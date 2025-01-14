Присутствие НАТО в Балтийском море будет радикально увеличено, - Туск

Присутствие Североатлантического Альянса в Балтийском море будет радикально увеличено в ответ на усиление агрессивных действий России в регионе.

Об этом заявил глава правительства Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в Хельсинки, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Усиление российской агрессии в Балтийском море побуждает нас к принятию решений, которые в определенном смысле являются беспрецедентными. В этом случае это радикальное усиление присутствия НАТО в Балтийском море", - сказал Туск.

Он отметил, что все следы опасных инцидентов и актов саботажа, которые на протяжении последних месяцев имели место в Балтийском море, "ведут к России".

Туск отметил, что в Балтийском море есть много разнообразной инфраструктуры стран региона - кабелей, трубопроводов, добывающих платформ, требующих защиты.

Читайте также: НАТО обсудит миссию "Балтийский страж" для борьбы с теневым флотом РФ

Он добавил, что хотя непосредственно Швеция, Финляндия и Эстония пострадали от актов диверсии, "все страны чувствуют очевидную угрозу".

Как пишет РАР, по итогам встречи лидеров стран Балтийского моря НАТО в Хельсинки генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry - совместной инициативы Альянса, призванной обеспечить наблюдение за Балтийским морем и ключевыми объектами, а также сдерживать возможных диверсантов или агрессоров.

Ранее Рютте анонсировал запуск новой миссии Baltic Sentry для усиления безопасности инфраструктуры в Балтийском море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция зафиксировала признаки повреждения еще одного подводного кабеля в Балтийском море