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В Балтийском море повреждены кабели связи. Один - между Финляндией и Германией, другой - между Швецией и Литвой

У Балтійському морі пошкоджено кабелі зв’язку

В Балтийском море повреждены кабели связи между четырьмя странами. Один между Финляндией и Германией, а другой - между Швецией и Литвой.

Об этом пишут Yle и LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Первой о повреждении телекоммуникационного кабеля C-Lion 1 между Германией и Финляндией заявила в понедельник, 18 ноября, финская компания Cinia.

Разрыв произошел к востоку от шведского острова Эланд. Из-за этого прервалась телекоммуникационная связь.

Сейчас причина повреждения выясняется.

"Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством",- заявил глава центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем.

Длина этого кабеля составляет 1173 км. Он был проложен в 2016 году. Это единственный подводный кабель, который ведет из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.

Читайте также: Россия ведет разведку критических подводных кабелей с международным интернет-трафиком вблизи Ирландии – The Guardian

Повреждение кабеля между Швецией и Литвой

Впоследствии стало известно о еще одном поврежденном кабеле в Балтийском море - между Литвой и Швецией.

Как рассказал директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс, кабель между Литвой и Швецией был "перерезан в воскресенье утром, около 10:00".

"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснение, и выяснилось, что он был поврежден",- рассказал он.

Шемешкявичюс добавил, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. В то же время связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.

Напомним, что осенью прошлого года был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией. Шведское Министерство обороны подтвердило причастность посторонней силы к повреждению кабеля связи, который пролегает на дне Балтийского моря между Швецией и Эстонией.

Ранее сообщалось, что Россия ведет разведку критических подводных кабелей с международным интернет-трафиком вблизи Ирландии.

Читайте также: Россия имеет тайное военное подразделение для атак на подводную инфраструктуру Евросоюза, - CNN

Автор: 

повреждение (165) Балтия (352) кабель (34)


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Топ комментарии
+31
Кацапня
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18.11.2024 22:58
+31
І коли до Заходу дійде, що РФ життєво необхідно розвалити та знищити?
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18.11.2024 23:00
+21
звичайно що вуха та брудне смердюче рило стирчать з кремля...
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18.11.2024 23:04
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Кацапня
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18.11.2024 22:58 Ответить
або їхні брати по розуму китайці.
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18.11.2024 23:01 Ответить
186% кацапня
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18.11.2024 23:08 Ответить
І коли до Заходу дійде, що РФ життєво необхідно розвалити та знищити?
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18.11.2024 23:00 Ответить
До них це ще 1000 діб тому "дошло". Але дуже жалко своїх грошенят. А українців теж жалко. Но не дуже.
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18.11.2024 23:18 Ответить
косоглазі кацапи вже з тиждень маневрують в тих краях на своїх лоханках...
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18.11.2024 23:00 Ответить
Тепер буде блокада кал-інинграда 😆
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18.11.2024 23:00 Ответить
ніц - озабочення буде
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18.11.2024 23:29 Ответить
>> Шведське Міністерство оборони підтвердило причетність сторонньої сили до пошкодження кабеля зв'язку.

