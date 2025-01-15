Украина не откажется от вступления в НАТО, - Сибига

Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.

Об этом в интервью ЕП заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности", - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, Украина уже проходила "альтернативные варианты".

"Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО - это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", - сказал глава МИД.

Также читайте: Присутствие НАТО в Балтийском море будет радикально увеличено, - Туск

Сибига рассказал, что один из иностранных коллег, который в 2008 году присутствовал на саммите в Бухаресте, где могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству, сказал, что Путин прямо угрожал европейским лидерам, что оккупирует Украину, если такое решение примут.

"Как мы знаем, тогда Альянс проявил слабость и историческую близорукость. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, затем оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас - имеем полномасштабную войну. Те ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это - членство Украины в НАТО", - пояснил он.

Он добавил, что другие инструменты, в частности двусторонние соглашения по безопасности с партнерами, являются составляющей подготовки Украины к членству в НАТО и инструментом ее усиления, но не могут заменить членство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Западе обсуждают возможность отправки войск НАТО в Украину в случае перемирия, - CNN