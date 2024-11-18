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Россия ведет разведку критических подводных кабелей с международным интернет-трафиком вблизи Ирландии – The Guardian

РФ розвідує кабелі з міжнародним інтернет-трафіком
Фото: The Guardian

Присутствие россиян в чувствительной части Ирландского моря усилило беспокойство относительно безопасности кабелей, передающих глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми в частности управляют Google и Microsoft, чьи штаб-квартиры в ЕС расположены в Ирландии.

Российский разведывательный корабль "Янтарь" 15 ноября вывели из акватории, контролируемой Ирландией, для чего были привлечены корабль ВМС Ирландии "Джеймс Джойс" и авиация, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Янтарь" был замечен в четверг к востоку от Дублина и к юго-западу от острова Мэн. До этого норвежские, американские, французские и британские военно-морские силы и службы противовоздушной обороны отслеживали, как он сопровождал российский военный корабль "Адмирал Головко" через Ла-Манш в минувшие выходные. А 11 и 12 ноября, по имеющимся данным, он находился к западу от Корка в акватории, где проложено несколько магистральных кабелей между Ирландией и Францией, часть из которых относится к трансатлантической сети.

"Янтарь" официально классифицируется как вспомогательное общеокеанографическое исследовательское судно с подводными спасательными возможностями. Он выполняет задачи подразделения российского министерства обороны, хотя и не входит в состав военно-морского флота.

Читайте: В Баренцевом море горит российский противолодочный корабль "Адмирал Левченко", - Плетенчук

По словам аналитиков Navy Lookout, он может разворачивать подводные аппараты для глубокого погружения, и его неоднократно видели как он работает вблизи подводных инфраструктурных объектов. Аналитики предположили, что миссия корабля скорее касалась сбора разведданных, чем была диверсионной.

ЕС и Великобритания должны усилить ВМС Ирландии на фоне российской угрозы

Эдвард Берк, доцент кафедры истории войны Дублинского университетского колледжа, сказал в комментарии изданию Irish Examiner, что ситуация тревожная.

"Мы снова видим, как российский флот пробует оборону Западной Европы. Это еще один тревожный звонок о том, что Ирландия должна укрепить свой военно-морской потенциал и углубить партнерство по безопасности на море в Европе", - сказал он.

Беспокойство относительно критической инфраструктуры в Европе неоднократно возникало в этом году после вероятной диверсии на Балтийском газопроводе и подводных интернет-кабелях между Финляндией и Эстонией. В августе Китай признал, что судно под флагом Гонконга повредило трубопровод, но заявил, что это было случайно.

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Автор: 

ВМФ РФ (180) Ирландия (121) кабель (34)


