 років не вступаємо. А от кордони 91-го.
15.01.2025 14:15
Є суворі підозри, що в НАТО Україну приймуть тоді і тільки тоді, коли це для неї буде вже неважливо. Здається, максимум, на який ми можемо розраховувати з Трампом - якісь обмежені гарантії підтримки від європейських держав. Тому ці мрії про НАТО, нажаль, до одного місця.
15.01.2025 14:20
Тоді для чого робити ось такі категоричні заяви, якщо перемовини ще навіть не розпочалися?
Чи тепер ось це і називається у нас дипломатією?
15.01.2025 15:45
Та це в нас вже давно зветься дипломатією. А може, просто хотів сказати щось приємне для Вови.
15.01.2025 16:00
Этот Сибига слишком похож мордой и манерами на совкового председателя колхоза 1970-х гг или на провинциального партработника брежневского времени, чтобы являться лицом украинской дипломатии...
16.01.2025 07:25
Та ти шо! А що, хтось питає думку України з цього приводу? Чи Україну вже сьогодні згодні прийняти до НАТО?
15.01.2025 14:24
Головне що зелупи віддадуть Україну по правий берег Дніпра, - відробляють османських два мільярди ,та ще і план по знищенню українців не виконаний. Армія в 1.3 мільйона ,а ******* людей на вулиці хапають.
15.01.2025 14:52
ха-ха
15.01.2025 14:54
В цьому випадку абсолютно підтримую слова міністра...
15.01.2025 15:01
А кто сказал что берут в НАТО ? Эта тема будущего , хватит людям мозг парить , нужен мир , люди хотят жить ...
15.01.2025 15:05
Байден, а чему зелени не хочуть у НАТО?
15.01.2025 15:38
Щоб ви, суки, були такі вперті до знищення корупції! Не крадіть! і тоді Украні не потрібно буде проситися, її саму туди затягнуть.
15.01.2025 15:42
Взагалі то глава дипломатичної служби України повинен думати про те, як дипломатичними засобами закінчити цю жахливу та катастрофічну для України війну.
А не робити якісь категоричні привселюдно заяви не ясно кому адресовані.
В мене вже виникають сумніви, а чи є в Україні дипломатія взагалі?
15.01.2025 15:43
Якби була дипломатія, війни б не було.
Взагалі завдання політиків не допускати таких ситуацій. Ці клоуни реально все провалили, але строять з себе мачо.
15.01.2025 20:36
про плани вступу до НАТО і про реакцію НАТО має говорити голова Генштабу ЗСУ, бо це залежить від того, яку війну збирається вести проти НАТО росія - а НАТО створювалось для захисту саме від росії

вже зрозуміло, що загроза #обнути по москві ракетами росію не зупинить : по-перше, їхні "вєжлівиє люді" перевдягнуться в цивільне і почнуть гібридну терористичну війну, проти якої ракетами не повоююєш, бо ці орки перемішаються з цивільними

по-друге, Захід збирався відповідати ядерним ударом на танкові рейди красной армії, але ж не по цим танкам - бо вони будуть ховатися в ангарах на Західних землях, а "по воронєжу", а це москалів не зупинить, помірать-так-с-музикой

короче, ядерної війни не буде - а гібридна неядерна вже обов'язково буде, це новий факт з яким НАТО ніяк не може прийти до тями

на додаток ще й НАТО тепер буде інше : в "старому НАТО" все вирішували США, а європейці тільки озвучували це під своїми прапорами, а в "новому НАТО" США будуть "політичними радниками", як Франція, тобто вивозить гібридні війни прийдеться німцям, скандинавам та полякам. Бо скоріш за все, британці займуть таку ж позицію як і США