І що ж то за стороння сила? Чи не хотіли ескалації?
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18.11.2024 23:00 Ответить
кацапи китай, ну або порох з червінським на яхті
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18.11.2024 23:03 Ответить
Морські хижі їжаки перегризли.
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19.11.2024 10:23 Ответить
То мабуть альфастерх. Відповів на атакамси
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18.11.2024 23:02 Ответить
А хто ж це міг таке зробити?
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18.11.2024 23:03 Ответить
так патрушев на днях говорив, що англосакси запланували пошкодження кабелів. і ось сталось. совпадєніє? )
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18.11.2024 23:06 Ответить
Совпаденіє? Не думаю! 🤬 там з усіх сторін Балтики стирчать кацапські ласти. На}{уй кацапські плаваючі корита з Балтійського моря!
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19.11.2024 08:38 Ответить
звичайно що вуха та брудне смердюче рило стирчать з кремля...
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18.11.2024 23:04 Ответить
Не так страшний Кремль як його покровитель - Пікін.
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19.11.2024 00:32 Ответить
А, не хоче НАТО ********** балтійський флот русні? Ми вже і так самі справились з чорноморським. Рєбатушки, України на всі проблєми з русньою, може не хватить. Пора другий фронт открывать, ми до Балтії не достанем, з вашими розрішеніями
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18.11.2024 23:07 Ответить
Якби справді справились, то касапські ракети не летіли б з акваторії Чорного моря
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19.11.2024 02:56 Ответить
Або риба-пила перепиляла, або риба-меч перерубала, або риба-молот перебив! Інших варіантів немає!
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18.11.2024 23:09 Ответить
"лошарік" почав робить із скандінавів лошар.
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18.11.2024 23:14 Ответить
Якщо подивитись карту, то виходу до моря у раши маловато . Але вона хоче контролювати усю Балтику. Тому треба рашу з Балтики викинути і забрати землі
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18.11.2024 23:17 Ответить
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18.11.2024 23:18 Ответить
Ну я ж казала, що європейці будуть просто дивитись та не перешкоджати діям кацапів, а інакше та сама страшна ескалація…
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18.11.2024 23:18 Ответить
немае в них потужного лидора. треба завжди верещати про помсту.
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18.11.2024 23:31 Ответить
Безхребетні знову обісрались.....кацапня не винна, це все кляті бандерівці на яхтах
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18.11.2024 23:38 Ответить
Та ж напередодні кацапське "наукове"судно вже супроводжували над кабелями з Ірландії,там для них "жирна"ціль.
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18.11.2024 23:55 Ответить
Лаптями смердить! Будь-яка диверсія у світі повинна одразу перевірятись на сморід лаптєй. Коли до Заходу врешті решт це дійде?
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18.11.2024 23:57 Ответить
а це вже ескалація чи ще трохи почекати тре6?
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19.11.2024 00:08 Ответить
бідненькі росіяни не мають фахівців підключитися тому і шкодять як пацючки
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19.11.2024 00:27 Ответить
В случае с русскими можно решить этот вопрос только одним способом : клин клином вышибают. Надо действовать симметрично, а иногда и ассиметрично - только так русские поймут.
Потому что когда ты с ними пытаешься играть в шахматы, а они с тобой - в "Чапаева", то дела не будет. Они понимают, что ты цивилизованный человек и не будешь отвечать так же, поэтому наглеют от президента до последнего бомжа.

Они перерезали кабель - надо им где-нибудь случайно проткнуть трубопровод в Китай или в Турцию . . . А потом нефтепровод к черноморским или балтийским портам. А потом ещё что-нибудь. Пока не дойдёт, что так себя вести нельзя.
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19.11.2024 00:33 Ответить
Можливо накінець 5 стаття уже запрацює
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19.11.2024 02:58 Ответить
Цікаво
Хвуйло запитував дозвіл на цю операцію в Сці Навсіх та в СуньВмсуня??
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19.11.2024 03:23 Ответить
Наступні дії НАТО: глибоководна занепокоєність, потім самі обрізають кабель щоб не було ескалації.
Десь так чі може НІ?
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19.11.2024 08:08 Ответить
Маск конкурентов убирает
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19.11.2024 13:02 Ответить
Європейське. а собливо німецьке жування шмарклів коштувало Україні тасячів життів як воїнів, так і цивільних громадян, а також втратою чималих територій. Лише тільки дві фрау, шмеркель і шмеркель у штанях (шольц), своєю нерішучістю і саботуванням постачань зброї нашій армії, зробили кацапам більше подарунків, ніж іран, китай та кндр разом узяті. А чи почав би ***** війну з нами без багаторічних німецьких вливань мільярдів марок, а пізніше і євро за криваві мокшанські газ і нафту?
Так що, скоріше всього, Европа утреться від російського харкана в обличчя, (у вигляді обривів купи кабелів), і нічого не зробить у відповідь.
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26.01.2025 20:06 Ответить
 
 