В Балтийском море повреждены кабели связи. Один - между Финляндией и Германией, другой - между Швецией и Литвой

В Балтийском море повреждены кабели связи между четырьмя странами. Один между Финляндией и Германией, а другой - между Швецией и Литвой.

Об этом пишут Yle и LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Первой о повреждении телекоммуникационного кабеля C-Lion 1 между Германией и Финляндией заявила в понедельник, 18 ноября, финская компания Cinia.

Разрыв произошел к востоку от шведского острова Эланд. Из-за этого прервалась телекоммуникационная связь.

Сейчас причина повреждения выясняется.

"Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством",- заявил глава центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем.

Длина этого кабеля составляет 1173 км. Он был проложен в 2016 году. Это единственный подводный кабель, который ведет из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.

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Повреждение кабеля между Швецией и Литвой

Впоследствии стало известно о еще одном поврежденном кабеле в Балтийском море - между Литвой и Швецией.

Как рассказал директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс, кабель между Литвой и Швецией был "перерезан в воскресенье утром, около 10:00".

"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснение, и выяснилось, что он был поврежден",- рассказал он.

Шемешкявичюс добавил, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. В то же время связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.

Напомним, что осенью прошлого года был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией. Шведское Министерство обороны подтвердило причастность посторонней силы к повреждению кабеля связи, который пролегает на дне Балтийского моря между Швецией и Эстонией.

Ранее сообщалось, что Россия ведет разведку критических подводных кабелей с международным интернет-трафиком вблизи Ирландии.

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