короче, я про те що все змінюється, і українське військо, яке вже воює з гібридним агресором, реально тільки зміцнить НАТО - це розуміють самі європейці, просто ще не наважуються ці думки оприлюднити
15.01.2025 15:51
НАТО нам ще років двадцять не бачити, або взагалі - ніколи ! Читайте їх устав !!!
Це все балачки і маячня!!! Ще при Ющенко могли прийняти, але не навіть спроби не робили, так що ми для Європи - буфер між ними і рашкою... Так і буде, а ще дідусь Трамп скаже, проблеми Європи його не парять...
15.01.2025 18:13
При Ющенку: Тимошенко не агітує Альянс залишити Україні шанс, вона не просить Брюссель діяти без оглядки на Кремль. Натомість Тимошенко між рядків закликає створювати утопічну спільну систему безпеки, яка об'єднала би Україну, Росію та Європу.
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
15.01.2025 19:14
ну і міністри у нас пішли- той був в кедах, цей у майці! Невже важко кожного дня ввечері перепрати білу сорочку, а до ранку на батареї висушити? А який ще міністр за 33роки незалежності, як і п.Сибіга не знав англійської мови?
15.01.2025 19:16
Вопрос даже не может обсуждается, кто ставит под сомнение это сепары и кто не хочет Украину как государство. Украина без НАТО абсолютно не будет существовать , какая бы армия не будет в Украине , у россии она будет всегда больше . Как под страхом нападения нашим детям жить. Нападение будет, Россия уже ни когда не откажется забрать Украину рано или поздно. Спасет либо в НАТО , либо создание ядерного оружия
не взирая на временные вопли европейцев если в нато не захотят брать. Все остальное вечные войны и исчезновение страны
15.01.2025 22:03
Мені здається прийшов час переходити з риторики непримиренності на мову дипломатії.
Світ складний, з кацапами межуємо не лише ми. Можливо, час думати про створення союзів та коаліцій, які б об'єднували нас з братами по географічному положенню. Шукати союзників, вчитися бути настільки важливими для світу, щоб навіть думки про наше знищення ні в кого не могло з'явитися.
Цей світ побудовано на балансі інтересів. І ми маємо шанс вижити лише в тому випадку, якщо буде о інтегровані в ці ланцкжки шкурних інтересів. Тому що за тих, хто нікому не потрібен, ніхто воювати не буде. Тим більше НАТО.
Бо речі, Балога запропонував продати нашу ГТС американцям, щоб убезпечити її від знищення. Це схоже на жарт, але в кожному жарті є лише частина жарту.
ДумайТЕ.
16.01.2025 02:24
Дивлячись на це чмо, розуміеш шо світять тільки інші чотири літери - ДУПА.
15.01.2025 23:02
А взагалі, наш главдипломат краще б в Азербайджан з'їздив. Подружився б з місцевими дипломатами, з бізнесом там зустрівся.
Розповів би, наприклад, що в українській мові сильний тюркський компонент. Та й культурно ми близькі. І наша Настя колись була найкращою султаншею Осяйної Порти.
І взагалі, ми дуже поважаємо наших південних братів.
Не завадило б. І дуже, дуже начасі.
А для оголошення категоричних дурниць в Україні є інші персонажі.
16.01.2025 02:32
НАТО это как загробная жизнь -- в нее приятно верить, не более того. Реалии жизни и здравый смысл подсказывают, что никто ни за кого по серьезному не впишется, даже если бы статут НАТО к этому обязывал. . Никто на Западе воевать не хочет и не будет, слишком много поколений выросло бесясь от жира. Возможно, Турция будет воевать, но исключительно за саму себя.
16.01.2025 03:52
Захцянка України річ, звичайно, добра. Але чи хоче це НАТО? Якщо навіть і "схоче" прийняти, то на яких умовах? І, найголовніше, - а чи НАТО аж така панацея від всього, особливо коли справа стосується мокшанців?
16.01.2025 05:12
Важливо не давати Путіну часу адаптуватися до тиску.
16.01.2025 08:18
У нас была возможность ещё 2023 на Вильнюсском саммите получить приглашение!! Надо было выполнить только 10 пунктов ,которые нам прописали! Среди них борьба с мародерами,кротами,и избрание на конкурсной основе НАБУ ,САП! Но.Клоун и его шобла на это положил прибор,и провели конкурс как им захотелось! Не пролезло! Не пролезло это и на саммите в Вашингтоне,теперь клоун включает дурку,и обвиняет всех кого угодно,но только не себя,и его ********! Это пошли майсы
16.01.2025 08:20
 
 