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Топ комментарии
+11
А на днях коля патрушев (рязанський цукор) шось блєяв про те, що американці планують диверсії на підводних кабелях.. Совпадєніє? )
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18.11.2024 11:02
+10
Бо кацап це терорист і їх кодло, яке накзвано росією , є державний терорист. Весь світ працює над новими технологіми, щоб людству краще жилося, а кацапи працюють над новими технологіями створення умов, щоб знищити те, що робить цивілізований світ.
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18.11.2024 11:25
+7
посилили занепокоєння.....напевне щоб зробили щось діюче путлєру треба згвалтувати дочку місцевого прем'ера
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18.11.2024 11:01
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Правила форума Совет форумчан
посилили занепокоєння.....напевне щоб зробили щось діюче путлєру треба згвалтувати дочку місцевого прем'ера
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18.11.2024 11:01 Ответить
Такі новини мене радують,як би НАТО не хотіло,пручалося,боялося втрутитися у війну своїми війсками,россія сама змусить своїми діями це їх зробити
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18.11.2024 11:04 Ответить
дай Боже...але дуже сумніваюсь
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18.11.2024 11:06 Ответить
Здається якщо згвалтують саме прем'єра - нічого не зміниться, тільки занепокоєння зросте.
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19.11.2024 14:37 Ответить
А на днях коля патрушев (рязанський цукор) шось блєяв про те, що американці планують диверсії на підводних кабелях.. Совпадєніє? )
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18.11.2024 11:02 Ответить
Хіба вако включити глушилки, щоб на тій посудині всім повилазило ?
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18.11.2024 11:03 Ответить
НАТО спостерігає..., чомусь мені здається, що те НАТО буде спостерігати навіть за ходом самого теракту, щоб потім сказати - ми все бачили, але що ми мали робити, якщо кацапи того хочуть...
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18.11.2024 11:08 Ответить
Тих кабелів зараз наклали багато, тисячі. Не переріжуть.
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18.11.2024 11:12 Ответить
Бо кацап це терорист і їх кодло, яке накзвано росією , є державний терорист. Весь світ працює над новими технологіми, щоб людству краще жилося, а кацапи працюють над новими технологіями створення умов, щоб знищити те, що робить цивілізований світ.
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18.11.2024 11:25 Ответить
То знищіть той корабель . Які всі толерантні , поки ворог в хату не прийде , а він прийде.
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18.11.2024 11:48 Ответить
Навіть якщо "акваторії, контрольованої Ірландією" - це теж саме, що територіальні води, то хіба що арешт, бо офіційно той "Янтарь" - цивільне судно. Але ж осінньо-зимове море таке непередбачуване та штормове, що всяке могло статися
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18.11.2024 12:15 Ответить
Арестовать это судно нахрен вместе с экипажем и допросить экипаж с пристрастием, а потом эту шпионскую шайку обменять на политических заключённых в России.. СССР ведь захватил в 1968 году научно-исследовательское судно "Пуэбло, обвинив его в "шпионаже", а сейчас можно так же арестовать российское судно.. Око за око.. )
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18.11.2024 12:08 Ответить
А просто надіслати невідомий підводний човен і затопити кацапське корито?Як Курськ наприклад.І здивовані очі,не знаємо чий ,невідомий корабель,прийміть наші співчуття,і більше ноги вашої щоб не було тут!
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18.11.2024 13:27 Ответить
Тоже вариант, но всё-же лучше арестовать и экипаж и судно, шпионский экипаж обменять на украинских военнопленных, а судно приватизировать и пусть возит какой-нибудь украинский груз в другие порты, а если его утопить - то не будет ни одного ни другого..
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18.11.2024 13:58 Ответить
Щоб арештувати,треба мати докази незаконної діяльності членів екіпажу.А так,цінних спеціалістів не буде,і наступні тисячу разів подумають чи виконувати злочинний наказ
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18.11.2024 17:08 Ответить
Правильно, а доказательств, я думаю, будет хватать, после досмотра судна естесственно выявится наличие там шпионского оборудаования, тем более что ирландцы давно наблюдали за ними и компрометирующих фото- и видеоматериалов там должно хватать, и были зафиксированы полеты специальных дронов над этой акваторией рядом с этим судном..
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18.11.2024 19:20 Ответить
Треба терміново зателефонувати путлєру (хто там наступний у черзі після Шольца?) та направити до москви Гуттеріша! У світових ЗМІ розгорнути компанію "вмовляння людожера може дати результати від дипломатичного тиску - він стане вегетаріанцем", провести нараду високопосадовців G7/НАТО/ЄС і затвердити резолюцію, що кабелі не входять до раціону людожера, тому хвилюватись не варто, але ми будемо відстежувати ситуацію... Ну і ще висловити щось схоже на стурбованість та занепокоєння глибини Маріанської западини.
А далі продовжити займатися передвиборчими/виборчими/післявиборчими справами

Якось так...
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18.11.2024 12:11 Ответить
Всі совецькі суда т.зв. "гідрографічні" - це шпигунські та диверсійні плавучі одиниці
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21.11.2024 01:01 Ответить
 
 