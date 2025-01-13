РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости
14 110 29

Швеция зафиксировала признаки повреждения еще одного подводного кабеля в Балтийском море

Швеція виявила ознаки пошкодження підовдного кабелю Nordbalt у Балтійському морі

На кабеле Nordbalt, который пролегает между Швецией и Литвой в Балтийском море, обнаружены следы повреждения от якоря. Швеция подозревает китайское судно, завербованное спецслужбами РФ.

Об этом заявил министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, повреждения, вероятно, сделал китайский корабль Yi Peng 3. Корабль разорвал и повредил кабели между Швецией и Литвой, Германией и Финляндией 17 и 18 ноября, когда стоял на якоре примерно в 160 км от берега.

Следователи расследуют инцидент и считают, что судно сделало это намеренно, поскольку капитан был завербован российскими спецслужбами.

25 декабря один из электрических кабелей между Эстонией и Финляндией был перерезан танкером Eagle S, который, как подозревают, принадлежит к российскому "теневому флоту".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания и Швеция наблюдают за кораблями РФ, которые уже как минимум два дня кружат в Балтийском море

Болин заявил, что все эти инциденты могут быть связаны с отключением стран Балтии от белорусско-российской электросети в феврале.

"То, что сообщают шведские СМИ, показывает, что мы не можем верить в случайность того, что происходит в Балтийском море. Мы должны очень серьезно относиться к этим случаям саботажа или попыток саботажа этой инфраструктуры. И это показывает, что быстрая реакция НАТО необходима для защиты интересов наших потребителей и, собственно, всей нашей инфраструктуры, а также рынка электроэнергии и стабильности цен", - прокомментировал инцидент заместитель министра энергетики Литвы Арнольдас Пикжирнис.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в воскресенье, что его страна не находится в состоянии войны, но и не живет в мирное время.

Он добавил, что Швеция впервые предоставляет ресурсы силам НАТО, и впервые силы НАТО будут осуществлять мониторинг Балтийского моря и всего региона из-за усиления угрозы для инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Северной Европы усилили мониторинг подводной инфраструктуры. Будут наблюдать и за "теневым" флотом России

Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.

Автор: 

