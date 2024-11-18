В Балтийском море повреждены кабели связи. Один - между Финляндией и Германией, другой - между Швецией и Литвой
В Балтийском море повреждены кабели связи между четырьмя странами. Один между Финляндией и Германией, а другой - между Швецией и Литвой.
Об этом пишут Yle и LRT, информирует Цензор.НЕТ.
Первой о повреждении телекоммуникационного кабеля C-Lion 1 между Германией и Финляндией заявила в понедельник, 18 ноября, финская компания Cinia.
Разрыв произошел к востоку от шведского острова Эланд. Из-за этого прервалась телекоммуникационная связь.
Сейчас причина повреждения выясняется.
"Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством",- заявил глава центра кибербезопасности Traficom Самули Бергстрем.
Длина этого кабеля составляет 1173 км. Он был проложен в 2016 году. Это единственный подводный кабель, который ведет из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.
Повреждение кабеля между Швецией и Литвой
Впоследствии стало известно о еще одном поврежденном кабеле в Балтийском море - между Литвой и Швецией.
Как рассказал директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс, кабель между Литвой и Швецией был "перерезан в воскресенье утром, около 10:00".
"Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснение, и выяснилось, что он был поврежден",- рассказал он.
Шемешкявичюс добавил, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. В то же время связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.
Напомним, что осенью прошлого года был поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией. Шведское Министерство обороны подтвердило причастность посторонней силы к повреждению кабеля связи, который пролегает на дне Балтийского моря между Швецией и Эстонией.
Ранее сообщалось, что Россия ведет разведку критических подводных кабелей с международным интернет-трафиком вблизи Ирландии.
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І що ж то за стороння сила? Чи не хотіли ескалації?
Потому что когда ты с ними пытаешься играть в шахматы, а они с тобой - в "Чапаева", то дела не будет. Они понимают, что ты цивилизованный человек и не будешь отвечать так же, поэтому наглеют от президента до последнего бомжа.
Они перерезали кабель - надо им где-нибудь случайно проткнуть трубопровод в Китай или в Турцию . . . А потом нефтепровод к черноморским или балтийским портам. А потом ещё что-нибудь. Пока не дойдёт, что так себя вести нельзя.
Хвуйло запитував дозвіл на цю операцію в Сці Навсіх та в СуньВмсуня??
Десь так чі може НІ?
Так що, скоріше всього, Европа утреться від російського харкана в обличчя, (у вигляді обривів купи кабелів), і нічого не зробить у відповідь.