Присутствие НАТО в Балтийском море будет радикально увеличено, - Туск

Туск про посилення присутності НАТО в Балтиці

Присутствие Североатлантического Альянса в Балтийском море будет радикально увеличено в ответ на усиление агрессивных действий России в регионе.

Об этом заявил глава правительства Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в Хельсинки, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Усиление российской агрессии в Балтийском море побуждает нас к принятию решений, которые в определенном смысле являются беспрецедентными. В этом случае это радикальное усиление присутствия НАТО в Балтийском море", - сказал Туск.

Он отметил, что все следы опасных инцидентов и актов саботажа, которые на протяжении последних месяцев имели место в Балтийском море, "ведут к России".

Туск отметил, что в Балтийском море есть много разнообразной инфраструктуры стран региона - кабелей, трубопроводов, добывающих платформ, требующих защиты.

Читайте также: НАТО обсудит миссию "Балтийский страж" для борьбы с теневым флотом РФ

Он добавил, что хотя непосредственно Швеция, Финляндия и Эстония пострадали от актов диверсии, "все страны чувствуют очевидную угрозу".

Как пишет РАР, по итогам встречи лидеров стран Балтийского моря НАТО в Хельсинки генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry - совместной инициативы Альянса, призванной обеспечить наблюдение за Балтийским морем и ключевыми объектами, а также сдерживать возможных диверсантов или агрессоров.

Ранее Рютте анонсировал запуск новой миссии Baltic Sentry для усиления безопасности инфраструктуры в Балтийском море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция зафиксировала признаки повреждения еще одного подводного кабеля в Балтийском море

НАТО (10255) Балтия (367) россия (96899) Туск Дональд (778)
Присутність Північноатлантичного Альянсу в Балтійському морі буде радикально збільшена - а що ще залишилися неперерізані інтернет кабеля та електро-кабеля ?
14.01.2025 17:08 Ответить
Начебто ще є. Але для кацапів присутність куколдів з Європи не бентежить тому скоро не бзалишиться жодного. Мене вразило що екіпаж судна яке порвало декілька кабелів звинувачують у вандалізмі. Не в диверсійній роботі, не в тероризмі, не в неоголошеній війні, а в банальному вандалізмі. Тобто одержать штрафи і на тому кінець, по домам. Тож яким чином Європа зупинить цей вал ушкоджень якщо ніхто іх боятися не буде.
14.01.2025 17:53 Ответить
Вимальовується нова лінія кордону між кацапами і Європою...і Україна на жаль залишається по цей бік цього кордону
14.01.2025 17:14 Ответить
Уявіть собі: людину товкуть у темному провулку, а у відповідь на це на безпечній відстані войовниче походжають озброєні люди.
Красата!
*******...
14.01.2025 17:25 Ответить
 
 