Балтия (367) Швеция (1030) кабель (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
викажем ЗАНЕПОКОЄННЯ!!
і так до пори коли Стокхольм бомбити почнуть
показать весь комментарий
13.01.2025 18:35 Ответить
+13
Вже пора зрозуміти з якої "помойкі" ті якоря тягнуться.
Ї не треба розслідувань, сами й так все знаєте.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:38 Ответить
+11
Ось дивиться як мало берега у кацапії , а ведуть себе як хозяіва Балтикі . Тому будівництво північного потоку МАЛО ЩЕ І МЕТУ ПОВНОГО КОНТРОЛЮ НАД БАЛТИКОЮ .
показать весь комментарий
13.01.2025 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
викажем ЗАНЕПОКОЄННЯ!!
і так до пори коли Стокхольм бомбити почнуть
показать весь комментарий
13.01.2025 18:35 Ответить
Які,0 нахєр, переговори під проводом трампа? Тільки пиз...ячити москалів і китайців по всіх морях, і не пускати всі їхні кораблі у Балтійське море.
показать весь комментарий
13.01.2025 20:03 Ответить
Вже пора зрозуміти з якої "помойкі" ті якоря тягнуться.
Ї не треба розслідувань, сами й так все знаєте.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:38 Ответить
Пора Кенізберг забирати у русні , перекрити вихід до Балтикі ...бо москові , це шкідник , хворий на всю голову ...пора відрубати кремлю щюпальці !!!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:40 Ответить
Ось дивиться як мало берега у кацапії , а ведуть себе як хозяіва Балтикі . Тому будівництво північного потоку МАЛО ЩЕ І МЕТУ ПОВНОГО КОНТРОЛЮ НАД БАЛТИКОЮ .
показать весь комментарий
13.01.2025 18:46 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 18:42 Ответить
Браття-скандинави, готуйтеся до гарячої фази війни!!
показать весь комментарий
13.01.2025 18:43 Ответить
Фіксація, фіксація і ще раз фіксація.....
показать весь комментарий
13.01.2025 18:44 Ответить
Поки ,,братья" по зубах добре не отримають , не буде порядку .
показать весь комментарий
13.01.2025 18:45 Ответить
А чого вони туди пускають китайські судна?Що так важко ввести санкції з забороною ходити там китайському флоту.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:46 Ответить
Завербують індуські чи під монгольським прапором. Немає проблем.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:25 Ответить
А то вони мабуть заспокоїлись думкою, що кацапія перестане паскудити.
показать весь комментарий
13.01.2025 18:49 Ответить
Мда , кацапи готуються відкрити ще один фронт з Фінляндією, країнами Балтії... Це все не просто так ...(((
показать весь комментарий
13.01.2025 18:50 Ответить
Швеція підозрює, а Фінляндія бере на абордаж. Що швидше спрацює ? Ставлю на абордаж !
показать весь комментарий
13.01.2025 18:51 Ответить
Доузі , циввлізовані країни, відпетляти не вийде ! Ми самі з союзом зла не впораємося , тому готуйтеся до великої війни!
починайте затримувати всі московські лоханки в т ч військові по можливості, відкривайте вогонь, перешкоджайте, збивайте або пошкоджуйте їх авіацію ...
Між війною і соромом обирайте ВІЙНУ !
показать весь комментарий
13.01.2025 18:57 Ответить
Разом переможемо вісь! По одинці ні !
показать весь комментарий
13.01.2025 18:58 Ответить
Кацапи скоро будуть срати під вашими дверима, панове європейці. А ви послужливо будете подавати туалетний папір? Соромно і недалекоглядно...
показать весь комментарий
13.01.2025 19:00 Ответить
вони вже ср*ть
показать весь комментарий
13.01.2025 23:32 Ответить
> "Те, що повідомляють шведські ЗМІ, показує, що ми не можемо вірити у випадковість того, що відбувається в Балтійському морі."

- та випадковість це ! випадковість. Торгуйте й далі з росією та китаєм, а ще тихесенько мрійте, що після 20 січня все буде з росією "как раньше" .
показать весь комментарий
13.01.2025 19:08 Ответить
То ната ж збиралася охороняти.
Чи і досі збирається?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:16 Ответить
Молодці, що хоч зафіксували, а могли ж не допустити цього
показать весь комментарий
13.01.2025 19:19 Ответить
ну це вже викликає гомерічний сміх
показать весь комментарий
13.01.2025 19:25 Ответить
Я вже раніше виказував думку що росія може почати війну абсолютно не використовуючи воєнні засоби. Просто руйнувати підводну інраструктуру, хакерські атаки, тотальне забруднення вод тої ж Балтики під виглядом техногенних катастроф чи аварій. А Захід покірно буде ковтати під регіт смердючої кацапні. Це вже почалося. І ми всі бачимо реакцію. Ніяку.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:30 Ответить
Нам вони вже почали срати у Дніпро. А казали про таку можливість ще до війни. Устами Жиріка. Так що одного разу у воді може появитись вже не бруд, а отрута.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:32 Ответить
я їм про це сказав 2 роки назад те ж саме. Вони горделиво посміхнулися. Мовляв нас побоїться. Як я радію таким новинам!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:33 Ответить
Магнитную мину ему под днище и счастливого плавания иначе эти охеревшие китаезы с орками не успокоятся.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:37 Ответить
Європо, проснись! Бо вже йде війна проти тебе, гібридна, диверсійна. Це прелюдія прямого вторгнення
показать весь комментарий
13.01.2025 23:40 Ответить
Світ втратив пам'ять і розум!
Уявіть 1944 рік. Країни антигітлерівської коаліції вільно торгують з германією, пропускають їх судна, дозволяють німецьким громадянам-бізнесменам вільно переміщатись світом
показать весь комментарий
13.01.2025 23:59 Ответить
 
 