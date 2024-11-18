Россия ведет разведку критических подводных кабелей с международным интернет-трафиком вблизи Ирландии – The Guardian

Присутствие россиян в чувствительной части Ирландского моря усилило беспокойство относительно безопасности кабелей, передающих глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми в частности управляют Google и Microsoft, чьи штаб-квартиры в ЕС расположены в Ирландии.

Российский разведывательный корабль "Янтарь" 15 ноября вывели из акватории, контролируемой Ирландией, для чего были привлечены корабль ВМС Ирландии "Джеймс Джойс" и авиация, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Янтарь" был замечен в четверг к востоку от Дублина и к юго-западу от острова Мэн. До этого норвежские, американские, французские и британские военно-морские силы и службы противовоздушной обороны отслеживали, как он сопровождал российский военный корабль "Адмирал Головко" через Ла-Манш в минувшие выходные. А 11 и 12 ноября, по имеющимся данным, он находился к западу от Корка в акватории, где проложено несколько магистральных кабелей между Ирландией и Францией, часть из которых относится к трансатлантической сети.

"Янтарь" официально классифицируется как вспомогательное общеокеанографическое исследовательское судно с подводными спасательными возможностями. Он выполняет задачи подразделения российского министерства обороны, хотя и не входит в состав военно-морского флота.

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По словам аналитиков Navy Lookout, он может разворачивать подводные аппараты для глубокого погружения, и его неоднократно видели как он работает вблизи подводных инфраструктурных объектов. Аналитики предположили, что миссия корабля скорее касалась сбора разведданных, чем была диверсионной.

ЕС и Великобритания должны усилить ВМС Ирландии на фоне российской угрозы

Эдвард Берк, доцент кафедры истории войны Дублинского университетского колледжа, сказал в комментарии изданию Irish Examiner, что ситуация тревожная.

"Мы снова видим, как российский флот пробует оборону Западной Европы. Это еще один тревожный звонок о том, что Ирландия должна укрепить свой военно-морской потенциал и углубить партнерство по безопасности на море в Европе", - сказал он.

Беспокойство относительно критической инфраструктуры в Европе неоднократно возникало в этом году после вероятной диверсии на Балтийском газопроводе и подводных интернет-кабелях между Финляндией и Эстонией. В августе Китай признал, что судно под флагом Гонконга повредило трубопровод, но заявил, что это было случайно.

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