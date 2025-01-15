Украина не откажется от вступления в НАТО, - Сибига
Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.
Об этом в интервью ЕП заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", - подчеркнул министр.
По словам Сибиги, Украина уже проходила "альтернативные варианты".
"Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО - это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", - сказал глава МИД.
Сибига рассказал, что один из иностранных коллег, который в 2008 году присутствовал на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству, сказал, что Путин прямо угрожал европейским лидерам, что оккупирует Украину, если такое решение примут.
"Как мы знаем, тогда Альянс проявил слабость и историческую близорукость. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, затем оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас - имеем полномасштабную войну. Те ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это - членство Украины в НАТО", - пояснил он.
Он добавил, что другие инструменты, в частности двусторонние соглашения по безопасности с партнерами, являются составляющей подготовки Украины к членству в НАТО и инструментом ее усиления, но не могут заменить членство.
Зараз Єрмак виступить і скаже до кордонів 1991 року до останнього
Нато нас не приймає, але ми будемо воювати до вступу в Нато...
Смішно було б читати подібні висери, якби все не було так сумно
Видаємо вам дозвіл на мобілізації самих найпериш! Вас вже очікують нові мобілізовані у найближчому відділку поліції.
Чи тепер ось це і називається у нас дипломатією?
А не робити якісь категоричні привселюдно заяви не ясно кому адресовані.
В мене вже виникають сумніви, а чи є в Україні дипломатія взагалі?
Взагалі завдання політиків не допускати таких ситуацій. Ці клоуни реально все провалили, але строять з себе мачо.
вже зрозуміло, що загроза #обнути по москві ракетами росію не зупинить : по-перше, їхні "вєжлівиє люді" перевдягнуться в цивільне і почнуть гібридну терористичну війну, проти якої ракетами не повоююєш, бо ці орки перемішаються з цивільними
по-друге, Захід збирався відповідати ядерним ударом на танкові рейди красной армії, але ж не по цим танкам - бо вони будуть ховатися в ангарах на Західних землях, а "по воронєжу", а це москалів не зупинить, помірать-так-с-музикой
короче, ядерної війни не буде - а гібридна неядерна вже обов'язково буде, це новий факт з яким НАТО ніяк не може прийти до тями
на додаток ще й НАТО тепер буде інше : в "старому НАТО" все вирішували США, а європейці тільки озвучували це під своїми прапорами, а в "новому НАТО" США будуть "політичними радниками", як Франція, тобто вивозить гібридні війни прийдеться німцям, скандинавам та полякам. Бо скоріш за все, британці займуть таку ж позицію як і США
короче, я про те що все змінюється, і українське військо, яке вже воює з гібридним агресором, реально тільки зміцнить НАТО - це розуміють самі європейці, просто ще не наважуються ці думки оприлюднити
Це все балачки і маячня!!! Ще при Ющенко могли прийняти, але не навіть спроби не робили, так що ми для Європи - буфер між ними і рашкою... Так і буде, а ще дідусь Трамп скаже, проблеми Європи його не парять...
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
не взирая на временные вопли европейцев если в нато не захотят брать. Все остальное вечные войны и исчезновение страны
Світ складний, з кацапами межуємо не лише ми. Можливо, час думати про створення союзів та коаліцій, які б об'єднували нас з братами по географічному положенню. Шукати союзників, вчитися бути настільки важливими для світу, щоб навіть думки про наше знищення ні в кого не могло з'явитися.
Цей світ побудовано на балансі інтересів. І ми маємо шанс вижити лише в тому випадку, якщо буде о інтегровані в ці ланцкжки шкурних інтересів. Тому що за тих, хто нікому не потрібен, ніхто воювати не буде. Тим більше НАТО.
Бо речі, Балога запропонував продати нашу ГТС американцям, щоб убезпечити її від знищення. Це схоже на жарт, але в кожному жарті є лише частина жарту.
ДумайТЕ.
Розповів би, наприклад, що в українській мові сильний тюркський компонент. Та й культурно ми близькі. І наша Настя колись була найкращою султаншею Осяйної Порти.
І взагалі, ми дуже поважаємо наших південних братів.
Не завадило б. І дуже, дуже начасі.
А для оголошення категоричних дурниць в Україні є інші персонажі.