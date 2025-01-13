Швеция зафиксировала признаки повреждения еще одного подводного кабеля в Балтийском море

На кабеле Nordbalt, который пролегает между Швецией и Литвой в Балтийском море, обнаружены следы повреждения от якоря. Швеция подозревает китайское судно, завербованное спецслужбами РФ.

Об этом заявил министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, повреждения, вероятно, сделал китайский корабль Yi Peng 3. Корабль разорвал и повредил кабели между Швецией и Литвой, Германией и Финляндией 17 и 18 ноября, когда стоял на якоре примерно в 160 км от берега.

Следователи расследуют инцидент и считают, что судно сделало это намеренно, поскольку капитан был завербован российскими спецслужбами.

25 декабря один из электрических кабелей между Эстонией и Финляндией был перерезан танкером Eagle S, который, как подозревают, принадлежит к российскому "теневому флоту".

Болин заявил, что все эти инциденты могут быть связаны с отключением стран Балтии от белорусско-российской электросети в феврале.

"То, что сообщают шведские СМИ, показывает, что мы не можем верить в случайность того, что происходит в Балтийском море. Мы должны очень серьезно относиться к этим случаям саботажа или попыток саботажа этой инфраструктуры. И это показывает, что быстрая реакция НАТО необходима для защиты интересов наших потребителей и, собственно, всей нашей инфраструктуры, а также рынка электроэнергии и стабильности цен", - прокомментировал инцидент заместитель министра энергетики Литвы Арнольдас Пикжирнис.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в воскресенье, что его страна не находится в состоянии войны, но и не живет в мирное время.

Он добавил, что Швеция впервые предоставляет ресурсы силам НАТО, и впервые силы НАТО будут осуществлять мониторинг Балтийского моря и всего региона из-за усиления угрозы для инфраструктуры.

Напомним, 25 декабря танкер Eagle S, который, вероятно, принадлежит российскому теневому флоту, повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

В ноябре 2024 года был разорван телекоммуникационный кабель между Швецией, Литвой, Финляндией и Германией.

В октябре 2023 года газопровод Balticconnector и кабели были повреждены судном Newnew Polarbear.